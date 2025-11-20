W杯2026パワーランキング：トップ3にイングランド、アルゼンチン、スペイン！ ハーランド擁するノルウェーも上位に名乗り

ディディエ・デシャン監督についてどう言おうと、この人物は強靭な精神力の持ち主だ。昨年のネーションズリーグでホームでイタリアに敗れたときは窮地に立たされたかに見えた。だが、ネーションズリーグのベスト4に進み、準決勝でスペインに敗れたものの、白熱の展開を演じた。キリアン・エンバペの復調がフランス代表の一時的な復活に大きく寄与したのは明らかだが、バイエルン移籍後のミカエル・オリーセの飛躍的な成長や、ウスマン・デンベレがようやく本来の調子を取り戻したことも大きな要因となっている。デシャン監督は来夏の任期終了を華々しく飾りうるが、フランスは現在、その豊富な才能に見合う実力にはまだ程遠い状態。だが、ウーゴ・エキティケらが新たなオプションとなり、途中出場選手の活躍も差になるW杯において、選手層の厚さに欠けることはない。