ハル・シティが平河悠の獲得を発表した。

2024年夏に町田ゼルビアからイングランド2部チャンピオンシップのブリストル・シティに期限付きで加入した平河。昨年2月には完全移籍に移行してクラブの一員となった同選手は、今シーズンもここまで公式戦27試合に出場して2得点を記録する。しかし、リーグ戦での先発出場はわずかに3試合にとどまり、思うようにプレー時間を得られていない。

そんな平河だが、今冬の移籍市場で新天地を求める可能性が急浮上。チャンピオンシップのライバルであるハル移籍に近づくとされる中、同クラブのセルゲイ・ヤキロヴィッチ監督は17日にイギリス『BBC』で「我々はユウ・ヒラカワに関するすべてのことについてブリストルと合意したと思う。日曜日のメディカルチェック後、我々の選手になる」と明かしていた。

そして19日、ハルはブリストルから平河を獲得したことを発表。今シーズン終了までの期限付き移籍となる。

ハルに新天地を求めた平河は、クラブの公式ウェブサイトで「このクラブに加入できてとてもうれしいです。ファンのみんなに会えることが待ちきれません。MKMスタジアムでプレーすることを楽しみにしています」と話し、意気込みを続けた。

「このスタジアムではまだプレーしたことがないので、タイガースのファンのみんなと会えることを楽しみにしています。このチームに貢献したいですし、僕の長所はチャンスメイクです。ベストを尽くします。チームは今調子が良いので、このチームの昇格を助けたいですし、得点を奪ってこのチームのために特別な瞬間を作り出したいです。とてもわくわくしています」