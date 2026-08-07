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ラ・リーガ、日程と結果
詳細
8月16日日曜日
順位
詳細
|Pos
|チーム
|P
|W
|D
|L
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|A
|+/-
|勝点
|フォーム
|1
|アスレティック・クルブ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|アトレティコ・マドリー
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|バルセロナ
|0
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|4
|セルタ
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