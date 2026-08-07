📽️｜コロンビア代表のユニフォーム姿で、レゲトン歌手ライアン・カストロと踊るヤマルの姿が目撃される

スペインのワールドカップ優勝後、ラミネ・ヤマルはコロンビアでの夏休みを満喫している。バルセロナのスターは、メデジンで著名な音楽アーティストやコンテンツクリエイターたちとともにステージで歌う中、コロンビア代表のユニフォームを着ている姿が目撃された。