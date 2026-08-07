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ラ・リーガ

ラ・リーガ 概要

Lamine Yamal Spain

📽️｜コロンビア代表のユニフォーム姿で、レゲトン歌手ライアン・カストロと踊るヤマルの姿が目撃される

スペインのワールドカップ優勝後、ラミネ・ヤマルはコロンビアでの夏休みを満喫している。バルセロナのスターは、メデジンで著名な音楽アーティストやコンテンツクリエイターたちとともにステージで歌う中、コロンビア代表のユニフォームを着ている姿が目撃された。

ラミン・ヤマルバルセロナ
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ラ・リーガ、日程と結果

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1アスレティック・クルブ crestアスレティック・クルブ00000000
2アトレティコ・マドリー crestアトレティコ・マドリー00000000
3バルセロナ crestバルセロナ00000000
4セルタ crestセルタ00000000
5アラベス crestアラベス00000000
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