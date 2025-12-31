大注目の佐野航大獲得へフェイエノールトが正式なアプローチか…NECは28億円を要求と報道

フェイエノールトがNECナイメヘンの佐野航大の獲得に関心を寄せているようだ。オランダ『ESPN』などが伝えている。

2023年からプレーするNECで評価を高める佐野。3年目となる今シーズンは、エールディヴィジ前半戦を終えて4位と大健闘するチームの中で、リーグ戦17試合すべてにフル出場して、1得点3アシストを記録している。

この活躍を受け、佐野に対しては来年1月の移籍市場で去就に注目が集まっている。すでにエールディヴィジ王者PSVやブンデスリーガのマインツなどからの関心が報じられてきた。そんな中、さらに上田綺世と渡辺剛の日本代表チームメイトが所属するオランダの強豪フェイエノールトも同選手の獲得に興味を示しているようだ。

『ESPN』によると、フェイエノールトが佐野の獲得に向けてNECに対して正式なアプローチを行った模様。同クラブは今シーズン、多くの負傷者を抱え、冬の移籍市場で中盤の補強を目指している。特にクインテン・ティンバーが来夏の退団に近づいており、佐野をその後釜に据えることを検討しているようだ。

なお、同メディアによると、NECは佐野の移籍金としてクラブ史上最高額を要求する見込み。クラブレコードは、今夏にサンダーランドに移籍したGKロビン・ローフスの1000万ユーロ（約18億円）とされ、これを超える売上額になることが予想されている。また、『de Gelderlander』はNECが1500万ユーロ（約28億円）を要求すると報じている。