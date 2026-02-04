J2・J3百年構想リーグ 地域ラウンドの全試合日程・キックオフ時間

2026年より「秋春制」にシーズン移行する明治安田Jリーグ。8月の新シーズン開幕を前に空白となる半年間を利用して特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
J2とJ3に所属する40クラブが4つのリーグに分かれて戦う「J2・J3百年構想リーグ」の地域ラウンドの試合日程やキックオフ時間を紹介する。
明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月6日(金)に開幕し、5月24日(日)に終了。その後、最終順位を決定するプレーオフ ラウンドの第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。
|日程
|大会名
|2026年2月7日～5月24日
|地域リーグ ラウンド
|2026年5月30日・31日
|プレーオフ ラウンド第1戦
|2026年6月6日
|プレーオフ ラウンド第2戦
|EAST-A
|EAST-B
|ヴァンラーレ八戸
|北海道コンサドーレ札幌
|ブラウブリッツ秋田
|福島ユナイテッドFC
|ベガルタ仙台
|いわきFC
|モンテディオ山形
|RB大宮アルディージャ
|栃木SC
|ヴァンフォーレ甲府
|栃木シティ
|松本山雅FC
|ザスパ群馬
|AC長野パルセイロ
|横浜FC
|ジュビロ磐田
|湘南ベルマーレ
|藤枝MYFC
|SC相模原
|FC岐阜
|WEST-A
|WEST-B
|アルビレックス新潟
|レイラック滋賀FC
|カターレ富山
|ガイナーレ鳥取
|ツエーゲン金沢
|レノファ山口FC
|FC大阪
|ギラヴァンツ北九州
|奈良クラブ
|サガン鳥栖
|カマタマーレ讃岐
|ロアッソ熊本
|徳島ヴォルティス
|大分トリニータ
|愛媛FC
|テゲバジャーロ宮崎
|FC今治
|鹿児島ユナイテッドFC
|高知ユナイテッドSC
|FC琉球
|節
|試合日程
|対戦カード
|放送・配信
|1
|2/7(土)
14:00
|栃木シティ
|vs
|ベガルタ仙台
|DAZN
|2/7(土)
14:00
|横浜FC
|vs
|モンテディオ山形
|DAZN
|2/7(土)
14:00
|湘南ベルマーレ
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|2/8(日)
14:00
|栃木SC
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|DAZN
|2/8(日)
14:00
|SC相模原
|vs
|ザスパ群馬
|DAZN
|2
|2/14(土)
14:00
|ザスパ群馬
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|DAZN
|2/14(土)
14:00
|横浜FC
|vs
|ベガルタ仙台
|DAZN
|2/14(土)
14:00
|湘南ベルマーレ
|vs
|SC相模原
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|栃木SC
|vs
|モンテディオ山形
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|栃木シティ
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|3
|2/21(土)
14:00
|ザスパ群馬
|vs
|モンテディオ山形
|DAZN
|2/21(土)
14:00
|湘南ベルマーレ
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|DAZN
|2/21(土)
14:00
|SC相模原
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|栃木SC
|vs
|ベガルタ仙台
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|横浜FC
|vs
|栃木シティ
|DAZN
|4
|2/28(土)
13:00
|ベガルタ仙台
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|DAZN／仙台放送
|2/28(土)
14:00
|栃木シティ
|vs
|湘南ベルマーレ
|DAZN
|2/28(土)
14:00
|ザスパ群馬
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|3/1(日)
14:00
|栃木SC
|vs
|横浜FC
|DAZN
|3/1(日)
14:00
|SC相模原
|vs
|モンテディオ山形
|DAZN
|5
|3/7(土)
14:00
|ベガルタ仙台
|vs
|湘南ベルマーレ
|DAZN
|3/8(日)
13:00
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|横浜FC
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|モンテディオ山形
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|栃木シティ
|vs
|ザスパ群馬
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|SC相模原
|vs
|栃木SC
|DAZN
|6
|3/14(土)
14:00
|ベガルタ仙台
|vs
|SC相模原
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|湘南ベルマーレ
|vs
|モンテディオ山形
|DAZN
|3/15(日)
13:00
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|栃木シティ
|DAZN
|3/15(日)
13:00
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|栃木SC
|DAZN／秋田テレビ
|3/15(日)
14:00
|横浜FC
|vs
|ザスパ群馬
|DAZN
|7
|3/20(金・祝)
14:00
|ザスパ群馬
|vs
|湘南ベルマーレ
|DAZN
|3/21(土)
14:00
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|DAZN／秋田放送
|3/21(土)
14:00
|SC相模原
|vs
|横浜FC
|DAZN
|3/22(日)
14:00
|モンテディオ山形
|vs
|ベガルタ仙台
|DAZN
|3/22(日)
14:00
|栃木SC
|vs
|栃木シティ
|DAZN
|8
|3/28(土)
14:00
|ザスパ群馬
|vs
|栃木SC
|DAZN
|3/28(土)
14:00
|横浜FC
|vs
|湘南ベルマーレ
|DAZN
|3/29(日)
13:00
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|SC相模原
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|ベガルタ仙台
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|モンテディオ山形
|vs
|栃木シティ
|DAZN
|9
|4/4(土)
14:00
|ベガルタ仙台
|vs
|ザスパ群馬
|DAZN
|4/4(土)
14:00
|栃木シティ
|vs
|SC相模原
|DAZN
|4/4(土)
14:00
|横浜FC
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|4/4(土)
14:00
|湘南ベルマーレ
|vs
|栃木SC
|DAZN
|4/5(日)
13:00
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|モンテディオ山形
|DAZN
|10
|4/12(日)
14:00
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|湘南ベルマーレ
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|モンテディオ山形
|vs
|横浜FC
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|栃木SC
|vs
|ザスパ群馬
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|栃木シティ
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|SC相模原
|vs
|ベガルタ仙台
|DAZN
|11
|4/18(土)
14:00
|ベガルタ仙台
|vs
|栃木シティ
|DAZN
|4/18(土)
14:00
|湘南ベルマーレ
|vs
|ザスパ群馬
|DAZN
|4/19(日)
14:00
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|横浜FC
|DAZN
|4/19(日)
14:00
|モンテディオ山形
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|DAZN
|4/19(日)
14:00
|栃木SC
|vs
|SC相模原
|DAZN
|12
|4/25(土)
14:00
|ベガルタ仙台
|vs
|モンテディオ山形
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|栃木シティ
|vs
|栃木SC
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|ザスパ群馬
|vs
|横浜FC
|DAZN
|4/25(土)
17:00
|SC相模原
|vs
|湘南ベルマーレ
|DAZN
|4/26(日)
13:00
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|13
|4/29(水・祝)
14:00
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|モンテディオ山形
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|栃木SC
|vs
|湘南ベルマーレ
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|ザスパ群馬
|vs
|ベガルタ仙台
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|横浜FC
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|SC相模原
|vs
|栃木シティ
|DAZN
|14
|5/2(土)
14:00
|ベガルタ仙台
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|5/2(土)
14:00
|横浜FC
|vs
|SC相模原
|DAZN
|5/2(土)
14:00
|湘南ベルマーレ
|vs
|栃木シティ
|DAZN
|5/3(日・祝)
13:00
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|ザスパ群馬
|DAZN
|5/3(日・祝)
14:00
|モンテディオ山形
|vs
|栃木SC
|DAZN
|15
|5/6(水・休)
14:00
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|湘南ベルマーレ
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|ベガルタ仙台
|vs
|栃木SC
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|SC相模原
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|モンテディオ山形
|vs
|ザスパ群馬
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|栃木シティ
|vs
|横浜FC
|DAZN
|16
|5/9(土)
14:00
|ザスパ群馬
|vs
|栃木シティ
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|ベガルタ仙台
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|モンテディオ山形
|vs
|SC相模原
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|栃木SC
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|湘南ベルマーレ
|vs
|横浜FC
|DAZN
|17
|5/16(土)
14:00
|栃木シティ
|vs
|モンテディオ山形
|DAZN
|5/16(土)
14:00
|湘南ベルマーレ
|vs
|ベガルタ仙台
|DAZN
|5/16(土)
14:00
|SC相模原
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|ザスパ群馬
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|横浜FC
|vs
|栃木SC
|DAZN
|18
|5/23(土)
14:00
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|栃木シティ
|DAZN
|5/23(土)
14:00
|ザスパ群馬
|vs
|SC相模原
|DAZN
|5/24(日)
13:00
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|栃木SC
|DAZN
|5/24(日)
14:00
|ベガルタ仙台
|vs
|横浜FC
|DAZN
|5/24(日)
14:00
|モンテディオ山形
|vs
|湘南ベルマーレ
|DAZN
※試合日程は変更になる可能性あり
|節
|試合日程
|対戦カード
|放送・配信
|1
|2/7(土)
14:00
|RB大宮アルディージャ
|vs
|松本山雅FC
|DAZN
|2/7(土)
14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|福島ユナイテッドFC
|DAZN
|2/7(土)
14:00
|ジュビロ磐田
|vs
|AC長野パルセイロ
|DAZN
|2/8(日)
13:30
|藤枝MYFC
|vs
|FC岐阜
|DAZN／静岡第一テレビ
|2/8(日)
14:00
|いわきFC
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|DAZN
|2
|2/14(土)
14:00
|RB大宮アルディージャ
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|DAZN
|2/14(土)
14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|AC長野パルセイロ
|DAZN
|2/14(土)
14:00
|藤枝MYFC
|vs
|松本山雅FC
|DAZN
|2/15(日)
13:00
|いわきFC
|vs
|福島ユナイテッドFC
|DAZN／福島中央テレビ
|2/15(日)
14:00
|FC岐阜
|vs
|ジュビロ磐田
|DAZN
|3
|2/21(土)
14:00
|RB大宮アルディージャ
|vs
|福島ユナイテッドFC
|DAZN
|2/21(土)
14:00
|AC長野パルセイロ
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|DAZN
|2/21(土)
14:00
|ジュビロ磐田
|vs
|松本山雅FC
|DAZN
|2/21(土)
14:00
|藤枝MYFC
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|FC岐阜
|vs
|いわきFC
|DAZN
|4
|2/28(土)
14:00
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|FC岐阜
|DAZN／NHK札幌
|2/28(土)
14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|松本山雅FC
|DAZN
|2/28(土)
14:00
|AC長野パルセイロ
|vs
|RB大宮アルディージャ
|DAZN
|2/28(土)
14:00
|ジュビロ磐田
|vs
|福島ユナイテッドFC
|DAZN
|3/1(日)
14:00
|いわきFC
|vs
|藤枝MYFC
|DAZN
|5
|3/7(土)
14:00
|いわきFC
|vs
|RB大宮アルディージャ
|DAZN
|3/7(土)
14:00
|松本山雅FC
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|DAZN／信越放送
|3/7(土)
14:00
|藤枝MYFC
|vs
|ジュビロ磐田
|DAZN／NHK静岡
|3/8(日)
14:00
|福島ユナイテッドFC
|vs
|AC長野パルセイロ
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|FC岐阜
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN
|6
|3/14(土)
14:00
|RB大宮アルディージャ
|vs
|藤枝MYFC
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|いわきFC
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|AC長野パルセイロ
|vs
|松本山雅FC
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|ジュビロ磐田
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|DAZN
|3/15(日)
19:00
|FC岐阜
|vs
|福島ユナイテッドFC
|DAZN
|7
|3/21(土)
14:00
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN
|3/21(土)
14:00
|福島ユナイテッドFC
|vs
|藤枝MYFC
|DAZN
|3/21(土)
14:00
|松本山雅FC
|vs
|FC岐阜
|DAZN
|3/21(土)
14:00
|AC長野パルセイロ
|vs
|いわきFC
|DAZN
|3/21(土)
14:00
|ジュビロ磐田
|vs
|RB大宮アルディージャ
|DAZN
|8
|3/28(土)
14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|RB大宮アルディージャ
|DAZN
|3/28(土)
14:00
|藤枝MYFC
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|DAZN
|3/28(土)
14:00
|FC岐阜
|vs
|AC長野パルセイロ
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|福島ユナイテッドFC
|vs
|松本山雅FC
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|いわきFC
|vs
|ジュビロ磐田
|DAZN
|9
|4/4(土)
14:00
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|福島ユナイテッドFC
|DAZN
|4/4(土)
14:00
|RB大宮アルディージャ
|vs
|FC岐阜
|DAZN
|4/4(土)
14:00
|ジュビロ磐田
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN
|4/4(土)
14:00
|藤枝MYFC
|vs
|AC長野パルセイロ
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|松本山雅FC
|vs
|いわきFC
|DAZN
|10
|4/11(土)
14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|DAZN
|4/11(土)
14:00
|FC岐阜
|vs
|藤枝MYFC
|DAZN
|4/12(日)
13:00
|AC長野パルセイロ
|vs
|ジュビロ磐田
|DAZN／信越放送
|4/12(日)
14:00
|福島ユナイテッドFC
|vs
|いわきFC
|DAZN／NHK福島
|4/12(日)
14:00
|松本山雅FC
|vs
|RB大宮アルディージャ
|DAZN
|11
|4/18(土)
13:00
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|松本山雅FC
|DAZN
|4/18(土)
14:00
|RB大宮アルディージャ
|vs
|ジュビロ磐田
|DAZN
|4/18(土)
14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|藤枝MYFC
|DAZN／テレビ山梨
|4/19(日)
14:00
|福島ユナイテッドFC
|vs
|FC岐阜
|DAZN
|4/19(日)
14:00
|いわきFC
|vs
|AC長野パルセイロ
|DAZN
|12
|4/25(土)
13:00
|ジュビロ磐田
|vs
|FC岐阜
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|いわきFC
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|福島ユナイテッドFC
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|藤枝MYFC
|vs
|RB大宮アルディージャ
|DAZN
|4/26(日)
14:00
|松本山雅FC
|vs
|AC長野パルセイロ
|DAZN
|13
|4/29(水・祝)
13:00
|いわきFC
|vs
|FC岐阜
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|藤枝MYFC
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|RB大宮アルディージャ
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|松本山雅FC
|vs
|ジュビロ磐田
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|AC長野パルセイロ
|vs
|福島ユナイテッドFC
|DAZN
|14
|5/2(土)
14:00
|ジュビロ磐田
|vs
|いわきFC
|DAZN
|5/2(土)
14:00
|FC岐阜
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|DAZN
|5/2(土)
18:00
|AC長野パルセイロ
|vs
|藤枝MYFC
|DAZN
|5/3(日・祝)
13:00
|松本山雅FC
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN／テレビ信州
|5/3(日・祝)
14:00
|福島ユナイテッドFC
|vs
|RB大宮アルディージャ
|DAZN
|15
|5/6(水・休)
14:00
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|AC長野パルセイロ
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|RB大宮アルディージャ
|vs
|いわきFC
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|ジュビロ磐田
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|藤枝MYFC松
|vs
|DAZN
|5/6(水・休)
19:00
|FC岐阜
|vs
|本山雅FC
|DAZN
|16
|5/9(土)
14:00
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|RB大宮アルディージャ
|DAZN
|5/9(土)
14:00
|いわきFC
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN
|5/9(土)
18:00
|AC長野パルセイロ
|vs
|FC岐阜
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|福島ユナイテッドFC
|vs
|ジュビロ磐田
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|松本山雅FC
|vs
|藤枝MYFC
|DAZN
|17
|5/16(土)
14:00
|福島ユナイテッドFC
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|DAZN
|5/16(土)
14:30
|ジュビロ磐田
|vs
|藤枝MYFC
|DAZN
|5/16(土)
16:00
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN
|vs
|FC岐阜
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|いわきFC
|vs
|松本山雅FC
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|RB大宮アルディージャ
|vs
|AC長野パルセイロ
|DAZN
|18
|5/23(土)
14:00
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|ジュビロ磐田
|DAZN
|5/23(土)
14:00
|藤枝MYFC
|vs
|いわきFC
|DAZN
|5/23(土)
14:00
|FC岐阜
|vs
|RB大宮アルディージャ
|DAZN
|5/23(土)
16:00
|AC長野パルセイロ
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|DAZN
|5/24(日)
14:00
|松本山雅FC
|vs
|福島ユナイテッドFC
|DAZN
※試合日程は変更になる可能性あり
|節
|試合日程
|対戦カード
|放送・配信
|1
|2/7(土)
14:00
|奈良クラブ
|vs
|徳島ヴォルティス
|DAZN
|2/8(日)
13:05
|愛媛FC
|vs
|アルビレックス新潟
|DAZN／NHK新潟
|2/8(日)
14:00
|FC大阪
|vs
|カマタマーレ讃岐
|DAZN
|2/8(日)
14:00
|FC今治
|vs
|ツエーゲン金沢
|DAZN
|2/8(日)
14:00
|高知ユナイテッドSC
|vs
|カターレ富山
|DAZN／NHK高知・富山
|2
|2/14(土)
14:00
|奈良クラブ
|vs
|FC今治
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|FC大阪
|vs
|高知ユナイテッドSC
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|カマタマーレ讃岐
|vs
|カターレ富山
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|徳島ヴォルティス
|vs
|アルビレックス新潟
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|愛媛FC
|vs
|ツエーゲン金沢
|DAZN
|3
|2/21(土)
14:00
|奈良クラブ
|vs
|愛媛FC
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|カマタマーレ讃岐
|vs
|アルビレックス新潟
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|徳島ヴォルティス
|vs
|カターレ富山
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|FC今治
|vs
|FC大阪
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|高知ユナイテッドSC
|vs
|ツエーゲン金沢
|DAZN
|4
|2/28(土)
14:00
|カターレ富山
|vs
|FC大阪
|DAZN
|2/28(土)
16:00
|愛媛FC
|vs
|徳島ヴォルティス
|DAZN
|3/1(日)
14:00
|ツエーゲン金沢
|vs
|カマタマーレ讃岐
|DAZN
|3/1(日)
14:00
|FC今治
|vs
|アルビレックス新潟
|DAZN
|3/1(日)
14:00
|高知ユナイテッドSC
|vs
|奈良クラブ
|DAZN
|5
|3/6(金)
19:00
|FC大阪
|vs
|奈良クラブ
|DAZN
|3/7(土)
14:00
|アルビレックス新潟
|vs
|高知ユナイテッドSC
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|カターレ富山
|vs
|愛媛FC
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|ツエーゲン金沢
|vs
|徳島ヴォルティス
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|カマタマーレ讃岐
|vs
|FC今治
|DAZN
|6
|3/14(土)
13:00
|高知ユナイテッドSC
|vs
|FC今治
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|奈良クラブ
|vs
|アルビレックス新潟
|DAZN
|3/15(日)
13:05
|カターレ富山
|vs
|ツエーゲン金沢
|DAZN／NHK富山
|3/15(日)
14:00
|徳島ヴォルティス
|vs
|カマタマーレ讃岐
|DAZN
|3/15(日)
14:00
|愛媛FC
|vs
|FC大阪
|DAZN
|7
|3/20(金・祝)
14:00
|アルビレックス新潟
|vs
|カターレ富山
|DAZN
|3/22(日)
14:00
|ツエーゲン金沢
|vs
|FC大阪
|DAZN
|3/22(日)
14:00
|カマタマーレ讃岐
|vs
|奈良クラブ
|DAZN
|3/22(日)
14:00
|愛媛FC
|vs
|高知ユナイテッドSC
|DAZN
|3/22(日)
14:00
|FC今治
|vs
|徳島ヴォルティス
|DAZN
|8
|3/28(土)
14:00
|奈良クラブ
|vs
|ツエーゲン金沢
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|カターレ富山
|vs
|FC今治
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|FC大阪
|vs
|アルビレックス新潟
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|カマタマーレ讃岐
|vs
|愛媛FC
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|徳島ヴォルティス
|vs
|高知ユナイテッドSC
|DAZN
|9
|4/4(土)
14:00
|アルビレックス新潟
|vs
|ツエーゲン金沢
|DAZN
|4/5(日)
13:30
|FC今治
|vs
|愛媛FC
|DAZN／南海放送
|4/5(日)
14:00
|カターレ富山
|vs
|奈良クラブ
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|徳島ヴォルティス
|vs
|FC大阪
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|高知ユナイテッドSC
|vs
|カマタマーレ讃岐
|DAZN
|10
|4/11(土)
14:00
|FC大阪
|vs
|カターレ富山
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|ツエーゲン金沢
|vs
|FC今治
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|カマタマーレ讃岐
|vs
|徳島ヴォルティス
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|高知ユナイテッドSC
|vs
|アルビレックス新潟
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|愛媛FC
|vs
|奈良クラブ
|DAZN
|11
|4/17(金)
19:00
|FC大阪
|vs
|愛媛FC
|DAZN
|4/18(土)
14:00
|アルビレックス新潟
|vs
|FC今治
|DAZN
|4/18(土)
14:00
|奈良クラブ
|vs
|カマタマーレ讃岐
|DAZN
|4/18(土)
14:00
|徳島ヴォルティス
|vs
|ツエーゲン金沢
|DAZN
|4/19(日)
14:00
|カターレ富山
|vs
|高知ユナイテッドSC
|DAZN
|12
|4/25(土)
14:00
|アルビレックス新潟
|vs
|FC大阪
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|ツエーゲン金沢
|vs
|奈良クラブ
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|FC今治
|vs
|カターレ富山
|DAZN
|4/26(日)
14:00
|高知ユナイテッドSC
|vs
|徳島ヴォルティス
|DAZN
|4/26(日)
15:00
|愛媛FC
|vs
|カマタマーレ讃岐
|DAZN
|13
|4/29(水・祝)
14:00
|カターレ富山
|vs
|アルビレックス新潟
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|FC大阪
|vs
|徳島ヴォルティス
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|奈良クラブ
|vs
|高知ユナイテッドSC
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|カマタマーレ讃岐
|vs
|ツエーゲン金沢
|DAZN
|4/29(水・祝)
17:00
|愛媛FC
|vs
|FC今治
|DAZN
|14
|5/2(土)
14:00
|徳島ヴォルティス
|vs
|愛媛FC
|DAZN
|5/2(土)
14:00
|高知ユナイテッドSC
|vs
|FC大阪
|DAZN
|5/3(日・祝)
14:00
|アルビレックス新潟
|vs
|カマタマーレ讃岐
|DAZN
|5/3(日・祝)
14:00
|ツエーゲン金沢
|vs
|カターレ富山
|DAZN
|5/3(日・祝)
14:00
|FC今治
|vs
|奈良クラブ
|DAZN
|15
|5/6(水・休)
14:00
|アルビレックス新潟
|vs
|徳島ヴォルティス
|DAZN／新潟放送
|5/6(水・休)
14:00
|カターレ富山
|vs
|カマタマーレ讃岐
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|ツエーゲン金沢
|vs
|愛媛FC
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|奈良クラブ
|vs
|FC大阪
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|FC今治
|vs
|高知ユナイテッドSC
|DAZN／愛媛朝日テレビ
|16
|5/9(土)
14:00
|FC大阪
|vs
|FC今治
|DAZN
|5/10(日)
13:30
|ツエーゲン金沢
|vs
|アルビレックス新潟
|DAZN／北陸放送
|5/10(日)
14:00
|カマタマーレ讃岐
|vs
|高知ユナイテッドSC
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|徳島ヴォルティス
|vs
|奈良クラブ
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|愛媛FC
|vs
|カターレ富山
|DAZN
|17
|5/16(土)
14:00
|アルビレックス新潟
|vs
|奈良クラブ
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|カターレ富山
|vs
|徳島ヴォルティス
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|FC大阪
|vs
|ツエーゲン金
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|FC今治
|vs
|カマタマーレ讃岐
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|高知ユナイテッドSC
|vs
|愛媛FC
|DAZN
|18
|5/23(土)
14:00
|アルビレックス新潟
|vs
|愛媛FC
|DAZN
|5/23(土)
14:00
|奈良クラブ
|vs
|カターレ富山
|DAZN
|5/24(日)
13:00
|ツエーゲン金沢
|vs
|高知ユナイテッドSC
|DAZN
|5/24(日)
13:00
|カマタマーレ讃岐
|vs
|FC大阪
|DAZN
|5/24(日)
13:00
|徳島ヴォルティス
|vs
|FC今治
|DAZN
※試合日程は変更になる可能性あり
|節
|試合日程
|対戦カード
|放送・配信
|1
|2/7(土)
14:00
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|ガイナーレ鳥取
|DAZN
|2/8(日)
13:00
|ロアッソ熊本
|vs
|レノファ山口FC
|DAZN
|2/8(日)
14:00
|大分トリニータ
|vs
|レイラック滋賀FC
|DAZN
|2/8(日)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|2/8(日)
14:00
|FC琉球
|vs
|サガン鳥栖
|DAZN
|2
|2/15(日)
14:00
|レノファ山口FC
|vs
|レイラック滋賀FC
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|サガン鳥栖
|vs
|ロアッソ熊本
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|大分トリニータ
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|ガイナーレ鳥取
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|FC琉球
|DAZN
|3
|2/21(土)
14:00
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|サガン鳥栖
|DAZN
|2/21(土)
14:00
|FC琉球
|vs
|レイラック滋賀FC
|DAZN
|2/22(日)
13:00
|ロアッソ熊本
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|大分トリニータ
|vs
|ガイナーレ鳥取
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|レノファ山口FC
|DAZN
|4
|2/28(土)
14:00
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|レイラック滋賀FC
|DAZN
|2/28(土)
14:00
|サガン鳥栖
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|DAZN
|2/28(土)
14:00
|FC琉球
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|3/1(日)
13:00
|レノファ山口FC
|vs
|ガイナーレ鳥取
|DAZN／NHK山口・鳥取
|3/1(日)
13:00
|ロアッソ熊本
|vs
|大分トリニータ
|DAZN
|5
|3/7(土)
14:00
|レノファ山口FC
|vs
|サガン鳥栖
|DAZN
|3/7(土)
14:00
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|レイラック滋賀FC
|vs
|ロアッソ熊本
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|ガイナーレ鳥取
|vs
|FC琉球
|DAZN
|3/8(日)
14:00
|大分トリニータ
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|DAZN
|6
|3/14(土)
14:00
|サガン鳥栖
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|大分トリニータ
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|FC琉球
|vs
|レノファ山口FC
|DAZN
|3/15(日)
13:00
|ロアッソ熊本
|vs
|ガイナーレ鳥取
|DAZN
|3/15(日)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|レイラック滋賀FC
|DAZN
|7
|3/21(土)
14:00
|大分トリニータ
|vs
|FC琉球
|DAZN
|3/21(土)
14:00
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|ロアッソ熊本
|DAZN
|3/22(日)
14:00
|ガイナーレ鳥取
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|DAZN
|3/22(日)
14:00
|レノファ山口FC
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|DAZN
|3/22(日)
未定
|レイラック滋賀FC
|vs
|サガン鳥栖
|DAZN
|8
|3/29(日)
13:00
|ロアッソ熊本
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|レイラック滋賀FC
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|ガイナーレ鳥取
|vs
|サガン鳥栖
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|レノファ山口FC
|vs
|大分
|DAZN
|3/29(日)
14:00
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|FC琉球
|DAZN
|9
|4/4(土)
16:00
|FC琉球
|vs
|ロアッソ熊本
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|ガイナーレ鳥取
|vs
|レイラック滋賀FC
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|サガン鳥栖
|vs
|大分トリニータ
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|レノファ山口FC
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|DAZN
|10
|4/11(土)
19:00
|大分トリニータ
|vs
|レノファ山口FC
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|レイラック滋賀FC
|vs
|FC琉球
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|サガン鳥栖
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|ロアッソ熊本
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|ガイナーレ鳥取
|DAZN
|11
|4/18(土)
13:40
|レノファ山口FC
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|DAZN／山口放送
|4/18(土)
16:00
|FC琉球
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|DAZN
|4/19(日)
14:00
|レイラック滋賀FC
|vs
|大分トリニータ
|DAZN
|4/19(日)
14:00
|ガイナーレ鳥取
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|4/19(日)
14:00
|ロアッソ熊本
|vs
|サガン鳥栖
|DAZN
|12
|4/25(土)
14:00
|ガイナーレ鳥取
|vs
|ロアッソ熊本
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|レノファ山口FC
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|サガン鳥栖
|vs
|レイラック滋賀FC
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|DAZN
|4/25(土)
19:00
|FC琉球
|vs
|大分トリニータ
|DAZN
|13
|4/29(水・祝)
14:00
|レイラック滋賀FC
|vs
|ガイナーレ鳥取
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|レノファ山口FC
|vs
|FC琉球
|DAZN／山口朝日放送
|4/29(水・祝)
14:00
|大分トリニータ
|vs
|ロアッソ熊本
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|サガン鳥栖
|DAZN
|14
|5/2(土)
14:00
|サガン鳥栖
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|5/2(土)
15:00
|ガイナーレ鳥取
|vs
|レノファ山口FC
|DAZN
|5/3(日・祝)
14:00
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|大分トリニータ
|DAZN
|5/3(日・祝)
14:00
|ロアッソ熊本
|vs
|レイラック滋賀FC
|DAZN
|5/3(日・祝)
18:00
|FC琉球
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|DAZN
|15
|5/6(水・休)
14:00
|レイラック滋賀FC
|vs
|レノファ山口FC
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|ロアッソ熊本
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|サガン鳥栖
|vs
|ガイナーレ鳥取
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|FC琉球
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|大分トリニータ
|DAZN
|16
|5/9(土)
14:00
|レノファ山口FC
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|レイラック滋賀FC
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|ガイナーレ鳥取
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|ロアッソ熊本
|vs
|FC琉球
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|大分トリニータ
|vs
|サガン鳥栖
|DAZN
|17
|5/16(土)
14:00
|サガン鳥栖
|vs
|レノファ山口FC
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|大分トリニータ
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|ロアッソ熊本
|DAZN
|5/17(日)
18:00
|FC琉球
|vs
|ガイナーレ鳥取
|DAZN
|5/17(日)
未定
|レイラック滋賀FC
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|DAZN
|18
|5/23(土)
14:00
|レノファ山口FC
|vs
|ロアッソ熊本
|DAZN
|5/23(土)
14:00
|サガン鳥栖
|vs
|FC琉球
|DAZN
|5/24(日)
14:00
|ガイナーレ鳥取
|vs
|大分トリニータ
|DAZN
|5/24(日)
14:00
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|DAZN
|5/24(日)
14:00
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|レイラック滋賀FC
|DAZN
※試合日程は変更になる可能性あり
J2勢、J3勢の計40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4つのグループに分けられる（各グループ10クラブずつ）。各クラブがグループ内の他のクラブとホーム＆アウェーによる18試合をプレー。試合方式としては、90分終了時の勝敗に加え、90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は
となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。
地域リーグ ラウンドの順位をもとにEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。J1百年構想リーグとは異なり、準決勝からの1試合制のミニトーナメントが開催される。試合方式は地域リーグ ラウンドとは異なり、90分終了時点で同点の場合を、延長戦を実施し、それでも引き分けの場合はPK戦で決着をつける。ミニトーナメントの結果を経てJ2・J3百年構想リーグの最終順位が決定する。
J2・J3百年構想リーグでは、J1百年構想リーグ同様にいかなる順位で特別大会を終えたとしても、上位リーグへの昇格・下位リーグへの降格はない。