J2・J3百年構想リーグ 地域ラウンドの全試合日程・キックオフ時間

■地域リーグ ラウンド

J2勢、J3勢の計40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4つのグループに分けられる（各グループ10クラブずつ）。各クラブがグループ内の他のクラブとホーム＆アウェーによる18試合をプレー。試合方式としては、90分終了時の勝敗に加え、90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。

90分勝利：勝ち点3

PK勝利：勝ち点2

PK敗戦：勝ち点1

90分敗戦：勝ち点0

従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は

となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。

■プレーオフ ラウンド

地域リーグ ラウンドの順位をもとにEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。J1百年構想リーグとは異なり、準決勝からの1試合制のミニトーナメントが開催される。試合方式は地域リーグ ラウンドとは異なり、90分終了時点で同点の場合を、延長戦を実施し、それでも引き分けの場合はPK戦で決着をつける。ミニトーナメントの結果を経てJ2・J3百年構想リーグの最終順位が決定する。

■昇格・降格

J2・J3百年構想リーグでは、J1百年構想リーグ同様にいかなる順位で特別大会を終えたとしても、上位リーグへの昇格・下位リーグへの降格はない。