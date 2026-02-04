Goal.com
j2 j3 100 years memorial leagueJ.LEAGUE
Yuta Tokuma

J2・J3百年構想リーグ 地域ラウンドの全試合日程・キックオフ時間

【Jリーグ百年構想リーグ】シーズン移行を迎える2026年上半期に開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」。J2とJ3の40クラブが出場するJ2・J3百年構想リーグ地域ラウンドの試合日程やキックオフ時間を紹介する。

2026年より「秋春制」にシーズン移行する明治安田Jリーグ。8月の新シーズン開幕を前に空白となる半年間を利用して特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

J2とJ3に所属する40クラブが4つのリーグに分かれて戦う「J2・J3百年構想リーグ」の地域ラウンドの試合日程やキックオフ時間を紹介する。

  • j leagueGetty Images

    J2・J3百年構想リーグ｜大会日程

    明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月6日(金)に開幕し、5月24日(日)に終了。その後、最終順位を決定するプレーオフ ラウンドの第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。

    日程大会名
    2026年2月7日～5月24日地域リーグ ラウンド
    2026年5月30日・31日プレーオフ ラウンド第1戦
    2026年6月6日プレーオフ ラウンド第2戦

  • ©J.LEAGUE©J.LEAGUE

    J2・J3百年構想リーグ｜組み合わせ

    EAST-AEAST-B
    ヴァンラーレ八戸北海道コンサドーレ札幌
    ブラウブリッツ秋田福島ユナイテッドFC
    ベガルタ仙台いわきFC
    モンテディオ山形RB大宮アルディージャ
    栃木SCヴァンフォーレ甲府
    栃木シティ松本山雅FC
    ザスパ群馬AC長野パルセイロ
    横浜FCジュビロ磐田
    湘南ベルマーレ藤枝MYFC
    SC相模原FC岐阜
    WEST-AWEST-B
    アルビレックス新潟レイラック滋賀FC
    カターレ富山ガイナーレ鳥取
    ツエーゲン金沢レノファ山口FC
    FC大阪ギラヴァンツ北九州
    奈良クラブサガン鳥栖
    カマタマーレ讃岐ロアッソ熊本
    徳島ヴォルティス大分トリニータ
    愛媛FCテゲバジャーロ宮崎
    FC今治鹿児島ユナイテッドFC
    高知ユナイテッドSCFC琉球

  • J2・J3百年構想リーグ｜地域リーグEAST-Aの対戦カード

    試合日程対戦カード放送・配信
    12/7(土)
    14:00    		栃木シティvsベガルタ仙台DAZN
    2/7(土)
    14:00    		横浜FCvsモンテディオ山形DAZN
    2/7(土)
    14:00    		湘南ベルマーレvsブラウブリッツ秋田DAZN
    2/8(日)
    14:00    		栃木SCvsヴァンラーレ八戸DAZN
    2/8(日)
    14:00    		SC相模原vsザスパ群馬DAZN
    22/14(土)
    14:00    		ザスパ群馬vsヴァンラーレ八戸DAZN
    2/14(土)
    14:00    		横浜FCvsベガルタ仙台DAZN
    2/14(土)
    14:00    		湘南ベルマーレvsSC相模原DAZN
    2/15(日)
    14:00    		栃木SCvsモンテディオ山形DAZN
    2/15(日)
    14:00    		栃木シティvsブラウブリッツ秋田DAZN
    32/21(土)
    14:00    		ザスパ群馬vsモンテディオ山形DAZN
    2/21(土)
    14:00    		湘南ベルマーレvsヴァンラーレ八戸DAZN
    2/21(土)
    14:00    		SC相模原vsブラウブリッツ秋田DAZN
    2/22(日)
    14:00    		栃木SCvsベガルタ仙台DAZN
    2/22(日)
    14:00    		横浜FCvs栃木シティDAZN
    42/28(土)
    13:00    		ベガルタ仙台vsヴァンラーレ八戸DAZN／仙台放送
    2/28(土)
    14:00    		栃木シティvs湘南ベルマーレDAZN
    2/28(土)
    14:00    		ザスパ群馬vsブラウブリッツ秋田DAZN
    3/1(日)
    14:00    		栃木SCvs横浜FCDAZN
    3/1(日)
    14:00    		SC相模原vsモンテディオ山形DAZN
    53/7(土)
    14:00    		ベガルタ仙台vs湘南ベルマーレDAZN
    3/8(日)
    13:00    		ヴァンラーレ八戸vs横浜FCDAZN
    3/8(日)
    14:00    		モンテディオ山形vsブラウブリッツ秋田DAZN
    3/8(日)
    14:00    		栃木シティvsザスパ群馬DAZN
    3/8(日)
    14:00    		SC相模原vs栃木SCDAZN
    63/14(土)
    14:00    		ベガルタ仙台vsSC相模原DAZN
    3/14(土)
    14:00    		湘南ベルマーレvsモンテディオ山形DAZN
    3/15(日)
    13:00    		ヴァンラーレ八戸vs栃木シティDAZN
    3/15(日)
    13:00    		ブラウブリッツ秋田vs栃木SCDAZN／秋田テレビ
    3/15(日)
    14:00    		横浜FCvsザスパ群馬DAZN
    73/20(金・祝)
    14:00    		ザスパ群馬vs湘南ベルマーレDAZN
    3/21(土)
    14:00    		ブラウブリッツ秋田vsヴァンラーレ八戸DAZN／秋田放送
    3/21(土)
    14:00    		SC相模原vs横浜FCDAZN
    3/22(日)
    14:00    		モンテディオ山形vsベガルタ仙台DAZN
    3/22(日)
    14:00    		栃木SCvs栃木シティDAZN
    83/28(土)
    14:00    		ザスパ群馬vs栃木SCDAZN
    3/28(土)
    14:00    		横浜FCvs湘南ベルマーレDAZN
    3/29(日)
    13:00    		ヴァンラーレ八戸vsSC相模原DAZN
    3/29(日)
    14:00    		ブラウブリッツ秋田vsベガルタ仙台DAZN
    3/29(日)
    14:00    		モンテディオ山形vs栃木シティDAZN
    94/4(土)
    14:00    		ベガルタ仙台vsザスパ群馬DAZN
    4/4(土)
    14:00    		栃木シティvsSC相模原DAZN
    4/4(土)
    14:00    		横浜FCvsブラウブリッツ秋田DAZN
    4/4(土)
    14:00    		湘南ベルマーレvs栃木SCDAZN
    4/5(日)
    13:00    		ヴァンラーレ八戸vsモンテディオ山形DAZN
    104/12(日)
    14:00    		ブラウブリッツ秋田vs湘南ベルマーレDAZN
    4/12(日)
    14:00    		モンテディオ山形vs横浜FCDAZN
    4/12(日)
    14:00    		栃木SCvsザスパ群馬DAZN
    4/12(日)
    14:00    		栃木シティvsヴァンラーレ八戸DAZN
    4/12(日)
    14:00    		SC相模原vsベガルタ仙台DAZN
    114/18(土)
    14:00    		ベガルタ仙台vs栃木シティDAZN
    4/18(土)
    14:00    		湘南ベルマーレvsザスパ群馬DAZN
    4/19(日)
    14:00    		ブラウブリッツ秋田vs横浜FCDAZN
    4/19(日)
    14:00    		モンテディオ山形vsヴァンラーレ八戸DAZN
    4/19(日)
    14:00    		栃木SCvsSC相模原DAZN
    124/25(土)
    14:00    		ベガルタ仙台vsモンテディオ山形DAZN
    4/25(土)
    14:00    		栃木シティvs栃木SCDAZN
    4/25(土)
    14:00    		ザスパ群馬vs横浜FCDAZN
    4/25(土)
    17:00    		SC相模原vs湘南ベルマーレDAZN
    4/26(日)
    13:00    		ヴァンラーレ八戸vsブラウブリッツ秋田DAZN
    134/29(水・祝)
    14:00    		ブラウブリッツ秋田vsモンテディオ山形DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		栃木SCvs湘南ベルマーレDAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		ザスパ群馬vsベガルタ仙台DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		横浜FCvsヴァンラーレ八戸DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		SC相模原vs栃木シティDAZN
    145/2(土)
    14:00    		ベガルタ仙台vsブラウブリッツ秋田DAZN
    5/2(土)
    14:00    		横浜FCvsSC相模原DAZN
    5/2(土)
    14:00    		湘南ベルマーレvs栃木シティDAZN
    5/3(日・祝)
    13:00    		ヴァンラーレ八戸vsザスパ群馬DAZN
    5/3(日・祝)
    14:00    		モンテディオ山形vs栃木SCDAZN
    155/6(水・休)
    14:00    		ヴァンラーレ八戸vs湘南ベルマーレDAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		ベガルタ仙台vs栃木SCDAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		ブラウブリッツ秋田vsSC相模原DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		モンテディオ山形vsザスパ群馬DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		栃木シティvs横浜FCDAZN
    165/9(土)
    14:00    		ザスパ群馬vs栃木シティDAZN
    5/10(日)
    14:00    		ヴァンラーレ八戸vsベガルタ仙台DAZN
    5/10(日)
    14:00    		モンテディオ山形vsSC相模原DAZN
    5/10(日)
    14:00    		栃木SCvsブラウブリッツ秋田DAZN
    5/10(日)
    14:00    		湘南ベルマーレvs横浜FCDAZN
    175/16(土)
    14:00    		栃木シティvsモンテディオ山形DAZN
    5/16(土)
    14:00    		湘南ベルマーレvsベガルタ仙台DAZN
    5/16(土)
    14:00    		SC相模原vsヴァンラーレ八戸DAZN
    5/17(日)
    14:00    		ブラウブリッツ秋田vsザスパ群馬DAZN
    5/17(日)
    14:00    		横浜FCvs栃木SCDAZN
    185/23(土)
    14:00    		ブラウブリッツ秋田vs栃木シティDAZN
    5/23(土)
    14:00    		ザスパ群馬vsSC相模原DAZN
    5/24(日)
    13:00    		ヴァンラーレ八戸vs栃木SCDAZN
    5/24(日)
    14:00    		ベガルタ仙台vs横浜FCDAZN
    5/24(日)
    14:00    		モンテディオ山形vs湘南ベルマーレDAZN

    ※試合日程は変更になる可能性あり

  • J2・J3百年構想リーグ｜地域リーグEAST-Bの対戦カード

    試合日程対戦カード放送・配信
    12/7(土)
    14:00    		RB大宮アルディージャvs松本山雅FCDAZN
    2/7(土)
    14:00    		ヴァンフォーレ甲府vs福島ユナイテッドFCDAZN
    2/7(土)
    14:00    		ジュビロ磐田vsAC長野パルセイロDAZN
    2/8(日)
    13:30    		藤枝MYFCvsFC岐阜DAZN／静岡第一テレビ
    2/8(日)
    14:00    		いわきFCvs北海道コンサドーレ札幌DAZN
    22/14(土)
    14:00    		RB大宮アルディージャvs北海道コンサドーレ札幌DAZN
    2/14(土)
    14:00    		ヴァンフォーレ甲府vsAC長野パルセイロDAZN
    2/14(土)
    14:00    		藤枝MYFCvs松本山雅FCDAZN
    2/15(日)
    13:00    		いわきFCvs福島ユナイテッドFCDAZN／福島中央テレビ
    2/15(日)
    14:00    		FC岐阜vsジュビロ磐田DAZN
    32/21(土)
    14:00    		RB大宮アルディージャvs福島ユナイテッドFCDAZN
    2/21(土)
    14:00    		AC長野パルセイロvs北海道コンサドーレ札幌DAZN
    2/21(土)
    14:00    		ジュビロ磐田vs松本山雅FCDAZN
    2/21(土)
    14:00    		藤枝MYFCvsヴァンフォーレ甲府DAZN
    2/22(日)
    14:00    		FC岐阜vsいわきFCDAZN
    42/28(土)
    14:00    		北海道コンサドーレ札幌vsFC岐阜DAZN／NHK札幌
    2/28(土)
    14:00    		ヴァンフォーレ甲府vs松本山雅FCDAZN
    2/28(土)
    14:00    		AC長野パルセイロvsRB大宮アルディージャDAZN
    2/28(土)
    14:00    		ジュビロ磐田vs福島ユナイテッドFCDAZN
    3/1(日)
    14:00    		いわきFCvs藤枝MYFCDAZN
    53/7(土)
    14:00    		いわきFCvsRB大宮アルディージャDAZN
    3/7(土)
    14:00    		松本山雅FCvs北海道コンサドーレ札幌DAZN／信越放送
    3/7(土)
    14:00    		藤枝MYFCvsジュビロ磐田DAZN／NHK静岡
    3/8(日)
    14:00    		福島ユナイテッドFCvsAC長野パルセイロDAZN
    3/8(日)
    14:00    		FC岐阜vsヴァンフォーレ甲府DAZN
    63/14(土)
    14:00    		RB大宮アルディージャvs藤枝MYFCDAZN
    3/14(土)
    14:00    		ヴァンフォーレ甲府vsいわきFCDAZN
    3/14(土)
    14:00    		AC長野パルセイロvs松本山雅FCDAZN
    3/14(土)
    14:00    		ジュビロ磐田vs北海道コンサドーレ札幌DAZN
    3/15(日)
    19:00    		FC岐阜vs福島ユナイテッドFCDAZN
    73/21(土)
    14:00    		北海道コンサドーレ札幌vsヴァンフォーレ甲府DAZN
    3/21(土)
    14:00    		福島ユナイテッドFCvs藤枝MYFCDAZN
    3/21(土)
    14:00    		松本山雅FCvsFC岐阜DAZN
    3/21(土)
    14:00    		AC長野パルセイロvsいわきFCDAZN
    3/21(土)
    14:00    		ジュビロ磐田vsRB大宮アルディージャDAZN
    83/28(土)
    14:00    		ヴァンフォーレ甲府vsRB大宮アルディージャDAZN
    3/28(土)
    14:00    		藤枝MYFCvs北海道コンサドーレ札幌DAZN
    3/28(土)
    14:00    		FC岐阜vsAC長野パルセイロDAZN
    3/29(日)
    14:00    		福島ユナイテッドFCvs松本山雅FCDAZN
    3/29(日)
    14:00    		いわきFCvsジュビロ磐田DAZN
    94/4(土)
    14:00    		北海道コンサドーレ札幌vs福島ユナイテッドFCDAZN
    4/4(土)
    14:00    		RB大宮アルディージャvsFC岐阜DAZN
    4/4(土)
    14:00    		ジュビロ磐田vsヴァンフォーレ甲府DAZN
    4/4(土)
    14:00    		藤枝MYFCvsAC長野パルセイロDAZN
    4/5(日)
    14:00    		松本山雅FCvsいわきFCDAZN
    104/11(土)
    14:00    		ヴァンフォーレ甲府vs北海道コンサドーレ札幌DAZN
    4/11(土)
    14:00    		FC岐阜vs藤枝MYFCDAZN
    4/12(日)
    13:00    		AC長野パルセイロvsジュビロ磐田DAZN／信越放送
    4/12(日)
    14:00    		福島ユナイテッドFCvsいわきFCDAZN／NHK福島
    4/12(日)
    14:00    		松本山雅FCvsRB大宮アルディージャDAZN
    114/18(土)
    13:00    		北海道コンサドーレ札幌vs松本山雅FCDAZN
    4/18(土)
    14:00    		RB大宮アルディージャvsジュビロ磐田DAZN
    4/18(土)
    14:00    		ヴァンフォーレ甲府vs藤枝MYFCDAZN／テレビ山梨
    4/19(日)
    14:00    		福島ユナイテッドFCvsFC岐阜DAZN
    4/19(日)
    14:00    		いわきFCvsAC長野パルセイロDAZN
    124/25(土)
    13:00    		ジュビロ磐田vsFC岐阜DAZN
    4/25(土)
    14:00    		北海道コンサドーレ札幌vsいわきFCDAZN
    4/25(土)
    14:00    		福島ユナイテッドFCvsヴァンフォーレ甲府DAZN
    4/25(土)
    14:00    		藤枝MYFCvsRB大宮アルディージャDAZN
    4/26(日)
    14:00    		松本山雅FCvsAC長野パルセイロDAZN
    134/29(水・祝)
    13:00    		いわきFCvsFC岐阜DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		北海道コンサドーレ札幌vs藤枝MYFCDAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		RB大宮アルディージャvsヴァンフォーレ甲府DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		松本山雅FCvsジュビロ磐田DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		AC長野パルセイロvs福島ユナイテッドFCDAZN
    145/2(土)
    14:00    		ジュビロ磐田vsいわきFCDAZN
    5/2(土)
    14:00    		FC岐阜vs北海道コンサドーレ札幌DAZN
    5/2(土)
    18:00    		AC長野パルセイロvs藤枝MYFCDAZN
    5/3(日・祝)
    13:00    		松本山雅FCvsヴァンフォーレ甲府DAZN／テレビ信州
    5/3(日・祝)
    14:00    		福島ユナイテッドFCvsRB大宮アルディージャDAZN
    155/6(水・休)
    14:00    		北海道コンサドーレ札幌vsAC長野パルセイロDAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		RB大宮アルディージャvsいわきFCDAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		ヴァンフォーレ甲府vsジュビロ磐田DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		藤枝MYFC松vs DAZN
    5/6(水・休)
    19:00    		FC岐阜vs本山雅FCDAZN
    165/9(土)
    14:00    		北海道コンサドーレ札幌vsRB大宮アルディージャDAZN
    5/9(土)
    14:00    		いわきFCvsヴァンフォーレ甲府DAZN
    5/9(土)
    18:00    		AC長野パルセイロvsFC岐阜DAZN
    5/10(日)
    14:00    		福島ユナイテッドFCvsジュビロ磐田DAZN
    5/10(日)
    14:00    		松本山雅FCvs藤枝MYFCDAZN
    175/16(土)
    14:00    		福島ユナイテッドFCvs北海道コンサドーレ札幌DAZN
    5/16(土)
    14:30    		ジュビロ磐田vs藤枝MYFCDAZN
    5/16(土)
    16:00    		ヴァンフォーレ甲府DAZNvsFC岐阜DAZN
    5/17(日)
    14:00    		いわきFCvs松本山雅FCDAZN
    5/17(日)
    14:00    		RB大宮アルディージャvsAC長野パルセイロDAZN
    185/23(土)
    14:00    		北海道コンサドーレ札幌vsジュビロ磐田DAZN
    5/23(土)
    14:00    		藤枝MYFCvsいわきFCDAZN
    5/23(土)
    14:00    		FC岐阜vsRB大宮アルディージャDAZN
    5/23(土)
    16:00    		AC長野パルセイロvsヴァンフォーレ甲府DAZN
    5/24(日)
    14:00    		松本山雅FCvs福島ユナイテッドFCDAZN

    ※試合日程は変更になる可能性あり

  • J2・J3百年構想リーグ｜地域リーグWEST-Aの対戦カード

    試合日程対戦カード放送・配信
    12/7(土)
    14:00    		奈良クラブvs徳島ヴォルティスDAZN
    2/8(日)
    13:05    		愛媛FCvsアルビレックス新潟DAZN／NHK新潟
    2/8(日)
    14:00    		FC大阪vsカマタマーレ讃岐DAZN
    2/8(日)
    14:00    		FC今治vsツエーゲン金沢DAZN
    2/8(日)
    14:00    		高知ユナイテッドSCvsカターレ富山DAZN／NHK高知・富山
    22/14(土)
    14:00    		奈良クラブvsFC今治DAZN
    2/15(日)
    14:00    		FC大阪vs高知ユナイテッドSCDAZN
    2/15(日)
    14:00    		カマタマーレ讃岐vsカターレ富山DAZN
    2/15(日)
    14:00    		徳島ヴォルティスvsアルビレックス新潟DAZN
    2/15(日)
    14:00    		愛媛FCvsツエーゲン金沢DAZN
    32/21(土)
    14:00    		奈良クラブvs愛媛FCDAZN
    2/22(日)
    14:00    		カマタマーレ讃岐vsアルビレックス新潟DAZN
    2/22(日)
    14:00    		徳島ヴォルティスvsカターレ富山DAZN
    2/22(日)
    14:00    		FC今治vsFC大阪DAZN
    2/22(日)
    14:00    		高知ユナイテッドSCvsツエーゲン金沢DAZN
    42/28(土)
    14:00    		カターレ富山vsFC大阪DAZN
    2/28(土)
    16:00    		愛媛FCvs徳島ヴォルティスDAZN
    3/1(日)
    14:00    		ツエーゲン金沢vsカマタマーレ讃岐DAZN
    3/1(日)
    14:00    		FC今治vsアルビレックス新潟DAZN
    3/1(日)
    14:00    		高知ユナイテッドSCvs奈良クラブDAZN
    53/6(金)
    19:00    		FC大阪vs奈良クラブDAZN
    3/7(土)
    14:00    		アルビレックス新潟vs高知ユナイテッドSCDAZN
    3/8(日)
    14:00    		カターレ富山vs愛媛FCDAZN
    3/8(日)
    14:00    		ツエーゲン金沢vs徳島ヴォルティスDAZN
    3/8(日)
    14:00    		カマタマーレ讃岐vsFC今治DAZN
    63/14(土)
    13:00    		高知ユナイテッドSCvsFC今治DAZN
    3/14(土)
    14:00    		奈良クラブvsアルビレックス新潟DAZN
    3/15(日)
    13:05    		カターレ富山vsツエーゲン金沢DAZN／NHK富山
    3/15(日)
    14:00    		徳島ヴォルティスvsカマタマーレ讃岐DAZN
    3/15(日)
    14:00    		愛媛FCvsFC大阪DAZN
    73/20(金・祝)
    14:00    		アルビレックス新潟vsカターレ富山DAZN
    3/22(日)
    14:00    		ツエーゲン金沢vsFC大阪DAZN
    3/22(日)
    14:00    		カマタマーレ讃岐vs奈良クラブDAZN
    3/22(日)
    14:00    		愛媛FCvs高知ユナイテッドSCDAZN
    3/22(日)
    14:00    		FC今治vs徳島ヴォルティスDAZN
    83/28(土)
    14:00    		奈良クラブvsツエーゲン金沢DAZN
    3/29(日)
    14:00    		カターレ富山vsFC今治DAZN
    3/29(日)
    14:00    		FC大阪vsアルビレックス新潟DAZN
    3/29(日)
    14:00    		カマタマーレ讃岐vs愛媛FCDAZN
    3/29(日)
    14:00    		徳島ヴォルティスvs高知ユナイテッドSCDAZN
    94/4(土)
    14:00    		アルビレックス新潟vsツエーゲン金沢DAZN
    4/5(日)
    13:30    		FC今治vs愛媛FCDAZN／南海放送
    4/5(日)
    14:00    		カターレ富山vs奈良クラブDAZN
    4/5(日)
    14:00    		徳島ヴォルティスvsFC大阪DAZN
    4/5(日)
    14:00    		高知ユナイテッドSCvsカマタマーレ讃岐DAZN
    104/11(土)
    14:00    		FC大阪vsカターレ富山DAZN
    4/12(日)
    14:00    		ツエーゲン金沢vsFC今治DAZN
    4/12(日)
    14:00    		カマタマーレ讃岐vs徳島ヴォルティスDAZN
    4/12(日)
    14:00    		高知ユナイテッドSCvsアルビレックス新潟DAZN
    4/12(日)
    14:00    		愛媛FCvs奈良クラブDAZN
    114/17(金)
    19:00    		FC大阪vs愛媛FCDAZN
    4/18(土)
    14:00    		アルビレックス新潟vsFC今治DAZN
    4/18(土)
    14:00    		奈良クラブvsカマタマーレ讃岐DAZN
    4/18(土)
    14:00    		徳島ヴォルティスvsツエーゲン金沢DAZN
    4/19(日)
    14:00    		カターレ富山vs高知ユナイテッドSCDAZN
    124/25(土)
    14:00    		アルビレックス新潟vsFC大阪DAZN
    4/25(土)
    14:00    		ツエーゲン金沢vs奈良クラブDAZN
    4/25(土)
    14:00    		FC今治vsカターレ富山DAZN
    4/26(日)
    14:00    		高知ユナイテッドSCvs徳島ヴォルティスDAZN
    4/26(日)
    15:00    		愛媛FCvsカマタマーレ讃岐DAZN
    134/29(水・祝)
    14:00    		カターレ富山vsアルビレックス新潟DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		FC大阪vs徳島ヴォルティスDAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		奈良クラブvs高知ユナイテッドSCDAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		カマタマーレ讃岐vsツエーゲン金沢DAZN
    4/29(水・祝)
    17:00    		愛媛FCvsFC今治DAZN
    145/2(土)
    14:00    		徳島ヴォルティスvs愛媛FCDAZN
    5/2(土)
    14:00    		高知ユナイテッドSCvsFC大阪DAZN
    5/3(日・祝)
    14:00    		アルビレックス新潟vsカマタマーレ讃岐DAZN
    5/3(日・祝)
    14:00    		ツエーゲン金沢vsカターレ富山DAZN
    5/3(日・祝)
    14:00    		FC今治vs奈良クラブDAZN
    155/6(水・休)
    14:00    		アルビレックス新潟vs徳島ヴォルティスDAZN／新潟放送
    5/6(水・休)
    14:00    		カターレ富山vsカマタマーレ讃岐DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		ツエーゲン金沢vs愛媛FCDAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		奈良クラブvsFC大阪DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		FC今治vs高知ユナイテッドSCDAZN／愛媛朝日テレビ
    165/9(土)
    14:00    		FC大阪vsFC今治DAZN
    5/10(日)
    13:30    		ツエーゲン金沢vsアルビレックス新潟DAZN／北陸放送
    5/10(日)
    14:00    		カマタマーレ讃岐vs高知ユナイテッドSCDAZN
    5/10(日)
    14:00    		徳島ヴォルティスvs奈良クラブDAZN
    5/10(日)
    14:00    		愛媛FCvsカターレ富山DAZN
    175/16(土)
    14:00    		アルビレックス新潟vs奈良クラブDAZN
    5/17(日)
    14:00    		カターレ富山vs徳島ヴォルティスDAZN
    5/17(日)
    14:00    		FC大阪vsツエーゲン金DAZN
    5/17(日)
    14:00    		FC今治vsカマタマーレ讃岐DAZN
    5/17(日)
    14:00    		高知ユナイテッドSCvs愛媛FCDAZN
    185/23(土)
    14:00    		アルビレックス新潟vs愛媛FCDAZN
    5/23(土)
    14:00    		奈良クラブvsカターレ富山DAZN
    5/24(日)
    13:00    		ツエーゲン金沢vs高知ユナイテッドSCDAZN
    5/24(日)
    13:00    		カマタマーレ讃岐vsFC大阪DAZN
    5/24(日)
    13:00    		徳島ヴォルティスvsFC今治DAZN

    ※試合日程は変更になる可能性あり

  • J2・J3百年構想リーグ｜地域リーグWEST-Bの対戦カード

    試合日程対戦カード放送・配信
    12/7(土)
    14:00    		ギラヴァンツ北九州vsガイナーレ鳥取DAZN
    2/8(日)
    13:00    		ロアッソ熊本vsレノファ山口FCDAZN
    2/8(日)
    14:00    		大分トリニータvsレイラック滋賀FCDAZN
    2/8(日)
    14:00    		鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎DAZN
    2/8(日)
    14:00    		FC琉球vsサガン鳥栖DAZN
    22/15(日)
    14:00    		レノファ山口FCvsレイラック滋賀FCDAZN
    2/15(日)
    14:00    		サガン鳥栖vsロアッソ熊本DAZN
    2/15(日)
    14:00    		大分トリニータvsギラヴァンツ北九州DAZN
    2/15(日)
    14:00    		テゲバジャーロ宮崎vsガイナーレ鳥取DAZN
    2/15(日)
    14:00    		鹿児島ユナイテッドFCvsFC琉球DAZN
    32/21(土)
    14:00    		テゲバジャーロ宮崎vsサガン鳥栖DAZN
    2/21(土)
    14:00    		FC琉球vsレイラック滋賀FCDAZN
    2/22(日)
    13:00    		ロアッソ熊本vsギラヴァンツ北九州DAZN
    2/22(日)
    14:00    		大分トリニータvsガイナーレ鳥取DAZN
    2/22(日)
    14:00    		鹿児島ユナイテッドFCvsレノファ山口FCDAZN
    42/28(土)
    14:00    		ギラヴァンツ北九州vsレイラック滋賀FCDAZN
    2/28(土)
    14:00    		サガン鳥栖vs鹿児島ユナイテッドFCDAZN
    2/28(土)
    14:00    		FC琉球vsテゲバジャーロ宮崎DAZN
    3/1(日)
    13:00    		レノファ山口FCvsガイナーレ鳥取DAZN／NHK山口・鳥取
    3/1(日)
    13:00    		ロアッソ熊本vs大分トリニータDAZN
    53/7(土)
    14:00    		レノファ山口FCvsサガン鳥栖DAZN
    3/7(土)
    14:00    		ギラヴァンツ北九州vsテゲバジャーロ宮崎DAZN
    3/8(日)
    14:00    		レイラック滋賀FCvsロアッソ熊本DAZN
    3/8(日)
    14:00    		ガイナーレ鳥取vsFC琉球DAZN
    3/8(日)
    14:00    		大分トリニータvs鹿児島ユナイテッドFCDAZN
    63/14(土)
    14:00    		サガン鳥栖vsギラヴァンツ北九州DAZN
    3/14(土)
    14:00    		テゲバジャーロ宮崎vs大分トリニータDAZN
    3/14(土)
    14:00    		FC琉球vsレノファ山口FCDAZN
    3/15(日)
    13:00    		ロアッソ熊本vsガイナーレ鳥取DAZN
    3/15(日)
    14:00    		鹿児島ユナイテッドFCvsレイラック滋賀FCDAZN
    73/21(土)
    14:00    		大分トリニータvsFC琉球DAZN
    3/21(土)
    14:00    		テゲバジャーロ宮崎vsロアッソ熊本DAZN
    3/22(日)
    14:00    		ガイナーレ鳥取vs鹿児島ユナイテッドFCDAZN
    3/22(日)
    14:00    		レノファ山口FCvsギラヴァンツ北九州DAZN
    3/22(日)
    未定    		レイラック滋賀FCvsサガン鳥栖DAZN
    83/29(日)
    13:00    		ロアッソ熊本vs鹿児島ユナイテッドFCDAZN
    3/29(日)
    14:00    		レイラック滋賀FCvsテゲバジャーロ宮崎DAZN
    3/29(日)
    14:00    		ガイナーレ鳥取vsサガン鳥栖DAZN
    3/29(日)
    14:00    		レノファ山口FCvs大分DAZN
    3/29(日)
    14:00    		ギラヴァンツ北九州vsFC琉球DAZN
    94/4(土)
    16:00    		FC琉球vsロアッソ熊本DAZN
    4/5(日)
    14:00    		ガイナーレ鳥取vsレイラック滋賀FCDAZN
    4/5(日)
    14:00    		サガン鳥栖vs大分トリニータDAZN
    4/5(日)
    14:00    		テゲバジャーロ宮崎vsレノファ山口FCDAZN
    4/5(日)
    14:00    		鹿児島ユナイテッドFCvsギラヴァンツ北九州DAZN
    104/11(土)
    19:00    		大分トリニータvsレノファ山口FCDAZN
    4/12(日)
    14:00    		レイラック滋賀FCvsFC琉球DAZN
    4/12(日)
    14:00    		ギラヴァンツ北九州vsサガン鳥栖DAZN
    4/12(日)
    14:00    		ロアッソ熊本vsテゲバジャーロ宮崎DAZN
    4/12(日)
    14:00    		鹿児島ユナイテッドFCvsガイナーレ鳥取DAZN
    114/18(土)
    13:40    		レノファ山口FCvs鹿児島ユナイテッドFCDAZN／山口放送
    4/18(土)
    16:00    		FC琉球vsギラヴァンツ北九州DAZN
    4/19(日)
    14:00    		レイラック滋賀FCvs大分トリニータDAZN
    4/19(日)
    14:00    		ガイナーレ鳥取vsテゲバジャーロ宮崎DAZN
    4/19(日)
    14:00    		ロアッソ熊本vsサガン鳥栖DAZN
    124/25(土)
    14:00    		ガイナーレ鳥取vsロアッソ熊本DAZN
    4/25(土)
    14:00    		ギラヴァンツ北九州vsレノファ山口FCDAZN
    4/25(土)
    14:00    		サガン鳥栖vsレイラック滋賀FCDAZN
    4/25(土)
    14:00    		テゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFCDAZN
    4/25(土)
    19:00    		FC琉球vs大分トリニータDAZN
    134/29(水・祝)
    14:00    		レイラック滋賀FCvsガイナーレ鳥取DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		レノファ山口FCvsFC琉球DAZN／山口朝日放送
    4/29(水・祝)
    14:00    		大分トリニータvsロアッソ熊本DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		テゲバジャーロ宮崎vsギラヴァンツ北九州DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		鹿児島ユナイテッドFCvsサガン鳥栖DAZN
    145/2(土)
    14:00    		サガン鳥栖vsテゲバジャーロ宮崎DAZN
    5/2(土)
    15:00    		ガイナーレ鳥取vsレノファ山口FCDAZN
    5/3(日・祝)
    14:00    		ギラヴァンツ北九州vs大分トリニータDAZN
    5/3(日・祝)
    14:00    		ロアッソ熊本vsレイラック滋賀FCDAZN
    5/3(日・祝)
    18:00    		FC琉球vs鹿児島ユナイテッドFCDAZN
    155/6(水・休)
    14:00    		レイラック滋賀FCvsレノファ山口FCDAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		ギラヴァンツ北九州vsロアッソ熊本DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		サガン鳥栖vsガイナーレ鳥取DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		テゲバジャーロ宮崎vsFC琉球DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		鹿児島ユナイテッドFCvs大分トリニータDAZN
    165/9(土)
    14:00    		レノファ山口FCvsテゲバジャーロ宮崎DAZN
    5/10(日)
    14:00    		レイラック滋賀FCvs鹿児島ユナイテッドFCDAZN
    5/10(日)
    14:00    		ガイナーレ鳥取vsギラヴァンツ北九州DAZN
    5/10(日)
    14:00    		ロアッソ熊本vsFC琉球DAZN
    5/10(日)
    14:00    		大分トリニータvsサガン鳥栖DAZN
    175/16(土)
    14:00    		サガン鳥栖vsレノファ山口FCDAZN
    5/17(日)
    14:00    		大分トリニータvsテゲバジャーロ宮崎DAZN
    5/17(日)
    14:00    		鹿児島ユナイテッドFCvsロアッソ熊本DAZN
    5/17(日)
    18:00    		FC琉球vsガイナーレ鳥取DAZN
    5/17(日)
    未定    		レイラック滋賀FCvsギラヴァンツ北九州DAZN
    185/23(土)
    14:00    		レノファ山口FCvsロアッソ熊本DAZN
    5/23(土)
    14:00    		サガン鳥栖vsFC琉球DAZN
    5/24(日)
    14:00    		ガイナーレ鳥取vs大分トリニータDAZN
    5/24(日)
    14:00    		ギラヴァンツ北九州vs鹿児島ユナイテッドFCDAZN
    5/24(日)
    14:00    		テゲバジャーロ宮崎vsレイラック滋賀FCDAZN

    ※試合日程は変更になる可能性あり

  • V-Varen Nagasaki v Mito HollyHock - J.League Meiji Yasuda J2J.LEAGUE

    J2・J3百年構想リーグ｜概要

    ■地域リーグ ラウンド

    J2勢、J3勢の計40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4つのグループに分けられる（各グループ10クラブずつ）。各クラブがグループ内の他のクラブとホーム＆アウェーによる18試合をプレー。試合方式としては、90分終了時の勝敗に加え、90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。

    従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は
    • 90分勝利：勝ち点3
    • PK勝利：勝ち点2
    • PK敗戦：勝ち点1
    • 90分敗戦：勝ち点0

    となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。

    ■プレーオフ ラウンド

    地域リーグ ラウンドの順位をもとにEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。J1百年構想リーグとは異なり、準決勝からの1試合制のミニトーナメントが開催される。試合方式は地域リーグ ラウンドとは異なり、90分終了時点で同点の場合を、延長戦を実施し、それでも引き分けの場合はPK戦で決着をつける。ミニトーナメントの結果を経てJ2・J3百年構想リーグの最終順位が決定する。

    ■昇格・降格

    J2・J3百年構想リーグでは、J1百年構想リーグ同様にいかなる順位で特別大会を終えたとしても、上位リーグへの昇格・下位リーグへの降格はない。

0