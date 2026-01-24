このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Lucca NapoliGetty
Ray Sasaki

ノッティンガム・フォレストが2ｍ超イタリア代表FWを獲得！膝負傷で離脱中のウッドに代わる活躍を期待

【欧州・海外サッカーニュース＆移籍情報】ノッティンガム・フォレスト（プレミアリーグ）は、買取オプションの付帯する期限付き移籍でロレンツォ・ルッカを獲得した。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

ノッティンガム・フォレストは23日、ナポリからイタリア代表FWロレンツォ・ルッカを獲得したことを発表した。

昨シーズンにウディネーゼで公式戦14得点を挙げたルッカは、昨夏にセリエA王者ナポリに加入。イタリア代表として5キャップを誇る2mを超える長身の同選手だが、今シーズンはここまで23試合に出場するものの、ラスムス・ホイルンドが好調なことから先発での出場機会は限定的とポジション争いで後れを取る。

さらに、長期離脱中だったロメル・ルカクが復帰に近づくことから、さらに出場機会を失う可能性があるルッカは、今夏の移籍市場でナポリから離れる可能性が浮上。プレミアリーグのノッティンガム・フォレストが同選手の獲得に動いていた。

そして23日、ノッティンガム・フォレストはルッカの獲得を発表。半年間の期限付き移籍となり、今夏の買取オプションが付帯されている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、100万ユーロ（約1億8400万円）の期限付き移籍金がナポリに支払われ、買取金額は4000万ユーロ（約74億円）に上るようだ。

なお、ノッティンガム・フォレストでは昨シーズンに20得点を挙げたクリス・ウッドが負傷中で、同じく長身でポストプレーを得意とするルッカにその代役を託すことになる。

プレミアリーグ
ブレントフォード crest
ブレントフォード
BRE
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
セリエ A
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
ナポリ crest
ナポリ
NAP
広告
0