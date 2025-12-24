明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行する。来年8月の2026-27シーズンを前に上半期を利用してJリーグに所属する全60クラブが参加する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催されることが決まった。
本記事では、Jリーグ百年構想リーグについて解説する。
明治安田Jリーグは2026年に大きな転換期を迎える。従来の「春秋制」から欧州主要リーグと同様の「秋春制」に移行することが決定し、2026年8月に新シーズン、Jリーグ2026-27シーズン開幕を迎える。そして、空白となった2026年上半期にはJリーグに所属する全60クラブが参戦する特別大会（公式戦）の開催が2024年12月に発表された。そして2025年9月、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の名称での開催が決定した。
Jリーグ百年構想リーグは、「J1百年構想リーグ」と「J2・J3百年構想リーグ」の2つに分かれる。いずれのリーグも地域リーグとプレーオフの2ラウンド制となっており、両ラウンドを通じて最終順位が確定する。J1百年構想リーグの優勝チームにはAFCチャンピオンズリーグエリート出場権が与えられ、また順位や獲得勝ち点に応じて賞金も支払われる。
ただし、両リーグの結果による昇格・降格はない。
明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月7日(土)に開幕し、5月24日(日)に終了。プレーオフ ラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。また、プレーオフ ラウンド終了の翌週には「JリーグオールスターDAZNカップ」が開催されることも決まった。
|日程
|大会名
|2026年2月7日～5月24日
|地域リーグ ラウンド
|2026年5月30日・31日
|プレーオフ ラウンド第1戦
|2026年6月6日・7日
|プレーオフ ラウンド第2戦
|2026年6月13日
|JリーグオールスターDAZNカップ
※金曜日開催になる場合もある
J1リーグに所属する20クラブが出場する「J1百年構想リーグ」は、 EASTとWESTの2グループに分けた「地域リーグ ラウンド」と両グループの同順位チーム同士が対戦する「プレーオフ ラウンド」の2ラウンド制。
東西2つのグループに10クラブずつが入り、ホーム＆アウェーによる各クラブ18試合をプレーする。 また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦で決着をつける。獲得する勝ち点は以下の通り。
勝ち点の合計によって地域リーグ ラウンドの順位が決定する。
東西グループの組み合わせは以下の通り。
EASTとWESTの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで激突。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。
J1百年構想リーグの優勝クラブは、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）エリートの出場権を獲得する。2025シーズンのJ1リーグACLエリート出場枠は2枠（鹿島アントラーズと柏レイソル）となっており、残り1枠をJ1百年構想リーグの優勝クラブが獲得する。
ただし、鹿島アントラーズ、もしくは柏レイソルが優勝した場合は、2025シーズンのJ1リーグ3位京都サンガF.C.に出場権が付与される。
J1百年構想リーグの賞金・助成金・配分金の総額は25億2000万円に上る。
賞金額は
地域リーグ ラウンドでは特別助成金が支払われ、勝ち点1あたり200万円を獲得できる。
なお、地域リーグ ラウンドのすべての試合を90分間で勝利した場合、獲得する特別助成金額は最大1億800万円に到達する。
その他、理念強化配分金（競技順位）、理念強化配分金（人気順位）、特別助成金が準備されている。
|EAST
|WEST
|鹿島アントラーズ
|清水エスパルス
|水戸ホーリーホック
|名古屋グランパス
|浦和レッズ
|京都サンガF.C.
|ジェフユナイテッド千葉
|ガンバ大阪
|柏レイソル
|セレッソ大阪
|FC東京
|ヴィッセル神戸
|東京ヴェルディ
|ファジアーノ岡山
|FC町田ゼルビア
|サンフレッチェ広島
|川崎フロンターレ
|アビスパ福岡
|横浜F・マリノス
|V・ファーレン長崎
J2リーグとJ3リーグに所属する合計40クラブが出場する「J2・J3百年構想リーグ」は、 EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bのグループに分けた「地域リーグ ラウンド」と「プレーオフ ラウンド」の2ラウンド制。
EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4つのグループに10クラブずつが入り、各クラブがホーム＆アウェーによる18試合をプレーする。 また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦で決着をつける。獲得する勝ち点は以下の通り。
勝ち点の合計によって地域リーグ ラウンドの順位が決定する。
4グループの同順位同士の4クラブがプレーオフ ラウンドで激突。4クラブによる準決勝からの一発勝負のミニトーナメントとなり、準決勝を勝ち上がったチーム同士による決勝と、準決勝の敗者同士による3位決定戦が開催され、J2・J3百年構想リーグの最終順位が決定する。
地域リーグ ラウンドとは異なり、90分終了時に同点の場合、前後半15分ずつの延長戦を行い、それでも決着しない場合はPK戦が実施される。
J1百年構想リーグでは、賞金・助成金・配分金の総額6億2500万円が準備されている。
賞金額は
地域リーグ ラウンドでは特別助成金が支払われ、勝ち点1あたり50万円を獲得できる。仮にすべての試合を90分間で勝利した場合、勝ち点54に上り、助成金額は2700万円に到達する。
その他、特別助成金が用意されている。
|EAST-A
|EAST-B
|ヴァンラーレ八戸
|北海道コンサドーレ札幌
|ブラウブリッツ秋田
|福島ユナイテッドFC
|ベガルタ仙台
|いわきFC
|モンテディオ山形
|RB大宮アルディージャ
|栃木SC
|ヴァンフォーレ甲府
|栃木シティ
|松本山雅FC
|ザスパ群馬
|AC長野パルセイロ
|横浜FC
|ジュビロ磐田
|湘南ベルマーレ
|藤枝MYFC
|SC相模原
|FC岐阜
|WEST-A
|WEST-B
|アルビレックス新潟
|レイラック滋賀FC
|カターレ富山
|ガイナーレ鳥取
|ツエーゲン金沢
|レノファ山口FC
|FC大阪
|ギラヴァンツ北九州
|奈良クラブ
|サガン鳥栖
|カマタマーレ讃岐
|ロアッソ熊本
|徳島ヴォルティス
|大分トリニータ
|愛媛FC
|テゲバジャーロ宮崎
|FC今治
|鹿児島ユナイテッドFC
|高知ユナイテッドSC
|FC琉球