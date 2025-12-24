J1リーグに所属する20クラブが出場する「J1百年構想リーグ」は、 EASTとWESTの2グループに分けた「地域リーグ ラウンド」と両グループの同順位チーム同士が対戦する「プレーオフ ラウンド」の2ラウンド制。

■地域リーグ ラウンド

東西2つのグループに10クラブずつが入り、ホーム＆アウェーによる各クラブ18試合をプレーする。 また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦で決着をつける。

90分勝利：勝ち点3

PK勝利：勝ち点2

PK敗戦：勝ち点1

90分敗戦：勝ち点0

獲得する勝ち点は以下の通り。

勝ち点の合計によって地域リーグ ラウンドの順位が決定する。

東西グループの組み合わせは以下の通り。

■プレーオフ ラウンド

EASTとWESTの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで激突。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。

■優勝特典

J1百年構想リーグの優勝クラブは、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）エリートの出場権を獲得する。2025シーズンのJ1リーグACLエリート出場枠は2枠（鹿島アントラーズと柏レイソル）となっており、残り1枠をJ1百年構想リーグの優勝クラブが獲得する。

ただし、鹿島アントラーズ、もしくは柏レイソルが優勝した場合は、2025シーズンのJ1リーグ3位京都サンガF.C.に出場権が付与される。

■賞金・特別助成金・配分金

J1百年構想リーグの賞金・助成金・配分金の総額は25億2000万円に上る。

賞金額は

優勝：1億5000万円

2位：6000万円

3位：3000万円

地域リーグ ラウンドでは特別助成金が支払われ、勝ち点1あたり200万円を獲得できる。

なお、地域リーグ ラウンドのすべての試合を90分間で勝利した場合、獲得する特別助成金額は最大1億800万円に到達する。

90分で勝利：600万円

PKで勝利：400万円

PKで敗戦：200万円

その他、理念強化配分金（競技順位）、理念強化配分金（人気順位）、特別助成金が準備されている。