Yuta Tokuma

明治安田Jリーグ百年構想リーグとは？大会方式・ルール・組み合わせ

【Jリーグ百年構想リーグ】2026年明治安田Jリーグはシーズン移行期を迎え、上半期には「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。2026年2月から6月にかけて開催される特別大会について紹介する。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行する。来年8月の2026-27シーズンを前に上半期を利用してJリーグに所属する全60クラブが参加する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催されることが決まった。

本記事では、Jリーグ百年構想リーグについて解説する。

    Jリーグ百年構想リーグ｜概要

    明治安田Jリーグは2026年に大きな転換期を迎える。従来の「春秋制」から欧州主要リーグと同様の「秋春制」に移行することが決定し、2026年8月に新シーズン、Jリーグ2026-27シーズン開幕を迎える。そして、空白となった2026年上半期にはJリーグに所属する全60クラブが参戦する特別大会（公式戦）の開催が2024年12月に発表された。そして2025年9月、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の名称での開催が決定した。

    Jリーグ百年構想リーグは、「J1百年構想リーグ」と「J2・J3百年構想リーグ」の2つに分かれる。いずれのリーグも地域リーグとプレーオフの2ラウンド制となっており、両ラウンドを通じて最終順位が確定する。J1百年構想リーグの優勝チームにはAFCチャンピオンズリーグエリート出場権が与えられ、また順位や獲得勝ち点に応じて賞金も支払われる。

    ただし、両リーグの結果による昇格・降格はない。

    Jリーグ百年構想リーグ｜大会日程

    明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月7日(土)に開幕し、5月24日(日)に終了。プレーオフ ラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。また、プレーオフ ラウンド終了の翌週には「JリーグオールスターDAZNカップ」が開催されることも決まった。

    日程大会名
    2026年2月7日～5月24日地域リーグ ラウンド
    2026年5月30日・31日プレーオフ ラウンド第1戦
    2026年6月6日・7日プレーオフ ラウンド第2戦
    2026年6月13日JリーグオールスターDAZNカップ

    ※金曜日開催になる場合もある

    J1百年構想リーグ｜概要

    J1リーグに所属する20クラブが出場する「J1百年構想リーグ」は、 EASTとWESTの2グループに分けた「地域リーグ ラウンド」と両グループの同順位チーム同士が対戦する「プレーオフ ラウンド」の2ラウンド制。

    ■地域リーグ ラウンド

    東西2つのグループに10クラブずつが入り、ホーム＆アウェーによる各クラブ18試合をプレーする。 また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦で決着をつける。

    獲得する勝ち点は以下の通り。
    • 90分勝利：勝ち点3
    • PK勝利：勝ち点2
    • PK敗戦：勝ち点1
    • 90分敗戦：勝ち点0

    勝ち点の合計によって地域リーグ ラウンドの順位が決定する。

    東西グループの組み合わせは以下の通り。

    ■プレーオフ ラウンド

    EASTとWESTの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで激突。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。

    ■優勝特典

    J1百年構想リーグの優勝クラブは、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）エリートの出場権を獲得する。2025シーズンのJ1リーグACLエリート出場枠は2枠（鹿島アントラーズと柏レイソル）となっており、残り1枠をJ1百年構想リーグの優勝クラブが獲得する。

    ただし、鹿島アントラーズ、もしくは柏レイソルが優勝した場合は、2025シーズンのJ1リーグ3位京都サンガF.C.に出場権が付与される。

    ■賞金・特別助成金・配分金

    J1百年構想リーグの賞金・助成金・配分金の総額は25億2000万円に上る。

    賞金額は

    • 優勝：1億5000万円
    • 2位：6000万円
    • 3位：3000万円

    地域リーグ ラウンドでは特別助成金が支払われ、勝ち点1あたり200万円を獲得できる。

    なお、地域リーグ ラウンドのすべての試合を90分間で勝利した場合、獲得する特別助成金額は最大1億800万円に到達する。

    • 90分で勝利：600万円
    • PKで勝利：400万円
    • PKで敗戦：200万円

    その他、理念強化配分金（競技順位）、理念強化配分金（人気順位）、特別助成金が準備されている。

    J1百年構想リーグ｜地域リーグ組み合わせ

    EASTWEST
    鹿島アントラーズ清水エスパルス
    水戸ホーリーホック名古屋グランパス
    浦和レッズ京都サンガF.C.
    ジェフユナイテッド千葉ガンバ大阪
    柏レイソルセレッソ大阪
    FC東京ヴィッセル神戸
    東京ヴェルディファジアーノ岡山
    FC町田ゼルビアサンフレッチェ広島
    川崎フロンターレアビスパ福岡
    横浜F・マリノスV・ファーレン長崎
    J2・J3百年構想リーグとは？

    J2リーグとJ3リーグに所属する合計40クラブが出場する「J2・J3百年構想リーグ」は、 EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bのグループに分けた「地域リーグ ラウンド」と「プレーオフ ラウンド」の2ラウンド制。

    ■地域リーグ ラウンド

    EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4つのグループに10クラブずつが入り、各クラブがホーム＆アウェーによる18試合をプレーする。 また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦で決着をつける。

    獲得する勝ち点は以下の通り。
    • 90分勝利：勝ち点3
    • PK勝利：勝ち点2
    • PK敗戦：勝ち点1
    • 90分敗戦：勝ち点0

    勝ち点の合計によって地域リーグ ラウンドの順位が決定する。

    ■プレーオフ ラウンド

    4グループの同順位同士の4クラブがプレーオフ ラウンドで激突。4クラブによる準決勝からの一発勝負のミニトーナメントとなり、準決勝を勝ち上がったチーム同士による決勝と、準決勝の敗者同士による3位決定戦が開催され、J2・J3百年構想リーグの最終順位が決定する。

    地域リーグ ラウンドとは異なり、90分終了時に同点の場合、前後半15分ずつの延長戦を行い、それでも決着しない場合はPK戦が実施される。

    ■賞金・特別助成金・配分金

    J1百年構想リーグでは、賞金・助成金・配分金の総額6億2500万円が準備されている。

    賞金額は

    • 優勝：1500万円
    • 2位：750万円
    • 3位：250万円

    地域リーグ ラウンドでは特別助成金が支払われ、勝ち点1あたり50万円を獲得できる。仮にすべての試合を90分間で勝利した場合、勝ち点54に上り、助成金額は2700万円に到達する。

    • 90分で勝利：150万円
    • PKで勝利：100万円
    • PKで敗戦：50万円

    その他、特別助成金が用意されている。

    J2・J3百年構想リーグ｜組み合わせ

    EAST-AEAST-B
    ヴァンラーレ八戸北海道コンサドーレ札幌
    ブラウブリッツ秋田福島ユナイテッドFC
    ベガルタ仙台いわきFC
    モンテディオ山形RB大宮アルディージャ
    栃木SCヴァンフォーレ甲府
    栃木シティ松本山雅FC
    ザスパ群馬AC長野パルセイロ
    横浜FCジュビロ磐田
    湘南ベルマーレ藤枝MYFC
    SC相模原FC岐阜
    WEST-AWEST-B
    アルビレックス新潟レイラック滋賀FC
    カターレ富山ガイナーレ鳥取
    ツエーゲン金沢レノファ山口FC
    FC大阪ギラヴァンツ北九州
    奈良クラブサガン鳥栖
    カマタマーレ讃岐ロアッソ熊本
    徳島ヴォルティス大分トリニータ
    愛媛FCテゲバジャーロ宮崎
    FC今治鹿児島ユナイテッドFC
    高知ユナイテッドSCFC琉球
