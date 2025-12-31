マレスカに解任の危機か。1月も成績不振が続けば指揮官交代の可能性

最新の報道によれば、チェルシーはタイトル争いから脱落し、リーグ5位に転落した絶望的な12月を経て、マレスカ監督の更迭を本格的に検討し始めている模様だ。

西ロンドンのクラブは今月初め、国内リーグとチャンピオンズリーグ（CL）の両方でリーズ・ユナイテッドとアタランタに敗北。欧州最高峰の舞台であるCLでも現在13位に位置している。これは、グループステージ最終2試合でパフォスとナポリを撃破しなければ、ラウンド16への自動出場権を得る現実的なチャンスがないことを意味している。

チェルシーは12月に入り、ボーンマスと2度、ニューカッスルと1度の引き分けを演じ、先週土曜日にはアストン・ヴィラに1-2で敗れた。この結果、今シーズンの彼らはリードしていた展開から合計13ポイントを失っており、そのうち6ポイントは本拠地スタンフォード・ブリッジで失ったものだ。

一方で、カラバオカップでは準決勝進出を決め、来月アーセナルとの2連戦を控えている。FAカップでがリーグ1首位のカーディフ・シティに3-1で勝利したが、こちらに関しては下部リーグ相手ということもあり予想通りの結果と見なされている。