モウリーニョ監督がレアル・マドリー復帰？「スペシャル・ワン」が噂に反応

レアル・マドリーはスペイン・スーパーカップ決勝でバルセロナに敗れたことを受け、シャビ・アロンソ監督との契約解除を決断した。

同指揮官は就任から8カ月も経たないうちに解任され、直ちにアルバロ・アルベロア監督が後任に就いた。しかし混乱は続き、アルベロア監督の初陣となった試合でアルバセテに屈し、コパ・デル・レイから屈辱的な敗退を喫した。

その後アルベロアはラ・リーガでレバンテを2-0で下したが、この試合ではサンティアゴ・ベルナベウの熱狂的なサポーターが、不振のチームへの不満を爆発させ、ジュード・ベリンガムとヴィニシウス・ジュニオールに激しいブーイングを浴びせた。

アルベロア監督は試合後、厳しい一日になると予想していたと認めた。

「厳しい一週間を過ごした上に、醸成された雰囲気から、困難な試合になると分かっていた。容易なことではない。私も大きな失望の後で試合を経験したが、物事が順調に進んでいる時と同じ自信は持てない。我々は、この種の試合に立ち向かおうとする、強い責任感を持った選手が必要だと認識していた」