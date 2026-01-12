レアル・マドリー、シャビ・アロンソ監督解任を発表！後任はBチームのアルベロア監督

レアル・マドリーは12日、シャビ・アロンソ監督（44）の解任を発表した。

レヴァークーゼンでブンデスリーガ無敗優勝などの偉業を成し遂げたシャビ・アロンソ監督は、昨年5月にカルロ・アンチェロッティ現ブラジル代表監督の後任として、選手時代に在籍したレアル・マドリーの指揮官に就任した。

昨年6〜7月に開催されたクラブ・ワールドカップをベスト8（PSGに0-4敗戦）で終えたシャビ・アロンソ監督率いるレアル・マドリーは、2025-26シーズン序盤こそ公式戦14試合13勝1敗と好調だったものの、その後に失速して直近14試合を7勝3分け4敗で終えていた。レアル・マドリー理事会は成績のほかプレー内容も芳しくないことを危惧して、シャビ・アロンソ監督解任を検討していると報じられてきたが、11日のスペイン・スーパーカップ決勝バルセロナ戦を2-3で落とした翌日、ついに決断を下している。

レアル・マドリーは次のような声明を伝えた。

「レアル・マドリーは、クラブとシャビ・アロンソ氏の双方の合意により、同氏のトップチーム監督としての任期終了を決定したことを発表します」

「シャビ・アロンソ氏はレアル・マドリーのレジェンドであり、このクラブの価値観を体現してきた存在です。彼はすべてのマドリディスタ（マドリーファン）から変わらぬ愛と称賛を受け続けることでしょう。レアル・マドリーは、彼にとって永遠にホームであり続けます」

「クラブはシャビ・アロンソ氏およびそのテクニカルスタッフ全員に対し、これまでの仕事と献身に感謝の意を表するとともに、彼らの人生の新たなステージでの幸運を祈ります」

レアル・マドリーはまた、今季Bチームを率いてきたアルバロ・アルベロア監督がシャビ・アロンソ監督の後任を務めることも発表している。

シャビ・アロンソ監督同様、選手時代にレアル・マドリーでプレーしたアルベロア監督は、2020年から同クラブの下部組織でチームを率いてきた。ほぼすべてのカテゴリーでタイトルを獲得し、2020年から昨季まで指揮したフベニールA（U-19）では、202-23シーズンに国内リーグ、国内カップ戦、UEFAユースリーグの三冠を成し遂げた。今季から率いるBチームは、国内リーグ戦（スペイン3部）の成績が10勝1分け8敗で、2部昇格プレーオフ圏内の4位に位置している。



アルベロア監督は規律重視の指揮官で、ハイプレスによるボール奪取から、縦に速い攻撃を仕掛けるスタイルを志向する。レアル・マドリーのトップチームは現在、ラ・リーガでは首位バルセロナと勝ち点4差で2位、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズではベスト16ストレートイン圏内の7位に位置。同指揮官とともにタイトルを獲得できるだろうか。