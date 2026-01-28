降格圏バーンリーに飛び道具？ プレミア屈指のFK名手ウォード＝プラウズがローン加入

バーンリーは28日、ウェストハムから元イングランド代表MFジェームズ・ウォード＝プラウズの獲得を発表した。今季終了までのローン移籍となる。

プレミアリーグ屈指のFKの名手として知られるウォード＝プラウズはアカデミー時代から過ごすサウサンプトンで長らくキャリアを紡ぎ、2023年夏にウェストハム入り。2024年夏からはノッティンガム・フォレストにレンタル移籍し、冬に契約を打ち切るまでの半年を過ごした。

プレミアリーグで通算400試合以上の出場数を誇り、イングランド代表としても11キャップを刻む31歳MFは今季もウェストハムでスタートしたが、公式戦を通じても6試合に出場したのみ。今季途中に着任したヌーノ・エスピリト・サント監督のもとでは構想外の状態だった。

降格圏の19位に沈むバーンリーを新天地に選択したウォード＝プラウズはクラブ公式サイトで「ここに来られて本当に嬉しい」と喜び、全力を誓った。

「バーンリーの興味を聞いて、監督を話をした瞬間から、このローン移籍が自分にとって必要なものだと確信した。シーズン終了まで大きな戦いが続くけど、一瞬一瞬を大切に過ごしていきたい。とにかく、バーンリーのユニフォームを着て、目の前の挑戦に全力を尽くす」