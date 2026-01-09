アーセナルも25歳イングランド代表DF代理人に接触か…リヴァプール、マン・C、バルサなど争奪戦に

アーセナルは、イングランド代表DFマーク・グエイの獲得に向けて代理人と接触しているようだ。

クリスタル・パレスで公式戦187試合に出場してFAカップ優勝を達成、イングランド代表としても26キャップを数えるグエイ。しかし現行契約は今季限りで満了に。昨夏のリヴァプール移籍は破談となったが、以前にオリヴァー・グラスナーが選手に契約延長の意思がないことを認めており、その去就は大きな注目を集めている。

そして、25歳DFの争奪戦にアーセナルも参加している模様。『The Athletic』によると、アーセナルは長年グエイに注目しており、来夏の移籍に向けて代理人と接触しているようだ。

同メディアは先日、負傷者が続出しているマンチェスター・シティが1月にグエイ獲得に動くことを検討していると報道。またリヴァプールやアトレティコ・マドリー、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンといった各国の強豪クラブも関心を示しているという。しかし11月の段階では、グエイとパレスの間で契約を全うするという友好的な合意が成立しているとも報じられている。パレス側は、シーズン終了までキャプテンを残留させる考えのようだ。

現行契約が残り半年を切ったグエイ。世界各国の強豪クラブから関心が届く中、どのような決断を下すのだろうか。