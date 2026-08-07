退団希望のナポリFWルカク、リーグ・アンのクラブが電撃的な獲得候補に浮上

モナコが、ナポリFWロメル・ルカクの獲得に向けて野心的な動きを積極的に進めている。フォラリン・バログンの将来をめぐる不透明感が続いているためだ。33歳のベルギー人FWは、この夏にクラブ上層部との対立を受け、イタリアのクラブからの退団を望んでいる。