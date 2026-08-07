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リーグ・アン
明日明らかになる
あのスペイン人はカンプ・ノウでのキャリアを終えたのか
モナコが、ナポリFWロメル・ルカクの獲得に向けて野心的な動きを積極的に進めている。フォラリン・バログンの将来をめぐる不透明感が続いているためだ。33歳のベルギー人FWは、この夏にクラブ上層部との対立を受け、イタリアのクラブからの退団を望んでいる。
モナコのフィリペ・ルイス監督は、移籍オファーが相次ぐ見通しの中でも、FWフォラリン・バログンを引き留めたいという強い意向を示した。アメリカ代表の同選手はワールドカップで注目を集めており、移籍市場が閉まる前に大きな関心を集める見込みだ。
PSGの逸材イブラヒム・ムバイエを巡る争奪戦で、ドルトムントは有利な立場にあるとされている。もっとも、有力クラブとの競合もある。さらに、黒と黄の優先事項は本来、サイード・エル・マラにある。
パリ・サンジェルマンは、フランス代表MFマグネス・アクリウシュをASモナコから2031年までの長期契約で獲得した。
24歳の同選手は、公国での印象的な活躍を経て地元地域に戻り、現リーグ・アン王者への加入で長年の夢をかなえた。