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リーグ・アン

リーグ・アン 概要

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リーグ・アン、日程と結果

8月20日木曜日
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OM
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8月21日金曜日
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ル・マン
LEM
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B29
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トロワ
TRO
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パリFC
PAR
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順位

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1アンジェ crestアンジェ00000000
2オセール crestオセール00000000
3ブレスト crestブレスト00000000
4ル・アーヴル crestル・アーヴル00000000
5ル・マン crestル・マン00000000
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