リヴァプールが198cmのU-17オーストリア代表CB獲得で合意…U-17W杯では日本戦にもフル出場

リヴァプールは、イフェアニ・エンドゥクウェの獲得で合意したことを発表した。

昨シーズンのプレミアリーグを制するなど、近年ピッチ上で成功を収めてきたリヴァプール。現在、アカデミーを強化することをもくろんでおり、先日からエンドゥクウェへの関心が寄せられてきた。

そして26日、リヴァプールはエンドゥクウェの獲得でアウストリア・ウィーンと合意したことを発表。同選手は今夏からU-21チームに合流する予定だ。また、『The Athletic』によると、移籍金は250万ユーロ（約4億5800万円）に上るようだ。

3月に18歳になるエンドゥクウェは198cmの長身センターバック。アウストリア・ウィーンに7歳のころから在籍し、ファーストチームデビューこそまだだが、カンファレンスリーグなどで複数回にわたってベンチ入りしていた。

また、エンドゥクウェは昨年11月のU-17ワールドカップで脚光を浴びた選手の1人。U-17オーストリア代表としてプレーした同選手は、1-0で勝利した準々決勝のU-17日本代表戦にセンターバックでフル出場したりと、チームの初の決勝進出に大きく貢献した。

リヴァプールでは、長年チームを支えてきたアンドリュー・ロバートソンとイブラヒマ・コナテが今夏に契約満了に近づき、主将フィルジル・ファン・ダイクもシーズン終了後に契約最終年を迎える。守備陣の中心選手が退団に近づく中、17歳の逸材はクラブに未来にとっての大きな補強になる可能性がある。