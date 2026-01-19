マン・Cがグエイの獲得を発表。ライバルとの争奪戦を制して長期契約を勝ち取る

マンチェスター・シティは公式声明を通じて次のように発表した。

「マンチェスター・シティは、クリスタル・パレスからマーク・グエイを獲得したことを発表できることを嬉しく思う。25歳のグエーイは、2031年夏までの5年半の契約にサインした。イングランド代表として26キャップを数えるグエイは、チェルシーでキャリアをスタートさせ、2020-21シーズンにはローン先のスウォンジー・シティでチャンピオンシップ・プレーオフ決勝進出に貢献。その後、クリスタル・パレスへと加入した」

「ユーロ2024での目覚ましい活躍により、イングランドの決勝進出における立役者となった彼は、2024-25シーズンからオリバー・グラスナー監督率いるチームのキャプテンに任命された。パレスの主将として迎えた昨シーズン、彼は5月のFAカップ決勝でシティを破り、クラブ史上初のメジャータイトル獲得と欧州大会への切符を勝ち取った。さらに昨年8月のコミュニティ・シールドではウェンブリーでリヴァプールを撃破。パレスでは通算188試合に出場し、11ゴールを記録した」

グエイは、ボーンマスから獲得したアントワーヌ・セメンヨに続く、今冬2人目の補強となる。これにより、今冬のクラブの補強支出は総額8,500万ポンド（約180億円）に達した。