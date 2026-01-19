Manchester City
マン・Cがグエイの獲得を発表。ライバルとの争奪戦を制して長期契約を勝ち取る
マンチェスター・シティは公式声明を通じて次のように発表した。
「マンチェスター・シティは、クリスタル・パレスからマーク・グエイを獲得したことを発表できることを嬉しく思う。25歳のグエーイは、2031年夏までの5年半の契約にサインした。イングランド代表として26キャップを数えるグエイは、チェルシーでキャリアをスタートさせ、2020-21シーズンにはローン先のスウォンジー・シティでチャンピオンシップ・プレーオフ決勝進出に貢献。その後、クリスタル・パレスへと加入した」
「ユーロ2024での目覚ましい活躍により、イングランドの決勝進出における立役者となった彼は、2024-25シーズンからオリバー・グラスナー監督率いるチームのキャプテンに任命された。パレスの主将として迎えた昨シーズン、彼は5月のFAカップ決勝でシティを破り、クラブ史上初のメジャータイトル獲得と欧州大会への切符を勝ち取った。さらに昨年8月のコミュニティ・シールドではウェンブリーでリヴァプールを撃破。パレスでは通算188試合に出場し、11ゴールを記録した」
グエイは、ボーンマスから獲得したアントワーヌ・セメンヨに続く、今冬2人目の補強となる。これにより、今冬のクラブの補強支出は総額8,500万ポンド（約180億円）に達した。
グエイはマンチェスター・シティの公式サイトで、喜びを次のように語っている。
「マンチェスター・シティの一員になれたことを、心から嬉しく、そして誇りに思っている。この移籍は、これまでのキャリアで積み重ねてきた努力のすべてが報われた瞬間だと感じているよ。今、イングランド最高のクラブ、そして信じられないようなスカッドの一員になれた。そう口にできることが幸せだ。選手としても人間としても成長したい。このクラブなら、それが可能だと確信している。僕はフットボールを愛している。フットボールは長い間、僕に多くのものを与えてくれた。マンチェスター・シティで成長を続けられることは、僕と家族にとって本当に特別な瞬間だ」
「今すぐにでもスタートしたい気分だ。チームメイトに会い、ハードなトレーニングに励み、監督が僕に何を求めているかを理解したい。そして、シティのファンの皆さんに自分のプレーを見せるのが待ちきれないよ」
マンチェスター・シティのスポーツ・ディレクターを務めるウーゴ・ビアナ氏は次のように付け加えた。
「マークがここ数年、イングランドで最高のディフェンダーの一人であったことは明白であり、彼を迎えられたことを心から喜んでいる。我々のレベルをさらに引き上げてくれる、類まれな才能を獲得できたと感じている。 彼はまだ25歳だが、すでにリーダーシップを発揮しており、向上心に溢れた素晴らしいプロフェッショナルだ。強固で卓越した守備能力に加え、知的なゲーム読みに長け、ピッチに立つたびに情熱とエネルギーをもたらしてくれる。マークが我々を選んでくれたことを嬉しく思う。彼は今、キャリアの全盛期に差し掛かっている。スカイブルーのシャツを着て彼がどれほどの高みに到達するか、全シティファンが楽しみにしているはずだ」
昨夏、グエイはリヴァプールへの移籍に極めて近づいていたが、移籍期限当日にクリスタル・パレス側が移籍を阻止した経緯がある。彼は今、首位アーセナルを7ポイント差で追うマンチェスター・シティに加入し、逆転優勝を狙う。クラブはカラバオカップ準決勝第1レグでニューカッスルを2-0で下して決勝進出に王手をかけており、FAカップでも4回戦へ進出。なお、グエーイは前所属で今季欧州大会に出場しているため、ボデ・グリムト戦やガラタサライ戦での出場資格はないが、決勝トーナメントからは登録可能となる。
彼は今週土曜日、本拠地でのウルブズ戦でデビューを飾る予定だ。
「経験豊富な素晴らしいスカッドだ。高いレベルで多くのタイトルを勝ち取ってきた選手がたくさんいる。同時に、高みを目指すエキサイティングな若手も多い。プレミアリーグで自らを証明したアントワーヌ（セメンヨ）が加わったことも心強いよ。 僕もチームの一員として、自分にできる役割を全うし、チームの勝利に貢献したいと思っている」
