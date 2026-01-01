福岡DF安藤智哉が独1部ザンクト・パウリへ完全移籍！ 昨季J1初挑戦で台頭&日本代表デビュー…藤田譲瑠チマとチームメートに

アビスパ福岡は1日、日本代表の安藤智哉がドイツ1部のザンクト・パウリに完全移籍することを発表した。なお、ザンクト・パウリ側の発表によれば、移籍金は非公開にすることで合意となっているという。

現在26歳の安藤は、2021年に愛知学院大学から当時J3リーグだった今治FCに入団してプロキャリアをスタート。その後、大分トリニータを経て、2025年にアビスパ福岡へと完全移籍で加入すると、J1リーグ初挑戦で公式戦42試合に出場して4ゴールを記録。2025年7月にはEAFF E-1サッカー選手権で日本代表デビューを飾り、11月の国際親善試合のガーナ代表戦でも途中出場を果たした。

海外挑戦が決まった安藤は、両クラブのクラブ公式サイトを通じて、以下のようにコメントしている。

■アビスパ福岡

「あけましておめでとうございます。アビスパ福岡に関わる全ての皆様、2025年シーズンも多大なるご支援、ご声援をありがとうございました！」

「この度ドイツのFCザンクトパウリに移籍することになりました！」

「まず始めに、僕をJ1の舞台に導いてくれた柳田強化部長をはじめ、スカウト陣の皆様に本当に感謝してます。また、僕のことを信頼し起用し続けてくれた金明輝監督をはじめ、スタッフの皆様、 そして、日々切磋琢磨し、成長させてくれたチームメイト、本当に多くの人達の支えがあり、充実した日々を送ることができました」

「アビスパ福岡のユニフォームをきてプレーできたことを誇りに思います！1年間という短い在籍になりましたが、この福岡で本当に沢山の経験をさせていただき、福岡という街が本当に好きになり、ご飯も美味しく、自然豊かで、また帰ってきたい住みたいと思うようになりました！」

「これから先、どんな事が起きようと自分らしくコツコツ頑張っていきます！自分を信じ、これからも突き進んでいきたいと思います。本当にありがとうございました！」

■ザンクト・パウリ

「ブンデスリーガへの移籍は僕にとって重要なステップであり、今がまさにその絶好のタイミングだと考えています。ザンクト・パウリで成長を続けたいと思っています。そのために最適なクラブを見つけたと確信しています。他の日本の選手たちが既にこの道を歩み、成功を収めていることも理由の一つです。今は新しいチーム、新たな挑戦、そしてもうすぐ始まるシーズンを楽しみにしています」

藤田譲瑠チマも所属するザンクト・パウリは、現在ブンデスリーガで3勝3分け9敗で16位に位置している。