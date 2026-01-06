アモリム監督解任のマン・U、スールシャール元監督の再登板を検討か

マンチェスター・ユナイテッドは、今季終了時までの暫定監督としてオーレ・グンナー・スールシャール氏の招聘を検討しているようだ。

2024-25シーズンにプレミアリーグにおけるクラブ最低順位の15位でフィニッシュしたマンチェスター・U。ルベン・アモリム監督体制2年目の今季はFWベンヤミン・シェシュコやFWブライアン・エンベウモ、FWマテウス・クーニャら大物を高額移籍金で獲得したが成績が安定せず、第20節を終えて首位のアーセナルから17ポイント差の6位となった。それを受け、クラブは5日にアモリム監督を解任する決断に至った。

マンチェスター・Uは、クラブレジェンドでU-18チームを率いていたダレン・フレッチャー氏を暫定指揮官に任命。だが、『The Athletic』やジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じたところによれば、クラブは別の暫定指揮官を指名することを検討しているようで、その候補の一人にスールシャール氏が挙がっているようだ。

スールシャール氏は、現役時代にマンチェスター・Uで1998-99シーズンのトレブル（プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ）達成などに貢献。引退後、2018年12月からの暫定指揮官を経て2021年11月までマンチェスター・Uの指揮官を務め、通算168試合の指揮で91勝37分け40敗の成績を残した。