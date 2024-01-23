このページにはアフィリエイトリンクが含まれています。提供されたリンクから加入を申し込むと、料金が発生する場合があります。

ラ・リーガ 2023-24冬の移籍情報 全20クラブの補強・退団選手リスト

GOAL
laliga-transfer-20231230(C)Getty Images
ラ・リーガ移籍情報Takefusa KuboReal MadridBarcelonaSevillaValenciaMallorcaReal SociedadVillarrealReal BetisGetafeCelta VigoAtletico MadridCadizOsasunaAthletic BilbaoGironaAlmeriaGranadaLas Palmas

【欧州・海外サッカー 移籍情報】2023-2024シーズン冬のラ・リーガ（スペイン）20クラブの移籍情報を随時更新。移籍市場での噂の注目補強、退団選手まとめ。

31日間無料体験あり

U-NEXT

視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC

無料トライアル：31日間

ラ・リーガ配信：1部全試合

月額

2,189円(税込)

31日間0円体験