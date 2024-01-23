ラ・リーガ 2023-24冬の移籍情報 全20クラブの補強・退団選手リストGOAL(C)Getty Imagesラ・リーガ移籍情報Takefusa KuboReal MadridBarcelonaSevillaValenciaMallorcaReal SociedadVillarrealReal BetisGetafeCelta VigoAtletico MadridCadizOsasunaAthletic BilbaoGironaAlmeriaGranadaLas Palmas【欧州・海外サッカー 移籍情報】2023-2024シーズン冬のラ・リーガ（スペイン）20クラブの移籍情報を随時更新。移籍市場での噂の注目補強、退団選手まとめ。31日間無料体験ありU-NEXT視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：31日間ラ・リーガ配信：1部全試合月額2,189円(税込)31日間0円体験年間プランがお得DAZN視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：なしラ・リーガ配信：1部全試合・2部注目試合年間プラン年間プラン(月々払い)3,000円～31日間無料体験ありU-NEXT視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：31日間ラ・リーガ配信：1部全試合月額2,189円(税込)31日間0円体験年間プランがお得DAZN視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：なしラ・リーガ配信：1部全試合・2部注目試合年間プラン年間プラン(月々払い)3,000円～31日間無料体験ありU-NEXT視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：31日間ラ・リーガ配信：1部全試合月額2,189円(税込)31日間0円体験年間プランがお得DAZN視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：なしラ・リーガ配信：1部全試合・2部注目試合年間プラン年間プラン(月々払い)3,000円～