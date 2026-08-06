Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

Bundesliga

Bundesliga - Generale

Altro
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità

Bundesliga, calendario e risultati

giovedì 27 agosto
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
venerdì 28 agosto
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
Francoforte badge
Francoforte
SGE
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
Elversberg badge
Elversberg
ELV
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
Paderborn badge
Paderborn
SCP
Altro
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern Monaco crestBayern Monaco00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Moenchengladbach crestBorussia Moenchengladbach00000000
Altro

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Vedi altri articoli sulle scommesse