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Bundesliga
Bundesliga - Generale
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Bundesliga, calendario e risultati
Altro
giovedì 27 agosto
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern Monaco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Moenchengladbach
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0