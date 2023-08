In questo articolo è possibile avere un'anteprima delle quote vincente Coppa Italia 2023/2024 con pronostici e consigli per scommettere online

Sin da prima del fischio di inizio della competizione la maggior parte dei giocatori si chiedono quale sarà la vincente Coppa Italia 2023/2024. In questo articolo è possibile confrontare le quote delle papabili finaliste consultando i pronostici dei nostri esperti di scommesse sportive online ed altre informazioni utili per puntare sul torneo.

Spetterà all’Inter di Simone Inzaghi il compito di difendere il titolo dagli assalti degli avversari. Mai come quest’anno la competizione, secondo i bookmakers online, sembra essere più equilibrata che mai. Subito dopo l’Inter, ovvia prima candidata alla vittoria finale da detentrice del titolo, seguono Napoli Juventus e Milan e, con un leggero distacco, Roma e Lazio.

Competizione partita il 5 agosto con i turni preliminari, la Coppa Italia vedrà l’esordio delle cosiddette big direttamente dagli Ottavi di finale, che prenderanno il via la prima settimana di dicembre. Competizione snobbata in passato, sembra che da qualche anno a questa parte la Coppa Italia stia acquisendo più consensi.

I nostri pronostici per la squadra vincente Coppa Italia 2023/2024

Le quote vincente Coppa Italia 2023/2024 proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Scommettere sulla vincente Coppa Italia 2023/2024

Il momento migliore per scommettere in antepost sulla vincente Coppa Italia 2023/2024 è indubbiamente prima dell'inizio del torneo. O comunque prima che le big non abbiano fatto il loro ingresso nella competizione. È in questo momento, infatti, che le quote appariranno più alte e convenienti. Inoltre potrebbe essere particolarmente proficuo puntare anche prima del fischio di inizio del primo match di Serie A perché una volta avviato il campionato, si hanno maggiori informazioni sulle performance e stato fisico di squadre ed atleti, elementi che possono aiutare a schiudere dei pronostici più accurati per la futura potenziale finalista ma che potrebbero comportare un abbassamento delle quote. Inoltre capita spesso che alcuni operatori mettano a disposizione dei loro giocatori delle iniziative promozionali dedicate alla Coppa Italia. Per saperne di più è possibile

consultare la nostra lista dei migliori siti scommesse online in Italia con confronto strumenti, bonus e palinsesti

scoprire come aprire un conto gioco su bet365, codice bonus disponibile alla registrazione e ulteriori informazioni sul bookmaker consultando la nostra guida.

È l’Inter la squadra da battere

Con l’arrivo di Yann Sommer a completare l’ultimo reparto rimasto scoperto, l’Inter ha finalmente posizionato l’ultima tessera del puzzle. Con l’affidabilità dell’elvetico tra i pali, gli innesti del sorprendente Bisseck, quelli di Frattesi a centrocampo e l’esplosività di Marcus Thuram in attacco, con i nuovi acquisti, i nerazzurri sono coperti in ogni reparto. Aspetti che la rendono la favorita dalle quote vincente Coppa Italia 2023/2024.

Scommessa 1: Inter vincente 4.50 con bet365

Il Napoli acquista Natan

Con il rinnovo di capitan Di Lorenzo il Napoli ha di fatto blindato l’esterno toscano fino al 2028. Con tantissima voglia di riaffermarsi in campionato, gli azzurri non vogliono tralasciare le coppe e hanno tutte le carte in regola per essere competitivi in tutte e tre le competizioni alle quali parteciperanno. Senza nessuna bomba di mercato particolare, la filosofia dei partenopei sembra essere quella di “squadra che vince non si cambia”. Alla partenza di Kim direzione Bayern, è seguito l’arrivo del centrale mancino Natan, che avrà il difficile compito di far dimenticare il coreano. La squadra di Rudi Garcia è favorita subito dopo l'Inter dalle quote vincente Coppa Italia 2023/2024.

Scommessa 2: Napoli vincente 4.50 con Sisal

La Vecchia Signora può essere la sorpresa

Sembra essere proprio la Juventus, nobile decaduta, la prima delle candidate a sorpresa per la vittoria del trofeo. Esclusa dalle coppe europee per i motivi già noti, con un notevole gap nei confronti delle prime forze del Campionato che difficilmente verrà colmato, la formazione di Max Allegri può trovare proprio nella vittoria della Coppa Italia quella motivazione che potrebbe spingerla a provare a mettersi questo periodo nero alle spalle. Pur non avendo messo a segno nessun colpo di mercato particolare, può contare sul giovane Timothy Weah sia per provare a vincere la Coppa, sia per provare a ritornare in Champions.

Scommessa 3: Juventus vincente 5.50 con William Hill

Milan Sottotono

Il mercato del Milan non ha convinto i bookmaker online, avendo mantenuto fondamentalmente la stessa squadra, nonostante il gran numero di acquisti, eccezion fatta per i due esterni Rejinders e Chukwueze. È chiaro che, soprattutto nel calcio, esistono le eccezioni e mancano ancora poco più di 2 settimane alla fine del calciomercato, ma con queste premesse tra le big, la squadra di Pioli è la meno probabile ad essere candidata alla vittoria del trofeo. Che si riveli una sorpresa che stravolgerà i pronostici vincente Coppa Italia 2023/2024?

Scommessa 4: Milan vincente 7.50 con bet365