Bonus cashback 2024: migliori offerte dei siti di scommesse

Cos'è il bonus cashback, chi lo offre e quali siti di scommesse hanno le migliori offerte.

Il bonus scommesse cashback è un'offerta promozionale proposta da alcuni siti di scommesse sportive che consente ai giocatori di recuperare una percentuale delle perdite subite nell’attività di betting o di ottenere un rimborso sull’importo giocato in totale.

Chiamato anche “bonus rimborso” è una sorta di paracadute, dato che restituisce all’utente una percentuale variabile dell’importo puntato, sotto forma di credito di gioco utilizzabile per le scommesse sportive. Spesso, questo tipo di promozione fa parte di pacchetti di benvenuto che hanno lo scopo di accompagnare gli utenti nel primo periodo di gioco su una nuova piattaforma.

Migliori bonus cashback sui siti scommesse italiani ADM

Qui di seguito la lista aggiornata dei migliori bonus cashback. Le informazioni riportate nei paragrafi successivi fanno riferimento ai bonus scommesse. Sono state analizzate esclusivamente le piattaforme legali in Italia, autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

William Hill

Il bonus di benvenuto di William Hill è una promozione riservata ai nuovi utenti che offre un pacchetto complessivo di 300€, comprensivo anche di bonus cashback.

Dopo aver effettuato la registrazione e inserito il codice promozionale dedicato, i neo iscritti possono accedere a tre diversi bonus:

20€ in Free Spin

Fino a 100€ sul primo deposito

Fino a 10€ a settimana per 18 settimane tramite l’Extra Bet Club.

Il bonus deposito è pari al 100% della prima ricarica fino a un massimo di 100€. Questo importo deve essere scommesso ogni settimana per quattro settimane per poter ricevere gli altri bonus settimanali: l’importo del bonus è pari al massimo al 20% della prima ricarica nelle prime tre settimane e il 40% nella quarta settimana. Solo le scommesse Live o Multiple con quota uguale o superiore a 2.00 sono valide per la promozione, mentre le singole o doppie Pre-Match non sono considerate qualificanti.

Per partecipare all’Extra Bet Club e ottenere ulteriori bonus settimanali, è necessario piazzare scommesse multiple con almeno 5 selezioni e una quota minima totale di 10.0. In questo modo, si possono ricevere due ulteriori bonus settimanali da 5 € ciascuno.

Oltre ai bonus legati al deposito, gli utenti che verificano il proprio conto entro 96 ore dalla registrazione e inviano i documenti richiesti possono ricevere un bonus aggiuntivo di 5€, con requisito di puntata 1x.

In questo caso il bonus cashback non è calcolato sulle perdite nette, come avviene in altri casi, ma sul volume di gioco (considerando solo le giocate qualificanti).

Percentuale cashback Bonus Massimo Rimborsabile Periodo di Validità 20% settimanale (per le prime 18 settimane) 10€ a settimana (fino a 180€) Ogni settimana per 18 settimane 20% + 10% sull'Extra Bet Club 5€ per ciascuna scommessa settimanale (fino a 10€) Ogni settimana dal lunedì alla domenica

Betway

Il bonus scommesse di benvenuto di Betway è un'offerta esclusiva per gli utenti che si registrano tramite il link dedicato. Il bonus consiste in un 100% sulla prima ricarica fino a un massimo di 100€, più 5€ di Freebet e fino a 100€ in cashback. Per aderire alla promozione, è necessario effettuare un deposito qualificante di almeno 10€ utilizzando metodi di pagamento come carte di credito/debito, PostePay o PayPal. Non è richiesto l'inserimento di un codice promozionale.

Per beneficiare del cashback, il giocatore deve prima completare i requisiti di puntata richiesti per il Fun Bonus sul deposito. Una volta soddisfatti tali requisiti, eventuali perdite subite durante le scommesse sportive qualificanti possono essere rimborsate fino a un massimo di 100€. Il cashback viene calcolato come una percentuale delle perdite nette (cioè la differenza tra le scommesse effettuate e le vincite ottenute) e viene accreditato come Fun Bonus, che deve poi essere rigiocato seguendo le regole specifiche del bonus stesso.

Il cashback è valido solo se le scommesse sono piazzate su eventi sportivi con quote che rispettano i requisiti minimi stabiliti da Betway (quota minima di 2.00 per scommesse singole o quota minima di 1.30 per selezione in scommesse multiple).

È importante notare che, come con altri bonus, se si effettua un prelievo dal conto mentre si ha un Fun Bonus attivo, l'importo del bonus e qualsiasi progresso fatto nel soddisfare i requisiti di puntata vengono annullati.

Percentuale rimborso Bonus massimo rimborsabile Periodo di Validità Cashback fino al 100% 100€ 7 giorni per il completamento dei requisiti

Sisal

Il bonus di benvenuto Scommesse di Sisal prevede un pacchetto promozionale che include un cashback strutturato come un bonus fedeltà basato sul volume di gioco settimanale. Questa offerta è pensata per premiare i giocatori che mantengono un certo livello di attività nella sezione scommesse sportive, con un sistema di accumulo di "Status Points".

Una volta registrato e verificato il conto, e dopo aver effettuato una prima ricarica di almeno 20€, si potrà ricevere un bonus iniziale del 70% sul deposito, fino a un massimo di 70€. Ma questo è solo l'inizio dell'offerta, che continua per ben 35 settimane successive con un sistema di cashback sotto forma di bonus scommesse.

Per ogni 10 Status Points accumulati, il giocatore riceve 1€ di bonus. Gli Status Points si accumulano attraverso le scommesse sportive piazzate e chiuse durante la settimana: ogni settimana il bonus massimo che si può ottenere è di 21€, corrispondente a 210 Status Points. Questo significa che i giocatori più attivi, che scommettono regolarmente e con sufficienti volumi di gioco, possono guadagnare fino a 730€ di bonus nel corso delle 35 settimane.

I bonus settimanali ottenuti tramite questo sistema di cashback sono accreditati ogni martedì e devono essere utilizzati entro 7 giorni dall'accredito. Sono spendibili su scommesse sportive con una quota minima di 6 e almeno 4 selezioni, oltre che su scommesse virtuali e ippiche. È importante notare che le scommesse sistemistiche o quelle che includono eventi annullati non contribuiscono all'accumulo di Status Points.

Questo tipo di bonus cashback è diverso dal solito dato che non viene calcolato sulle perdite e coinvolge anche il programma fedeltà di Sisal.

Tipologia Importo massimo del rimborso Periodo di validità Cashback settimanale 21 € a settimana (fino a 730€) 35 settimane (7 giorni per l'utilizzo) Sistema di rimborso 1€ ogni 10 Status Points

Betfair

Il bonus di benvenuto "100% Rimborso sulle Perdite Nette" offerto da Betfair è una promozione rivolta agli utenti che si registrano per la prima volta su questa piattaforma di gioco con il codice promozionale ZBETEX. Questa offerta si concentra sulla sezione Exchange del sito, dove gli utenti possono beneficiare di un rimborso sulle perdite nette accumulate durante le prime cinque settimane dall'apertura del conto.

Il meccanismo del cashback è semplice: ogni settimana, per le prime cinque settimane, Betfair rimborserà il 100% delle perdite nette (cioè la differenza tra le vincite totali e le perdite totali) fino a un massimo di 10€ a settimana. Verranno considerate esclusivamente le scommesse qualificanti sull'Exchange: sulla base della posizione netta settimanale, si potrà ricevere un rimborso fino a 10€ sotto forma di bonus. Questo significa che, se le scommesse generano un profitto nel periodo di riferimento, non verrà accreditato alcun rimborso bonus per quella settimana.

Il rimborso settimanale è valido solo per le scommesse piazzate e concluse sull'Exchange e non include scommesse effettuate nella sezione Sport del sito. Inoltre, è importante notare che alcune modalità di deposito, come Moneybookers/Skrill, Paysafe, Much Better, Carta Prepagata, Rapid Transfer, Postepay, Wise/Transfer Wise e Neteller, non sono considerate qualificanti per la prima ricarica necessaria per partecipare alla promozione.

Il bonus massimo accumulabile durante l'intero periodo promozionale è di 50€ (10€ a settimana per 5 settimane). I bonus vengono accreditati ogni lunedì, e devono essere utilizzati entro 7 giorni dalla data di accredito. I fondi bonus non possono essere prelevati direttamente, ma devono essere utilizzati per ulteriori scommesse nella sezione Sport su eventi con una quota minima di 1.50. Ciò significa che la posizione netta per il rimborso viene calcolata sull’Exchange ma il bonus va usato nella sezione “Sportsbook”.

Percentuale rimborso Bonus massimo rimborsabile Periodo di validità 100% sulle perdite nette 10€ a settimana (fino a 50€) 5 settimane (7 giorni per l'utilizzo)

Betclic

Il bonus di benvenuto offerto da Betclic consiste in due parti distinte: un bonus del 50% sulla prima ricarica fino a 250€ e un bonus cashback del 50% fino a 250€ sulle scommesse. Questa promozione è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti che aprono un conto di gioco per la prima volta su questo bookmaker e inseriscono il codice promozionale WB500 durante la registrazione o al momento della prima ricarica.

Il bonus cashback rappresenta la seconda parte dell'offerta di benvenuto di Betclic e si attiva solo dopo aver completato i requisiti della prima parte (bonus sulla ricarica). Il cashback è strutturato in cinque step progressivi, denominati WB50_X (con la X che varia da 1 a 5), che si attivano settimanalmente dopo il completamento di ciascuno step precedente. Ogni step offre un cashback del 50% sulle scommesse qualificate, con un massimo di 250€ complessivi (50€ per ciascuno dei cinque step).

Per ottenere il cashback, il giocatore deve piazzare scommesse sportive multiple con almeno tre selezioni, e ciascuna selezione deve avere una quota minima di 1,50. Il bonus viene calcolato come il 50% delle scommesse piazzate, fino a un massimo di 50€ per ogni 100€ giocati durante il periodo di validità dello step corrente. Il bonus è accreditato come Real Bonus, che non è prelevabile direttamente ma deve essere rigiocato su ulteriori scommesse multiple con gli stessi requisiti di quota.

Il cashback è soggetto a termini precisi: ogni bonus accreditato ha una validità di 7 giorni. Se i requisiti di giocata non vengono soddisfatti entro questo termine, il bonus e qualsiasi scommessa in corso (piazzata con il saldo bonus) saranno annullati. Inoltre, eventuali richieste di prelievo durante il periodo promozionale comportano la cancellazione immediata del bonus e di eventuali scommesse in corso.

Percentuale rimborso Bonus massimo rimborsabile Periodo di validità 50% sulle scommesse 50€ per step (fino a 250€ totali) 5 step settimanali (7 giorni per ogni step)

Pokerstars

Il bonus di benvenuto offerto da PokerStars Sport è una promozione pensata per i nuovi utenti che si registrano sulla piattaforma ed effettuano un primo deposito. Questo bonus consente di ricevere fino a 100€ di bonus sulle scommesse sportive e 50 free spin utilizzabili nella sezione casinò. La promozione non è cumulabile con altre offerte di benvenuto e si divide in due componenti principali: un cashback sulle scommesse sportive e un bonus casinò in caso di esito perdente della scommessa.

Il bonus cashback di PokerStars Sport è attivato al primo deposito minimo di 10€ di ogni utente appena registrato che piazza una scommessa sportiva multipla su almeno 3 eventi, con una quota totale uguale o superiore a 3.00. Se la scommessa risulta perdente, l'utente riceverà un rimborso bonus fino a 10€.

Oltre a questo rimborso iniziale, l'utente ha la possibilità di ricevere ulteriori bonus nei 90 giorni successivi alla registrazione. Per ogni 100€ scommessi su multiple di almeno 3 eventi con quota minima di 3.00, si riceveranno 10€ di bonus, fino a un massimo di 90€.

Percentuale cashback Bonus massimo rimborsabile Periodo di validità 100% (fino a 10€) sulla prima scommessa perdente 10€ per scommessa perdente e fino a 90€ nei 90 giorni successivi 90 giorni per l'accumulo dei bonus e 14 giorni per l'utilizzo dei free spin

Fattori da considerare per valutare un bonus cashback scommesse

Come si è notato dando uno sguardo ai bonus cashback dei migliori siti scommesse in Italia, ogni offerta ha le sue peculiarità. Ecco i principali fattori da tenere in considerazione per valutare un bonus rimborso.

Percentuale di rimborso

La percentuale di rimborso è uno dei fattori più importanti da considerare in un bonus cashback. Ad esempio, Betway offre un cashback del 100% sulle perdite nette fino a 100€, mentre su Betclic la percentuale di rimborso è del 50% sulle scommesse fino a 250€. Una percentuale più alta è generalmente preferibile, ma va sempre valutata insieme agli altri fattori elencati qua sotto.

Importo massimo rimborsabile

Questo elemento rappresenta il limite di importo giocato o perso oltre il quale non si avrà più diritto a ricevere cashback. Ad esempio, il bonus cashback di William Hill permette di ottenere fino a 180€ in 18 settimane, mentre quello di Betfair offre un massimo di 50€ distribuiti su 5 settimane. Bisogna quindi valutare se il periodo di validità e l’importo massimo sono compatibili con la propria attività di gioco.

Metodo di calcolo del cashback

Le modalità di computo del rimborso sono uno dei principali elementi che differenziano le varie offerte. Ad esempio, il cashback di Sisal si basa sul volume di gioco e sul numero di Status Points accumulati, mentre quello di Betfair è calcolato sulle perdite nette nella sezione Exchange. Prima di iniziare a scommettere, bisogna quindi capire se il cashback si applica alle perdite nette o se dipende dal volume di gioco, come nel caso di William Hill.

Requisiti di puntata

Con questo termine si fa riferimento al tipo di puntata che bisogna effettuare per qualificarsi al bonus o per trasformare quest’ultimo in saldo reale prelevabile. Ad esempio, per il cashback di Betclic, è necessario piazzare scommesse multiple con almeno tre selezioni e una quota minima di 1,50 per ottenere il bonus. In confronto, il bonus di Betway richiede una quota minima di 2.00 per scommesse singole o una quota di 1.30 per selezione in scommesse multiple. Eventuali giocate che non rispettano i requisiti dei T&C non verranno considerate ai fini del bonus rimborso.

Periodo di validità

Il periodo di validità indica quanto tempo si ha a propria disposizione per utilizzare il bonus cashback. Per esempio, il cashback di Betway deve essere utilizzato entro 7 giorni, mentre Sisal offre fino a 35 settimane per accumulare il massimo del bonus. Un periodo di validità più lungo può offrire maggiore flessibilità, ma richiede anche una continuità nel gioco. A livello di tempistica, è importante anche considerare la durata del periodo di calcolo della posizione netta, se applicabile

Condizioni qualificanti sul metodo di pagamento

Un altro aspetto rilevante sono gli altri elementi qualificanti dell’offerta, fra cui spiccano eventuali limiti sui metodi di pagamento per il deposito iniziale. Il punto fermo è sempre lo stesso: bisogna leggere e comprendere a fondo i termini e le condizioni promozionali. Tutte le informazioni sono riportate all’interno dei T&C. In caso di dubbi, è sempre opportuno consultare l’assistenza.

Compatibilità con altri bonus

In molti casi, i bonus cashback non sono cumulabili con altre promozioni. Ad esempio, il bonus di PokerStars Sport non può essere utilizzato insieme con altre offerte di benvenuto. Chi desidera massimizzare il valore delle promozioni, dovrebbe scegliere un'offerta che può essere “incastrata” con altri bonus scommesse.

Modalità di attivazione

In chiusura, bisogna considerare come viene attivato il bonus cashback. Ad esempio, su Betclic è necessario inserire un codice promozionale (WB500) al momento della registrazione o della prima ricarica per attivare il bonus. Bisogna sempre accertarsi se ci sono requisiti specifici per attivare il bonus, come l'inserimento di un codice o il completamento di determinate azioni qualificanti, senza le quali non si potrà ricevere il rimborso.

Chi può partecipare alle promozioni cashback?

I paletti che regolano i requisiti di partecipazione alle promo con bonus scommesse cashback possono essere specifici per il singolo sito sito o generali, ovvero validi per tutte le piattaforme citate in questa pagina.

Utenti alla prima registrazione

La maggior parte delle promozioni cashback è riservata ai nuovi utenti che aprono un conto di gioco per la prima volta su una specifica piattaforma. Ad esempio, il bonus di benvenuto con cashback di Betclic è disponibile solo per i nuovi clienti che utilizzano il codice promozionale WB500 durante la registrazione o la prima ricarica.

Alcune piattaforme possono poi prevedere bonus ricorrenti con rimborso aperti a tutti gli iscritti, anche agli utenti di lunga data.

Soggetti maggiorenni

Per partecipare a qualsiasi promozione di un sito scommesse, cashback o altre, gli utenti devono essere maggiorenni. Questo è un requisito standard per tutti i siti di scommesse regolamentati dall’ADM, come previsto dalle normative vigenti in Italia. In aggiunta, tutti gli utenti devono completare la convalida dell’account per non avere altre limitazioni.

Residenti in Italia

Le promozioni con bonus scommesse cashback sono rivolte ai residenti in Italia. Tale requisito è imposto per legge e fa riferimento, come sopra, alla necessità di convalidare l’account entro 30 giorni dalla registrazione, tramite l’invio di una copia fronte e retro di un documento di identità valido.

Soggetti non sospesi o esclusi dal Gioco

In Italia tutti i siti scommesse legali devono rispettare le regole sul Gioco Responsabile. Questo significa che, per partecipare alle promozioni cashback, il conto di gioco deve essere creato da un soggetto che non si sia sospeso o autoescluso.

La normativa, infatti, consente agli utenti di prendersi una pausa di durata variabile o a tempo indeterminato dal gioco d’azzardo, aggiungendo il proprio nominativo all'Albo degli Autoesclusi gestito dall'ADM. Gli utenti autoesclusi, temporaneamente o permanentemente, non possono accedere ai servizi di gioco né partecipare a promozioni su nessuna delle piattaforme autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Utenti che hanno completato le azioni qualificanti

Per partecipare alla promozione cashback è richiesta una serie di azioni qualificanti che possono variare di volta in volta. Ecco una lista dei punti principali:

Deposito qualificante : alcuni metodi di pagamento potrebbero non essere validi per partecipare alla promozione. Ad esempio, con Betfair, depositi effettuati tramite Skrill, Paysafecard o Neteller non permettono di partecipare alla promozione cashback.

: alcuni metodi di pagamento potrebbero non essere validi per partecipare alla promozione. Ad esempio, con Betfair, depositi effettuati tramite Skrill, Paysafecard o Neteller non permettono di partecipare alla promozione cashback. Scommesse: essendo il cashback basato su una giocata precedente, è necessario piazzare scommesse qualificanti per partecipare alla promo. Queste scommesse devono rispettare specifici requisiti, come la quota minima o il tipo di mercato. Ad esempio, su Betway, valgono solo le scommesse con una quota minima di 2.00 per singole o di 1.30 per selezione in multipla.

essendo il cashback basato su una giocata precedente, è necessario piazzare scommesse qualificanti per partecipare alla promo. Queste scommesse devono rispettare specifici requisiti, come la quota minima o il tipo di mercato. Ad esempio, su Betway, valgono solo le scommesse con una quota minima di 2.00 per singole o di 1.30 per selezione in multipla. Volume di gioco: in molti casi, le puntate che danno diritto al rimborso devono raggiungere una certa soglia. Inoltre, è spesso presente anche un limite massimo, passato il quale non si ha più diritto al bonus.

Come si riceve il bonus cashback? Guida dettagliata

La procedura da seguire per ricevere il bonus cashback varia in modo sensibile da un sito scommesse all’altro. In generale, però questi sono i passaggi principali:

Registrazione sul sito del bookmaker : aprire un conto di gioco, fornendo tutte le informazioni richieste nel modulo di registrazione. Prestare particolare attenzione ai dettagli specifici per le offerte. Ad esempio: su Betfair, è necessario inserire il codice promozionale durante la registrazione per attivare il bonus cashback.

: aprire un conto di gioco, fornendo tutte le informazioni richieste nel modulo di registrazione. Prestare particolare attenzione ai dettagli specifici per le offerte. Ad esempio: su Betfair, è necessario inserire il codice promozionale durante la registrazione per attivare il bonus cashback. Verifica dell’account di gioco : inviare una copia fronte e retro dei documenti di identità forniti in fase di registrazione. Tale procedura va completata entro 30 giorni per evitare la sospensione del profilo ma potrebbe essere necessaria anche prima per l’offerta a rimborso. Ad esempio: Betclic richiede la verifica dei documenti prima che gli step del cashback vengano attivati.

: inviare una copia fronte e retro dei documenti di identità forniti in fase di registrazione. Tale procedura va completata entro 30 giorni per evitare la sospensione del profilo ma potrebbe essere necessaria anche prima per l’offerta a rimborso. Ad esempio: Betclic richiede la verifica dei documenti prima che gli step del cashback vengano attivati. Deposito qualificante : effettuare una ricarica di importo pari o superiore al minimo richiesto, utilizzando un metodo di pagamento valido. In particolare, su Betway, il deposito minimo è di 10€, ma alcuni metodi di pagamento come Skrill o Neteller non sono considerati validi per partecipare a questa offerta.

: effettuare una ricarica di importo pari o superiore al minimo richiesto, utilizzando un metodo di pagamento valido. In particolare, su Betway, il deposito minimo è di 10€, ma alcuni metodi di pagamento come Skrill o Neteller non sono considerati validi per partecipare a questa offerta. Piazzare le scommesse qualificanti : effettuare le proprie giocate, rispettando i requisiti minimi di quota e tipologia di scommessa indicati dal bookmaker. Ad esempio, su Sisal, bisogna piazzare scommesse multiple con almeno 4 selezioni e una quota minima di 6 per accumulare gli Status Points che danno diritto al bonus rimborso.

: effettuare le proprie giocate, rispettando i requisiti minimi di quota e tipologia di scommessa indicati dal bookmaker. Ad esempio, su Sisal, bisogna piazzare scommesse multiple con almeno 4 selezioni e una quota minima di 6 per accumulare gli Status Points che danno diritto al bonus rimborso. Completare i requisiti di puntata : scommettere l'importo richiesto secondo le condizioni del bonus. Su Betclic, bisogna scommettere almeno 100€ in multipla con quota minima di 1,50 per attivare i 5 step del cashback.

: scommettere l'importo richiesto secondo le condizioni del bonus. Su Betclic, bisogna scommettere almeno 100€ in multipla con quota minima di 1,50 per attivare i 5 step del cashback. Attendere l'accredito del bonus : se tutti i requisiti sono stati soddisfatti, il cashback verrà accreditato entro i termini stabiliti dal bookmaker.Su Betfair, il cashback sulle perdite nette viene accreditato ogni lunedì, sulla base della posizione netta calcolata ogni settimana, per le prime cinque settimane.

: se tutti i requisiti sono stati soddisfatti, il cashback verrà accreditato entro i termini stabiliti dal bookmaker.Su Betfair, il cashback sulle perdite nette viene accreditato ogni lunedì, sulla base della posizione netta calcolata ogni settimana, per le prime cinque settimane. Utilizzare il bonus entro il periodo di validità: spendere il bonus entro il tempo limite indicato. Esempio: Su Betway, il bonus cashback deve essere utilizzato entro 7 giorni dall'accredito.

FAQ

Il bonus rimborso è prelevabile?

Sì, ma solo una volta completati i requisiti di puntata (chiamati anche wagering o rollover). In Italia, per legge, i siti di scommesse autorizzati dall’ADM non possono erogare bonus scommesse direttamente prelevabili in denaro reale.

Cosa succede se scommessa qualificante per il cashback viene annullata?

Se una scommessa qualificante viene annullata, ad esempio per rinvio del match, questa non verrà calcolata ai fini del cashback e verrà rimborsata entro 48 ore. Qualora sia ancora disponibile del tempo per partecipare all’offerta, l’utente potrà piazzare un’altra giocata qualificante.

Il cashback viene accreditato automaticamente o va richiesto?

Di solito, il cashback viene accreditato automaticamente al termine del periodo di riferimento per il calcolo. In caso di dubbi o ritardi, si consiglia di consultare l’assistenza ai clienti del sito di scommesse.