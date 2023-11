Planetwin365, brand del SKS365 con sede a Malta, costituisce una piattaforma di giochi online innovativa e in continuo miglioramento. L'azienda opera in Italia con concessione della licenza numero 15242 fornita da parte dell'autorità garante. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha infatti approvato questo bookmaker, così come tutti quelli legali, dopo aver testato e analizzato che il funzionamento dello spazio di gioco sia conforme ai regolamenti stabiliti per legge.

Giocare e scommettere su Planetwin365 è quindi sicuro oltre che legale e la piattaforma offre servizi di intrattenimento in grado di soddisfare ogni tipo di giocatore.

In questa recensione Planetwin365 passeremo alla rassegna l'outlook del sito, promo di benvenuto e sezione scommesse in particolare, strumenti di pagamento utilizzabili sull'account di gioco, nonché spenderemo qualche parola su app, servizio clienti e tanto altro.

Layout sito Planetwin365.it

I colori predominanti di questo marchio delle scommesse e dei giochi da casinò sono il giallo ocra e il nero Il logo, include oltre alla scritta del bran stesso nei colori indicati anche tre stelle a quattro punte.

A primo impatto, il sito di questo operatore si presenta ben organizzato. La barra del menu presenta dei collegamenti alle sezioni principali così organizzate:

Scommesse

Live

Virtuali

Ippica

Totocalcio

Casino

Poker

Bingo

Lotterie

La homepage del sito presenta altresì una panoramica delle principali promozioni di benvenuto per i nuovi utenti, così come un'informativa generale sulle condizioni di riscatto di tali offerte.

Seppur nella nostra guida non abbiamo analizzato nel dettaglio di cosa è composta la sezione casinò offerta dal bookmaker include i giochi del bingo, il casinò live, le slot machine, la roulette, i giochi di carte e molto altro. Per non parlare della sezione a sé stante relativa al gioco del poker cui si può giocare da mobile o da web, a piacimento.

Recensione Bonus Benvenuto Planetwin365

Il sito di giochi e scommesse online offre ai nuovi giocatori che si iscrivono sulla propria piattaforma per la prima volta delle promozioni chiamate welcome bonus, oppure bonus di benvenuto. Si tratta di offerte riservate a quegli utenti maggiorenni che si registrano per la prima volta sul sito creando il primo account di gioco Planetwin365.

Planetwin365 dispone di più offerte di benvenuto: per il casinò, per lo sport, per il bingo, ecc.

Bonus Benvenuto Planetwin365 per le scommesse sportive

Il bonus sport di Planetwin365 è un bonus benvenuto di tipo deposito, ovvero collegato all'ammontare del primo deposito qualificante effettuato entro determinati giorni dall'apertura del conto.

In linea generale, il bonus per le scommesse Planetwin365 può raggiungere i 365€ da spendersi nella sezione betting del sito.

Condizioni per partecipare alla promo sono la registrazione come nuovi utenti, la verifica dell'identità, e il versamento della prima ricarica qualificante di almeno 10€. Per questo bonus non è richiesto un codice promozionale Planetwin365.

Questa offerta viene riscattata a scaglioni e in particolare:

Prima tranche: 50% dell'importo del primo deposito (fino a 165€)

50% dell'importo del primo deposito (fino a 165€) Seconda tranche: 40% dell'importo del primo deposito (fino a 100€)

40% dell'importo del primo deposito (fino a 100€) Terza tranche: 40% dell'importo del primo deposito (fino a 100€)

Per ottenere ciascuna delle tranche è necessario scommettere il 100% del deposito su eventi con quota pari o superiore a 2,00.

Le singole tranche del Bonus di Benvenuto sono caratterizzate, ai fini della loro conversione, da un Wagering requirement pari a 8 volte l'ammontare del bonus ottenuto in ciascuna tranche. Si applicano ulteriori condizioni per cui si rimanda al sito dell'operatore in questione.

Bonus Planetwin365 a confronto con altre promo

Nelle recensioni Planetwin365 abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Selezione Sport Planetwin365: la nostra recensione

Durante la nostra analisi, abbiamo potuto constatare che Planetwin365 offre un'ampia gamma di opzioni sportive, con oltre 18 discipline diverse tra cui scegliere. Inoltre, il bookmaker mette a disposizione dei giocatori oltre 100 tipi di scommesse, più di 330 eventi live al giorno e 5000 e più scommesse pre-match ogni settimana con quote vantaggiose.

Che sia una multipla, un sistema, o altro, su Planetwin365 ciascun giocatore può trovare quote vantaggiose e una vasta gamma di mercati di scommessa. La sezione scommesse sportive include le seguenti discipline:

Calcio

Tennis

Basket

Basket a 3

Automobilismo

Pallavolo

Beach Volley

Football Americano

Rugby Union

Rugby League

Hockey su Ghiaccio

Baseball

Calcio a 5

Pallamano

Snooker

Golf

Pallanuoto

Cricket

Spettacolo

Padel

Tennistavolo

Badminton

League of Legends

In poche parole, sport per tutti i gusti. Le alternative spaziano dalle discipline più popolari a quelle meno conosciute. Tralasceremo per il momento l'analisi delle scommesse virtuali e quelle di ippica e passeremo invece alla rassegna le scommesse live.

Scommesse Live Planetwin365

L'operatore di scommesse online Planetwin365, come si è detto poco sopra, ha un'offerta veramente tra le più complete quando si parla di sport. Alle numerose scelte di scommessa pre-match aggiunge la vasta offerta di scommesse live nelle seguenti discipline:

Calcio

Basket

Tennis

Pallavolo

Hockey su Ghiaccio

Pallamano

Tennistavolo

Di questo modo, i giocatori possono scommettere sugli eventi sportivi in corso, sulla base di quote sempre aggiornate che riflettono l'andamento dell'evento stesso.

Scommesse Antepost su Planetwin365

Ma non finisce qui. Il palinsesto di Planetwin365 non si limita alle popolari tipologie di scommesse pre-match e live, ma offre anche un catalogo Antepost. Le opzioni tra cui scegliere includono:

Antepost Calcio

Antepost Motociclismo

Antepost Automobilismo

Antepost Snooker

Per i meno avvezzi alle scommesse, chiariamo che questa tipologia di scommessa permette di pronosticare il vincitore o la vincitrice di un un torneo, di una coppa o di un campionato.

Diretta TV Planetwin365

Come ogni completo bookmaker che si rispetti anche questo bookie offre ai propri clienti (o più specificatamente a coloro che dispongono di un saldo positivo sul proprio conto gioco) la possibilità di guardare in diretta streaming l'evento sportivo prescelto. Senza pagare abbonamenti a servizi terzi e senza la necessità di attivare alcuna funzionalità speciale.

Opinioni su Cashout scommesse Planetwin365

Scommettere pre-match o live e guardare l'evento in diretta non è tutto quello che Planetwin365 ha da offrire. Tra le funzionalità presenti sulla piattaforma di questo operatore non poteva mancare il Cash out.

Per utilizzare la funzione cash out Planetwin365 basta cliccare sull'apposito pulsante dalla schedina stessa, qualora la voce Cash out sia effettivamente disponibile. Attualmente le discipline per cui è disponibile sono Calcio, Tennis e Basket.

Verrà chiaramente mostrato l'importo ricalcolato a cui si potrà chiudere la scommessa prima che l'evento su cui si basa sia concluso. Così facendo ci si potrà assicurare una vincita o limitare una perdita, in caso di eventi avversi ai pronostici iniziali.

Recensioni Metodi di Deposito e Prelievo Planetwin365

Le alternative possibili per effettuare ricariche e prelievi sul conto sono numerose e accontentano proprio tutti. Planetwin365 sa bene che talvolta l'utente potrebbe scegliere una piattaforma di gioco anziché un'altra proprio sulla base degli strumenti di pagamento accettati dalla stessa. Nella tabella seguente forniamo un sunto di quelli utilizzabili:

Metodi di pagamento Depositi Prelievi PayPal, Skrill, Neteller ✔ ✔ OnShop ✔ ApplePay ✔ PostePay ✔ ✔ Carta di credito ✔ ✔ Rapid Transfer ✔ ✔ Paysafecard ✔ ✔ MyBank ✔ Bonifico Bancario ✔ ✔ Voucher ✔

Per ciascuno dei metodi utilizzati, l'operatore potrebbe impostare dei limiti di deposito o prelievo massimi. Inoltre, da parte dell'operatore o dell'istituto finanziario di riferimento potrebbero essere applicate commissioni. Infine, le transazioni potrebbero richiedere alcuni giorni prima di essere completate.

Desideriamo specificare in questa recensione che i prelievi dei bonus non sono permessi. È tuttavia possibile prelevare le vincite derivanti da eventuali bonus.

Per questi e altri motivi, invitiamo i nostri lettori a consultare il regolamento completo dell'operatore per chiarimenti.

Sicurezza e affidabilità Planetwin365

L'operatore, come si è più volte ribadito, ha una licenza ADM e tanto dovrebbe bastare a renderlo sicuro e affidabile. L'autorità svolge infatti dei controlli rigidi atti a prevenire e limitare incorrettezze nelle procedure seguite dagli operatori di scommesse online.

In più, il sito utilizza dei sistemi di criptaggio a protezione ulteriore della sicurezza e della privacy dei giocatori, atti ad impedire a terze parti non autorizzate di intercettare le transazioni da e verso la piattaforma.

Recensione App Planetwin365 Scommesse Online

Anche sul fronte delle app mobili, Planetwin365 ha conseguito eccellenti risultati. Il sito è stato progettato per una navigazione agevole anche su smartphone e tablet. Tuttavia, l'applicazione progettata per dispositivi sia Android che iOS offre anch'essa un'esperienza di gioco impeccabile sia per le scommesse, che per gli altri giochi da casinò, inclusi poker e slot machine.

I possessori di dispositivi Apple potranno scaricare l'app direttamente da App Store, mentre gli androidiani dovranno eseguire il download dal sito dell'operatore, in quanto sul Play Store Google non sono ammesse app di betting e pertanto la stessa non è presente.

In questo caso sarà, quindi, il giocatore può autorizzare l'installazione di app provenienti da sorgenti sconosciute. Non c'è motivo di preoccuparsi, però. Planetwin365 è e rimane un sito ADM legale e sicuro, tanto da accesso web quanto da applicazione mobile.

Servizio Clienti Planetwin365: il nostro parere

Planetwin365 non poteva chiaramente deluderci su questo punto.

L'operatore prevede una sezione Aiuto in cui i giocatori possono trovare risposte alle domande più frequenti in tema di bonus, gioco responsabile, sport & giochi, gestione conto, pagamenti, registrazione & verifica.

L'assistenza 1 a 1 è garantita sia in fase contrattuale che post-contrattuale per la gestione di ogni profilo di natura amministrativa, legale o tecnica con riferimento al conto di gioco Planetwin365.

Per contattare il Servizio Clienti, è sufficiente mandare una e-mail al seguente indirizzo assistenzaclienti@planetwin365.it

Secondo la nostra opinione, questa recensione sarebbe stata assolutamente positiva se l'operatore avesse messo a disposizione opzioni di contatto aggiuntive per il giocatore in difficoltà.

Domande Frequenti

Cos'è il codice negozio Planetwin365?

Il codice negozio Planetwin365 altro non è che un codice alfanumerico che è possibile utilizzare facoltativamente in fase di registrazione di un conto gioco presso questo operatore. Il suo utilizzo potrebbe o meno dare diritto a promo aggiuntive a seconda dell'accordo in essere tra il bookmaker e la terza parte affiliata che lo propone. Tuttavia, come menzionato nella recensione, non è indispensabile digitarne uno per partecipare alla promozione di benvenuto Planetwin365.

Come si chiude un conto gioco Planetwin365?

Per chiudere un account di gioco è necessario inviare una richiesta scritta all'operatore utilizzando l'email registrata al conto. L'indirizzo cui spedire la richiesta chiusura conto è assistenzaclienti@planetwin365.it. Il team che prenderà in carico la richiesta, potrebbe chiedere di fornire gli estremi di uno strumento di pagamento per effettuare l'accredito dell'eventuale saldo positivo.

È possibile scegliere su quale metodo di pagamento effettuare il prelievo dal conto?

In alcuni casi, i prelievi su uno strumento di pagamento sono ammessi solo se lo stesso è stato utilizzato per effettuare un deposito sullo stesso conto gioco.