Bonus scommesse Marathonbet 2024: info sulla promo

In questa pagina analizzeremo la promozione di benvenuto per le scommesse sportive Marathonbet.

Marathonbet è un sito scommesse legale che opera online in Italia in virtù della concessione GAD numero 15002 assegnata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di un operatore del gioco d’azzardo online che agisce nel rispetto della normativa in materia e che, come altri bookmaker, offre degli incentivi alla registrazione dei nuovi utenti al sito.

Nella presente guida si analizza il bonus scommesse Marathonbet, ovvero uno dei migliori bonus scommesse legali attualmente proposti dai siti scommesse. Forniremo dettagli sull’offerta spiegando in cosa consiste e come ottenerla.

Marathonbet bonus scommesse: cos’è

La promo di benvenuto per lo sport di Marathonbet è un incentivo che l’operatore offre ai nuovi clienti che si registrano sulla piattaforma di gioco. Si tratta di un bonus cashback fino a 300€ erogato nel corso di 6 settimane in tranche fino a 50€ a settimana.

Il bonus accreditato settimanalmente consiste nel 10% dell’importo giocato in scommesse qualificanti ciascuna settimana. Affinché le scommesse vengano considerate qualificanti devono essere multiple con almeno 3 selezioni e quota combinata non inferiore a 1.50.

Bonus cashback Marathonbet: come ottenerlo

Possono partecipare a questa promozione i giocatori maggiorenni che aprono un conto gioco per la prima volta. Coloro che vogliono saperne di più sul sito scommesse, possono consultare la nostra recensione Marathonbet, dove abbiamo raccolto le opinioni dei nostri esperti di betting.



In particolare, per scegliere questa offerta è necessario che l’utente digiti il codice promozionale Marathonbet ad essa associato al momento del primo deposito qualificante.

In sintesi, i passaggi da seguire per ottenere il bonus sono i seguenti:

Aprire un conto gioco su Marathonbet.it Effettuare un deposito di almeno 5€ utilizzando il codice promo relativo all’offerta cashback Piazzare scommesse multiple di almeno 5€ con minimo 3 eventi e quota 1.50 Ricevere il bonus cashback pari al 10% del giocato settimanale fino a 50€ a settimana per 6 settimane Rispettare termini e condizioni per il riscatto

Bonus sport Marathonbet: termini di utilizzo

Una volta che il bonus verrà accreditato sarà necessario sbloccarlo per renderlo prelevabile. Il bonus scommesse Marathonbet prevede che il bonus cashback venga scommesso x1 volta su un qualsiasi mercato entro 7 giorni prima di poter prelevare eventuali vincite ottenute.

Bonus scommesse Marathonbet Condizioni di riscatto 10% (fino a 50€) importo scommesso ogni settimana per 6 settimane fino a 300€ bonus cashback Per ottenere il bonus giocare in multiple min 3 eventi e quota combinata minimo 1.50



Per conversione giocare x1 volta su qualsiasi mercato entro 7 giorni

Altre promozioni e bonus Marathonbet

Oltre al bonus cashback qui descritto, Marathonbet prevede altre offerte per le scommesse, sia nel contesto delle promozioni di benvenuto che per i giocatori che già dispongono di un conto gioco.

Welcome bonus 2024 Marathonbet

Dal momento che Marathonbet non prevede una sezione casinò, offre ai nuovi clienti 2 offerte per lo sport. Una di queste è la promozione descritta in altro e relativa al cashback fino a 300€. In alternativa, gli utenti possono scegliere il bonus ricarica pari al 50% del primo deposito fino a 50€ per le scommesse live.

La promozione prevede l’uso di un codice promo differente e di un primo deposito di ammontare minimo pari a 10€. Per sbloccare il bonus sarà necessario scommettere live 4 volte l’importo del bonus più la ricarica su scommesse live con quota minima di 1.50.

Marathonbet bonus scommesse VS altre offerte

Domande frequenti bonus Marathonbet

Quanti bonus scommesse offre Marathobet?

Attualmente il sito offre un bonus deposito del 50% fino a 50€ per le scommesse e live e un bonus cashback fino a 300€ in sei settimane. Il giocatore può decidere di aderire solo ad una delle due offerte in quanto non cumulabili.

È possibile partecipare all’offerta benvenuto Marathonbet senza usare il codice promozionale?

Le promozioni attualmente attive prevedono l’uso del codice promo Marathonbet associato all’offerta. Pertanto, non è possibile aderire al bonus Marathonbet senza digitare il codice alla ricarica

È prevista una ricarica minima per il bonus scommesse Marathonbet?

A seconda che l’utente decida di aderire all’offerta cashback o alla promo deposito, sarà necessario rispettare i termini di partecipazione anche rispetto al versamento minimo qualificante.