Goldbet, brand del gruppo Lottomatica, è un operatore leader nel betting e gaming online. Il gruppo non opera solo tramite sito e app (con scommesse sportive e giochi), ma anche tramite una rete fisica di franchise e di gaming franchise. Opera in Italia mediante autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con licenza numero 15226. Scommettere e giocare online su Goldbet è quindi legale e sicuro, grazie alla garanzia fornita dall'ADM che ne garantisce l'affidabilità.

In questa guida parleremo di questo bookmaker, uno dei migliori siti scommesse sul mercato, focalizzandoci soprattutto sull'offerta betting, ma tratteremo argomenti come offerte di benvenuto, metodi di pagamento accettati, applicazioni per dispositivi mobili e tanto altro.

Layout sito e sezioni presenti

I colori predominanti sul sito Goldbet sono il blu insieme al bianco e giallo oro del logo. La homepage del sito web Golbet.it presenta un menu principale diviso nelle seguenti categorie:

Scommesse

Casinò

Casinò live

Carte

Bingo

Poker

Lotterie

Bonus

Gold Club

Scrollando la pagina, si intercettano altre categorie e link rapidi che rendono la navigazione fluida e l'esperienza utente facilitata: alcuni rimandano alla sezione relativa alle promozioni di benvenuto, altri alle scommesse live, registrazione, applicazioni, ecc.

Tramite questi comandi è possibile accedere facilmente alla sezione che più ci interessa e nella parte inferiore della schermata, c'è anche una parte descrittiva del sito: da come aprire un conto a come scaricare l'app e piazzare una scommessa. Insomma, c'è proprio tutto.

La nostra opinione sull'aspetto del sito del bookmaker è che si tratta di una piattaforma completa, con una ricca proposta di giochi, oltre alle scommesse, intuitiva e davvero facile da navigare.

Tutti i bonus benvenuto GoldBet

Dall'analisi di quello che è uno dei migliori siti scommesse sul mercato, abbiamo potuto constatare che Goldbet offre non uno ma ben cinque offerte di benvenuto ai nuovi iscritti, che possono, chiaramente, scegliere a quale promozione partecipare tra:

Bonus benvenuto scommesse

Bonus benvenuto casinò

Bonus benvenuto bingo

Bonus benvenuto lotterie

Bonus benvenuto poker

Ogni tipo di giocatore, che sia appassionato di betting, di giochi da casinò come bingo e poker o di lotterie, troverà un'offerta, tra le promozioni disponibili, che faccia al caso proprio.

In questa recensione, forniamo la nostra opinione in merito alla piattaforma sulla base di un'analisi approfondita e dettagliata del bonus scommesse Goldbet, che ci sembra più pertinente al contesto del sito. Non copriamo tutte le offerte disponibili nel dettaglio, ma gli utenti possono consultare tutti i dettagli direttamente sul sito del bookmaker stesso.

Bonus benvenuto scommesse Goldbet: analisi dettagliata

La promozione di benvenuto per le scommesse offerto da Goldbet può essere ottenuto alla prima registrazione sul sito e dopo la verifica dell'identità. A differenza di altri operatori non è richiesto l'inserimento di alcun codice promozionale Goldbet. La sua erogazione consegue al primo deposito (di almeno 20€) ed è strutturato come segue:

Bonus Sport del 100% del primo deposito fino a 500€

Bonus Virtual pari a 5€ accreditato dopo il primo deposito

accreditato dopo il primo deposito Play Bonus Slot di 250€ sulle slot disponibili del Casinò di Goldbet

In particolare, di seguito elencheremo le condizioni principali per ottenere ciascuno delle offerte scommesse. Per maggiori dettagli, raccomandiamo di visitare il sito dell'operatore.

Bonus sport

Per ottenere questa promozione, è necessario registrarsi su Goldbet ed in seguito depositare almeno 20€ con un metodo di pagamento che non sia Skrill/Neteller/OnShop. Dopodichè sarà necessario scommettere l'importo almeno 6 volte entro 30 giorni su triple (o più) con quota almeno 1.50. Una volta accreditato, deve essere speso entro 7 giorni.

Bonus Virtual

Contestualmente al deposito di almeno 20€ l'utente riceverà 5€ di bonus da utilizzare per scommesse virtuali. Il bonus scade entro 7 giorni dall'erogazione.

PlayBonus Slot

Pure se non strettamente correlato alle scommesse sportive, il Play Bonus Slot permette agli utenti che hanno scelto di usufruire della promo per le scommesse, la possibilità di ottenere in aggiunta anche un bonus utilizzabile per le slot. Per riscattarlo, è necessario giocare almeno 20 volte l'importo ricevuto entro 3 giorni sul catalogo slot Play Bonus.

Bonus Goldbet a confronto con altre promo

Nelle recensioni Goldbet abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Gold Club: opinioni sul programma fedeltà di Goldbet

Goldbet non offre soltanto promozioni per attirare a sé nuovi utenti, ma ha implementato anche un sistema di fidelizzazione per i giocatori che già dispongono di un conto gioco presso di loro. Stiamo parlando del programma Gold Club, che permette ai giocatori di guadagnare punti sulla base del denaro speso in scommesse e altri giochi e di convertirli successivamente in bonus previo raggiungimento di determinati obiettivi e livelli.

Scommesse su Goldbet

L'area scommesse accessibile tramite la barra del menu è composta da un sottomenu diviso nelle categorie:

Sport

Live

Virtuali

Ippica

Totocalcio

Immediatamente sotto, compare il menù per la sottocategoria prescelta, diviso in che facilita ancora una volta il raggiungimento della sezione di interesse.

La schermata principale della sezione scommesse è divisa verticalmente in tre macroaree: da sinistra a destra sono elencati gli sport, le quote e la schedina.

Secondo la nostra opinione si tratta di uno dei siti più completo per quanto riguarda la proposta betting.

Selezione Sport

La lista di sport su cui è possibile scommettere è forse tra le più ampie tra i vari operatori di betting online in Italia. Include i principali eventi coperti dai migliori bookmakers, anche se il numero di opzioni non è tra i più alti. Le attività sportive includono:

Calcio

Tennis

Basket

Padel

Volley

Hockey

Baseball

Football americano

Ciclismo

Rugby

Sci alpino

Pallamano

Pallanuoto

Golf

Snooker

Freccette

Badminton

Pugilato

Cricket

Tennistavolo

Floorball

Surf

…

Mercati Goldbet

Goldbet offre un'ampia gamma di mercati su cui scommettere: Dai classici under/over a primo, secondo tempo, risultato esatto, handicap, multigoal, combo multigoal, multibet, combo, angoli, sanzioni, e tanto altro. E tutto questo solo con riferimento al calcio. Ma l'offerta di mercati e quote di Goldbet è veramente interessante e vale la pena essere consultata, se non altro per esplorare tutte le opzioni disponibili.

Scommesse live & streaming partite

Una piattaforma con un'offerta tanto ricca non poteva certo farsi mancare le scommesse in tempo reale. Anzi, nel corso della nostra recensione abbiamo analizzato il palinsesto di eventi su cui è possibile scommettere durante il corso degli stessi. A differenza di altri siti, il panorama delle scommesse live non è ricchissimo. Tuttavia, oltre al calcio include anche basket, tennis, e mira ad espandersi ulteriormente includendo altre discipline sportive ed eventi dello spettacolo.

Tra gli altri elementi valutati nel corso della recensione c'è questione dello streaming. Le partite possono infatti essere seguite in diretta sia da app mobile che da sito per i clienti titolari di un conto gioco. Basta collegarsi dal proprio dispositivo mobile tramite app o da sito web ed effettuare il login sulla piattaforma di gioco per guardare in streaming le partite degli sport preferiti.

Cashout Goldbet

Immediatamente collegato alle scommesse live e l'opzione cash out. Il termine fa riferimento alla possibilità di chiudere un biglietto anticipatamente alla conclusione dell'evento pronosticato in singola o dell'ultimo evento di un biglietto in multipla.

Prima che la partita pronosticata finisca, il giocatore può usare il Cashout per chiudere la scommessa in base all'attuale risultato, rinunciando ad una parte della vincita potenziale ma assicurandosi un importo certo che potrà essere superiore o inferiore al valore dell'importo scommesso.

I pareri raccolti durante la nostra valutazione della funzionalità sono assolutamente positivi. Goldbet, infatti, come altri siti concorrenti, permette di utilizzarla per la maggior parte degli eventi.

Metodi di pagamento accettati su Goldbet

Sul conto gioco Goldbet è possibile utilizzare diversi metodi di pagamento per effettuare versamenti e prelievi di denaro. Nella tabella sottostante abbiamo voluto fornire una panoramica riassuntiva di quelli accettati sul sito dell'operatore di scommesse online:

Metodo di pagamento Deposito Prelievo Carta di Credito/Debito ✔ ✔ ApplePay ✔ ✔ Postepay ✔ ✔ Paypal/Neteller/Skrill ✔ ✔ Muchbetter ✔ ✔ Rapid Transfer ✔ ✔ Paysafecard ✔ ✔ GoldBet Voucher ✔ ✔ Bonifico Bancario/Postale ✔ ✔

Per ogni metodo utilizzato potrebbero cambiare le somme minime depositabili/prelevabili ed eventuali commissioni applicabili o tempi di attesa. Per maggiori dettagli, rimandiamo al sito del bookmaker.

App per smartphone Goldbet

Questo operatore ha le idee chiare sull'uso che fanno gli utenti dei dispositivi mobili. Pertanto ha creato non una, ma ben 7 applicazioni da utilizzare su smartphone Android e iOS per tutte le categorie di gioco disponibili sul sito: Sport, Virtuali, Casino, Poker, Giochi di carte, Roulette, Sette e Mezzo, Punto e Banca, Black Jack.

Considerato che il PlayStore non ammette la presenza di applicazioni per le scommesse o per il gioco d'azzardo, per scaricare l'app desiderata, i giocatori possono inquadrare il codice QR sul sito web di Goldbet ed effettuare quindi il download sul loro dispositivo mobile. A questo punto, dovranno autorizzare l'utilizzo dell'app scaricata da sorgenti sconosciute direttamente dalle impostazioni. Una volta effettuate queste veloci operazioni, gli utenti potranno iniziare a giocare in tutta semplicità ovunque essi si trovino.

Supporto clienti: recensione e info

L'argomento "assistenza" è predominante sul sito del bookmaker. I clienti possono, infatti, trovare un'intera sezione in fondo a qualsiasi pagina del sito web dove c'è una divisione per argomenti e tipi di giochi.

Ma non finisce qui. Oltre a domande e risposte su varie questioni, i giocatori hanno la possibilità di mettersi in contatto con un operatore del team di supporto Goldbet via

Email agli indirizzi:

assistenza@lottomatica.com, disponibile per richieste inerenti a problematiche relative a Conto Gioco

contrattigoldbet@lottomatica.com per info relative all'invio della documentazione

richieste.autorita@lottomatica.com per richieste delle Autorità per accertamenti su conti di gioco e transazioni fraudolente

giocoresponsabile@lottomatica.com, per richiedere informazioni sul gioco responsabile

dpo@lottomatica.com

Chat: servizio riservato ai clienti (dopo il login) disponibile dalle 09:00 alle 22:00, 7 giorni su 7.

Telefono al numero 0640400860. Questo servizio è attivo dalle 09:00 alle 22:00 tutti i giorni della settimana

Il servizio clienti offerto dalla piattaforma parrebbe essere ottimo, a detta degli utenti che lasciano le proprie recensioni sul web ma anche a detta dei nostri professionisti che hanno lo hanno testato nel corso della recensione.

Domande frequenti

Come posso usufruire del bonus di benvenuto Goldbet?

L'offerta di benvenuto è una promozione selezionabile esclusivamente in fase di registrazione del conto gioco. Per ottenerlo è necessario:

Essere maggiorenni

Registrarsi per la prima volta

Soddisfare i termini e le condizioni (vedi metodi di pagamento esclusi dalla promo)

Soddisfare i requisiti di puntata per il riscatto

Cos'è la refertazione di una scommessa?

La refertazione della scommessa è la conferma del risultato da parte del provider/concessionario in base a quanto comunicato da parte di un organo ufficiale a cui si fa affidamento in modo tale da rendere ogni risultato e relativo esito univoco per tutti. Lo stato di una scommessa può essere:

In corso

Vincente

Perdente

Rimborsato

Quali sono le scommesse giocabili su Goldbet?

Accedendo alla sezione Scommesse Goldbet, è possibile consultare le quote degli eventi e un'ampia proposta di tipologie di scommesse, per tutti i gusti. È possibile giocare sia su eventi reali sia scommettere su sport virtuali (calcio, ippica, cani virtuali), il tutto in piena sicurezza ed è possibile cimentarsi anche con eSport come League of Legends. In alternativa, è possibile optare per Goldbet Live: una divertente e adrenalinica modalità di betting a evento in corso, con le quote in continuo aggiornamento.