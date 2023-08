In questa pagina i lettori possono trovare tutte le informazioni sul bonus scommesse Betway per i nuovi clienti e sulle promozioni per i giocatori.

Betway è un sito di scommesse sportive online italiano, controllato da un concessionario con sede legale a Malta autorizzato dall’ADM con la licenza numero 15216. La piattaforma di gioco è caratterizzata da diverse promozioni, fra cui un bonus scommesse Betway benvenuto pari al 50% della prima ricarica, del valore massimo di 50€. In questa pagina i lettori potranno trovare le maggiori informazioni sull'offerta per scoprire cosa offre, come funziona e quali sono i termini e condizioni che ne regolano la fruizione.

Come funziona il bonus scommesse di Betway

Il bonus scommesse Betway di benvenuto è un'offerta pensata per i nuovi clienti e consiste in un Fun Bonus, ovvero un incentivo alla registrazione e al gioco soggetto però a requisiti di puntata specifici. Parliamo del 50% del primo deposito fino ad un massimo di 50€. Per attivare questa iniziativa bisogna registrarsi (solo maggiorenni residenti in Italia) ed effettuare un deposito qualificante di almeno 10€ con uno dei seguenti metodi di pagamento: carte di credito/debito, PostePay o Paypal. Per questo tipo di offerta non è richiesto la digitazione di un codice promozionale betway.

Per aderire alla promo occorre che l'utente scommetta un importo parti al deposito iniziale, in singola con una quota totale non inferiore a 2.00, o in multipla con quota minima per selezione non inferiore a 1.30. La quota totale non deve essere inferiore a 2.00.

Ulteriori termini e condizioni

Il Fun Bonus, una volta ottenuto, può essere utilizzato esclusivamente nella sezione “Sport” di Betway, dedicata alle scommesse sportive. Se l'utente desidera trasformare questo Fun Bonus in Bonus reale, avrà bisogno rigiocarlo almeno sette volte (x7) in multipla, tenendo presente che la puntata minima quando si utilizza il Fun Bonus è di 0,50 € e l'importo massimo per ogni singola schedina in multipla è di 25€. Inoltre, la vincita massima ottenibile con il bonus scommesse Betway non può superare l'importo del Fun Bonus stesso.

Infine, una volta trasformato il bonus scommesse Betway in reale, non può essere prelevato direttamente. Per essere convertito in saldo reale prelevabile, bisogna rigiocarlo un’ulteriore volta (x1) in multipla.

Gli importi (fun o reale) non utilizzati, vengono eliminati dopo 7 giorni. Inoltre, se un utente richiede un prelievo mentre ha un'offerta attiva sul conto, la promozione viene annullata, incluso qualsiasi progresso fatto nel playthrough.

Bonus di Benvenuto Betway Rollover: 7x Requisiti: nuovo utente Validità: entro 7 gg dall’accredito Primo deposito: richiesto Accreditato entro: la refertazione della giocata qualificante, da completare entro 7 giorni dalla ricarica iniziale Min. deposito: 10 € Free spins: no Codice promo: non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse Betway

Per partecipare correttamente alla promozione di benvenuto e ottenere l’accredito del bonus scommesse Betway, è possibile seguire questi passaggi:

Iscrizione : per cominciare, sarà necessario aprire per la prima volta un account di gioco sul sito ufficiale del bookmaker. Durante la procedura di registrazione, selezionare l'opzione “Bonus di Benvenuto Sport”

: per cominciare, sarà necessario aprire per la prima volta un account di gioco sul sito ufficiale del bookmaker. Durante la procedura di registrazione, selezionare l'opzione “Bonus di Benvenuto Sport” Verifica dell'identità : dopo aver completato la registrazione, caricare un documento d'identità valido per completare la convalida dell’account. Questa procedura può essere completata direttamente dalla sezione apposita nel Conto Gioco

Primo deposito : una volta verificato l’account, effettuare un deposito di almeno 10€. I metodi di pagamento accettati per questa offerta sono carte di debito/carte di credito, PostePay e Paypal

Requisito di puntata : per poter ottenere il Fun Bonus scommesse Betway, bisognerà giocare una volta (x1) il totale dell'importo versato. Le scommesse online valide per soddisfare questo requisito devono essere singole con quota totale non inferiore a 2,00 e/o scommesse multiple con quota totale non inferiore a 2,00 e quota per singola selezione non inferiore a 1,30

Ricezione del Fun Bonus: una volta soddisfatto il requisito di puntata, si riceverà il Fun Bonus che potrà essere utilizzato esclusivamente su scommesse multiple (minimo 3 eventi) con quota totale non inferiore a 2,00 e per singola selezione pari o superiore a 1,30

Alcuni punti importanti da ricordare per completare correttamente l’offerta:

Non si possono effettuare prelievi finché il Bonus scommesse Betway è presente sul conto di gioco, pena l'annullamento dello stesso;

Il requisito di puntata previsto da termini e condizioni deve essere completato entro 7 giorni dall’accredito;

Eventi annullati o posticipati oltre 72 ore non saranno validi per soddisfare i requisiti di puntata.

Come sbloccare su Betway bonus scommesse di benvenuto

Per effettuare il prelievo del bonus scommesse Betway, bisogna completare prima il rigioco del fun bonus, movimentando un volume di gioco pari a 7 volte l’importo ottenuto e poi giocare ancora una volta il real bonus. Così, la somma diventerà saldo reale prelevabile seguendo queste indicazioni:

Effettuare l’accesso all’account di gioco, inserendo le proprie credenziali di login

Cliccare sul pulsante “Ricarica” in alto a destra

Spostarsi nella finestra “Prelievi”, cliccando sul pulsante relativo

Selezionare il metodo di pagamento e inserire l’importo (può essere selezionato esclusivamente un metodo di pagamento già usato per almeno una ricarica)

Cliccare sul pulsante verde “Preleva” e fornire tutte le altre informazioni necessarie al completamento della transazione.

Altre promozioni Betway

Oltre al bonus scommesse Betway di benvenuto si possono trovare molti altre iniziative dedicate allo sport. Per un elenco completo è aggiornato, si consiglia di consultare la relativa sezioni sul sito ufficiale dell'operatore, cliccando su “Promozioni” nella barra di navigazione principale.

Qui di seguito, due delle offerte con bonus scommesse Betway.

Rimborso Multipla

In caso di scommesse multiple perdenti con almeno 4 selezioni su eventi sportivi, si riceve un Fun Bonus pari al 50% della puntata fino a 25€. Questo importo sarà accreditato entro 24 ore. Ogni selezione della scommessa deve essere piazzata a una quota minima di 1,30. Il Fun Bonus deve essere utilizzato cinque volte su scommesse triple o superiori, a quota minima di 1,30 per selezione, prima della sua conversione in Bonus Reale.

Multiboost

Effettuando scommesse sportive multiple con almeno 5 selezioni, si può ricevere una maggiorazione percentuale della vincita fino al 350%. L’importo minimo delle scommesse che possono partecipare all’offerta è di 1€ e la quota minima per selezione è 1,25. Questa offerta è esclusa per scommesse antepost e scommesse a sistema.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Betway

Questo bookmaker ADM propone una fornita sezione dedicata alle scommesse sportive online, cliccando su “Sport” nella barra di navigazione principale. Qui si potranno trovare le quote pre-match e live di centinaia di eventi sportivi al giorno.

Per quanto riguarda il fun bonus scommesse Betway, vale la pena ricordare che è utilizzabile esclusivamente in:

scommesse multiple (minimo 3 eventi) con quota totale non inferiore a 2,00 e per singola selezione pari o superiore a 1,30.

La giocata qualificante è sottoposta anch’essa a limitazioni, poiché sono ammesse:

puntate in singola con una quota totale non inferiore a 2,00, o in multipla con quota minima per selezione non inferiore a 1,30 e quota totale non inferiore a 2,00.

Betway: bonus scommesse a confronto con altri bookmakers ADM

FAQ - Domande Frequenti

Il fun bonus scommesse Betway è prelevabile?

No, va giocato 7 volte prima di essere trasformato in bonus reale. Dovrà quindi essere giocato un’altra volta per rendere prelevabili le eventuali vincite derivanti.

Ci sono altri limiti alle puntate con fun bonus?

Cosa succede se non si completa il rigioco del bonus entro 7 giorni dall’accredito?

L’importo scommettibile con fun bonus deve essere compreso fra 0,50 e 25 €.Il bonus scommesse Betway, ed eventuali progressi fatti fino a quel momento, verranno annullati.