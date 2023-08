In questo articolo i giocatori possono trovare un'analisi minuziosa del bonus scommesse Sisal di benvenuto per i nuovi clienti e delle promo attive.

Sisal è uno dei brand più noti nel settore delle scommesse sportive legali in Italia ed è autorizzato all’attività online dalla concessione GAD 15015. Chi si iscrive per la prima volta al sito di questo bookmaker, può partecipare a una promozione di benvenuto che può arrivare fino a 550€. Nel resto dell’articolo verranno fornite tutte le informazioni sul bonus scommesse Sisal.

In cosa consiste il bonus scommesse Sisal?

Il bonus scommesse Sisal di benvenuto offerto dall'operatore può arrivare a un importo massimo di 550 €. Questa offerta può essere attivata completando la registrazione tramite SPID o iscrivendosi normalmente, inserendo manualmente i dati. Una volta registrati, è necessario inviare il proprio documento d'identità e attendere la convalida. Operazione da effettuarsi in ogni caso entro 30 giorni dall'iscrizione.

Il bonus viene erogato in diverse fasi. Inizialmente, viene riconosciuto il 20% del primo deposito fino a un massimo di 40€. Ad esempio, a fronte di una ricarica iniziale di 50€, si riceverà un bonus di 10€. In seguito, sarà possibile ricevere fino a 450€ di bonus suddivisi in 30 settimane (15 € x 30), ottenendo 150 Status Point a settimana, attraverso il sistema premiale di fidelizzazione del bookmaker italiano.

Oltre al bonus scommesse Sisal, una volta convalidato il documento, verrà accreditato un Fun Bonus senza deposito pari a 60€ da utilizzare alle slot della sezione Slot > Fun Bonus (con wagering pari a 20x).

Per ottenere gli Status Point, bisogna effettuare scommesse sportive online con una quota minima per evento di 2.00. Il calcolo degli Status Point si basa sulla moltiplicazione dell'importo giocato per il valore riportato nella tabella ufficiale sul sito dell'operatore, caratterizzata da un coefficiente che incrementa il tasso di conversione. All’aumentare del numero di selezioni presenti nella schedina (ovvero, a parità di quota le multiple assegnano un maggior numero di SP rispetto alle singole).

Una volta ricevuto l'importo maturato, sarà utilizzabile entro 7 giorni dalla data di accredito su vari tipi di giochi, secondo le percentuali riportate sul sito ufficiale.

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva con gli elementi chiave dell'offerta:

Bonus scommesse Sisal di benvenuto Rollover: 1x con percentuale di assegnazione variabile a seconda del tipo di scommessa fra sport, sport virtuali e ippica. Requisiti: nuovo utente Validità: 7 giorni dalla data di accredito Primo deposito: richiesto Accreditato entro: 6 ore dalla prima ricarica Min. deposito: 10 € Free spins: no Codice promozionale: ITGOAL-550

Come ottenere il bonus scommesse Sisal

Per ottenere il bonus scommesse Sisal è necessario seguire i passaggi elencati qua sotto:

Registrarsi tramite SPID o con la procedura classica. Qui l'utente ha la possibilità di digitare il codice promozionale Sisal ITGOAL-550 nel formulario di registrazione, scelta a discrezione del giocatore (oppure selezionare il bonus benvenuto scommesse Sisal) Completare la convalida dell’account, inviando una copia fronte e retro di un documento di identità valido Effettuare la prima ricarica qualificante di almeno 10€ entro 30 giorni dalla registrazione Completare le giocate qualificanti per accumulare almeno 125 Status Point a settimana e ricevere così 15€ a settimana per le 30 settimane successive alla registrazione.

Vale la pena precisare che la promozione è valida solo se la registrazione viene effettuata online ed è accessibile solo ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito dell'operatore. Naturalmente occorre essere residenti in Italia e maggiorenni. Inoltre, il bonus Sisal sarà accreditato solo su conti con identità convalidata, non autosospesi e attivi al momento dell'accredito.

Come sbloccare il bonus scommesse Sisal

Il bonus scommesse Sisal non è prelevabile finché non sarà stato giocato e convertito in saldo prelevabile con wagering requirement 1x. Ricordiamo infatti che i bonus non sono mai prelevabili direttamente, come previsto da normativa italiana in materia, ma occorre soddisfare prima i requisiti di puntata previsiti. Completato questo step, bisognerà seguire questi passaggi per effettuare il prelievo:

Effettuare il login al profilo di gioco utilizzando le proprie credenziali di accesso Aprire l’area personale, cliccando sull’icona a forma di omino in alto a destra Selezionare il pulsante bianco “Preleva” al centro della pagina Selezionare il metodo di pagamento fra quelli disponibili Inserire l’importo da prelevare e cliccare su “Continua” Fornire tutte le altre info necessarie per completare la transazione.

È doveroso sottolineare, inoltre, che i prelievi possono essere eseguiti solo dopo aver verificato la propria identità mediante l'invio di una copia di un proprio documento (carta di identità, patente o passaporto).

Altre promozioni Sisal Sport attive

Oltre al bonus scommesse Sisal di benvenuto, il bookmaker online propone altre offerte e promozioni per le scommesse sportive. Una volta effettuato il login, è possibile consultare l’elenco completo andando su “Bonus e promo” nella barra di navigazione principale in alto, al centro.

Le offerte elencate qua sotto sono soggette a modifiche, essendo legate a eventi sportivi temporanei. Invitiamo i lettori a consultare il sito ufficiale per saperne di più sugli ultimi aggiornamenti.

Italia a cavallo

L'offerta "Italia a cavallo" propone fino a 30€ di bonus ippica a chi aderisce alla card promozionale e gioca almeno 20€ alla settimana in singola a Quota Fissa con quota maggiore o uguale a 1.30 sulle corse che si svolgono negli ippodromi Italiani. Sisal rimborsa ogni settimana il 20% delle schedine perdenti con un bonus ippica fino a 30€.

Bonus multipla

Con questa promozione la vincita potenziale può aumentare del 177%, piazzando schedine da 5 o più avvenimenti, con quota di ogni selezione superiore a 1.24. Il bonus parte dal 4% e aumenta progressivamente fino al 177% per una multipla di 30 eventi.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il Bonus Sisal

Il bonus scommesse Sisal può essere utilizzato rispettando la tabella riportata qua sotto:

Giochi Spendibilità Scommesse Sportive e Totocalcio 50% Scommesse Virtuali 25% Scommesse Ippiche 25%

Sarà quindi necessario spostarsi da una sezione all’altra del sito per utilizzare il bonus scommesse Sisal nelle sue varie parti.

Inoltre, per qualificarsi alla seconda parte dell'offerta, suddivisa nelle 30 settimane successive alla registrazione, è necessario conoscere la tabella di assegnazione degli Status Points, valida solo per le scommesse con quota pari o superiore a 2.00, riportata qua sotto:

Legatura (ovvero numero di eventi nella stessa schedina) Moltiplicatore 1 0,25 2-3 0,90 4-10 1,50 più di 10 2,50

Sisal: bonus scommesse a confronto con altri siti online in Italia

FAQ - Domande frequenti sul bonus scommesse Sisal

Posso ottenere il bonus benvenuto Sisal se mi registro con SPID?

Sì, l’importo del bonus scommesse è lo stesso. L'operatore, a differenza di altri siti scommesse online non differenzia l’importo dell'offerta di benvenutoa seconda della procedura di registrazione selezionata.

È possibile prelevare il bonus benvenuto?

Come si calcolano gli Status Point?

Cos'è il Fun Bonus Sisal e come si converte in Real Bonus?

No, prima di poter prelevare il bonus, è necessario soddisfare i requisiti di scommessa (rollover).Gli Status Point sono calcolati moltiplicando l'importo giocato per il moltiplicatore riportato nella tabella più in alto. Per esempio, se si effettua una giocata in multipla da 5 eventi con quota complessiva pari a 2,5 per un totale di 5€, l'importo giocato viene moltiplicato per il coefficiente corrispondente alla legatura 5 (1,50), generando quindi 7,5 Status Point. Ogni 10 Status Points si accumula 1€ di bonus scommesse Sisal, fino a un massimo di 15€ a settimana.Il Fun Bonus permette di giocare gratuitamente su specifiche slot. Per convertirlo in Real Bonus, questo deve essere rigiocato 20 volte, rispettando il coefficiente di giocata ("wagering") specificato nei T&C dell’offerta. Il massimo importo convertibile è pari a 120€.