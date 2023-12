Bonus quote maggiorate nel betting online: come funziona

Guida dettagliata e aggiornata sui bonus quote maggiorate. Tutte le spiegazioni sul funzionamento di queste promozioni per le scommesse.

All’interno del settore delle scommesse sportive si possono trovare promozioni e bonus benvenuto di vario tipo. In questo contesto, i bonus quota maggiorata rappresentano un esempio interessante per i giocatori più attenti alla strategia e alla matematica.

In questo articolo, verrà analizzato a fondo l’argomento, con l’obiettivo di spiegare nel dettaglio cosa sono i bonus quote maggiorate, quali sono le differenze principali fra le tipologie proposte dai siti scommesse italiani sicuri e autorizzati dall’ADM, per stilare una classifica delle migliori opportunità presenti nel contesto attuale.

Come sempre, vale la pena ribadire che il gioco d’azzardo legale in Italia è riservato a persone maggiorenni e residenti, non iscritte alle liste di autoesclusione.

Cos'è una quota maggiorata?

Una quota maggiorata è un'offerta promozionale proposta da un bookmaker, in cui su un evento specifico, viene proposta una quota molto più alta rispetto a quella standard (solitamente molto simile fra tutti gli operatori).

A differenza del bonus sulle multiple, dove si applica un incremento in base al numero di eventi inseriti in schedina, qui l’aumento può essere temporaneo e solitamente è legato a eventi sportivi di grande interesse, e su mercati specifici. A seconda del sito di scommesse preso in oggetto, cambia la meccanica di assegnazione del bonus che può essere immediatamente visibile nella schedina oppure assegnato in un secondo momento nel caso in cui la giocata risulti vincente.

I migliori bonus quota maggiorata in Italia

Partendo da una panoramica delle offerte disponibili attualmente fra i bookmaker italiani, è possibile fare esempi pratici e iniziare a introdurre alcuni concetti interessanti senza risultare troppo teorici e “fumosi”.

Sisal

Il noto brand italiano non propone molto frequentemente bonus quote maggiorate. In occasione di circostanze speciali, però, apre le porte anche a questa tipologia di promozione. Ad esempio, durante il Black Friday, ha pubblicato una serie di quote maggiorate sulle principali partite di Serie A durante alcune ore della giornata.

Trattandosi di un’offerta disponibile in un intervallo di tempo limitato, durante il quale Sisal propone ogni ora una nuova quota maggiorata su diversi eventi del fine settimana, è importante sottolineare che i bonus quote maggiorate non sono sempre presenti su questo sito e la loro presenza va controllata di volta in volta sul portale ufficiale.

William Hill

La promozione delle "Quote Maggiorate" di William Hill offre agli scommettitori l'opportunità di puntare su eventi di calcio con quote aumentate rispetto al loro valore originale. Queste quote non sono standard, ma vengono appositamente elevate per renderle più allettanti, con la possibilità di ottenere vincite maggiori.

Per individuare queste quote maggiorate all'interno del sito di William Hill, gli utenti possono cercare un simbolo distintivo che le identifica come "QUOTE MAGGIORATE". Questo simbolo (un cerchio giallo con una freccia di colore blu rivolta verso l’alto) aiuta a distinguerle dalle quote ordinarie e consente agli scommettitori di riconoscere facilmente le offerte speciali.

Va notato che le quote maggiorate possono essere soggette a restrizioni, essendo ad esempio a disponibilità limitata, o con vincoli sulla puntata massima, che limita l'importo che gli scommettitori possono scommettere su queste quote.

Eurobet

Eurobet propone varie quote maggiorate, in particolare per le principali partite di Serie A. Questi bonus possono essere rivolti a singole particolari o anche a multiple. Per fare un esempio pratico, la promozione "Superquota Multipla" offre agli scommettitori una quota maggiorata per scommesse multiple su tre partite di Serie A per un periodo di tempo limitato.

Per partecipare, gli scommettitori devono piazzare una scommessa multipla sull'esito del mercato coinvolto dalla promozione (ad esempio GG/NG per i match coinvolti). Se la scommessa risulta vincente, la quota iniziale viene maggiorata (per dare un’idea dell’incremento, si parte da 4.38 per arrivare a 5.50). In questo caso, la maggiorazione corrispondente viene erogata sotto forma di bonus.

La promozione stabilisce un limite per la puntata massima, che varia in base al livello Priority (il VIP club di Eurobet) del cliente nel giorno della promozione: Star (100€), Master (50€), Expert (30€), Classic (20€). Per aderire alla promozione, è necessario cliccare su "Partecipa" all’interno della scheda relativa, prima della scadenza dell'offerta.

Il bonus viene accreditato entro 72 ore dal termine della promozione e deve essere utilizzato entro le 23:59 del giorno successivo all'accredito. Il bonus è spendibile solo su scommesse sportive con una quota minima di 1.50 e non è prelevabile (potranno essere prelevate eventuali vincite). Vale la pena notare che la quota maggiorata rimane invariata anche se la quota iniziale “standard” varia.

Snai

Come detto nel caso di Sisal, anche Snai non propone molte quote maggiorate. In occasione del Black Friday e di altri periodi particolari, sono comunque disponibili diversi bonus di questo tipo.

La promozione "Quote Black" si svolge in occasione del Black Friday e offre agli scommettitori l'opportunità di sfruttare quote molto più alte della norma sui marcatori di partite selezionate della Serie A. Le partite incluse in questa promozione e i relativi mercati scommesse sono specificati con dettagli precisi sul giocatore e il tipo di scommessa. Ad esempio, per la partita Atalanta contro Napoli il 25 novembre alle 18:00, una scommessa sul fatto che Raspadori di Atalanta riceva un'ammonizione, originariamente quotata a 6.00, viene maggiorata a 10.00.

Netbet

La promozione "Quota Maggiorata" di NetBet offre agli utenti la possibilità di scommettere su mercati determinati eventi sportivi, in particolare su mercati come la vittoria di squadre specifiche o su altri esiti come "Marcatore Segna", "Vincono Tutte" e "Tutte Gol" a quote maggiorate, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normali.

Per esempio, NetBet potrebbe offrire una quota maggiorata di 10.00 per le vittorie combinate di Juventus, Roma e Inter in una giornata di campionato, rispetto alla quota di mercato standard di 7.00. Per accedere a queste quote maggiorate, gli utenti devono andare nella sezione "Speciali Calcio" e selezionare l'evento desiderato dalla sezione "Quota Maggiorata", aggiungendolo poi alla propria schedina.

La promozione include la possibilità di utilizzare la funzionalità "Cash Out" per alcune scommesse e manifestazioni sportive, a discrezione di NetBet. Questa opzione permette di chiudere una scommessa prima del termine dell'evento, ma è disponibile solo per scommesse effettuate con saldo reale e potrebbe essere soggetta a scadenza.

Le quote maggiorate proposte da NetBet sono valide solo dal momento in cui vengono esposte sul sito e non si applicano a scommesse già effettuate sullo stesso mercato. Gli eventi selezionati per la quota maggiorata sono presentati in una sezione dedicata sul sito, con la quota mostrata già inclusiva dell'aumento. In caso di eventi annullati, le scommesse vengono valutate in base al regolamento del mercato specifico.

Perché i bookmaker offrono quote maggiorate?

I bookmaker utilizzano le quote maggiorate come strumento di marketing per attirare nuovi clienti e ravvivare l'interesse degli utenti già registrati che non sommettono da un po’ o per premiare quelli più fedeli (ad esempio come visto nella suddivisione in scaglioni sulla base dello status nel VIP club di Eurobet).

Funzionamento delle quote maggiorate

Generalmente, le quote maggiorate sono disponibili per tutti i clienti. Tuttavia, in passato si sono visti casi in cui questo tipo di bonus è stato utilizzato come promozione di benvenuto, disponibile quindi una tantum a chi si registra per la prima volta a una certa piattaforma di gioco.

A livello di meccanica si può distinguere fra due tipologie:

Quota maggiorata automatica : in cui il plusvalore è già incorporato all’interno della schedina e in cui il bonus si risolve al momento della conferma della schedina. In caso di esito vincente, il saldo accreditato sarà già reale e prelevabile.

: in cui il plusvalore è già incorporato all’interno della schedina e in cui il bonus si risolve al momento della conferma della schedina. In caso di esito vincente, il saldo accreditato sarà già reale e prelevabile. Quota maggiorata in due step: in questo secondo caso, il bonus viene accreditato solo qualora la schedina con la quota maggiorata risulti vincente. Andrà quindi rigiocato successivamente rispettando i T&C per trasformarlo in saldo reale prelevabile.

Requisiti e limitazioni di questo tipo di bonus

Le promozioni con quote maggiorate vanno sempre analizzate con grande attenzione e possono includere diverse limitazioni come:

Importo massimo di puntata.

Requisiti di puntata specifici per convertire i bonus in denaro prelevabile.

Limitazioni sulle tipologie di scommesse o eventi su cui possono essere utilizzate.

Come per qualsiasi altro bonus scommesse proposto dai siti italiani, è importante leggere con attenzione i termini e le condizioni, per evitare sorprese. In caso di dubbi, rivolgersi all’assistenza clienti per chiarire eventuali questioni incerte e per farsi presentare degli esempi pratici chiari.

Come trovare e riconoscere le quote maggiorate

Una quota è considerata "maggiorata" o “potenziata” se è aumentata di almeno il 10-15% rispetto alla media del mercato. Solitamente, vengono proposte all’interno di campagne di marketing di lunga durata. Ne consegue che un sito di scommesse che propone una quota maggiorata, probabilmente ne presenterà altre anche nei mesi successivi.

Spesso, all’interno della piattaforma si può trovare una sezione dedicata esclusivamente alle quote maggiorate. Oppure, come nel caso di William Hill, questi bonus sono contrassegnati da un simbolo specifico. Per questo motivo non è possibile dare una risposta univoca alla questione, che richiede un approccio diversificato.

Nulla vieta di iscriversi a più siti di scommesse con bonus quote maggiorate e confrontare le proposte di più portali per trovare le condizioni più vantaggiose di volta in volta.

Tipologie di quote maggiorate

Esistono diverse tipologie di quote maggiorate, tra cui:

Quote senza vincoli di puntata o denaro bonus.

Quote maggiorate su combo o gol.

Quote maggiorate sui marcatori.

Quote maggiorate su più squadre vincenti.

A seconda dello stile di gioco del singolo utente, delle sue preferenze personali, e delle condizioni effettivamente applicate all’interno della promozione specifica, sarà possibile fare confronti per capire quale sia l’opzione migliore.

Bonus quote maggiorate - FAQ

Si possono cumulare le quote maggiorate con altre promozioni?

Dipende dai T&C proposti dai siti scommesse. Solitamente la risposta è negativa ma in passato ci sono state delle eccezioni quindi non è possibile dare certezze assolute.

Quali sono le differenze tra quote maggiorate singole e multiple?

Le quote maggiorate possono essere offerte sia per eventi singoli sia per le scommesse multiple. Nelle prime, la quota maggiorata si applica a un unico evento, come un marcatore specifico in una partita. Nelle seconde, la maggiorazione si basa sull'esito combinato di più eventi, ad esempio, la vittoria di tre diverse squadre in una giornata di campionato. Nel caso in cui uno solo dei pronostici si riveli errato, tutta la giocata sarà considerata perdente.

Che differenze ci sono fra quote maggiorate e quote potenziate?

Talvolta i termini sono usati come sinonimi. In altri casi, fanno riferimento a due tipi di bonus scommesse diversi. Le quote maggiorate sono infatti proposte dal sito su eventi specifici. Le quote potenziate possono essere invece scelte a discrezione degli utenti su tutti gli esiti che rispettano i T&C, aggiungendo le quote alla schedina e attivando la casella con un flag.