Recensione Snai completa del sito di scommesse aggiornata a agosto 2026

Snai è probabilmente tra i più rinomati e conosciuti operatori di scommesse in Italia. Oggi, fa parte di Snaitech, nata dalla fusione tra Snai S.P.A. e Cogetech. È di proprietà di Playtech, ma opera sul territorio italiano dal 1990 come Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche, da cui l'acronimo ancora in uso.

Oggi l'offerta del bookmaker si è estesa dalle strutture fisiche a quelle online, aggiornandosi e modernizzazione, integrando pian piano nell'offerta una ricca proposta di giochi d'azzardo.

Opera tramite concessione numero 15215 fornita da parte dell'Autorità delle Dogane e dei Monopoli, il che rende il brand Snai sicuro e affidabile per i giocatori e in conformità con gli standard legislativi in vigore..

In queste recensioni SNAI analizzeremo il sito di giochi online, focalizzandoci principalmente sulla parte scommesse. Occorre però menzionare che, oltre all'offerta sportiva, live, esport, Snai vanta un'ampia offerta di giochi casinò, slot, poker, lotterie, bingo, ecc.

Layout e panoramica del sito SNAI

Iniziamo questa recensione Snai analizzando il sito dell'operatore. I colori predominanti sono il grigio scuro, il bianco e l'arancione.

Una volta approdati sul sito del bookmaker, nella homepage sarà possibile selezionare tramite la barra del menu in alto, un argomento tra:

Sport

Live

Ippica

Virtual

Casino

Casino Live

Slot

Poker

Giochi

Bingo

Lotterie

Bonus

Nella parte centrale di questa schermata, è invece consultabile la sezione relativa ai bonus di benvenuto per ciascuno dei giochi proposti dalla piattaforma.

Successivamente, sono riportati i campionati che attualmente gli utenti Snai possono guardare in diretta streaming. E infine i numeri di Snai, seguiti dal pie di pagina contenente le info alti link e informazioni utili.

Bonus benvenuto scommesse Snai

Come ogni operatore che si rispetti, Snai non poteva di certo perdere l'occasione di acquisire nuovi clienti per mezzo di allettanti offerte di benvenuto. I bonus per i nuovi clienti offerti da Snai sono forse tra i più numerosi e variegati sul mercato e permettono ai nuovi iscritti di scegliere quello che più fa al caso loro.

Per quanto riguarda il bonus di benvenuto per le scommesse snai, questo può essere ottenuto alla registrazione inserendo il codice promozionale snai dedicato:

L'operatore offre a tutti i nuovi iscritti 15€ di bonus + un bonus a scelta tra quelli disponibili. Il bonus di 15€ è così composto:

5€ scommesse sportive

5€ casino blue

5€ casino rosa

Il bonus GOLD erogabile è pari al 100% del primo deposito fino a 100€ e al 50% fino a 200€ per la parte di deposito che eccede i 100€.

Apertura conto SNAI anche con SPID

È chiaro che per accedere a queste promozioni sarà necessario essere nuovi clienti Snai. Per creare un conto snai, basta seguire i passaggi all'interno del sito dell'operatore dopo aver cliccato sul pulsante centrale "Registrati". Si può alternativamente seguire la procedura tramite SPID o quella di inserimento manuale dei dati seguito della verifica del conto.

Opinioni bonus SNAI a confronto

Nelle recensioni snai abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

La sezione scommesse di Snai

Come anticipato nella sezione bonus di benvenuto, le tipologie di scommesse offerte da questo operatore sono multiple e variegate. In questa recensione snai forniremo una breve introduzione a ciascuna delle tre categorie di scommesse giocabili su Snai insieme ad alcune delle modalità di queste scommesse.

Scommesse sportive

Le formule di giocata che SNAI propone per le scommesse sportive online sono molto variegate. Le categorie principali sono le scommesse Antepost (relative a pronostici a lunga distanza sull'esito finale di una gara, di una competizione, di un torneo o di un campionato) e le scommesse Pre Match (realizzate prima dell'inizio della gara) ed in formula Live.

Per rendere ancora più completa l'esperienza di gioco, inoltre, SNAI offre la possibilità di seguire in diretta streaming e in modo completamente gratuito alcuni degli eventi sportivi.

Prendendo in considerazione le scommesse calcistiche online offerte da SNAI, si hanno alcune opzioni classiche come 1x2, Under/over, gol/nogol, ma anche proposte aggiuntive come multigol, multi chance, combo match, combo tempo, ecc.

Gli sport coperti da questo bookmaker sono forse tra i più numerosi fra la concorrenza:

Arrampicata sportiva

Atletica leggera

Automobilismo (formula 1, formula e, indicar, nascar, rally)

Badminton

Bandy

Baseball

Basket

Beach volley

Beach soccer

Biathlon

Biliardo

Bob

Bowling

Bowls

Calcio

Canoa

Canottaggio

Ciclismo

Cinematografia, musica, televisione, politica, cronaca e costume

Condizioni metereologiche

Combinata nordica

Cricket

Curling

Equitazione

E-sport

Floorball

Freccette

Freestyle

Ginnastica

Golf

Judo

Hockey

Kabaddi

Lacrosse

Lotta greco-romana e lotta libera

Netball

Nuoto

Padel

Pallamano

Pallanuoto

Pugilato

Rugby

Pattinaggio

Pesapallo

Sambo

Scherma

Sci

Slittino

Skeleton

Skateboarding

Snooker

Softball

Snowboard

Suprebike

Surf

Tennis

Tiro con l'arco

Tuffi

Vela

Volley

…

La lista è veramente ampia e include tantissimi discipline in costante aggiornamento.

Scommesse Live su SNAI

Le scommesse live disponibili su Snai comprendono limitate tipologie di scommesse sportive, se paragonate a quelle esplorate nel paragrafo precedente. Tra le discipline su cui è possibile scommettere live ci sono tennis, rugby, basket, golf, calcio, ecc. Il tipo di scommesse live, differisce da quelle più tradizionali, in quanto le quote relative all'incontro sono aggiornate in tempo reale, a seconda dell'andamento dell'incontro stesso e il giocatore può decidere in qualsiasi momento durante lo svolgimento dell'evento se aprire o chiudere una scommessa.

Funzione Cashout: opinioni

Non poteva certamente mancare tra le recensioni snai una breve menzione all'opzione cash out per le scommesse su Snai, ovvero la funzionalità che permette di riscuotere la vincita di una scommessa prima che l'evento oggetto del pronostico sia terminato, rinunciando a una parte della vincita potenziale complessiva, ma assicurandosi un importo sicuro che potrà essere superiore o inferiore al valore puntato.

Il Cash Out è disponibile sulla maggior parte degli sport, tra cui Calcio, Tennis, Basket, Volley. Sono escluse le scommesse antepost e i sistemi.

Scommesse virtuali SNAI

Come suggerisce il nome, questo tipo di scommesse non si basano su eventi sportivi veri ma simulati. Le modalità di combinazione di queste scommesse sono:

Singola

Plurima (più esiti di uno stesso evento)

Multipla (esiti di più eventi)

Sistema (insieme di scommesse generate combinando tra di loro più esiti pronosticabili di eventi della stessa disciplina e convalidate contemporaneamente in un'unica ricevuta di partecipazione).

Scommesse ippiche

Specialità di questo operatore, anche per via del fatto che iniziò ad operare proprio in questo ambito, sono le scommesse ippiche. Queste possono essere suddivise in:

Ippica di Agenzia (Totalizzatore)

Ippica Nazionale

Ippica Quota Fissa

L'offerta ippica include trotto, galoppo, gran premi sia a livello nazionale ed europeo che internazionale.

Recensioni Snai sulla diretta streaming

Snai non solo dà la possibilità di scommettere su una larga varietà di discipline, ma permette anche agli utenti registrati e che dispongono di un saldo sul conto gioco, di guardare in diretta streaming competizioni di calcio, basket, tennis e tanto altro. Tutto direttamente dal proprio account, sia su pagina web che da applicazione su dispositivo mobile.

Strumenti di pagamento accettati su Snai

I metodi di pagamento accettati sul sito Snai possono variare a seconda che si intenda depositare denaro sul conto o prelevarlo. Nella tabella sottostante abbiamo voluto fornire una panoramica riassuntiva degli strumenti accettati per ciascuna delle due operazioni:

Metodi di pagamento Ricariche Prelievi Carta di credito ✔ ✔ Carta prepagata ✔ Postepay ✔ ✔ PayPal, Skrill, Neteller ✔ ✔ Ricarica SNAI card ✔ Ricarica Snaipay ✔ Bonifico ✔ ✔ Voucher ✔

Occorre tenere presente che per utilizzare determinati strumenti per prelievi, è necessario che gli stessi siano stati utilizzati precedentemente per effettuare versamenti sul conto. Per informazioni relative ai tempi di addebito e accredito, su importi minimi e massimi ricaricabili/prelevabili, su eventuali commissioni applicate, si rimanda al sito dell'operatore.

Applicazioni per dispositivi mobili

A differenza di altri concorrenti che dispongono di una versione app del sito o di due, una per scommesse e una per casinò, Snai ha sviluppato, ad oggi, ben 14 app per tutti i dispositivi mobili: smartphone, tablet, iPad, iPod, Apple Watch.

Le applicazioni attualmente disponibili includono:

Sport

Ippica

Live Casino

Slot

Casino Blue

Poker

Bingo

Giochi

Sette e ½

BlackJack

Punto e Banco

Roulette

…

Di questo modo, gli appassionati non solo potranno accedere ai giochi preferiti da web su computer e laptop ma anche da qualsiasi altro dispositivo mobile, tramite la specifica app dedicata.

Servizio clienti e assistenza

Snai dispone anche di un servizio di supporto clienti raggiungibile tramit email o via chat.

Per espletare una richiesta di assistenza tramite email, basta completare il form online, mentre per contattare un advisor tramite chat sarà necessario prima effettuare l'accesso al conto gioco.

Domande frequenti

Le scommesse devono essere piazzate in un orario specifico?

Per lo SPORT il gioco è disponibile 7/7 e 24 ore su 24. Per l'IPPICA il gioco è disponibile dalle ore 10:00 sino a 15 minuti dopo l'ufficializzazione dell'ultima corsa in programma.

Per le VIRTUALI, l'apertura del gioco su ogni singolo evento può avvenire un massimo di 4 ore prima dell'orario di inizio dell'evento.

Come accedere all'account se ho dimenticato le credenziali di accesso?

È possibile avviare una procedura di recupero dell'account cliccando su "Recupera la tua password". Verranno quindi richiesti il codice fiscale, l'indirizzo email registrato e la risposta alla domanda segreta impostata in fase di registrazione. In seguito alla ricezione di credenziali temporanee per email o sms, sarà possibile re-impostare username e password, a seconda della preferenza.

Cos'è il limite di ricarica settimanale?

Si tratta di un parametro obbligatorio che è necessario impostare prima di giocare. Impedisce che si superi una determinata soglia di depositi sul conto gioco, onde evitare che il gioco crei dipendenza. Se il limite viene maggiorato, la modifica sarà operativa dopo una settimana.