Come funziona il bonus scommesse NetBet? Qui è possibile trovare tutte le informazioni relative alla promozione di benvenuto scommesse.

NetBet è un operatore autorizzato dall’ADM con licenza 15015, attivo anche nel settore delle scommesse sportive online. Chi si iscrive per la prima volta al sito ufficiale di questo bookmaker, può ricevere un bonus scommesse Netbet di benvenuto pari al 50% del primo deposito fino a 50€. In questo articolo si scopriranno tutte le mecchina della promozione per i nuovi utenti per scoprire come funziona e come prendervi parte.

Come funziona il bonus scommesse Netbet di benvenuto?

Il bonus scommesse Netbet di benvenuto è un'offerta che premia i nuovi iscritti che iscrivono per la prima volta al sito. Occorre digitare il codice bonus Netbet dedicato all'iniziativa al momento della registrazione. Si ottiene così il 50% sul primo deposito, fino a un massimo di 50€.

Per aderire all'iniziativa, è necessario effettuare un primo deposito di almeno 10€ con uno qualsiasi dei metodi di ricarica disponibili sul sito, fatta eccezione per Skrill e Neteller.

Inoltre, è necessario scommettere l’importo depositato per intero entro 15 giorni dalla ricarica. Le puntate qualificanti per l’erogazione del bonus scommesse Netbet di benvenuto devono avere una quota finale non inferiore a 2,00 e una quota minima per selezione non inferiore a 1,25. Sono esplicitamente escluse le puntate a sistema per l’utilizzo del bonus.

È importante sottolineare che il fun bonus ottenuto inizialmente non è immediatamente prelevabile. Prima di poter prelevare le vincite derivanti dal bonus sport, è necessario rigiocarlo per 3 volte, piazzando scommesse sportive con la stessa quota minima menzionata sopra. Se la somma non viene utilizzata entro 30 giorni, sarà azzerata.

Inoltre, la richiesta di prelievo mentre l'offerta è presente sul conto gioco comporterà l'annullamento della promo stessa e delle scommesse in corso piazzate con saldo bonus.

Come ottenere il bonus scommesse Netbet di benvenuto

Per ottenere il bonus scommesse NetBet di benvenuto per lo sport, è necessario seguire alcuni passaggi precisi:

Apertura del conto gioco: prima di tutto, bisogna aprire un conto di gioco sul sito. Questa offerta è valida solo per i nuovi clienti ed è necessario inserire il codice bonus Netbet dedicato alla promo nel modulo di iscrizione (facoltativo ma necessario per aderire all'offerta) Primo deposito: una volta aperto il conto, bisogna effettuare il primo deposito. La ricarica minima qualificante per la promozione di benvenuto è pari a 10€. Tutti i metodi di pagamento sono accettati per il primo deposito, eccetto Skrill e Neteller Piazzare la puntata qualificante: dopo aver effettuato il deposito, bisogna giocare l'importo ricaricato per intero entro 15 giorni. Le scommesse sportive qualificanti per l’accredito dell'importo devono avere una quota finale non inferiore a 2,00 e una quota minima per selezione non inferiore a 1,25. Sono esclusi i sistemi Accredito del fun bonus: qualora siano stati rispettati tutti i requisiti, verrà accreditato un importo pari al 50% del primo deposito, fino a un massimo di 50€. Il bonus scommesse Netbet non è immediatamente prelevabile. Rigioco del fun bonus: per convertire il fun bonus in bonus reale, bisogna rigiocarlo in multipla almeno 3 volte a una quota non inferiore a 2,00 con almeno 3 selezioni e una quota minima per selezione non inferiore a 1,25, entro 30 giorni dall'accredito. La puntata con bonus può avere un valore unitario compreso fra 0,50 e 20 €.

Bisogna ricordarsi che eventuali prelievi durante il rigioco del bonus benvenuto, determineranno l’annullamento immediato dell’offerta. Inoltre, la conversione del fun bonus ha un limite massimo di 150 € in real bonus. Quest'ultimo dovrà essere giocato un’altra volta a quota minima di 2.00 entro 7 giorni dall’accredito per essere trasformato in saldo reale prelevabile.

Come convertire il bonus scommesse Netbet

Per prelevare le vincite derivanti dal bonus scommesse Netbet bisogna seguire questi step:

Aver completato i requisiti di rigioco del fun bonus e del bonus reale come descritto sopra

Effettuare il login alla piattaforma di gioco

Cliccare su “Prelievo”

Selezionare un metodo di pagamento utilizzato almeno una volta per ricaricare l’account

Inserire la cifra che si desidera prelevare e confermare la selezione

Fornire tutte le altre informazioni necessarie al completamento della transazione.

Altre promozioni Netbet disponibili

Questo sito di scommesse prevede altre promozioni e offerte. L'operatore non limita la propria proposta ai welcome bonus, elencando tutte le opzioni disponibili nella sezione “Bonus”, nella barra di navigazione principale. Di seguito 2 esempi di offerte ricorrenti per le scommesse sportive Netbet.

N.B.: le offerte ricorrenti possono essere soggette a modifiche.

Club delle multiple

Questo bonus multiple offre la possibilità di accumulare punti scommettendo su multiple di almeno 3 eventi, con quota finale non inferiore a 3,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,25. Per ogni euro giocato, si riceverà 1 punto. Il bonus, che varia da 2 € a 100 € a seconda del numero di punti accumulati, viene erogato entro 48 ore dal termine della promozione.

Quota maggiorata

Tra le promozioni Netbet più interessanti vi è quella dedicata alle quote maggiorate. Il bookmaker online, infatti, periodicamente propone delle quote su eventi sportivi di rilievo o particolarmente popolari sensibilmente più alte rispetto alla media. La durata delle quote maggiorate è piuttosto breve motivo per cui occorre inserirle subito in schedina prima che scompaiano.

Scommesse e sport sui quali è possibile utilizzare il bonus Netbet

Il palinsesto sportivo dell'operatore è composto da una sezione pre-match e una live. In totale, sono quotati più di 25 sport, che l’utente può selezionare liberamente dalla barra di navigazione per piazzare le proprie scommesse online qualificanti o con saldo bonus.

Si ricorda che sono previste limitazioni al tipo di scommessa a seconda della fase promozionale:

Giocata qualificante con saldo depositato: scommesse sportive - singole o multiple, live o pre match – con quota finale non inferiore a 2,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,25. Sono escluse le scommesse sistemistiche. Giocate con fun bonus: in scommesse a quota non inferiore a 2,00, min 3 selezioni, quota minima per selezione non inferiore a 1,25. Anche in questo caso, sistemi esclusi. Giocate con bonus reale: scommesse sportive - singole o multiple, live o pre match – con quota totale non inferiore a 2,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,25 (come nel caso della giocata qualificante iniziale)

FAQ - Domande frequenti sul bonus scommesse Netbet di benvenuto

C’è un limite alla conversione massima del bonus?

Sì, il fun bonus può essere convertito in saldo reale fino a un massimo di 150€.

Sono previsti bonus senza deposito per la convalida dei documenti?

No, però la convalida dell’account di gioco è necessaria per effettuare prelievi. Eventuali promozioni dedicate alla verifica del conto potrebbero essere aggiunte sul sito prossimamente.

Nel caso in cui la schedina vincente con fun bonus abbia un valore superiore a 150€, cosa succede?

Qualora la giocata vincente frutti una vincita che supera il cap previsto da termini e condizioni dell'offerta, verrà accreditato un importo fino a un massimo di 150€, sotto forma di real bonus.