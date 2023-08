In questo articolo i giocatori potranno trovare tutte le informazioni utili sul bonus scommesse Betaland di benvenuto: cosa offre e come ottenerlo.

Betaland è un sito di scommesse autorizzato dall’ADM con la concessione n° 15238 a OIA Services Ltd, la società che controlla il bookmaker online. Chi si iscrive per la prima volta a questa piattaforma, può ricevere un bonus scommesse Betaland di benvenuto fino a 100€. L'offerta è pari al 100% della prima ricarica, rispettando i T&C riportati sul sito ufficiale e dettagliati in questa pagina. Proseguendo la lettura è possibile saperne di più sull'iniziativa promozionale, termini e condizioni e passaggi per aderirvi.

Come funziona il bonus scommesse Betaland

Il bookmaker online presenta un'iniziativa promozionale aperta a tutti i nuovi iscritti, che prevede un bonus scommesse Betaland di benvenuto del 100% sul primo deposito fino a un massimo di 100 €. L'importo è ottenibile attraverso l'inserimento del codice promo Betaland dedicato durante la prima ricarica (importo minimo 15 €) da effettuarsi con una delle seguenti opzioni: carte di credito/debito, Skrill, Neteller o OnShop. Altri metodi di pagamento non saranno qualificanti ai fini dell'adesione all'iniziativa.

Il bonus scommesse Betaland di benvenuto non può essere prelevato ma può essere convertito in "Real Bonus" rispettando specifiche condizioni. Nello specifico deve essere giocato dieci volte il suo valore (x10), in multiple (pre-match, live e miste) di almeno 3 eventi con un moltiplicatore di quota di almeno 2.00 e una quota per singolo evento non inferiore a 1.10

. Se il Fun Bonus non viene utilizzato entro 30 giorni dalla data di accredito, verrà automaticamente annullato.

L'importo è assegnato sotto forma di "Fun Bonus" e può essere utilizzato esclusivamente sulla sezione sport del sito.

Una volta convertito in "Real Bonus", per poterlo prelevare, deve essere rigiocato almeno una volta entro 30 giorni. Qualora non venisse completato il rigioco entro il termine massimo previsto di 30 giorni dalla data di accredito, il bonus scommesse Betaland verrà automaticamente annullato.

Bonus Scommesse Betaland Primo Deposito Rollover: 10x per il fun bonus, 1x il real bonus Requisiti: nuovo utente Validità: entro 30 giorni dall’accredito Primo deposito: richiesto Accreditato entro: immediatamente Min. deposito: 15 € Free spins: no Codice promo: richiesto

Come ottenere il bonus scommesse Betaland: ecco i passaggi

Per ottenere il bonus scommesse Betaland messo a disposizione dei nuovi utenti da parte dell'operatore è necessario seguire questi step:

Registrazione: completare l’iscrizione al sito Betaland.it. Gli utenti già registrati ma che non hanno ancora effettuato il loro primo deposito, possono comunque partecipare alla promozione e ricevere il bonus scommesse Betaland Primo deposito: è necessario effettuare un primo deposito di almeno 15,00€ con i seguenti metodi di pagamento: carte di credito/debito, skrill, neteller e onShop. Il bonus benvenuto verrà corrisposto per un importo pari al 100% della prima ricarica, fino a un massimo di 100€. Codice promo: nella pagina del deposito è necessario inserire il codice promozionale Betaland dedicato all'offerta nella sezione dedicata. Sebbene la digitazione del codice sia una scelta facoltativa che non incide sul procedimento di versamento, si rivela utile per aderire alla promo.

Una volta ottenuto il bonus scommesse Betaland, ci sono alcuni punti chiave da tenere in considerazione per garantire che non venga annullato:

L'importo accreditato, conosciuto come "Fun Bonus", può essere utilizzato esclusivamente sulla sezione Sport del sito;

Affinché il Fun Bonus possa essere convertito in un "Real Bonus", deve essere scommesso per un valore pari a 10 volte il suo importo;

Le scommesse online con il fun bonus devono essere multiple di almeno 3 eventi con una quota complessiva di almeno 2.00, e una quota per singolo evento non inferiore a 1.10;

Il Fun Bonus viene azzerato automaticamente se non viene utilizzato entro 30 giorni dalla data di accredito;

Una volta convertito in Real Bonus, quest'ultimo deve essere rigiocato almeno una volta entro 30 giorni per poter essere prelevato;

Il Real Bonus viene azzerato automaticamente se non viene utilizzato entro 30 giorni dalla data di accredito.

Come sbloccare il bonus scommesse Betaland

Come i giocatori esperti sapranno già, i welcome bonus e gli importi derivanti da altre promozioni simili non sono ma direttamente prelevabili. Sono prelevabili invece le vincite conseguite utilizzando le somme ottenute come credito di gioco. Dunque per sbloccare il bonus scommesse Betaland occorre completare la conversione da Fun Bonus a Real, e da quest’ultimo a saldo reale prelevabile rispettando il coefficiente di rigioco. Fatto questo, bisognerà seguire questi step:

Effettuare il login al proprio account di gioco con le credenziali Selezionare “Prelievi” dalla propria area personale, Selezionare il metodo di pagamento preferito (nel rispetto della normativa antiriciclaggio, dovrà essere stato utilizzato almeno una volta per una ricarica), Inserire l’importo che si vuole prelevare e confermare la transazione, dando le informazioni richieste.

Altre promozioni Betaland sport

Al momento non sono disponibili altre offerte e bonus scommesse Betaland. Il sito, che propone anche altre sezioni di gioco, limita le proprie promozioni ad altri giochi del casinò online, liberamente consultabili dando uno sguardo ai banner pubblicitari mostrati in primo piano sulla home page. Tuttavia con ogni probabilità ulteriori iniziative promozionali verranno aggiunte prossimamente sulla piattaforma per incentivare l'attività di gioco degli utenti già iscritti.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus benvenuto Betaland

Il bookmaker propone una sezione per le scommesse sportive in linea con la media dei bookmaker online italiani autorizzati dall’ADM (ex AAMS). Nel menù verticale sulla sinistra sono elencati tutti gli eventi quotati che possono essere selezionati liberamente per andare a creare la propria multipla di almeno 3 eventi, con la quale si possono utilizzare i fun bonus e real bonus. In alternativa i clienti possono comunque scegliere di giocare le loro singole o sistemi per scommettere online tradizionalmente.

Riguardo a questo aspetto, vale la pena ribadire che la multipla eleggibile ai fini dell'iniziativa promozionale di benvenuto deve essere composta da almeno 3 selezioni. Ogni evento deve avere quota minima 1.10 e la quota complessiva della schedina deve essere pari o superiore a 2.00 (il valore viene calcolato moltiplicando tutte le quote delle selezioni). L’importo massimo puntato con fun bonus deve essere compreso fra 0,50 e 50 € per schedina multipla.

L’utente è libero di selezionare le quote fra tutte le aree di gioco della sezione sport, ovvero pre-match, live e anche miste.

Betaland: bonus scommesse a confronto con altri siti scommesse online

FAQ - Domande frequenti sul bonus scommesse Betaland

Dove si può verificare l’avanzamento del rigioco del bonus scommesse Betaland?

Lo stato di avanzamento ed ulteriori informazioni sulle promozioni attive possono essere consultati all'interno della propria area personale, nella sezione Bonus del proprio conto gioco.

Quali sono gli importi minimi e massimi scommettibili utilizzando il Fun Bonus?

L'importo minimo scommettibile utilizzando il Fun Bonus è di 0,50€, mentre l'importo massimo è di 50,00€. Facciamo presente che termini e condizioni di ciascuna iniziativa possono essere aggiornati, motivo per cui è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale dell'operatore per saperne di più.

Qual è l'importo massimo di Real Bonus ottenibile dalla conversione del Fun bonus?

L'importo massimo di Real Bonus ottenibile dalla conversione in relazione alla corrente offerta di benvenuto è di 500,00€. Tale valore rappresenta il massimo convertibile, una volta completato il coefficiente rigioco (con wagering requirement 10x) del fun bonus.