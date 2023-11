Recensione Sisal: pareri degli esperti sul bookmaker italiano

La Sport Italia Società a Responsabilità Limitata, da cui l'acronimo Sisal, è oggi un brand di Flutter Entertainment, un'importante azienda di betting e gambling a livello internazionale, che gestisce anche altri brand operativi in Italia, come Pokerstars e Betfair. La sua fondazione risale al 1945 e l'azienda è famosa in tutto il mondo per aver istituito il concorso a premi Totocalcio (Totalizzatore calcistico), conosciuto anche come schedina 1X2.

Rientra tra i siti autorizzati dall'autorità ADM ed opera legalmente grazie alla licenza numero 15155, che lo rende sicuro e affidabile per i giocatori italiani.

In questa guida forniremo una recensione del sito di questo brand, che oggi offre un'ampia offerta di scommesse, lotterie e giochi casinò. Parleremo della struttura e dell'aspetto del sito, della proposta di giochi - con particolare enfasi per la sezione scommesse - un'analisi dei bonus di benvenuto, dei metodi di pagamento accettati, del servizio clienti, ecc.

Opinione sul sito web e logo: i giochi disponibili

I colori predominanti di questo bookmaker sono due tonalità di verde e il bianco. Il simbolo distintivo di Sisal è composto da una stella a cinque punte, di cui tre verde scuro e due verde chiaro, sovrastata da una stellina più piccola sulla parte sinistra di colore rosso.

La homepage si apre con una barra del menu semplice ed effettiva:

Scommesse

Lotterie

Casinò e Poker

Giochi

La navigazione all'interno del sito è differente dai principali siti concorrenti. Una volta selezionata la categoria desiderata, si apre infatti un sottomenu in una sezione a sinistra dello schermo. Questa include tutte le opzioni di ricerca per la macrocategoria e permette di navigare tra categorie senza dover tornare alla homepage di partenza.

Dal momento che tratteremo nello specifico la parte relativa alle scommesse nei paragrafi successivi, qui ci limitiamo a fornire un'introduzione alle altre opzioni di gioco. Nell'arena dell'offerta Sisal sono inclusi casinò, live casinò, poker, slots, roulette, casino races, giochi di carte, bingo, quick games.

Il catalogo delle lotterie include invece il SuperEnalotto, 10eLotto, Gratta e Vinci, Eurojackpot, Lotto, Win for Life, Million DAY, VinciCasa, Play Your Date, SiVinceTutto, ecc.

Per ciascuna delle sezioni del sito, sono disponibili regolamenti, tutorial e tutte le info necessarie per giocare in tutta consapevolezza e sicurezza. Nella parte inferiore dello schermo si possono selezionare gli argomenti di interesse per approfondimenti sui vari giochi.

Recensione Bonus di benvenuto Sisal

Chiarito che aspetto ha il brand di Flutter, viene da chiedersi se per gli utenti che si registrano online ci sono offerte e promozioni di benvenuto attive. La risposta è sì. Ci sono bonus per tutti i giochi. Qui ci concentreremo su quello per lo sport, ma le promo disponibili includono il gioco del poker, le slot machine, ecc.

Tramite la stessa barra del menu sono consultabili le promozioni attive e riservate ai nuovi utenti: una per i clienti che si registrano da negozio fisico, e altre per ciascuna delle categorie di giochi disponibili.

Qui analizzeremo una promo esclusiva riservata ai clienti che si registrano utilizzando il codice promozionale Sisal presente in questa pagina. Se i requisiti, che analizzeremo di seguito, vengono soddisfatti, è possibile sbloccare fino a 250€ di bonus per le scommesse.

Si tratta di un'offerta vantaggiosa riservata ai nostri lettori e che permette, rispetto al bonus scommesse disponibile sul sito dell'operatore, di ottenere fantastici vantaggi aggiuntivi. Ma vediamoli nel dettaglio.

In cosa consiste il bonus esclusivo per le scommesse Sisal

Una volta chiariti i requisiti generali, che possono essere consultati ancora più nel dettaglio sul sito dell'operatore, procediamo ad analizzare in cosa consiste il bonus di Sisal.

Come prima cosa, occorre specificare che il bonus è composto da:

25% primo deposito fino a 50€

10% a settimana per 4 settimane dell'importo giocato al netto dell'importo vinto, fino a 50 € a settimana per un massimo di 200 € complessivi.

Facciamo un esempio per rendere meglio l'idea. Avete aperto un conto gioco presso Sisal e avete verificato la vostra identità seguendo la procedura richiesta dal bookmaker.A questo punto procedete ad effettuare il primo versamento di denaro sul conto. Per ricevere la somma massima di 50€, sarà necessario versare 200€ (se depositate 100€, verranno accreditati 25€, e così via).

Infine, mettiamo che piazzate scommesse per 4 settimane consecutive. Alcune di queste scommesse le vincete mentre altre no. Sisal, rimborsa fino a 50€ a settimana per le prime quattro settimane l'importo che avete giocato meno le vincite incassate, in percentuale al 10%.

Ma ricordate, trattandosi di una promo esclusiva, questa sarà sbloccabile solo tramite l'inserimento del codice promozionale ITGOAL*** in fase di registrazione.

Bonus Sisal a confronto con altri siti

Nelle recensioni sisal abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Iscrizione al sito Sisal

Innanzitutto bisogna chiarire che per ottenere un bonus di benvenuto, è necessario procedere all'apertura di un conto gioco (per la prima volta) tramite il sito dell'operatore. Aprire un account Sisal è semplice e veloce, non comporta alcun costo e può avvenire in modalità classica o tramite SPID.

Registrazione classica

Questa procedura presuppone l'inserimento manuale dei propri dati anagrafici e di residenza, nonché quelli relativi ad un documento di identità a scelta tra carta di identità, patente di guida e passaporto.

Registrazione con SPID

Coloro che optano per la registrazione tramite Spid, potranno completare l'operazione in un paio di minuti, semplicemente utilizzando le credenziali ufficiali di accesso al proprio account del Sistema Pubblico di Identità Digitale. In questo caso, i dati personali e di residenza saranno trasmessi automaticamente all'operatore.

Verifica dell'identità

Per poter utilizzare il conto gioco, indipendentemente dalla procedura di registrazione prescelta, ogni cliente dovrà verificare l'identità. La procedura consiste nell'invio a Sisal di una copia del documento utilizzato per l'iscrizione e del proprio codice fiscale per permettere al sito di scommesse e casinò online di verificare che tutti i clienti siano maggiorenni.

Ma andiamo al succo della questione e analizziamo nei paragrafi seguiti di questa recensione in cosa consiste il bonus di benvenuto Sisal esclusivo.

Come funziona il bonus Sisal fino a 250€ con codice promo

Troppo spesso capita che nonostante un utente proceda all'apertura di un nuovo account, non riceva il welcome bonus che si aspettava. Questo potrebbe capitare perchè ci sono una serie di requisiti, che per vostra fortuna spiegheremo nel dettaglio di seguito, che devono essere soddisfatti. Nel caso del bonus benvenuto per le scommesse Sisal, i requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Effettuare la registrazione di un conto gioco per la prima volta

Essere maggiorenni

Utilizzare il codice promozionale nel form di registrazione

Verificare il conto

Effettuare la prima ricarica utilizzando uno tra i seguenti metodi di pagamento: Carta di Credito, Postepay, BancoPosta Online, Paypal, Skrill Moneybookers, Neteller, PaySafe, in Ricevitoria o Agenzia, almeno 10 euro entro 30 giorni dalla registrazione

Il nostro parere sul Programma fedeltà MySisal

Sisal è molto popolare tra gli scommettitori soprattutto per la presenza capillare di punti scommesse su tutto il territorio italiano. Eppure, non si è l'azienda non si è ancorata al passato ma ha saputo innovarsi e stare al passo con i tempi con l'approdo ufficiale del sito di gioco online. Come risultato, oggi offre promozioni che coniugano il gioco online a quello presso il punto vendita. Lo fa con alcuni bonus di benvenuto ma anche col programma fedeltà MySisal, che premia gli utenti con bonus ottenibili sia giochi online e in loco presso i centri scommesse.

Nel corso della recensione abbiamo testato i giochi e i prodotti del bookmaker e constatato che il programma fedeltà MySisal non necessita di iscrizione o invito. Tutti i giocatori che hanno un conto gioco possono, tramite le loro giocate, raccogliere status point ed incrementare il saldo di Sisal point.

Per fornire qualche specificazione in più, gli status point permettono di accedere a livelli vip e a moltiplicatori crescenti. Sisal point, invece, permettono di sbloccare bonus.

La nostra opinione sulle Scommesse Sisal

Le opzioni di scommesse di Sisal sono forse tra le più complete nel panorama del betting italiano. Una prima scrematura distingue:

Scommesse sportive

Scommesse Live (anch'esse sportive)

Virtual (basate su eventi simulati)

Totocalcio

Ippica (galoppo e troppo a quota fissa, totalizzatore e tris)

Scommesse on Demand (su richiesta dei giocatori)

A prima vista parrebbe uno dei cataloghi sportivi più completi nel panorama del betting italiano, che fa di Sisal uno dei migliori siti scommesse in Italia.

Scommesse sportive

Le scommesse sportive includono più di 25 discipline sportive, da quelle più seguite a quelle meno conosciute. Anche le i mercati e le quote offerte sono numerose e variegate e configurano Sisal come uno tra i principali bookmaker italiani con l'offerta più completa.

Qui forniamo una lista esemplificativa delle principali categorie di scommesse sportive:

Calcio

Marcatori

Antepost

Tennis

Basket

Volleyball

Ciclismo

Automobilismo

Motociclismo

Tennistavolo

Hockey su ghiaccio

Baseball

Rugby

Golf

Football americano

Beach Soccer

Calcio a 5

Cricket

Freccette

Pallamano

Snooker

Pesapallo

Pugilato

Floorball

Spettacolo

…

Mercati e quote

I mercati e le quote disponibili per ciascuna disciplina sono veramente numerose. Per ogni partita di calcio, per esempio, è possibile scommettere su

1x2 esito finale (tipica schedina del Totocalcio per cui Sisal è tanto famosa)

Doppia chiance

Under/over

Segna Goal

Goal/NoGoal

Somma goal finale

Handicap

MultiGoal

Pari/dispari

Esito primo tempo/finale

Draw no bet

Home no bet

Away no bet

Pari/dispari

Secondo tempo esito 1x2

Casa segna goal

Ospite segna goal

Combo 1x2 + U/O

Combo 1x2 + GG/NG

…

Le combinazioni sono numerosissime e questo si riflette nelle quote: per ogni match ce ne sono almeno 1000 disponibili, ma anche molte di più. La scelta è vasta e consagra Sisal come operatore con una grande varietà di opzioni di scommessa.

Recensione scommesse live e cashback

Anche l'offerta di scommesse su competizioni Live non è da meno. Il bookmaker italiano infatti offre la possibilità di scommettere in tempo reale (e di utilizzare quindi l'opzione Cashback per chiudere la scommessa in anticipo) su una serie di eventi relativi a Calcio, Tennis, Basket, Volley, Tennistavolo, Baseball, Freccette e Snooker. Ma la proposta non si arresta mica qui. L'operatore aggiorna costantemente il proprio ventaglio di proposte introducendo nuovi sport e nuove tipologie di scommesse.

Tipster Sisal

Non a caso Sisal è tra i maggiori protagonisti del mondo delle scommesse in Italia. Non solo offre varietà nell'offerta, ma anche la possibilità di interfacciarsi con una comunità di altri giocatori. Sisal ci tiene a mantenere vivo il coinvolgimento dei giocatori che decidono di utilizzare i propri mezzi di intrattenimento e giochi.

Offre quindi loro uno spazio Tipsters, ovvero il primo social del mondo Scommesse. Si tratta di una comunità di professionisti dello sport che danno suggerimenti, "Tips", sui pronostici e matchpoint di determinati eventi sportivi. Grazie allo spazio, questi possono sia guadagnare dalla loro abilità che interagire con altri giocatori per scambiare opinioni sui loro sport preferiti.

Servizio Streaming Sisal

Ventaglio sportivo variegata, mercati numerosi, scommesse live, cashback e spazio Tipster non sono le uniche chicche di Sisal. L'operatore offre altresì ai propri iscritti che dispongono di un saldo positivo sul proprio conto gioco anche la possibilità di guardare in diretta gli incontri di:

Basket

Calcio

Football

Tennis

Anche in questo caso, Sisal continua ad aggiungere proposte alla propria offerta e ad innovarsi continuamente per stare a passo con i tempi, se non addirittura facendo da apri strada nel mondo delle scommesse online in Italia.

Analisi Strumenti di pagamento accettati

Come visto nei paragrafi precedenti, affinché ci si qualifichi per la ricezione di un bonus di benvenuto, è necessario utilizzare determinati metodi di pagamento per effettuare il primo versamento. Nella tabella seguente, forniremo un quadro riassuntivo degli strumenti accettati da questo operatore di scommesse italiano per le diverse operazioni.

Metodo di pagamento Ricariche Prelievi Carta di credito/debito ✔ ✔ Carta Postepay ✔ ✔ Carta BancoPosta ✔ Skrill, Paypal, Neteller ✔ ✔ PaysafeCard ✔ Bonifico Bancario ✔ ✔ Bonifico domiciliato postale. ✔ Contanti presso ricevitoria ✔

Per seguire le operazioni di ricarica e prelievo basta seguire invece i passaggi seguenti:

Effettuare una ricarica del conto di gioco è semplicissimo: Accedere all'Area riservata; Selezionare Gestione conto; Cliccare sul pulsante Ricarica/Prelievi; Scegliere la modalità di ricarica/prelievo preferita; Compilare dati richiesti; Cliccare Conferma.

Come gran parte dei siti regolamentati, anche Sisal offre la possibilità di impostare dei limiti di ricarica, in modo da evitare e prevenire che il gioco causi dipendenza. Per maggiori dettagli relativi ai metodi utilizzabili sul conto gioco, ai tempi di accredito ed eventuali limiti di deposito e prelievo, rimandiamo al sito dell'operatore o al loro servizio di assistenza.

Help Center di Sisal

Questo bookmaker italiano si distingue nel settore per il suo impegno sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l'offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente.

A testimonianza di ciò, non solo offre un pacchetto veramente completo di assistenza a 360 gradi per i propri giocatori.

Dispone infatti di una sezione FAQ con risposte alle domande più frequenti, di alcuni videotutorial sulle operazioni effettuabili tramite il profilo di gioco, ma anche un team di operatori customer care disponibile tramite chat, telefono o email.

I giocatori non saranno mai lasciati a sé stessi, dal momento che il servizio di customer care di Sisal è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ricapitolando, il supporto è contattabile tramite

Live chat, con tempi di risposta entro i 30 secondi.

Al telefono al numero verde 800.999.445, con tempi di attesa medi di 30 secondi

E per email info@sisal.it, fornendo risposte ai quesiti in tempi medi di 8 ore.

Oltre ad assistenza relativa all'account di gioco, Sisal sostiene anche il gioco sostenibile promuovendo il servizio di terapia online, gratuito e anonimo, di FeDerSerD. Tramite questo servizio, chiunque potrà ricevere il supporto di terapeuti esperti che offrono consulenza, orientamento e cura a problematiche legate alla dipendenza da gioco. Anche in questo caso è possibile contattare un numero verde totalmente gratuito per parlare con un consulente: 800.558.822.

Recensione Applicazione Mobile Sisal

La piattaforma di scommesse Sisal non è disponibile solo tramite web da computer o cellulare, ma anche via applicazione. Nello specifico, Sisal offre l'app Casinò, Slot e BlackJack, le app Poker e Giochi di carte, l'app superlotter!e e l'app MyLotteries e, chiaramente, l'app per le scommesse.

Tutte le applicazioni sono compatibili sia con sistema operativo iOS che Android e possono essere scaricate e utilizzate per tutte le operazioni senza costi aggiuntivi. Tutte le app riflettono l'offerta del bookmaker e sono soggette ad aggiornamenti per garantire un'esperienza utente sempre migliorata.

Domande Frequenti

Come posso verificare il conto gioco Sisal?

Per verificare la tua identità puoi scegliere di:

Caricare copia del documento di riconoscimento sul sito

Inviare una copia del documento d'identità per posta a Sisal Italia S.p.A. - Customer Care Gioco a Distanza, 00155 Roma, Viale Sacco e Vanzetti 89

Ci sono altri bonus benvenuto Sisal?

Oltre al bonus esclusivo analizzato in questa guida, Sisal offre periodicamente promozioni e offerte consultabili sul proprio sito web o tramite l'applicazione dedicata.

È sicuro scommettere su Sisal?

Sisal è autorizzato ad operare nell'industria del betting & gaming a distanza dall'Autorità delle Dogane e dei Monopoli che ne fa da garante. Scommettere e giocare su Sisal è completamente legale e sicuro.