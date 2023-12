Panoramica completa che offre un'analisi approfondita del funzionamento e degli aspetti da considerare dei bonus multipla.

Il bonus multipla rappresenta una delle promozioni più diffuse fra quelle offerte dai bookmaker online. Questo perché consente di incrementare il valore potenziale delle vincite, azzeccando più pronostici legati fra loro, all’interno di una stessa schedina.

A differenza dei bonus benvenuto per le scommesse, destinate ai nuovi utenti, questo bonus si caratterizza dalla combinazione di più di due eventi, o "selezioni", in una singola scommessa e possono essere ottenuti anche da chi è già registrato. Al crescere del numero di selezioni, aumenterà anche la quota. Questo aumento è più che proporzionale, proprio in virtù del bonus multipla che incrementa la possibile vincita di un valore percentuale variabile a seconda del sito di riferimento.

Meccanismo di funzionamento del bonus multipla

La dinamica principale di questa promozione si basa su un aumento percentuale della quota totale della schedina, calcolato in base al numero di eventi inclusi nella propria giocata. Molti bookmaker italiani adottano questa strategia per incentivare gli utenti a effettuare scommesse multiple, matematicamente più rischiose rispetto alle singole (schedine in cui viene pronosticato un solo esito).

Per fare un esempio pratico, si può prendere in considerazione il bonus multipla proposto da William Hill, brand storico di rilievo internazionale, attivo anche in Italia con una piattaforma dedicata e autorizzata dall’ADM.

Il bonus multipla di William Hill prevede un aumento progressivo del valore dell’incentivo, all'aumentare del numero di selezioni valide in una schedina. A partire dalla quinta selezione inclusa, il bonus aumenta del 3% per ogni esito aggiunto alla propria multipla.

Ecco una tabella comparativa che mostra la progressione del bonus in base al numero di selezioni valide:

Numero di selezioni Percentuale del bonus 5 3,00% 6 6,09% 7 9,27% 8 12,55% 9 15,93% 10 19,41% 11 22,99% 12 26,68% 13 30,48% 14 34,39% 15 38,42% 16 42,58% 17 46,85% 18 51,26% 19 55,80% 20 60,47%

Naturalmente si tratta solo di un esempio, ma il meccanismo alla base è replicato con piccole correzioni da quasi tutti i migliori bookmaker italiani. Naturalmente, bisogna anche considerare un dettaglio non da poco: la selezione deve essere “valida” per giovare del bonus multipla. Questo significa che deve rispettare i T&C dell’offerta, in particolare per quanto riguarda la quota minima, lo sport di riferimento e il mercato quotato.

Analisi comparativa dei migliori bonus multipla

Nei paragrafi successivi verranno esaminate le migliori opportunità offerte dai principali siti di scommesse in Italia. L'analisi si basa su un confronto fattuale e oggettivo tra le varie offerte, con l'obiettivo di fornire al lettore un quadro completo e obiettivo delle opzioni disponibili fra i bonus multipla. Questo approccio permetterà di identificare le promozioni più vantaggiose e di comprendere come sfruttarle al meglio per ottimizzare le proprie strategie di scommessa.

Sisal

Il bonus multipla di Sisal è una promozione che aumenta la quota e la vincita potenziale delle scommesse multiple. Questo bonus si applica a scommesse che includono da un minimo di 5 a un massimo di 30 eventi, per tutti gli esiti con quota minima di 1.25. Sono esclusi dal bonus gli eventi sistemistici e le scommesse che si concludono oltre 7 giorni dopo l'emissione del ticket della multipla.

La percentuale del bonus inizia dal 4% per 5 eventi e può raggiungere fino al 177% per 30 eventi. L'incremento del bonus avviene man mano che si aggiungono più eventi alla scommessa multipla.

Di seguito una tabella riassuntiva dell'offerta di bonus multipla di Sisal:

Numero di eventi minimo e massimo della promozione Incremento percentuale della quota in virtù del bonus 5 4% 30 177%

William Hill

Il bonus multipla proposto da William Hill è già stato usato in precedenza come esempio ed è una promozione che incrementa la vincita potenziale delle giocate in multipla con un numero di selezioni che varia da un minimo di 5 a un massimo di 20. Ogni evento incluso nella multipla deve avere una quota minima di 1.25. Gli eventi con quote inferiori a 1.25 non annullano la scommessa ma non contribuiscono all'incremento del bonus. Sono esclusi dal bonus i sistemi, le selezioni con quote flash o quote maggiorate.

La percentuale del bonus aumenta all'aumentare del numero di eventi inclusi nella scommessa multipla, iniziando dal 3% per 5 eventi e raggiungendo fino al 60,47% per 20 eventi. Il bonus viene applicato direttamente in schedina a tutte le scommesse multiple vincenti che soddisfano i criteri. L’importo massimo che si può vincere con questo bonus è pari a 10.000 €.

Ecco una tabella riassuntiva dell'offerta di bonus multipla di William Hill:

Numero di eventi minimo e massimo della promozione Incremento percentuale della quota in virtù del bonus Minimo (5 eventi) 3% Massimo (20 eventi) 60,47%

Better Lottomatica

Il bonus multipla proposto da Better, sezione dedicata alle scommesse sportive controllata dal noto gruppo Lottomatica, è una promozione che aumenta la quota totale delle scommesse multiple che rispettano i T&C.

Questo bonus si applica a tutte le schedine che includono da 5 a 30 eventi (nel caso in cui il numero di selezioni superi questa soglia, il bonus non salirà ulteriormente rispetto all’ultimo livello).

La percentuale del bonus varia quindi a seconda del numero di eventi inseriti nella schedina. Il bonus si applica solo se ogni evento nella multipla ha una quota minima di 1.25. Nei T&C sono esclusi esplicitamente alcuni mercati come "Vincente" e "Testa a Testa", oltre scommesse antepost e gli eventi che si concludono oltre 8 giorni dalla data di conferma della multipla.

Ecco una tabella riassuntiva dell'offerta del bonus scommesse multiple di Lottomatica:

Numero di eventi minimo e massimo della promozione Incremento percentuale della quota in virtù del bonus Minimo (5 eventi) 4% Massimo (30 eventi) 250%

Eurobet

Il bonus multipla di Eurobet prevede l’incremento della quota e della vincita massima potenziale alle scommesse con un numero di eventi che varia da 5 a 20, per tutte le selezioni con quota minima di 1.30. Vale la pena notare che sono escluse dalla promozione le scommesse a sistema e le multiple che contengono selezioni dallo stesso evento sportivo.

La percentuale di bonus inizia dal 4% per 5 eventi e può aumentare fino al 177,2% in presenza di almeno 20 selezioni. Nel caso in cui la schedina superi questa soglia, il bonus non salirà ulteriormente.

Di seguito una tabella riassuntiva dell'offerta di bonus multipla di Eurobet:

Numero di eventi minimo e massimo della promozione Incremento percentuale della quota in virtù del bonus Minimo (5 eventi) 4% Massimo (20 eventi) 177,2%

Snai

Il bonus multipla proposto da SNAI si applica alle schedine che includono da un minimo di 4 a un massimo di 30 eventi, ognuno con una quota minima di 1.25. Come in molti altri bonus scommesse multiple dei bookmaker italiani sono esclusi dal campo applicativo del bonus le puntate antepost e i sistemi.

Di seguito una tabella riassuntiva dell'offerta di bonus multipla di SNAI:

Numero di eventi minimo e massimo della promozione Incremento percentuale della quota in virtù del bonus Minimo (4 eventi) 3,5% Massimo (30 eventi) 144,60%

Netbet

Il bonus multipla offerto da NetBet si applica alle scommesse che includono da un minimo di 5 a un massimo di 30 selezioni, purché abbiano una quota minima di 1.20. Sono esclusi dal bonus alcuni mercati specifici, come "Vincente", "Passaggio turno", "Retrocessa si/no" e "Qualificato si/no".

Numero di eventi minimo e massimo della promozione Incremento percentuale della quota in virtù del bonus Minimo (5 eventi) 5% Massimo (30 eventi) 130%

Planetwin365

Chiudendo questa breve lista, vale la pena parlare del bonus multipla offerto da Planetwin365. Questo promozione viene applicata automaticamente a tutte le scommesse che includono da 5 a 30 eventi aventi quota minima pari a 1.25. Sono esclusi dai confini di questa promozione le scommesse integrali e i sistemi, le giocate antepost e quelle su eventi che si disputano oltre 7 giorni dalla data in cui viene puntata la multipla.

La percentuale di bonus inizia dal 4% per 5 eventi e può arrivare fino al 255% per 30 eventi. Planetwin365 offre anche un bonus simile per le scommesse live, il "Bonus Multipla Live 365%", che si applica alle schedine con almeno 3 selezioni e una quota minima di 1.40 per esito.

Qui sotto una tabella riassuntiva dell'offerta di bonus multipla di Planetwin365:

Numero di eventi minimo e massimo della promozione Incremento percentuale della quota in virtù del bonus Minimo (5 eventi) 4% Massimo (30 eventi) 255%

Fattori da tenere in considerazione per valutare un bonus multipla

Alla luce di quanto detto finora è possibile intuire quali sono i fattori principali. Nei seguenti paragrafi verranno analizzati più nel dettaglio.

Numero minimo e massimo di eventi

Per attivare un bonus multipla, i bookmaker richiedono la creazione di una schedina con un numero minimo di eventi nella scommessa, che può variare da 4 a 5 selezioni, a seconda dei casi.

Tutti i bookmaker fissano poi un tetto massimo di eventi, superato il quale il bonus non aumenta. Solitamente, questo numero è compreso fra 20 e 30 selezioni. È importante tenere in considerazione questo aspetto perché, più è alto il numero massimo di eventi, maggiore sarà il bonus, ma allo stesso tempo aumenterà anche il rischio associato alla scommessa.

Valore percentuale del bonus

La percentuale del bonus indica l’incremento effettivo della quota e della vincita potenziale associata alla multipla. Come visto, la percentuale cresce con il numero di eventi inclusi ma in misura variabile a seconda dei bookmaker.

Anche la curva di distribuzione del bonus può essere diversa. Ad esempio, Netbet propone un bonus più alto di Planetwin per le schedine con 5 eventi (5% di incremento contro 4%). Prendendo però in esame l’incremento massimo, le posizioni si rovesciano, dato che Netbet si “ferma” al 130% mentre Planetwin365 arriva fino a un +255% per le multiple di almeno 30 selezioni.

Quota minima per evento

Ogni evento incluso nella scommessa multipla deve rispettare generalmente una quota minima per qualificarsi per il bonus. Queste quote minime variano tra i diversi bookmaker, ma solitamente oscillano tra 1.20 e 1.50.

Per chi non lo sapesse, le quote rappresentano numericamente implicitamente la probabilità di un evento. Minore questo valore, più probabile sarà un evento (se la quota è pari a 1, la probabilità che si avveri è reputata del 100%). Inoltre, sono il moltiplicatore che viene applicato a una vincita.

Di base, nelle multiple le quote delle singole selezioni vengono moltiplicate fra loro per ottenere la quota totale complessiva della schedina. Oltre al risultato di questa moltiplicazione, se le giocate rispettano i T&C della promozione, bisogna poi aggiungere il bonus multipla: da questa somma si otterrà la quota finale effettiva.

Eventi e mercati esclusi

Alcuni bonus multipla escludono specifici tipi di scommesse o mercati, come le scommesse antepost, i sistemi o eventi particolari. È fondamentale essere al corrente di questi limiti per evitare di piazzare multiple e non ricevere il bonus.

Termini di refertazione

Alcuni bonus richiedono che gli eventi inclusi nella scommessa multipla vengano giocati e refertati entro un certo lasso di tempo o rispettino determinati criteri. Ad esempio, alcuni bookmaker potrebbero richiedere che tutti gli eventi si concludono entro una settimana dalla piazzata della scommessa.

Limiti di vincita massima

Talvolta ai bonus scommesse multiple viene applicato un limite massimo di vincita. Questo limite ha lo scopo di tutelare il bookmaker da perdite eccessive e può variare notevolmente tra un operatore e l’altro.

Compatibilità con altre promozioni

Prima di confermare la giocata, vale la pena verificare se il bonus multipla è cumulabile con altre offerte o promozioni. In alcuni casi, l'uso combinato di più bonus può massimizzare i benefici, ad esempio piazzando una multipla che rispetti al tempo stesso i requisiti per un bonus registrazione e per il bonus multipla standard (spesso non è possibile proprio per i limiti imposti dal singolo operatore).

Bonus scommesse multiple - FAQ

Come viene assegnato il bonus multipla?

Solitamente, il bonus viene accreditato automaticamente all’interno della schedina. Nel caso in cui la multipla risulti vincente, il credito assegnato sarà immediatamente disponibile nell’account dell’utente che potrà prelevarlo. In alcuni rari casi, invece, il bonus verrà assegnato in un secondo momento, solo nella parte di aumento percentuale della quota e va rigiocato un numero variabile di volte a seconda del wagering fissato dai T&C.

Cosa bisogna fare per creare una multipla che rispetti il bonus?

Registrarsi su un sito di scommesse, effettuare il login, effettuare un deposito, selezionare un numero variabile di quote che superi il limite minimo, inserire l’importo nella schedina e confermare la puntata.

Qual è la vincita massima per singola multipla grazie al bonus?

Considerando anche la maggiorazione del bonus, la vincita per una singola multipla non può superare i 50.000€, in vigore del nuovo D.M 1 agosto 2022, n°145, dal 28/10, che ha alzato la soglia dai precedenti 10.000 € massimi. Ciononostante, alcuni siti continuano a rispettare i limiti validi in precedenza.