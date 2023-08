In questa guida i lettori potranno trovare tutte le informazioni sul bonus scommesse Unibet e sulle altre promozioni per lo sport attive sul sito.

I bonus scommesse Unibet sono promozioni dedicate alla sezione del betting del sito autorizzato dall'ADM con licenza n° 15228. Si tratta generalmente di offerte di benvenuto come quella attiva al momento che permette di ottenere 10€ per scommettere online ai quali si aggiungono 25 Free Spin sulla slot machine Extra Chilli. In questa pagina scopriremo qual è l'iniziativa che l'operatore mette a disposizione dei nuovi clienti che si registrano alla piattaforma, come funziona e come prendervi parte soddisfacendo termini e condizioni.

Come funziona il bonus scommesse Unibet

Il bonus scommesse Unibet è un'offerta di benvenuto rivolta a tutti i nuovi clienti che aprono per la prima volta un conto gioco su questa piattaforma regolamentata. L'iniziativa prevede 10€ da utilizzare per le scommesse sportive online e 25 Free spin per la slot machine Extra Chilli.

Dopo aver effettuato l’iscrizione sul sito, per ricevere la somma offerta è necessario completare un primo deposito di almeno 10€. Una volta effettuato il primo versamento qualificante, il bonus scommesse Unibet sarà immediatamente accreditato sull’account. Questa offerta non sembra pertanto collegata all'uso di un codice bonus unibet in fase di registrazione.

I 10€ messi a disposizione dell'operatore per i nuovi clienti possono essere utilizzati per puntare sulla sezione sport o per giocare al casino online o casino live. A seconda della scelta operata, varierà il requisito di puntata (wagering requirement) dell'importo ottenuto. Questo significa che per poter prelevare le vincite ottenute giocando il bonus Unibet, è necessario rispettare specifici requisiti di giocata, che variano a seconda del tipo di gioco selezionato per l'uso del welcome bonus. Qualora la scelta ricarda sulle scommesse sportive online, è necessario puntare un totale di 80€ (wagering x8). Nel caso invece del casino online o live è necessario puntare rispettivamente un totale di 350€ e 400€ (wagering 35x e 40x).

I 25 free spins per la slot Extra Chilli verranno accreditati il giovedì successivo al primo deposito. I giri gratis hanno un valore unitario di 0,20€ e possono essere utilizzati solo su questa slot machine sia su desktop, che su dispositivo mobile. Le vincite ottenute con i free spins vengono accreditate sotto forma di fun bonus, con requisiti di puntata pari a 25 volte il valore iniziale.

Ulteriori termini e condizioni

E' importante sottolineare che l'offerta di benvenuto è valida solo sul primo deposito e che i fondi del saldo reale vengono utilizzati prima del bonus. Ne consegue che, chi desidera utilizzare il bonus scommesse Unibet, avrà bisogno di effettuare inizialmente una giocata pari alla prima ricarica (o più puntate per il valore totale del deposito).

Secondo i termini e condizioni dell'iniziativa promozionale, non è possibile effettuare un prelievo fintanto che l'offerta è attiva sul conto gioco. I requisiti di puntata devono essere rispettati entro 30 giorni dall'accettazione del bonus scommesse Unibet, altrimenti questo verrà annullato.

Per quanto riguarda la ricarica iniziale qualificante per l’offerta di benvenuto per i nuovi clienti, sono espressamente esclusi questi metodi di pagamento: Skrill, Neteller, Ukash, Paysafecard.

Unibet Bonus Scommesse Rollover: 8x per le scommesse sportive Requisiti: nuovo utente Validità: 30 giorni Primo deposito: richiesto Accreditato entro: subito dopo il deposito, ma è utilizzabile dopo aver giocato tutto l’importo ricaricato Min. deposito:10€ Free spins: sì Codice promo: non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse Unibet

Per partecipare correttamente all’offerta e ricevere il welcome bonus scommesse Unibet, bisogna seguire questi step:

Registrazione : iscriversi al sito ufficiale, compilando il formulario con tutti i dati necessari (operazione consentita solo ai maggiorenni residenti in Italia),

: iscriversi al sito ufficiale, compilando il formulario con tutti i dati necessari (operazione consentita solo ai maggiorenni residenti in Italia), Deposito : effettuare una ricarica iniziale di almeno 10€ con qualsiasi metodo di pagamento, tranne Skrill, Neteller, Ukash e Paysafecard;

: effettuare una ricarica iniziale di almeno 10€ con qualsiasi metodo di pagamento, tranne Skrill, Neteller, Ukash e Paysafecard; Assegnazione dell'importo : completata la ricarica, vengono assegnati 10€ e 25 free spins utilizzabili alla slot machine onlineExtra Chilli. Non è necessario inserire alcun codice promozionale;

: completata la ricarica, vengono assegnati 10€ e 25 free spins utilizzabili alla slot machine onlineExtra Chilli. Non è necessario inserire alcun codice promozionale; Utilizzo del bonus: il credito di gioco può essere utilizzato, una volta esaurito il saldo reale, su tutti i prodotti offerti dal bookmaker, comprese le scommesse sportive su “Sportsbook”, casinò, slot, giochi di carte e live casino.

Dettagli da tenere a mente

Non si può prelevare con bonus scommesse Unibet attivo: la richiesta di un prelievo comporterebbe l'annullamento dello stesso.

Per essere trasformato in saldo reale, l'importo deve essere giocato almeno 8 volte, a quota minima 1.40 (singola o multipla, pre match o live).

I requisiti di scommessa devono essere soddisfatti entro 30 giorni.

Come sbloccare il bonus scommesse Unibet

Una volta completato il requisito di puntata, è possibile richiedere il prelievo delle vincite derivanti dal bonus scommesse Unibet. Sarà sufficiente seguire questi step:

Effettuare il login al proprio account Aprire l’area personale Selezionare “Prelievo” Selezionare il metodo di pagamento Inserire l’importo che si vuole prelevare Confermare la scelta, fornendo tutte le informazioni necessarie per completare la transazione.

Su qualsiasi bookmaker ADM è necessario completare la convalida dell’account tramite invio di una copia fronte e retro di un documento di identità per prelevare le vincite.

Altre promozioni Unibet Sport

Nella sezione “Promozioni” di Unibet si possono vedere tutte le offerte disponibili per la sezione “Scommesse”. Al momento non ci sono molte opzioni a disposizione, se non quella elencata qui di seguito. Con ogni probabilità, però, l'operatore incrementerà il numero di iniziative in futuro.

Invita un amico

Questa offerta permette di ricevere fino a 140€, invitando fino a tre amici sul sito scommesse online. L'invito deve avvenire tramite un link specifico, che viene fornito all’utente dopo che questi ha accettato la promozione. I bonus scommesse Unibet vengono assegnati una volta che l'amico invitato si è registrato e ha soddisfatto i requisiti di puntata. Specificatamente, l'assegnazione dell'importo avviene in tre fasi: 40€ per il primo amico, 50€ per il secondo e altri 50€ per il terzo. Tutte le somme sono soggette a requisiti di scommessa pari a 20 volte il loro valore.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Unibet

Il bookmaker online propone ai suoi utenti una sezione dedicata alle scommesse sportive. Quest’area, pur avendo una grafica piuttosto essenziale, è facile da navigare e piuttosto completa. Al suo interno, infatti, si possono trovare centinaia di quote pre-match relative a 20 discipline diverse. Non manca la sottosezione dedicata alle scommesse live e una riservata agli eventi sportivi visibili in diretta streaming.

Per quanto concerne l’utilizzo del bonus scommesse Unibet, non sono posti particolari vincoli, se non quello relativo alla quota, che deve essere superiore a 1.40.

Unibet: bonus scommesse a confronto con altri operatori in Italia

FAQ - Domande Frequenti

Dove è possibile consultare lo status del bonus scommesse Unibet?

Per consultare lo stato di avanzamento dell'offerta in corso, è possibile visitare la sezione "Il mio bonus" nell'account personale.

Su Unibet bonus scommesse sono cumulabili?

No, perché non è possibile avere più di un’offerta attiva per volta sul proprio conto di gioco.

Il bonus benvenuto viene accreditato se la ricarica iniziale è effettuata tramite Skrill, Neteller, Ukash, Paysafecard?

No, questi metodi di pagamento non sono qualificanti per l’offerta di benvenuto attualmente attiva sul sito dell'operatore. È sempre consigliabile consultare termini e condizioni di ciascuna offerta sulla pagina ufficiale del bookmaker.