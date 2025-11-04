ATTENZIONE: Unibet non è piu disponibile sul mercato italiano. Gli appassionati di scommesse possono continuare a scommettere in modo legale e sicuro sui portali da gioco di altri operatori presenti in Italia.

Il bonus Unibet di benvenuto consente di ottenere 10€ da utilizzare per le scommesse online, il casinò e altri giochi. Si tratta di un incentivo alla registrazione rivolto ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta al sito. Alla registrazione i nuovi utenti possono digitare un codice bonus Unibet facoltativamente.

Panoramica dei bonus benvenuto Unibet

Unibet: bonus benvenuto per le scommesse sportive

Il bookmaker accoglie i nuovi giocatori sulla sua piattaforma con un'offerta che si articola così:

🏷️ Descrizione offerta:10€ per le scommesse sportive.

per le scommesse sportive. 🛠️ Come funziona: Dopo aver aperto un conto gioco e aver effettuato un primo deposito di almeno 10€ , sono accreditati automaticamente 10€ da utilizzare sulle scommesse sportive.

Dopo aver aperto un conto gioco e aver effettuato un primo deposito di almeno , sono accreditati automaticamente 10€ da utilizzare sulle scommesse sportive. 🔒 Condizioni specifiche: Per convertire il bonus in saldo prelevabile, è richiesto un volume di gioco pari a 8 volte (x8) il valore del bonus, per un totale di 80€. Le scommesse devono avere una quota minima di 1.40 .

Per convertire il bonus in saldo prelevabile, è richiesto un volume di gioco pari a (x8) il valore del bonus, per un totale di 80€. Le scommesse devono avere una quota minima di . 🔎 Termini e condizioni: L'utente ha 30 giorni di tempo per soddisfare requisiti di puntata. I depositi effettuati tramite Skrill, Neteller, Ukash e Paysafecard non sono validi per questa promozione. È importante ricordare che i fondi del saldo reale vengono utilizzati prima del bonus.

Bonus benvenuto casinò Unibet

🏷️ Descrizione offerta: 100% sul primo deposito fino a un massimo di 500€ .

100% sul primo deposito fino a un massimo di .

🛠️ Come funziona: Effettuando un primo deposito di almeno 10€ , viene immediatamente accreditato sul conto gioco un importo pari alla prima ricarica.

Effettuando un primo deposito di almeno , viene immediatamente accreditato sul conto gioco un importo pari alla prima ricarica.

🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico per attivare l'offerta.

Non è richiesto un codice specifico per attivare l'offerta.

🔒 Requisiti di puntata: Per prelevare le vincite ottenute, è necessario giocare su Casinò e Slot un valore pari a 35 volte (x35) l'importo ricevuto. Le giocate singole non devono superare la soglia di 100€.

✔️ Giochi contribuenti:

Slot machine: Contribuiscono al 100% al soddisfacimento dei requisiti di puntata.

Contribuiscono al al soddisfacimento dei requisiti di puntata.

Giochi da tavolo e Video poker: Contribuiscono al 10%.

⏱️ Validità: Il bonus e le vincite da esso derivate vengono revocati se non vengono raggiunti i requisiti di puntata.

Il bonus e le vincite da esso derivate vengono revocati se non vengono raggiunti i requisiti di puntata. 🔎 Termini e condizioni: L'offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni. I depositi effettuati con Skrill, Neteller, Paysafecard e Ukash sono esclusi dall'iniziativa.

Ecco un esempio pratico: se si effettua un deposito di 10€, si ottiene su Unibet casino un bonus di 10€. Bisognerà effettuare giocate per 350€ sulle slot per soddisfare i requisiti (10€ x 35 volte).

Come aprire un conto di gioco

Per avvalersi dell'offerta e ricevere il bonus benvenuto Unibet, è necessario prima di tutto iscriversi sulla piattaforma. Per creare un nuovo account basta seguire questi passaggi:

Registrazione: Iscriversi al sito ufficiale, compilando il modulo con tutti i dati necessari (solo giocatori maggiorenni). Deposito: Effettuare una ricarica iniziale qualificante di almeno 10€. Assegnazione del bonus: Completata la ricarica, i 10€ vengono assegnati automaticamente. Utilizzo: Una volta esaurito il saldo reale, il bonus Unibet può essere utilizzato su qualsiasi prodotto del sito, incluse le scommesse sportive.

Altre promozioni Unibet

Sul portale del bookmaker non sono presenti numerose promozioni come di solito accade su altri siti di scommesse online. Questo concessionario di gioco, infatti, preferisce puntare su un minor numero di iniziative, ma che abbiano delle condizioni di partecipazione più accessibili agli utenti.

Un esempio è la promo dedicata alle scommesse sportive, che permette di ottenere 10€ in bonus da utilizzare sullo sport: basterà piazzare una singola di 10€ con quota minima 1.40 tra la mezzanotte del venerdì e quella del giovedì successivo.

Unibet: bonus a confronto con altri siti di scommesse online

Attualmente Unibet non è disponibile in Italia, gli appassionati di betting iscritti su questo portale possono utilizzare le vecchie credenziali di gioco per accedere a Codere e continuare a scommettere online. In alternativa è possibile considerare altri bookmaker italiani sicuri e legali come:

Sisal

Lottomatica

Goldbet.

Domande frequenti sul bonus Unibet

Su Unibet i bonus sono cumulabili?

No, non è possibile avere più di un'offerta attiva per volta sul proprio conto di gioco.

Il bonus benvenuto viene accreditato se la ricarica iniziale è effettuata tramite Skrill, Neteller o Paysafecard?

No, questi metodi di pagamento non sono qualificanti per l'offerta di benvenuto.

Come posso controllare lo stato di avanzamento del mio bonus?

Per consultare lo stato di avanzamento dell'offerta in corso, è possibile visitare la sezione "Il mio bonus" all'interno del proprio account personale.