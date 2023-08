Come funziona il bonus scommesse Betflag di benvenuto e come ottenerlo? Tutte le informazioni sulla promo verranno analizzate in questa pagina.

BetFlag è un operatore autorizzato dall’ADM nel settore delle scommesse sportive online legali in Italia con la licenza GAD n° 15007. Fra le tante offerte di benvenuto proposte da questo portale, uno dei due in Italia a proporre un betting exchange, c’è anche un bonus scommesse Betflag che prevede 1.000€ senza deposito + 10€ extra pre-match per chi si registra per la prima volta utilizzando il codice promo FLAGOALIT e rispetta termini e condizioni.

Come funziona il bonus scommesse Betflag

Per accogliere i nuovi giocatori sul sito ADM, l'operatore italiano di lunga data offre un bonus scommesse Betflag speciale che prevede 1.000€ senza deposito alla registrazione con SPID e in più 10€ extra utilizzando il codice promo Betflag FLAGOALIT al momento dell'iscrizione. Per aderire a questa iniziativa non occorre depositare: basta aprire per la prima volta un conto gioco sul portale del bookmaker tricolore. È fondamentale, per ottenere i 10€ extra per le scommesse pre-match, che l'utente digiti il codice promo all'interno del campo apposito nel modulo di iscrizione. Sebbene si tratti di una scelta facoltativa, dunque che non incide sul procedimento di creazione dell'account, si rivela fondamentale per aderire all'esclusiva iniziativa promozionale.

Il bonus scommesse Betflag potrebbe essere suddiviso in due parti: una riguarda l'offerta senza deposito da 1.000€, e l'altra i 10€ extra per le giocate pre-evento. Nel primo caso al giocatore basta semplicemente registrarsi utilizzando la procedura SPID (con registrazione classica il welcome bonus scende a 500€). L'iniziativa prevede l'accredito della somma in 5 tranche: 200€ subito dopo l'iscrizione, e gli ulteriori scaglioni a tre giorni di distanza dal precedente. Per essere sbloccata ogni tranche ha un turnover pari x10 da soddisfare su giocate con quota minima 4.00. Il saldo massimo convertibile è pari a 500€ (100€ per ogni scaglione).

Per quanto riguarda il bonus scommesse Betflag extra pari a 10€, questo è ottenibile solo dopo aver digitato il codice promo FLAGOALIT in fase di apertura account. Una volta accreditato sul conto del cliente, ha turnover pari a x3 volte da soddisfare su quota minima 3.50. Il massimo convertibile in saldo disponibile in questo caso è 10€. Ricordiamo infine che una volta trasformato, il bonus Betflag deve essere rigiocato un'ultima volta nella sua sezione di gioco designata. In questo caso la validità è di 7 giorni.

Betflag Bonus Scommesse Rollover: 1x per importo sbloccato al raggiungimento di volumi di gioco variabili Requisiti: nuovo utente Validità: 7 giorni Primo deposito: non richiesto Accreditato entro: immediatamente dopo la registrazione se si usa la procedura con SPID Min. deposito: non richiesto Free spins: no Codice promo: FLAGOALIT

Bonus benvenuto sulla prima ricarica

Il bonus scommesse Betflag sul primo versamento è un'offerta promozionale riservata ai nuovi utenti che creano per la prima volta un conto gioco sul sito dell'operatore. Si tratta di un'iniziativa alternativa a quella già menzionata. Questa promozione prevede un rimborso pari al 100% del primo deposito effettuato, fino ad un massimo di 1.000€. Per aderire alla promo, occorre che il giocatore effettui un primo versamento qualificante di almeno 5€ e selezioni l'offerta "Sport" corrispondente. Una volta effettuata la ricarica, riceverà un'email di attivazione con i dettagli del welcome bonus che avrà una validità di 90 giorni.

Il bonus scommesse Betflag è di tipo progressivo e si basa su vari obiettivi che si possono raggiungere una volta soddisfatti diversi importi di scommesse sportive refertate. Ad esempio, se un giocatore versa 5€ e gioca 20€, riceverà un credito di gioco di 5€ sul suo saldo. Importo che poi dovrà esser rigiocato almeno una volta in qualsiasi sezione del sito per poter essere prelevato.

Le scommesse sportive online devono essere effettuate nella sezione “Sport” su eventi pre-match, live o scommesse miste (multiple con eventi pre-Match e live). La quota minima da rispettare per le rendere le scommesse qualificanti è pari a 3,50. Sono espressamente escluse le quote su Exchange e le giocate su cui l’utente ha usato il cashout. Anche le scommesse rimborsate e le schedine a sistema non concorrono al calcolo dell'importo giocato.

Come ottenere il bonus scommesse Betflag esclusivo

Per ricevere l’offerta, seguire le indicazioni raccolte qua sotto:

Effettuare l'iscrizione al sito ufficiale del bookmaker italiano. Se la registrazione avviene con SPID, il bonus scommesse Betflag avrà un valore massimo di 1.000 € + 10€ extra e sarà disponibile subito dopo l'apertura del conto di gioco (rispettando le altre condizioni). In caso di registrazione in modalità classica, l'offerta avrà un valore massimo di 500 € e verrà assegnata solo in seguito alla convalida del documento e del numero di cellulare;

al sito ufficiale del bookmaker italiano. Se la registrazione avviene con SPID, il bonus scommesse Betflag avrà un valore massimo di 1.000 € + 10€ extra e sarà disponibile subito dopo l'apertura del conto di gioco (rispettando le altre condizioni). In caso di registrazione in modalità classica, l'offerta avrà un valore massimo di 500 € e verrà assegnata solo in seguito alla convalida del documento e del numero di cellulare; Digitare il codice promo : per ottenere il welcome bonus esclusivo occorre digitare il codice FLAGOALIT nel campo apposito del formulario di iscrizione, sebbene si tratta di una scelta facoltativa (dunque a discrezione dell'utente) è fondamentale per aderire alla promo speciale che oltre a 1.000€ senza deposito prevede 10€ extra per le scommesse pre-match;

: per ottenere il welcome bonus esclusivo occorre digitare il codice nel campo apposito del formulario di iscrizione, sebbene si tratta di una scelta facoltativa (dunque a discrezione dell'utente) è fondamentale per aderire alla promo speciale che oltre a 1.000€ senza deposito prevede 10€ extra per le scommesse pre-match; Controllare la posta elettronica per la mail di attivazione. Seguire i dettagli della progressione della promozione riportati in tale comunicazione;

Piazzare scommesse su pre-match nella sezione “Sport” (no Exchange e no cashout) a quota totale pari o superiore 4.00 per il bonus senza deposito, e 3.50 per i requisiti dei 10€ extra. Non concorrono al calcolo i ticket rimborsati e le giocate sistemistiche;

nella sezione “Sport” (no Exchange e no cashout) a quota totale pari o superiore 4.00 per il bonus senza deposito, e 3.50 per i requisiti dei 10€ extra. Non concorrono al calcolo i ticket rimborsati e le giocate sistemistiche; Raggiungere gli obiettivi indicati nella tabella mostrata sul sito ufficiale.

Ogni scaglione di bonus scommesse Betflag sbloccato (in corrispondenza di ogni livello della tabella raggiunto) dovrà essere rigiocato almeno una volta per poter essere prelevato.

Dettagli ulteriori sull’offerta di benvenuto disponibile per i nuovi clienti:

È necessario inserire un codice promozionale Betflag per questa offerta.

Effettuare prelievi prima dello sblocco dell'importo ottenuto, comporta l’annullamento della promozione.

Come sbloccare il bonus scommesse Betflag

Il bonus scommesse Betflag, come accade per qualsiasi altra promozione, non può essere prelevato direttamente. Si possono prelevare invece le vincite generate dopo aver soddisfatto il volume di rigioco previsto dall'operatore. Dopo di ché è possibile proseguire con il prelievo seguendo questi step:

Effettuare il login al proprio account sul sito del bookmaker online;

Aprire l’area personale, cliccando sull’icona a forma di omino, in alto al centro;

Selezionare la voce “Prelievo” dal menù a cascata;

Selezionare il metodo di pagamento per il prelievo;

Specificare la cifra che si desidera prelevare;

Confermare la richiesta, fornendo tutte le informazioni necessarie per la transazione.

Altre promozioni Betflag Sport

BetFlag è probabilmente uno dei siti scommesse online italiani autorizzati dall'ADM (ex AAMS) con il maggior numero di offerte di benvenuto. Cliccando sulla voce "Promozioni", nella barra di navigazione secondaria, è possibile consultare tutte le offerte con iniziative per i nuovi clienti così come promozioni per le scommesse sportive online.

Sono disponibili, infatti, anche promo rivolte agli utenti già iscritti, non solo ai nuovi giocatori. A seguire, sono sintetizzate le info principali relative alle due iniziative promozionali spesso attive sul portale dell'operatore.

Bonus commissioni Exchange 2%

Con questa offerta, gli utenti che piazzano una scommessa sulla sezione Exchange per la prima volta ricevono uno sconto del 2% sulle commissioni nette pagate per le vincite ottenute. L'offerta è compatibile con tutte le altre promozioni BetFlag.

Multipla imbattibile

Giocando in multipla pre-match sui campionati selezionati è possibile ottenere un incremento percentuale sulla vincita. Basta puntare su scommesse multiple da un minimo di 3 selezioni ad un massimo di 30 eventi su esito finale 1X2, over/under 2.5 o 1X2 handicap. La percentuale maturata sarà mostrata in tempo reale.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Betflag

Betflag è un sito di scommesse che propone ai suoi utenti anche una sezione Exchange dove puntare e bancare. La sezione Sport presenta centinaia di eventi ogni giorno, suddivisi in 26 discipline (sono anche quotati alcuni eventi del mondo dello spettacolo).

La piattaforma propone diversi eventi in diretta streaming ed è anche possibile usare il cashout. Strumenti e funzionali soggetti a specifici termini e condizioni.

Per quanto riguarda il bonus scommesse, Betflag pone vincoli esclusivamente sulle giocate qualificanti per sbloccare i vari scaglioni. Tali giocate devono essere effettuate nella sezione “Sport” (no Exchange) scegliendo eventi pre-match a quota minima 4.00. Mentre per la parte extra con bonus scommesse di 10€ occorre giocare scommesse pre-match con quota minima 3.50.

BetFlag: bonus scommesse a confronto con altri operatori in Italia

FAQ - Domande Frequenti

Come si può verificare lo stato di avanzamento del bonus?

Tutti i dati ed i dettagli specifici della promozione sono consultabili nella propria area personale nella sezione dedicata accedendo a "I miei Bonus" dopo aver effettuato l'accesso al proprio conto gioco con le credenziali create.

Il deposito qualificante deve essere effettuato con qualche metodo di pagamento in particolare?

No, tutti i metodi accettati dall'operatore sono validi. Tuttavia termini e condizioni potrebbero variare a seconda dell'offerta in corso. È sempre opportuno tenersi aggiornati visitando il sito ufficiale.

Come si sblocca il bonus scommesse Betflag?

Per poter convertire l'importo ottenuto in saldo reale occorre soddisfare i requisiti di puntata previsti dal bookmaker per la promo in corso. Questi possono variare a seconda della somma ottenuta o depositata, motivo per cui è consigliabile consultare la pagina ufficiale dell'iniziativa dove si troveranno tutte le informazioni utili quali coefficiente di rigioco da rispettare, quota minima della giocata e tempistiche entro i quali soddisfare tutti i requisiti.