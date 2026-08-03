Il bonus Betflag consiste in 10€ extra con codice promo FLAGOALIT ed un bonus senza deposito al quale si aggiungono fino a 5.000€ sulla prima ricarica. Per aderire all'offerta esclusiva occorre essere nuovi utenti e maggiorenni.

Panoramica dei bonus benvenuto Betflag

Betflag: bonus benvenuto per le scommesse sportive

Come funziona il bonus Betflag scommesse? Ecco tutti i dettagli:

🏷️ Descrizione offerta : 50€ senza deposito e un bonus sul primo deposito fino a 5.000€ + 10€ extra con codice FLAGOALIT.

: 50€ senza deposito e un bonus sul primo deposito fino a 5.000€ + 10€ extra con codice FLAGOALIT. 🛠️ Come funziona: Il bonus senza deposito varia in base alla modalità di registrazione: 50€ con CIE, 40€ con SPID e 30€ con registrazione manuale. L'importo viene erogato in tranche dopo la verifica del conto. L'importo fino a 5.000€ si ottiene con un primo deposito di almeno 5€. L'inserimento di un codice promozionale dà diritto a 10€ extra.

Il bonus senza deposito varia in base alla modalità di registrazione: 50€ con CIE, 40€ con SPID e 30€ con registrazione manuale. L'importo viene erogato in tranche dopo la verifica del conto. L'importo fino a 5.000€ si ottiene con un primo deposito di almeno 5€. L'inserimento di un codice promozionale dà diritto a 10€ extra. 🔖 Codice promozionale: FLAGOALIT

FLAGOALIT 🔒 Condizioni specifiche: Ogni tranche della promo senza deposito ha un requisito di rigioco di 1 volta su una scommessa con quota minima di 5.00. Anche il bonus extra da 10€ deve essere rigiocato 1 volta su una singola scommessa con quota minima di 5.00.

Ogni tranche della promo senza deposito ha un requisito di rigioco di 1 volta su una scommessa con quota minima di 5.00. Anche il bonus extra da 10€ deve essere rigiocato 1 volta su una singola scommessa con quota minima di 5.00. 🔎 Termini e condizioni: Le scommesse con cashout, exchange o a sistema sono escluse.

⭐Betflag bonus Dettagli 100% fino 5.000€ Progressivo

Erogato in tranche

Scommesse quota min. 3.50

90 giorni per completare il wagering 50€ senza deposito Erogato in tranche

Validità 3 giorni

Quota min 5 10€ Extra Rigioco x1 su scommesse quota 5.00 Codice Promo FLAGOALIT

10€ Extra con codice

Effettuando l'iscrizione con il codice promo FLAGOALIT da inserire nel modulo di registrazione, i nuovi utenti possono ottenere 10€ Extra. Il funzionamento dell'extra è semplicissimo: basta rigiocare l'importo una volta (1x) in un'unica soluzione seguendo queste condizioni

quota minima 5.00

validità 3 giorni dall'assegnazione

Non c'è un importo massimo convertibile per cui tutte le potenziali vincite conseguite utilizzando il bonus Betflag saranno accreditate come saldo prelevabile.

Bonus benvenuto casinò Betflag

🏷️ Descrizione offerta: 5.000€ senza deposito e 100% prima ricarica fino a 5.000€.

5.000€ senza deposito e 100% prima ricarica fino a 5.000€. 🛠️ Come funziona: La registrazione con CIE permette di ottenere 5.000€ senza deposito, erogato in 10 tranche da 500€. Un primo deposito di almeno 5€ attiva un bonus progressivo del 100% fino a 5.000€, accreditato in scaglioni.

La registrazione con CIE permette di ottenere 5.000€ senza deposito, erogato in 10 tranche da 500€. Un primo deposito di almeno 5€ attiva un bonus progressivo del 100% fino a 5.000€, accreditato in scaglioni. 🔖 Codice promozionale : Non è richiesto un codice specifico.

: Non è richiesto un codice specifico. 🔒 Requisiti di puntata : Ogni tranche del bonus senza deposito ha un requisito di puntata di 50 volte. Per sbloccare la promo sul primo versamento, è necessario generare un volume di gioco equivalente all'importo depositato.

: Ogni tranche del bonus senza deposito ha un requisito di puntata di 50 volte. Per sbloccare la promo sul primo versamento, è necessario generare un volume di gioco equivalente all'importo depositato. ✔️ Giochi contribuenti: Gli importi ottenuti possono essere utilizzati su slot specifiche a seconda dell'offerta considerata.

Gli importi ottenuti possono essere utilizzati su slot specifiche a seconda dell'offerta considerata. ⏱️ Validità: Ogni tranche del bonus senza deposito è valida per 2 giorni. Il bonus sul deposito ha una validità di 30 giorni.

Ogni tranche del bonus senza deposito è valida per 2 giorni. Il bonus sul deposito ha una validità di 30 giorni. 🔎 Termini e condizioni: L'importo massimo convertibile dall'offerta CIE è di 150€ per tranche, per un totale di 1.500€.

Come aprire un conto gioco

Il primo passo da seguire per aderire al bonus Betflag è ovviamente rappresentato dalla registrazione di un nuovo conto gioco sul portale dell’operatore. Qui scopriremo gli step utili per fare tutto correttamente nella modalità classica (che non prevede la registrazione, più rapida, tramite SPID o CIE), procedura che porterà via soltanto qualche minuto:

Aprire il sito e cliccare sul pulsante di registrazione presente in alto a destra; inserire i dati personali e digitare il codice promozionale; scegliere l’offerta di benvenuto dal menù a tendina; indicare il codice fiscale per velocizzare la procedura o, in alternativa, tutte le informazioni richieste; fornire i riferimenti di un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o patente di guida) di cui andrà effettuato l’upload per la verifica del conto; prendere visione del contratto di gioco e di tutti i termini e le condizioni per finalizzare la registrazione.

Altre promozioni dell'operatore

L’offerta del bookmaker italiano include anche altre promozioni attivabili dagli utenti, di natura giornaliera oppure periodica. Basti pensare al gioco della Ruota della Fortuna che (previo deposito) permette di vincere dei bonus spendibili sul sito, oppure Porta un Amico . Ecco, di seguito, queste iniziative nel dettaglio:

Ruota della Fortuna

Porta un Amico

500% sulle multiple

Jackpot Sport

Rimborso totalizzatore

Ogni promozione è soggetta a termini e condizioni consultabili sul portale dell’operatore e specifica disponibilità variabile nel tempo.

Betflag: bonus multipla fino al 500%

Su Betflag è presente uno strumento utile a tutti i giocatori appassionati di scommesse con più eventi al loro interno. Stiamo parlando dell'offerta riservata alle multiple e di un incremento della potenziale vincita che però arrivare fino a un massimo del 500% con 30 selezioni, con quota minima pari o superiore a 1,25.

Betflag: bonus scommesse a confronto con altri operatori in Italia

Oltre ai bonus Betflag esistono moltissimi bookmaker online che propongono ai nuovi clienti delle promo di benvenuto: tra questi Snai, William Hill e Sisal.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi del bonus di Betflag?

Ritengo che il bonus scommesse di Betflag rappresenti un'offerta particolarmente ghiotta in termini di struttura: oltre alla somma ricevuta senza deposito (che varia a seconda del metodo di registrazione scelto), possiamo trovare anche fino a un massimo di 5000€ (legato al deposito qualificante) e 10€ extra inserendo il codice promozionale.

Quanto facile è sbloccare la promozione?

Per attivare l'offerta Betflag non sono necessarie chissà quali macchinazioni: registrandosi con CIE si ottiene l'importo massimo (50€) senza deposito, mentre dopo aver versato almeno 5€ si ha diritto a una cifra massima di 5000€. Le criticità si presentano per quanto riguarda i requisiti minimi di puntata, con quote che variano tra 3.00 e 5.00.

Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?

Alla luce del fatto che due bonus su tre vengono erogati in tranche e non in un'unica soluzione, ritengo che l'offerta di benvenuto Betflag sia adatta a quei giocatori che non si fanno problemi ad attendere: nel caso del 100% fino a 5000€, infatti, sono necessari ben 90 giorni per completare il wagering.

Domande frequenti dei giocatori

Come si attiva il bonus Betflag di benvenuto?

La registrazione di un nuovo conto gioco è il primo passo da portare a termine per la fruizione dell’offerta di benvenuto di Betflag: nel corso della compilazione del formulario, è necessaria la digitazione del codice dedicato.

L’inserimento del codice è facoltativo?

Sì, ma allo stesso tempo è anche necessario se davvero si vuole procedere con l’attivazione del bonus di benvenuto: senza il suo inserimento, la registrazione avverrà senza che l’offerta diventi attiva sul proprio conto.

Qual è il codice da inserire per attivare la promozione?

Il codice che fa riferimento al bonus di benvenuto Betflag è “FLAGOALIT”.