Il bonus LeoVegas di benvenuto per le scommesse sportive consiste in tre vincite potenziate del 100% e 150% fino a 500€, a cui si aggiungono fino a 20 Free Spin sulla slot Pirots 3. Al momento non occorre un codice promo LeoVegas per attivare le offerte di benvenuto.

Panoramica dei bonus benvenuto LeoVegas

LeoVegas: bonus benvenuto per le scommesse sportive

Come funziona il bonus LeoVegas per le scommesse? Ecco i dettagli:

🏷️ Descrizione offerta: Fino a tre vincite potenziate del 100% e del 150% fino a 500€, più 20 Free Spin sulla slot Pirots 3.

Fino a tre vincite potenziate del 100% e del 150% fino a 500€, più 20 Free Spin sulla slot Pirots 3. 🛠️ Come funziona: Dopo aver aperto un conto gioco ed effettuato un primo deposito di almeno 20€ , è necessario puntare 20€ o più su un evento sportivo, con quota minima di 1.80, per attivare le vincite potenziate.

Dopo aver aperto un conto gioco ed effettuato un primo deposito di almeno , è necessario puntare 20€ o più su un evento sportivo, con quota minima di per attivare le vincite potenziate. 🔒 Condizioni specifiche: Le vincite potenziate si sbloccano puntando 20€ su una scommessa con quota minima di 1.80 entro 14 giorni dal primo deposito.

Le vincite potenziate si sbloccano puntando su una scommessa con quota minima di entro dal primo deposito. 🔎 Termini e condizioni: Il deposito minimo è di 20€. Non è possibile utilizzare i metodi di pagamento Skrill e Neteller. Le vincite potenziate sono disponibili per 7 giorni dall'attivazione. I Free Spin sono accreditati con il secondo e terzo deposito, e hanno una validità di 3 giorni.

Bonus benvenuto casinò LeoVegas

🏷️ Descrizione offerta: Un pacchetto di benvenuto per il casinò che può arrivare fino a 1.500€ , più 200 Free Spin su slot selezionate.

Un pacchetto di benvenuto per il casinò che può arrivare fino a , più su slot selezionate. 🛠️ Come funziona: L'offerta è strutturata su tre livelli attivati dai primi tre depositi. Ad esempio, con un deposito di 10€, si può ottenere un bonus di 10€ e 50 Free Spin.

L'offerta è strutturata su tre livelli attivati dai primi tre depositi. Ad esempio, con un deposito di 10€, si può ottenere un bonus di 10€ e 50 Free Spin. 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico.

Non è richiesto un codice specifico. 🔒 Requisiti di puntata: È necessario giocare l'importo depositato per 35 volte (x35) per ogni livello.

È necessario giocare l'importo depositato per (x35) per ogni livello. ✔️ Giochi disponibili: I requisiti di puntata si applicano a tutti i giochi del casinò, ma il contributo varia: le slot contribuiscono al 100%, mentre i giochi da tavolo e il casinò dal vivo contribuiscono al 10%.

I requisiti di puntata si applicano a tutti i giochi del casinò, ma il contributo varia: le slot contribuiscono al 100%, mentre i giochi da tavolo e il casinò dal vivo contribuiscono al 10%. ⏱️ Validità: Gli utenti hanno 7 giorni dalla data del deposito per soddisfare i requisiti.

Gli utenti hanno dalla data del deposito per soddisfare i requisiti. 🔎 Termini e condizioni: L'offerta è valida solo per i nuovi utenti che effettuano i primi tre depositi. I Free Spin sono utilizzabili solo sulla slot Big Bass Bonanza.

Come aprire un conto di gioco

La procedura per ottenere il bonus LeoVegas non è complessa. Il primo passaggio naturalmente è la registrazione (solo per giocatori maggiorenni), i cui passaggi da seguire sono:

Apertura conto: Iscriversi al sito ufficiale, selezionare l'offerta di benvenuto Sport e compilare il modulo con i dati personali. Accesso: Una volta creato l'account, effettuare il login e accedere alla pagina "Le mie offerte". Deposito: Cliccare sul pulsante "Deposito" nella scheda del bonus ed effettuare il primo versamento. Puntate qualificanti: Puntare almeno 20€ su una quota minima di 1.80 per attivare le vincite potenziate.

Altre promozioni LeoVegas

Oltre al bonus LeoVegas di benvenuto, l'operatore propone altre iniziative. Se da un lato non mancano le promozioni per lo sport come le offerte sulle Coppe Europee o sulla Serie A, d'altra parte è sul casinò che gli utenti troveranno più iniziative come free spin e bonus settimanali.

LeoVegas: bonus Duo Potenziato

Tra le iniziative dedicate alle scommesse sportive sul sito dell'operatore è disponibile Duo Potenziato, che permette di ottenere una vincita potenziata del 20% fino a 500€ per ogni appuntamento di Serie A. Come funziona questa offerta? Per parteciparvi occorre:

Effettuare l'accesso tramite la scheda bonus nella pagina delle offerte.

Ricaricare almeno 20€ a partire da 2 ore prima dell'inizio del match designato.

Usare la vincita potenziata per piazzare una singola live di massimo 20€ con quota minima 1.80 sulla partita indicata.

In caso di scommessa vincente, anche la vincita potenziata sarà accreditata come denaro reale.

LeoVegas: bonus a confronto con altre offerte di benvenuto

Per un confronto oggettivo è essenziale confrontare l'offerta di benvenuto dell'operatore con altre promozioni che alcuni dei principali siti di scommesse sportive in Italia offrono. Ad esempio William Hill mette a disposizione un'offerta per i nuovi iscritti che include una promo sul primo versamento, sulle ulteriori giocate e dopo la verifica del conto. Sisal invece permette di ottenere un primo importo calcolato sulla prima ricarica oltre all'iniziativa Salva il Bottino.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del bonus di LeoVegas?

Attualmente, non c'è un bonus LeoVegas legato allo sport. In compenso, però, c'è una promo esclusiva che consente di ricevere subito 100 free spin senza deposito e poi un bonus con credito extra fino a 1.500€ con i primi tre depositi, a cui si aggiungono ulteriori 250 partite gratis per le slot. L’offerta mi ha convinto anche perché ha un meccanismo semplice e basta la sola iscrizione per ottenere i primi vantaggi.

Quanto facile è sbloccare la promozione?

Non ci vuole molto per sbloccare la promozione di LeoVegas ispirata al casinò, visto che attualmente non è disponibile una promo per le Scommesse. E questo è uno dei suoi punti di forza. In pratica, si accede ai premi con la sola registrazione. Per ognuno dei primi tre depositi si ricevono credito extra (fino a un massimo di 1.500€) e ulteriori partite omaggio per una selezione di slot machine.

Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?

Il bonus LeoVegas è adatto a tutti i giocatori appassionati di giochi e slot che non cercano promozioni con credito extra immediato. L’offerta, infatti, si estende sui primi tre depositi. C’è da dire, però, che tutti possono ottenere il premio di 100 free spin, grazie alla nostra offerta esclusiva, visto che questa parte della promo è senza deposito iniziale. Non è adatta agli scommettitori, però, visto che non è disponibile, almeno per ora, un bonus Sport.

Domande frequenti sul bonus LeoVegas

È necessario un codice promozionale per attivare il bonus?

No, non è richiesto un codice promozionale per il bonus benvenuto LeoVegas. L'offerta si attiva quando la si seleziona durante la registrazione.

Qual è il requisito di puntata per ottenere il bonus?

Per attivare le vincite potenziate, è necessario puntare almeno 20€ su una quota minima di 1.80 dopo aver effettuato il primo deposito qualificante.

Si possono rifiutare le offerte di benvenuto?

Sì, è possibile rifiutare l'offerta di benvenuto. È sufficiente cliccare sul bonus nella sezione "Le mie offerte" del profilo personale.