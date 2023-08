In questo articolo i lettori potranno saperne di più sul bonus scommesse LeoVegas: cosa offre, come funziona e quali sono i termini e condizioni.

Leovegas è un sito scommesse sportive e casinò online autorizzato a svolgere la propria attività in Italia dalla licenza GAD n° 15011 assegnata dall’ADM (ex AAMS). Gli utenti che si iscrivono per la prima volta a questa piattaforma di gioco possono ricevere un bonus scommesse LeoVegas di benvenuto fino a 200€, pari al 50% della ricarica iniziale.

Come funziona il bonus scommesse di Leovegas

Il bonus scommesse LeoVegas di benvenuto è un incentivo alla registrazione pensato per i nuovi utenti. Questa offerta consente di ricevere una percentuale del 50% fino a un massimo di 200€ in seguito al primo deposito.

Per aderire correttamente all’offerta, è richiesta l'apertura di un conto di gioco sulla piattaforma. Operazione ricordiamo essere consentita esclusivamente ai giocatori maggiorenni residenti in Italia. Nel formulario bisogna selezionare l'offerta di benvenuto Sport. Per questo bonus di benvenuto non è richiesto un codice promo leovegas. Dopo aver effettuato l'accesso, occorre che l'utente visiti la pagina "Le mie offerte" e fare clic sul pulsante "deposito" nella relativa scheda bonus. Il primo deposito dovrà essere di almeno 10€, ed essere effettuato immediatamente dopo aver cliccato sulla scheda corrispondente.

A seguito della ricarica iniziale, che può essere completata con qualsiasi metodo di pagamento supportato dall'operatore fatta eccezione per Skrill e Neteller, l'utente è tenuto a puntare la somma depositata (fino ad un massimo di 400€) almeno 8 volte su eventi sportivi con quota minima di 1.80. Successivamente, selezionando la casella bonus all'interno della schedina di gioco (nella parte destra della schermata) sarà possibile richiedere il bonus scommesse LeoVegas del 50% fino a 200€.

Per completare le condizioni relative all'iniziativa promozionale, è necessario depositare, soddisfare il requisito di puntata e richiedere l'importo entro 28 giorni dalla registrazione. Inoltre, il contributo di ogni scommessa sportiva al soddisfacimento del requisito di puntata non può superare la soglia del 15%. Questo significa che, ad esempio, a fronte di un deposito iniziale di 200€, il rigioco totale richiesto sarà di 1.600 €. Tale wagering potrà quindi essere completato con schedine del valore massimo per singola puntata di 240 €.

LeoVegas Bonus Scommesse di Benvenuto Rollover:variabile da 1x a 3x a seconda della fase del bonus scommesse Requisiti:nuovo utente Validità: entro 7 giorni dalla registrazione per la prima e seconda parte Primo deposito:richiesto Accreditato entro: il completamento del rigioco della ricarica iniziale Min. deposito: 10€ Free spins: no Codice promo: non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse LeoVegas

La procedura da seguire per ottenere il bonus benvenuto scommesse Leovegas non è particolarmente complessa ma presenta delle peculiarità rispetto a promozioni simili proposte da altri bookmaker online, come descritto sotto:

Apertura del conto gioco : effettuare la registrazione al sito ufficiale. Durante questa fase, è necessario selezionare l'offerta di benvenuto Sport e inserire i dati personali richiesti all’interno del modulo;

: effettuare la registrazione al sito ufficiale. Durante questa fase, è necessario selezionare l'offerta di benvenuto Sport e inserire i dati personali richiesti all’interno del modulo; Accesso al conto : una volta creato l’account di gioco, occorre per l'utente effettuare il login e andare alla pagina "Le mie offerte";

Deposito : nella pagina "Le mie offerte", l'utente può cliccare sul pulsante "deposito" al fondo della scheda relativa al bonus ed effettuare la prima ricarica con qualsiasi metodo di pagamento, tranne Skrill e Neteller. Il deposito minimo per partecipare all’offerta è di 10€;

Puntate qualificanti : dopo aver effettuato il deposito, è necessario puntare l'intero importo del deposito (fino a un massimo di 400€) almeno 8 volte su eventi sportivi con una quota minima di 1.80, rispettando il limite del 15% per schedina qualificante.

Richiesta del bonus: una volta completato il wagering, l'utente può selezionare l'opzione appropriata nella scheda promozionale per richiedere il bonus scommesse LeoVegas del 50% fino a 200€.

Ulteriori termini e condizioni del bonus benvenuto scommesse

È importante notare alcuni dettagli chiave:

Il deposito, le puntate e la richiesta dell'importo offerto devono essere effettuati entro 28 giorni dall’iscrizione al portale.

Il contributo di ogni scommessa sportiva al requisito di puntata è del 15% massimo.

Non è necessario inserire un codice promozionale LeoVegas alla registrazione o al primo deposito per ricevere il bonus benvenuto sport.

Non è possibile effettuare prelievi prima che l'importo ottenuto non sia stato completamente sbloccato; in caso contrario, verrà annullato.

Come sbloccare il bonus scommesse LeoVegas

Una volta completato il rigioco del bonus scommesse LeoVegas (1x), in caso di vittoria della scommessa, sarà possibile effettuare il prelievo, seguendo queste indicazioni:

Effettuare il login al sito di scommesse sportive usando le proprie credenziali di accesso;

Cliccare sull’importo disponibile in cassa (pulsante verde con la cifra aggiornata in alto a destra);

Passare alla finestra per il prelievo, cliccando sul relativo pulsante;

Selezionare il metodo di pagamento e inserire l’importo che si vuole ritirare;

Fornire tutte le informazioni necessarie al completamento della transazione.

Altre promozioni LeoVegas

Oltre al bonus scommesse Leovegas di benvenuto, l'operatore propone altre promozioni dedicate agli appassionati di betting. Le offerte cambiano costantemente per essere aggiornate al palinsesto sportivo mondiale. Per verificare le iniziative aggiornate, è possibile visitare il sito Leovegas.it e cliccare su “Promozioni” in alto a destra.

Qui sotto, due esempi di bonus scommesse ricorrenti che si possono trovare su Leovegas.

VIP Club

Sia che il giocatore voglia piazzare scommesse sportive online, o variare nella sua attività di gioco facendo qualche puntata al casinò, avrà comunque in ogni caso la possibilità di entrare a far parte del VIP Club dell'operatore. Si tratta di un programma fedeltà che permette di ottenere vantaggi come bonus specifici, promozioni speciali o assistenza personalizzata e tanto altro. Per entrarne a farne parte basta registrarsi ed esplorare la pagina dedicata dove verranno illustrate tutte le dinamiche per l'adesione e l'accumulo punti.

Leo Pronostico

Si tratta di un gioco gratuito che richiede agli utenti di riuscire a pronosticare esattamente l'esito delle partite incluse nel concorso, offrendo riconoscimenti speciali come premi. Per partecipare, agli utenti occorrerà effettuare il login, scegliere un nickname, selezionare un torneo e dare i propri pronostici. I partecipanti ricevono punti per ogni previsione corretta.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Leovegas

La sezione “Sport” dedicata alle scommesse sportive dell'operatore mette a disposizione 21 discipline diverse su cui piazzare le proprie giocate. Il sito non offre eventi in diretta streaming ma l’interfaccia d’uso è sufficientemente chiara e intuitiva per completare una puntata su eventi pre-match e live.

Per quanto riguarda il bonus scommesse LeoVegas, può essere usato liberamente su qualsiasi evento sportivo. Le limitazioni sono poste alle giocate qualificanti da effettuare con la ricarica iniziale, come segue:

Valore massimo del 15% di contribuzione di ogni schedina

Scommesse pari ad almeno 8 volte il valore del deposito iniziale

Volume totale pari ad almeno 8 volte il deposito iniziale

Quota minima di 1.80

Non saranno considerate qualificanti scommesse annullate, quelle cancellate o oggetto di Cash Out, oltre alle scommesse “push” non verranno considerate valide ai fini dei requisiti di puntata

Infine, le scommesse sistemistiche e sugli sport virtuali non valgono ai fini dell’offerta.

LeoVegas: bonus scommesse a confronto con altri bookmakers ADM

FAQ - Domande Frequenti

Effettuando il deposito con Skrill o Neteller, si può ancora aderire all'Offerta di Benvenuto Sport?

Qual è il requisito di puntata per ottenere il bonus di benvenuto?

Si può rifiutare l'Offerta di Benvenuto Sport se non si desidera utilizzarla?

No, i depositi effettuati con Skrill o Neteller non attivano l’offerta di benvenuto con bonus scommesse LeoVegas.Dopo aver effettuato il primo deposito, bisogna puntare la somma depositata minimo 8 volte su eventi sportivi con una quota minima di 1.80, in un minimo di 8 scommesse.Si può rifiutare l'Offerta di Benvenuto Sport, cliccando sull’apposito bonus nella scheda promozionale nella pagina "Le mie offerte" del profilo personale.