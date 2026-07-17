Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

Serie B

Serie B - Generale

Altro
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità

Serie B, calendario e risultati

giovedì 20 agosto
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
venerdì 21 agosto
Carrarese badge
Carrarese
CAR
Mantova badge
Mantova
MAN
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
Empoli badge
Empoli
EMP
Cremonese badge
Cremonese
CRE
Benevento badge
Benevento
BEN
Modena badge
Modena
MOD
Avellino badge
Avellino
AVE
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
Altro
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Ascoli Calcio 1898 FC crestAscoli Calcio 1898 FC00000000
2Avellino crestAvellino00000000
3Benevento crestBenevento00000000
4Calcio Padova crestCalcio Padova00000000
5Carrarese crestCarrarese00000000
Altro

Apostas em destaque

Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favorito
Vedi altri articoli sulle scommesse