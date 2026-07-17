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Serie B
Serie B - Generale
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Serie B, calendario e risultati
Altro
giovedì 20 agosto
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Ascoli Calcio 1898 FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Avellino
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Benevento
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Calcio Padova
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Carrarese
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0