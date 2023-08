In questa guida i giocatori troveranno tutte le informazioni sul bonus scommesse Bwin per i nuovi utenti per scoprire come funziona e come ottenerlo.

Il bonus scommesse Bwin di benvenuto è una promozione riservata ai nuovi utenti che prevede fino a 260€ suddivisi in più fasi oltre a 30 free spin da utilizzare alla slot machine Book of Kings.

Questa offerta è riservata a chi si iscrive per la prima volta a questa piattaforma di gioco sicura, autorizzata in Italia dall’ADM con la concessione GAD n. 15026 e sarà esame di questo articolo.

Come funziona il bonus scommesse Bwin

Il bonus scommesse Bwin è una promozione denominata dall'operatore "Offerta di registrazione" aperta a tutti i nuovi utenti e consistente in un importo fino a 260€ più 30 Free Spin sulla slot Book of Kings. Per partecipare all'iniziativa è necessario effettuare un primo deposito qualificante di almeno 10€ con un metodo di pagamento valido e seguire tutti i T&C. Per questa offerta in particolare non è necessario digitare un codice bonus bwin. Tuttavia, l'operatore potrebbe prevedere promo dedicate ai nuovi e vecchi clienti che si attivano tramite uso di codici.

La promozione è strutturata come segue: 10€ dopo la prima scommessa, un bonus sport del 50% sul volume giocato nella prima settimana e sulla prima ricarica fino a 100€, ulteriori 10€ di bonus alla settimana per 15 settimane. In più 30 Free Spin sulla slot machine online Book of Kings. L'offerta non può essere combinata con altre promozioni e bonus scommesse Bwin (non cumulabile).

Analizzando ciascuna parte della promo è possibile suddividere l'offerta così:

La prima parte dell'iniziativa promozionale pari a 10€ viene assegnata a seguito della registrazione, dopo aver effettuato la ricarica iniziale e aver completato una giocata qualificante a quota minima 2.00, entro 7 giorni dall’iscrizione al sito. La seconda parte del bonus scommesse Bwin è collegata in parte alla ricarica iniziale ed è assegnata per un importo pari al 50% delle giocate effettuate entro 7 giorni dall’iscrizione, fino a una cifra massima di 100€ e non superiore al deposito. Completati i primi due step della offerta di benvenuto, sarà possibile partecipare alla terza e ultima parte che inizia dal 15esimo giorno. In questo caso, è necessario giocare almeno 50€ nel corso della settimana di riferimento in singola o multipla a quota minima 1.50. Verrà così assegnato un importo pari a 10€ a settimana da usare entro 7 giorni dall’accredito.

Per quanto riguarda invece i 30 giri gratis, si tratta di un bonus senza deposito, accreditato dopo la registrazione cliccando sul relativo pulsante nella scheda “Promozioni”. I free spin sono utilizzabili sulla slot machine Book of Kings. Eventuali vincite potranno essere prelevate una volta completato il requisito di rigioco pari a 30x (con tabella di contribuzione).

Bwin Bonus Scommesse di Benvenuto Rollover:x3 entro 7 giorni dall'accredito su scommesse singole o multiple quota min. 2.00 Requisiti:nuovo utente Validità:entro 7 gg dalla registrazione iniziale Primo deposito: richiesto Accreditato entro: subito dopo aver piazzato la prima scommessa Min. deposito:10€ Free spins: sì Codice promo: non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse Bwin di benvenuto

Per ottenere il bonus scommesse Bwin di benvenuto, occorre seguire questi semplici passaggi:

Apertura di un conto di gioco sul sito ufficiale del bookmaker;

sul sito ufficiale del bookmaker; Primo deposito : si effettua la prima ricarica di almeno 10€ utilizzando un metodo di pagamento accettato, tra cui bonifico, Mastercard, Visa, Postepay, Applepay;

: si effettua la prima ricarica di almeno 10€ utilizzando un metodo di pagamento accettato, tra cui bonifico, Mastercard, Visa, Postepay, Applepay; Piazzare la prima scommessa a quota minima 2.00, per ricevere immediatamente 10€;

a quota minima 2.00, per ricevere immediatamente 10€; Piazzare le altre giocate qualificanti entro 1 settimana dalla registrazione per un volume totale pari ad almeno 200€ per ricevere fino a 100€;

dalla registrazione per un volume totale pari ad almeno 200€ per ricevere fino a 100€; Ogni settimana per le 15 settimane successive, piazzare 50€ di scommesse pre-match con quota uguale o maggiore di 1.50, per ricevere 10€ utilizzabili sulle scommesse live multiple e singole a quota min. 1.50.

L'offerta per i nuovi giocatori dell'operatore è una delle più complesse se confrontate a quelle di altri siti scommesse italiani. Per verificare lo stato di avanzamento, si può controllare il saldo aggiornato nell’area personale. In caso di dubbi, è possibile rivolgersi all’assistenza clienti.

Bisogna inoltre ricordarsi di non effettuare prelievi prima di aver soddisfatto i requisiti di puntata per non annullare il bonus scommesse Bwin e le eventuali vincite da esso derivanti.

Come riscattare il bonus Bwin sport

Ognuno dei vari bonus scommesse Bwin di benvenuto viene accreditato in momenti differenti. Questo significa che per ognuno di essi è previsto uno specifico requisito di puntata. Completato questo wagering, sarà quindi possibile prelevare le vincite relative eventualmente conseguite senza intaccare l’assegnazione e il progresso degli altri bonus sport.

Per prelevare le vincite derivanti dall'utilizzo del credito di gioco offerto dall'operatore, si possono seguire queste indicazioni:

Effettuare il login, usando le credenziali di accesso

Aprire l’area personale, cliccando sull’icona a forma di omino in alto a destra;

Cliccare su “Cassa” e poi su “Prelievo”;

Selezionare un metodo di pagamento utilizzabile per i prelievi e inserire l’importo;

Fornire tutte le altre info necessarie ai fini del completamento della transazione.

Per effettuare un prelievo bisogna rispettare la normativa anti-riciclaggio e aver completato la convalida dell’account, inviando una copia fronte e retro di un documento di identità valido.

Altre promozioni Bwin

Questo sito scommesse online offre diverse altre promozioni sport per gli appassionati del betting. L’elenco completo e aggiornato si può consultare sul sito ufficiale, cliccando su “Promozioni” nella barra di navigazione per restare aggiornati sulle ultime novità.

Qui di seguito, due esempi delle promozioni con bonus scommesse Bwin per tutti gli utenti.

Bonus multiple

La promozione offre un incremento percentuale fino al 125% sui profitti delle multiple vincenti con almeno 3 selezioni. Le percentuali di aumento sono progressive e partono dal 4% con 3 selezioni, fino al 125% con 20 o più selezioni. L'importo minimo della scommessa è 1€ con una quota minima di 1.25 per selezione. Le vincite extra vengono accreditate in denaro reale immediatamente prelevabile.

Quote maggiorate

Tra le varie promozioni Bwin ve ne è una dedicata alle quote maggiorate. Come capita per altri siti scommesse online, anche sul portale di questo operatore è possibile trovare ogni giorno delle quote maggiorate applicate su eventi di rilievo o particolarmente interessanti e popolari. Si tratta di una quota che può esser del 10-15% più alta dello standard e comportare quindi anche una potenziale vincita più alta. Si applicano termini e condizioni che possono essere scoperti per intero sul sito ufficiale.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Bwin

La sezione sport Bwin mette a disposizione degli utenti centinaia di mercati relativi agli eventi sportivi principali in più di 15 discipline.

Lungo le varie fasi della promozione, bisogna fare attenzione alle limitazioni poste in merito alle giocate qualificanti e alla tipologia di scommesse sportive online con cui può essere usato il bonus benvenuto. Riassumendo:

Bonus iniziale da 10€: scommessa qualificante di almeno 10 € a quota minima 2.00. L'importo dovrà essere giocato una volta con lo stesso limite di quota.

scommessa qualificante di almeno 10 € a quota minima 2.00. L'importo dovrà essere giocato una volta con lo stesso limite di quota. Fino a 100 €: scommessa qualificante in multipla (no singole, cash out o sistemi), di almeno 3 eventi, accettate, refertate ed effettuate entro 7 giorni dall’apertura del conto di gioco. La quota minima delle singole selezioni della multipla, in numero minimo di 3, deve essere pari o superiore a 1.50. Gli stessi vincoli si pongono sull’utilizzo del credito di gioco, con wagering 3x entro 7 giorni.

scommessa qualificante in multipla (no singole, cash out o sistemi), di almeno 3 eventi, accettate, refertate ed effettuate entro 7 giorni dall’apertura del conto di gioco. La quota minima delle singole selezioni della multipla, in numero minimo di 3, deve essere pari o superiore a 1.50. Gli stessi vincoli si pongono sull’utilizzo del credito di gioco, con wagering 3x entro 7 giorni. Promo 10 € x 15 settimane: scommessa qualificante di almeno 50€ nel periodo promozionale pre-match (singole e multiple a quota min. 1.50). L'importo ottenuto deve essere invece giocato in live a quota minima 1.50.

Bwin: bonus scommesse a confronto con altri bookmakers ADM

FAQ - Domande Frequenti

I free spins possono essere convertiti in denaro reale?

Ci sono limiti ai metodi di pagamento per il deposito qualificante?

È disponibile un codice bonus Bwin?

Sì, completando la giocata e soddisfacendo i requisiti di puntata, pari a 30 volte l’importo della vincita, tenendo presente che le slot machine vengono considerate al 100% nel calcolo del requisito, a differenza di altri giochi.Sì, la ricarica iniziale deve essere effettuata con bonifico bancario, Mastercard, Visa, Postepay o Apple Pay.Al momento per aderire all'iniziativa di benvenuto non occorre alcun codice bonus Bwin. Tuttavia le condizioni potrebbero cambiare in futuro a seconda della promozione in corso. È sempre consigliabile consultare il portale ufficiale del bookmaker online.