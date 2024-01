Recensione Betflag: panoramica completa su servizi e affidabilità

Oggi proprietà di Lottomatica, il bookmaker italiano Betflag viene lanciato nel 2012 come sito scommesse e giochi a distanza con concessione n° 15007. Opera da allora come ente autorizzato nel pieno rispetto dei regolamenti in materia di gioco d'azzardo, avendo ricevuto approvazione per operare sul territorio dall'Autorità delle Dogane e dei Monopoli.

La varietà nell'offerta giochi, così come l'utilizzo di tecnologie proprietarie, hanno permesso al brand di sviluppare presto un certo seguito su un territorio particolarmente competitivo e rientra attualmente tra i migliori siti di scommesse e dei giochi online.

In questa guida recensiremo l'operatore online Betflag. Partiremo fornendo uno snapshot del sito, focalizzandoci sulla sezione scommesse e relative promozioni, per poi analizzare gli strumenti di pagamento utilizzabili sulla piattaforma, i contatti del supporto clienti, l'app, ecc.

Recensione sito online e panoramica

Il brand riprende diverse tonalità del blu e dell'azzurro, riscontrabili anche nell'aspetto del logo, riportante la scritta Betflag.

Il menu principale del sito offre già a primo approccio un'idea pressoché completa di quelli che sono i giochi e gli strumenti di intrattenimento offerti dall'operatore.

Una barra del menu posta in alto, elenca tutte le principali categorie di gioco offerte:

Cavalli

Sport

Sport Live

Exchange

Virtual

Slot

Casinò

Casinò Live

Games

Poker

Carte

Bingo

Lotterie

Com'è facilmente intuibile, Betflag offre quindi un ventaglio molto variegato di scommesse ippiche, sportive, live, virtuali e in exchange (dove lo scommettitore scommette contro un altro scommettitore anziché contro l'operatore). D'altro canto, anche l'offerta di giochi tipicamente da casinò è meno ricca. Si hanno infatti tutte le opzioni tipiche: dalle classiche slot machine, ai giochi di poker e in generale di carte, il bingo, le lotterie, e i giochi da casinò live.

Recensione Bonus Benvenuto Betflag per le scommesse

Con un'offerta così ampia, non poteva di certo mancare a Betflag il seguito di milioni di giocatori. Nonostante il successo, Betflag però non si arresta, anzi. Propone attualmente delle promozioni super vantaggiose ai nuovi clienti maggiorenni che si registrano per la prima volta ed entrano a far parte della famiglia Betflag.

La promozione di benvenuto proposta da Betflag è composta da

Un bonus registrazione senza deposito

Un bonus deposito dipendente dall'importo depositato

Qui ci limiteremo ad analizzare l'offerta di benvenuto betflag per lo sport, mentre rimandiamo i nostri lettori al sito del bookmaker per un quadro completo di tutte le promo disponibili (che sono pressoché una per ciascuna delle categorie di cui è composto il menu). Insomma, le opzioni a disposizione mirano ad accontentare veramente tutti i tipi di giocatori.

Vogliamo specificare che tutti i bonus offerti da questa piattaforma, che siano per il casinò, le slot machine, il poker oppure le scommesse, che si tratti di bonus deposito o registrazione, sono usufruibili una sola volta da tutti i giocatori.

Bonus senza deposito Betflag fino a 1500€

Il bonus registrazione permette ai nuovi utenti registrati che abbiano verificato la propria identità entro 30 giorni di ottenere fino a

500€ se si registrano utilizzando la procedura classica di inserimento manuale dei dati

se si registrano utilizzando la procedura classica di inserimento manuale dei dati 1000€ se optano per la registrazione tramite SPID. Ricordiamo che per scegliere questa opzione devono essere già attivate le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (da cui l'acronimo SPID).

se optano per la registrazione tramite SPID. Ricordiamo che per scegliere questa opzione devono essere già attivate le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (da cui l'acronimo SPID). 1.500€ se si opta per la registrazione tramite CIE, Carta di Identità Elettronica.

Occorre menzionare che durante la creazione di un conto gioco potrebbe essere richiesto di inserire un codice promozionale betflag, oltre che i dati relativi alla creazione dell'account. Questo codice generalmente permette di tracciare un'eventuale affiliazione tra il bookmaker stesso e terze parti. L'utilizzo del codice promo Betflag potrebbe permettere di riscattare promozioni più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul sito, proprio in virtù dell'accordo commerciale tra le parti. Tuttavia, si tratta di un campo opzionale e attualmente non viene elargito alcun beneficio particolare agli utenti che lo utilizzano.

Welcome bonus primo versamento Betflag fino a 1000€

Il bonus deposito Betflag è un bonus cumulabile al bonus registrazione. Questo vuole dire che si può usufruire di entrambi i bonus in momenti diversi. Chiaramente ciascuna di queste promozioni prevede dei termini, tendenzialmente di alcuni giorni, entro i quali avviene l'erogazione del corrispettivo.

Questo bonus viene erogato contestualmente al primo versamento (minimo 5€) e corrisponde al 100% dell'importo depositato sul nuovo conto gioco, per un massimo di 1000€.

Questo vuol dire che per ottenere il bonus massimo, l'importo del primo versamento dovrebbe corrispondere a 1000€. Al versamento di 500€ si ottiene altrettanto in bonus e così via.

L'assegnazione del bonus sul primo deposito è graduale e permette l'accredito di Bonus reali (ovvero un accredito sul saldo contabile) per le scommesse su Sport Pre-Match, Sport Live e scommesse miste (Pre-Match + Live) con quota totale di almeno 3,50. Sono escluse dalla promo le scommesse in Exchange e con Cashout.

Per maggiori dettagli relativi al bonus di benvenuto Betflag rimandiamo alla nostra pagina specifica sull'argomento e al sito dell'operatore che contiene i dettagli dei termini e delle condizioni per il riscatto dell'offerta.

Altri bonus Betflag

Come accennato in precedenza, l'operatore offre la combo bonus registrazione + bonus deposito non solo per lo sport ma anche per i cavalli, le slot, il casinò, il bingo, il poker, le carte, i giochi virtuali, i gratta e vinci, ecc.

Ma le promozioni di Betflag non sono riservate solo ed esclusivamente ai nuovi iscritti. Ci sono infatti numerose promozioni rimborso sulle perdite nette per le diverse categorie di giochi e scommesse così come una promozione che permette di ricevere un compenso per aver raccomandato Betflag ad un amico.

Infine, questo operatore offre un prezzo a dir poco vantaggioso per effettuare le scommesse in Exchange (al 2%), ma parleremo di questo più nel dettaglio nei paragrafi seguenti.

Betflag offerta bonus a confronto

Per avere un quadro più completo dell'offerta presentata dall'operatore, abbiamo deciso di includere un confronto con altre promo presenti sul mercato.

Recensione Palinsesto Scommesse Sportive Betflag: quote, mercati e payout

Ma quali sono le discipline su cui si può scommettere tramite Betflag? Tralasciano l'ippica, cui Betflag riserva una categoria a parte, gli sport coperti da Betflag sono veramente numerosi e variegati:

Calcio

Basket

Tennis

Tennistavolo

Volley

Auto

Badminton

Baseball

Beach Volley

Calcio a 5

Cricket

Floorball

Football americano

Football australiano

Freccette

Golf

Hockey Ghiaccio

Motociclismo

Pallamano

Pallanuoto

Pugilato

Rugby

Sci Alpino

Snooker

Spettacolo

Le opzioni per scommesse sono quindi complete e incontrano le preferenze di ogni scommettitore.

Il payout medio del sito scommesse supera il 94%, mentre solo per alcuni eventi Betflag propone un payout ridotto.

Stessa cosa si può dire per quanto riguarda l'offerta di scommesse Live.

Opinioni Live e quote sito gioco Betflag per scommettere online

Anche la raccolta di opzioni di scommesse in tempo reale è ampia e include discipline come:

Calcio

Basket

Tennis

Volley

Hockey Ghiaccio

Baseball

Badminton

Tennistavolo

Snooker

Freccette

Cricket

Infine, su Betflag è possibile seguire le scommesse in diretta streaming per diverse discipline semplicemente disponendo di un conto gioco e utilizzare l'opzione cash out su diversi tipi di scommesse.

Scommesse Exchange sul sito Betflag

Uno dei fiori all'occhiello dell'operatore italiano per le scommesse è sicuramente lo spazio Betting Exchange. Si tratta di una sezione riservata alle scommesse che non vengono quotate dal bookmaker, ma dai giocatori stessi. Si tratta di un'esperienza senza pari che permette di scommettere sugli eventi più disparati. Inoltre, la piattaforma Betflag è tra i migliori bookmakers per l'offerta di questa opzione di betting.

In questo caso, si può quindi puntare su una determinata quota a scelta libera e la scommessa risulterà abbinata se un altro giocatore decide di bancare, ovvero di fare da banco. In caso di vincita, Betflag tratterrà il 2% di commissione sugli importi, mentre nulla sarà dovuto se la scommessa si rivela perdente. Per fidelizzare i giocatori, Betflag mira ad azzerare le commissioni sull'exchange agli utenti facente parte del Vip System Exchange.

Tramite il Moneyback, invece, si potrà equilibrare l'esposizione sul mercato e chiudere eventualmente la scommessa prima della conclusione dell'evento che lo ha generato.

Metodi di pagamento utilizzabili su Betflag

Il bookmaker permette di piazzare scommesse ed effettuare giocate se esiste un saldo positivo sul conto. Per effettuare prelievi e depositi è possibile utilizzare una varietà di strumenti di pagamento. Una panoramica di quelli accettati viene mostrata nella tabella seguente:

Metodi di pagamento Versamenti Prelievi Carte di credito ✔ ✔ Postepay ✔ Borsellini elettronici (Paypal, Skrill, Neteller, Paysafecard) ✔ ✔ Bonifico bancario ✔ ✔ Bonifico domiciliato allo sportello ✔ Ricariche (BetFlag, OnShop) ✔

Occorre menzionare che l'istituto finanziario di riferimento potrebbe applicare delle commissioni sugli importi di deposito e prelievo. Inoltre, Betflag consente il prelievo degli importi relativi alle vincite, mentre le ricariche effettuate sul conto gioco sono prelevabili solo in caso di chiusura del conto.

Per maggiori dettagli relativi agli strumenti di pagamento utilizzabili ed eventuali limitazioni applicabili, si suggerisce di consultare il sito dell'operatore.

Applicazione Betflag per dispositivi mobili

Il bookmaker italiano propone ben 8 app Betflag per smartphone e tablet, e per le scommesse in particolare vi sono Scommesse Sportive Pre-Match, Live e Virtual e Betting Exchange compatibili con il mobile. Le app rimanenti sono disponibili per i giochi online del casinò come le slot machine e il poker, che in questa recensione abbiamo tralasciato. La presenza di una piattaforma ad hoc per ogni prodotto fa di questo sito uno delle migliori piattaforme in circolazione per quanto riguarda l'esperienza mobile.

Le app possono essere scaricate direttamente dal sito inquadrando il relativo codice QR. Nel caso si utilizzi un dispositivo Android, sarà necessario abilitare l'utilizzo di applicazioni da origini sconosciute dalle impostazioni. Tuttavia, non c'è nulla da temere. L'app non è presente sul PlayStore poiché una normativa in vigore lo vieta ma essendo il sito autorizzato dall'ADM, anche l'uso dell'app è legale e autorizzato.

Gli utenti Apple invece, possono comodamente scaricare l'app direttamente dall'App Store e iniziare la propria esperienza di gioco online in pochi istanti. Si invitano i lettori con cellulari datati di verificare la compatibilità tra la versione del sistema operativo e quella richiesta dall'app per il corretto funzionamento e aggiornamento.

Servizio clienti Betflag

Per fornire assistenza ai giocatori in difficoltà, Betflag ha creato una sezione Aiuto, accessibile dal menu. Qui, gli utenti possono trovare risposte alle domande più frequenti e trovare i contatti del team di supporto Betflag. Qui sotto abbiamo raccolto alcune informazioni a riguardo per facilitare il contatto in caso di necessità.

Il servizio clienti Betflag è a disposizione

tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 21:00 sia tramite mail che telefono.

Per contattare il supporto via mail, basta compilare i campi disponibili nella relativa sezione con le info necessarie ed eventualmente allegare ogni file che potrebbe aiutare a chiarire la natura del quesito.

Il supporto via telefono è invece raggiungibile alternativamente via numero verde allo 80090033 oppure da mobile al numero 02-91645111. Nel caso in cui si contatti il supporto da cellulare, potrebbero essere applicate tariffe secondo il piano tariffario dell'operatore telefonico.

Domande Frequenti

Come posso aprire un conto su Betflag?

La procedura di registrazione è veloce e intuitiva. Betflag permette la creazione di un account di gioco tramite procedura manuale dei dati e successiva verifica dell'identità oppure tramite l'utilizzo di credenziali Spid.

È possibile scommettere al totocalcio su Betflag?

Sì, è possibile giocare al concorso pronostico al costo di 1€ per colonna.

Quali sono le proposte di scommesse virtuali di Betflag?

Le Virtual Bet, ovvero simulazioni di eventi sportivi includono i seguenti sport: Cani, Cavalli, Calcio, Galoppo, Levrieri e Gold Match.