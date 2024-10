Bonus Freebet 2024: i siti scommesse e le offerte migliori

Guida e confronto bonus free bet: cosa sono, come si ottengono e quali siti di scommesse li offrono.

I bonus freebet rappresentano un incentivo proposto da alcuni dai siti di scommesse per convincere gli utenti a registrarsi o a giocare all’interno della piattaforma. Questi bonus consentono di effettuare scommesse senza utilizzare denaro proprio, riducendo così il profilo di rischio e dando l’opportunità di vincere denaro reale.

In alcuni casi, i bonus free bet fanno parte di promozioni o offerte di benvenuto, ma possono essere proposti anche sotto forma di bonus ricorrenti o esclusivi, a utenti già iscritti. Come per qualsiasi altro bonus scommesse, è importante informarsi, leggendo i termini e le condizioni di questi bonus, al fine di comprendere appieno i requisiti di puntata e altri fattori rilevanti.

Bonus freebet: cos’è e come funziona

Trattandosi di un bonus scommesse molto comune nel mondo anglosassone ma piuttosto raro fra i bookmaker italiani, vale la pena spendere qualche parola in più sulla definizione di free bet prima di vedere le offerte disponibili.

Il bonus freebet è un tipo di promozione offerta dai siti di scommesse sportive che consente agli utenti di piazzare una scommessa utilizzando dei crediti bonus. Nella pratica, il bookmaker accredita una somma di denaro virtuale, che può essere utilizzata per scommettere su eventi sportivi.

Rispetto al classico bonus scommesse, però, cambia un dettaglio rilevante: ovvero la modalità di calcolo della vincita e la percentuale di essa che può essere considerata effettivamente un bonus.

Per spiegare meglio il concetto, è opportuno procedere per punti, gettando luce sugli step principali:

Ricezione del bonus: solitamente, per ottenere un bonus free bet, un utente deve soddisfare determinate condizioni o completare certe azioni qualificanti, come l’iscrizione a un sito di scommesse, il primo deposito o il piazzamento di una scommessa a una quota minima. Utilizzo del bonus: una volta accreditato, il bonus può essere utilizzato per scommettere su uno o più eventi sportivi. L’importo della free bet non viene restituito all’utente se la scommessa è vincente, ma verranno accreditate esclusivamente le vincite nette. Ad esempio, se si utilizza una free bet di 10€ su una quota di 2.0 e si vince, si riceveranno 10€ di saldo reale (20€ di vincita meno i 10€ della free bet accreditata inizialmente).

Esempio pratico

Supponiamo che un sito di scommesse offra un bonus freebet di 10€ ai nuovi utenti che effettuano il primo deposito di almeno 20€. Dopo aver effettuato la ricarica qualificante, l’utente riceve il bonus e decide di scommetterlo su una partita di calcio con una quota di 3.00. Se la scommessa è vincente, la vincita totale sarà di 30€ (3.0 x 10€). Tuttavia, poiché la free bet non viene restituita, verranno accreditati “solo” 20€ di vincita netta (30€ - 10€ della free bet).

Ecco le caratteristiche fondamentali dei bonus free bet in un elenco utile a distinguerle dai bonus scommesse tradizionali:

Scommessa gratuita: Permette di piazzare scommesse senza utilizzare fondi propri, mantenendo la possibilità di vincere denaro reale. Non prelevabile: il valore del bonus non può essere convertito immediatamente in denaro reale, ma deve essere utilizzato interamente per scommettere. Indivisibile: può essere utilizzato solo in una singola scommessa, e quindi non può essere suddiviso in più giocate. No cash out: sulle giocate effettuate con questo bonus non si può richiedere il cash out, quindi la scommessa deve essere lasciata aperta fino alla sua conclusione. Condizioni di spendibilità specifiche: come per altri bonus scommesse possono esserci condizioni particolari, come quote minime, tipi di mercati su cui è possibile piazzare la scommessa o eventi sportivi particolari. Nessun rimborso: se la schedina con la puntata effettuata col bonus free bet viene rimborsata, il bonus non viene restituito. Scadenza: come gli altri bonus, anche la free bet ha una data di scadenza, quindi deve essere utilizzato entro il termine predefinito, altrimenti sarà perso.

Migliori bonus freebet sui siti scommesse italiani ADM

Ecco una raccolta dei migliori bonus di benvenuto con free bet dei siti scommesse autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Betway

All’interno di un pacchetto esclusivo di bonus di benvenuto, Betway propone ai nuovi clienti che usano l’apposito codice promozionale, un incentivo unico a chi si registra per la prima volta sulla piattaforma. Questo bonus consiste in un’offerta del 100% del valore del primo deposito fino a un massimo di 100€, accompagnato da un cashback di ulteriori 100€ e una free bet da 5€.

La free bet di 5€ è una scommessa gratuita soggetta a specifiche condizioni. Deve essere utilizzata su scommesse multiple che includono almeno 3 eventi, ciascuno con una quota minima di 1.30 e una quota totale di almeno 3.00. La scommessa deve essere piazzata entro 7 giorni dall'accredito del bonus, pena la sua scadenza.

Bonus free bet Dettagli Importo 5€ Quota minima 1.30 per evento, 3.00 totale Termini Scommessa su multiple con almeno 3 eventi; da utilizzare entro 7 giorni

Sisal

Anche se non si tratta propriamente di un bonus di benvenuto, vista la penuria di promozioni scommesse con free bet fra i bookmaker italiani, vale comunque la pena dedicare qualche parola per Sisal. Il noto operatore infatti è fra quelli che propongono free bet con maggiore frequenza per gli utenti già iscritti.

In particolare, è stata proposta un’interessantissima iniziativa con free bet in occasione della Finale di Euro 2024, che offriva ai clienti la possibilità di ricevere una free bet da utilizzare per scommettere sulla partita finale. Questa free bet variava in base all’anzianità del conto del cliente sul sito Sisal: ogni anno di iscrizione corrispondeva a 1€ di free bet. Ad esempio, un cliente iscritto dal 2020 ha ricevuto un bonus free bet del valore di 5€.

Bonus free bet Dettagli Importo 1€ per ogni anno di iscrizione a Sisal Quota minima 2.00 Termini Valida per scommesse singole o multiple sulla finale di Euro 2024; utilizzabile in modalità Live o pre-partita; valida solo per la finale

Bonus alternativi alle free bet

Come abbiamo visto, le free bet sono molto rare in Italia, in particolare fra i bonus scommesse di benvenuto. All’interno del mercato del gioco d’azzardo legale in Italia, si possono trovare però tante altre offerte alternative, in molti casi preferibili ai free bet.

Da questo punto di vista, i bonus deposito rappresentano sicuramente un’opzione più vantaggiosa, considerando però l’impatto potenzialmente negativo dei requisiti di puntata.

Snai

La promozione di benvenuto per i nuovi utenti che si registrano con il codice promozionale BB_SPORT offre un pacchetto bonus che include diversi elementi. Uno di questi è un Free bonus, che non va confuso con un bonus freebet, trattandosi in effetti di un bonus scommesse senza deposito. Questa offerta è disponibile solo per coloro che effettuano il primo deposito entro 30 giorni dalla registrazione e implica la rinuncia ad altre offerte di benvenuto.

Il bonus di registrazione è suddiviso in quattro elementi più uno:

5€ free: non prelevabile, si può utilizzare solo sulle scommesse sportive. Può essere impiegato su scommesse multiple o singole, ma non può essere prelevato immediatamente. 5€ bonus casino e slot Playtech: un fun bonus assegnato al primo accesso ai giochi da casinò prodotti da Playtech, disponibile dopo la convalida del documento di identità. 5€ free spin su slot Capecod: un fun bonus utilizzabile su tutte le slot del produttore Capecod, assegnato automaticamente dopo la convalida del documento. Bonus GOLD fino a 500€: in aggiunta a quanto visto finora, è previsto anche un Bonus GOLD pari al 50% del primo deposito, fino a un massimo di 500€. Per ottenere questo bonus, l'importo del primo deposito deve essere giocato interamente in scommesse multiple con almeno 3 eventi, ciascuno con una quota di 1.50 o superiore, entro 30 giorni. Il bonus GOLD, non prelevabile, deve essere rigiocato almeno 6 volte su scommesse sportive con le stesse condizioni di quota e numero di eventi per essere convertito in bonus cash.

Bonus scommesse di benvenuto Dettagli Importo 5€ Utilizzo Scommesse sportive Prelievo Non prelevabile Condizioni Nessun requisito di scommessa specifico; valido solo per scommesse sportive

ExtraBonus da 9€

Infine, completando la registrazione e inviando la copia del documento entro 7 giorni, i nuovi clienti possono ricevere un bonus aggiuntivo da 9€, suddiviso in: 5€ per scommesse virtuali, 2€ per il Bingo e 2€ per la Premium Roulette Mini. Questi bonus hanno una durata di 15 giorni e non sono prelevabili (lo sono eventuali vincite derivanti dal wagering).

Leovegas

L'offerta di benvenuto di LeoVegas per i nuovi utenti che si iscrivono include due vincite potenziate del 100% fino a 500€ ciascuna, applicabili al primo deposito. Questa promozione è valida solo per i nuovi iscritti che selezionano l’Offerta di Benvenuto Sport al momento della registrazione e non hanno mai avuto un conto gioco su LeoVegas.

Per attivare l'offerta, i nuovi utenti devono effettuare un deposito minimo di 20€ entro 14 giorni dalla registrazione. È importante sottolineare che i depositi effettuati con Neteller e Skrill non sono considerati qualificanti per questa promozione. Una volta effettuato il deposito qualificante, il giocatore riceverà due vincite potenziate:

Una vincita potenziata del 100% utilizzabile su una scommessa pre-match fino a un massimo di 10€. Una vincita potenziata del 100% utilizzabile su una scommessa live fino a un massimo di 10€.

Queste vincite potenziate sono valide per 7 giorni dalla loro attivazione e possono essere utilizzate su qualsiasi sport, sia da desktop che da mobile. Tuttavia, possono essere applicate solo a scommesse singole, non cumulative, e devono essere utilizzate in un'unica soluzione per l'intero importo.

Termini e condizioni principali

Massimo 2 vincite potenziate per giocatore, ciascuna fino a 500€.

per giocatore, ciascuna fino a 500€. Scadenza : 7 giorni dall'attivazione delle vincite potenziate.

: 7 giorni dall'attivazione delle vincite potenziate. Utilizzo : scommesse singole pre-match e live.

: scommesse singole pre-match e live. Esclusioni : scommesse annullate, cancellate, o oggetto di Cash Out non sono valide ai fini della promozione.

: scommesse annullate, cancellate, o oggetto di Cash Out non sono valide ai fini della promozione. Pagamenti: le vincite potenziate sono accreditate in denaro reale.

Bonus scommesse di benvenuto Dettagli Importo massimo 2 vincite potenziate del 100% fino a 500€ ciascuna Tipo di scommessa 1 pre-match e 1 live Utilizzo Scommesse singole su tutto lo sport Scadenza 7 giorni dall'attivazione Condizioni Solo per nuovi clienti, deposito minimo 20€

Betflag

BetFlag offre una promozione speciale per gli utenti che si registrano per la prima volta al sito utilizzando il codice promozionale "FLAGOALIT". Questa promozione include un bonus senza deposito e un bonus extra di 10€ per la sezione sport.

Dettagli del bonus senza deposito

Il bonus senza deposito di BetFlag consiste in un totale di 150€, suddiviso in cinque bonus da 30€ ciascuno. Questi bonus vengono erogati a intervalli di tre giorni l’uno dall’altro, a partire dalla convalida dell'account tramite l’invio di un documento di riconoscimento, la verifica del numero di cellulare e dell'indirizzo email. Ogni bonus deve essere giocato in un’unica scommessa con una quota minima di 5.00, e ha una validità di 3 giorni dall'attivazione.

Bonus extra di 10€ sullo sport

In aggiunta, inserendo il codice promozionale "FLAGOALIT" durante la registrazione, si riceve un bonus aggiuntivo da 10€ da utilizzare all’interno della sezione Sport. Questo bonus deve essere utilizzato in un’unica puntata a quota minima di 5.00 e ha un turnover di 10€. Anche questo bonus ha una scadenza di 3 giorni dalla data di assegnazione.

Bonus scommesse Dettagli Importo 10€ Quota minima 5.00 Turnover 10€ Scadenza 3 giorni dalla data di assegnazione

Come ricevere e utilizzare il bonus freebet

Dopo aver visto qualche offerta interessante si può passare alla pratica, con una guida dettagliata che spiega come registrarsi ai siti scommesse per ricevere il bonus freebet e come utilizzarlo in modo corretto.

Per ricevere e utilizzare un bonus free bet, come quello proposto da Betway, bisogna conoscere i T&C specifici. In generale, però, gli step inclusi qui di seguito sono validi e rilevanti.

Ricezione del bonus free bet

Registrazione sul sito del bookmaker: Accedere al sito ufficiale del bookmaker e cliccare sull’apposito pulsante per la registrazione.

Compilare il modulo di iscrizione fornendo le informazioni richieste, fra cui nome, indirizzo email, data di nascita e codice fiscale.

Assicurarsi che i dati inseriti siano accurati e completi, prestando particolare attenzione ai dettagli relativi al documento di identità fornito. Inserimento del codice promozionale: Se l’offerta richiede un codice promozionale, inserirlo nell’apposito campo durante la fase di registrazione.

Alcuni bonus potrebbero essere attivi in automatico, senza la necessità di inserire un codice. Verifica dell'account: Dopo la registrazione, bisognerà effettuare la convalida dell’account tramite l’invio di un documento di identità (Fronte e retro, entro 30 giorni).

Completare la verifica del numero di telefono e dell’indirizzo email, se richiesto, per qualificarsi al bonus. Effettuazione del primo deposito (o altre azioni qualificanti): A seconda dei casi, per attivare l’offerta potrebbe essere necessario effettuare un primo deposito minimo, o completare un’altra azione qualificante, così come specificato nei termini e condizioni del bonus.

Utilizzare metodi di pagamento qualificanti per il bonus per la ricarica iniziale. Accredito del bonus: Una volta effettuato il deposito e completati i passaggi precedenti, il bonus freebet verrà accreditato automaticamente sul conto.

È possibile verificare l’accredito del bonus nella sezione "Le mie offerte" o "Il mio account".

Utilizzo del bonus Free Bet

Selezione dell'evento sportivo: Accedere alla sezione sportiva del sito e selezionare l’evento sportivo su cui scommettere.

Verificare eventuali limiti sulla quota minima, sui mercati e sugli eventi sportivi su cui è possibile utilizzare il bonus free bet. Piazzare la scommessa: Dopo aver selezionato l'evento, scegliere il tipo di scommessa (singola, multipla, etc.) su cui utilizzare il bonus.

Inserire l’importo del bonus free bet nella schedina di scommessa e confermare la giocata. Ricordare che la free bet non è frazionabile o utilizzabile in più puntate. Conferma della scommessa: Verificare i dettagli della scommessa, inclusa la quota e l’importo del bonus.

Confermare la scommessa, che verrà piazzata utilizzando il bonus freebet senza intaccare il saldo reale. Attesa dell'esito della scommessa: Attendere la conclusione dell’evento per conoscere l’esito della scommessa.

In caso di esito positivo, le vincite nette verranno accreditate sul saldo prelevabile (sottratto l’importo iniziale del bonus free bet). Prelievo delle vincite: Le vincite derivanti dal bonus free bet saranno disponibili per il prelievo, a meno che non sia previsto un ulteriore requisito di puntata (a seconda del sito potrebbe essere chiamato wagering, rollover o playthrough).

Ulteriori considerazioni

Scadenza del bonus : tutti i bonus scommesse, incluse le free bet hanno un termine, ovvero una data di scadenza, come ad esempio 7 giorni dall’accredito nel caso della promo di benvenuto di Betway. Nel caso in cui il bonus non venga utilizzato entro questo termine.

: tutti i bonus scommesse, incluse le free bet hanno un termine, ovvero una data di scadenza, come ad esempio 7 giorni dall’accredito nel caso della promo di benvenuto di Betway. Nel caso in cui il bonus non venga utilizzato entro questo termine. Limiti di utilizzo: spesso si possono trovare anche dei limiti sull’importo massimo della scommessa o sui tipi di scommesse in cui è possibile utilizzare il bonus. Verificare attentamente i termini e le condizioni.

FAQ

Le free bet vengono proposte solo come bonus di benvenuto?

No, anzi, è più frequente che vengano accreditate a utenti già iscritti, in particolar modo in occasioni di eventi sportivi speciali.

Che differenze ci sono fra le free bet e i bonus scommesse?

Le free bet non sono utilizzabili su più giocate, ovvero non sono divisibili. Inoltre, nel calcolo della vincita, bisogna sottrarre l’importo iniziale della free bet, a differenza dei bonus scommesse standard.

Cosa succede al bonus free bet in caso di annullamento della giocata?

A seconda delle politiche del bookmaker, nel caso in cui una scommessa piazzata con un bonus freebet venisse annullata, il valore della free bet potrebbe non essere rimborsato e il bonus potrebbe andare perso.