Quote vincente Serie B 2024/2025: tra Palermo, Cremonese e Sassuolo spunta il Pisa

In questo articolo ecco il confronto quote vincente della Serie B 2024/25 con i consigli utili e pronostici per scommettere online ed i pronostici dei nostri esperti di betting.

La Serie B comincia ad entrare nel vivo. Palermo, Cremonese e Sassuolo rimangono le favorite per la vittoria del campionato, che vale una delle due promozioni in A, ma lo scenario adesso si sta evolvendo.

I rosanero considerati favoritissimi a inizio campionato adesso vedono salire la loro quota vincente Serie B. Emergono invece con forza le candidature di Spezia e soprattutto di un Pisa reduce da un inizio di stagione straordinario.

Pronostici e quote vincente Serie B 2024/2025

Palermo ancora tra le favorite: quota vincente Serie B

La squadra guidata da Alessio Dionisi sino ad ora non ha rispettato le attese iniziali con un ruolino di marcia non esaltante. La rosa del club siciliano sulla carta resta una delle migliori, potendo contare su profili di categoria come Lucioni e Di Mariano nonché su giocatori con esperienza in A come Filippo Ranocchia, Di Francesco ed Henry avendo a disposizione poi un bomber come capitan Brunori. Serve però un cambio di passo in fretta.

Scommessa 1: Palermo vincente Serie B a 4.50 su bet365

La Cremonese resta una candidata forte per la vittoria finale

Anche il club grigiorosso si è presentato ai nastri di partenza con una squadra di tutto rispetto migliorata con gli arrivi di profili come Ceccherini, Vandeputte, Bonazzoli e De Luca. Il rendimento della squadra di Stroppa nelle prime fasi è stato migliore di quello del Palermo e uno dei migliori tra le squadre considerate favorite per la vittoria della cadetteria. La quota vincente Serie B resta stabile.

Scommessa 2: Cremonese vincente Serie B a 4.50 su Snai

Il Sassuolo vuole il ritorno in A: la quota vincente Serie B

Dopo la traumatica retrocessione dello scorso anno i neroverdi stanno prendendo le misure ad un campionato nel quale mancavano da 12 anni. Il potenziale della squadra guidata da Fabio Grosso resta notevole per la cadetteria e a breve il Sassuolo ritrovera il suo giocatore simbolo Berardi, di recupero dopo il brutto infortunio al tendine d’Achille, anche se non è detto che resti per tutta la stagione. Anche senza il classe 1994 comunque gli emiliani resterebbero una squadra di tutto rispetto e in grado di trionfare in Serie B, come rispecchiato anche dalla quota vincente.

Scommessa 3: Sassuolo vincente Serie B a 4.50 su Eurobet

Il Pisa rilancia la sua candidatura per la vittoria della Serie B: il pronostico

Considerato all’inizio come una possibile outsider nella lotta alla vittoria del campionato, il Pisa di Filippo Inzaghi ha stupito tutti issandosi in vetta alla classifica della Serie B. La squadra toscana adesso è considerata tra le favorite per la vittoria della seconda serie come rispecchiato dal cambiamento della quota vincente Serie B rispetto a inizio anno. I nerazzurri hanno un'identità di gioco già ben strutturata ed una rosa composta da giocatori di spessore per la categoria in cui spiccano l’attaccante Bonfanti e l’esterno Tramoni, in attesa che faccia il suo rientro il talentuoso fantasista Morutan. Il Pisa ha dunque le carte in regola per poter vincere.

Scommessa 4: Pisa vincente Serie B a 5.00 su Goldbet

Come funziona il campionato di Serie B

La Serie B ha l’attuale formato dalla stagione 2013/2014. Si parte con la regular season, che si svolge su 38 giornate da quando il numero delle squadre della cadetteria è stato ridotto a venti, nella stagione 2019/2020.

Le prime due squadre in campionato conquistano la promozione in Serie A. Le squadre che si classificano dal 3º all’8º posto si qualificano per i playoff. I club piazzati dal 5º all’ 8º posto giocano un primo turno preliminare in gara secca. Dopo di ciò si disputeranno semifinali e finali in gara doppia: in caso di parità prevale sempre il fattore classifica e il posizionamento al termine della stagione regolare. I playoff non si disputano in caso di distacco di 14 punti tra la 3º e la 4º classificata.

Le tre peggiori classificate retrocedono in Serie C mentre quintultima e quartultima disputano i playout se la distanza tra esse e inferiore a 4 punti di distacco. Anche per i playout vale il fattore classifica.

FAQ Quota vincente Serie B

Quanto dura la Serie B 2024/2025?

La regular season della Serie B 2024/2025 è iniziata il 15 agosto e si chiuderà il 9 maggio. Le date dei playoff e dei playout saranno ufficializzate a inizio 2025.

Quale squadra ha vinto più volte il campionato di Serie B?

La squadra con più titoli conquistati in Serie B è il Genoa che ha vinto il secondo campionato italiano per 6 volte. Tra quelle attualmente impegnate in cadetteria le squadre con il maggior numero di successi sono il Palermo, che lo ha vinto 5 volte, e il Brescia, con 4 affermazioni.

Qual è il momento migliore per scommettere sulla vincente Serie B?

A questa domanda non esiste una risposta esatta: prevale la componente soggettiva di ogni giocatore. Certamente scommettere all’inizio può rivelarsi la mossa giusta per la quota vincente Serie B specie se si punta su una squadra inizialmente non favorita che però alla lunga emerge in termini di performance: al contrario puntare su una squadra favorita in corso d’opera, magari dopo un risultato non positivo, potrebbe dare la possibilità di vedere un rialzo della quota vincente Serie B.

Qual è l'ultima squadra che ha vinto il campionato di B dopo essere retrocessa dalla Serie A?

L’ultima squadra ad aver vinto il campionato di Serie B dopo la retrocessione dalla A e stata l’Empoli nella stagione 2017/2018.