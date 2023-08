In questo articolo i giocatori troveranno una panoramica sul bonus scommesse AdmiralBet con tutte le informazioni più importanti sull'iniziativa.

In questo articolo si analizzerà nel dettaglio il bonus scommesse Admiralbet di benvenuto, una promozione riservata ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta a questo bookmaker autorizzato in Italia dall'ADM con licenza GAD n. 15096.

La promozione di benvenuto offre il 100% della prima ricarica fino ad un massimo di 300€ ottenibile in seguito a registrazione e senza uso di codice promozionale Admiralbet.

Come funziona il bonus scommesse AdmiralBet

Il bonus scommesse AdmiralBet di benvenuto offre ai nuovi clienti che non hanno ancora effettuato il loro primo deposito, l'opportunità di ricevere fino a 300€ come incentivo alla registrazione sul sito.

L'operatore, infatti, prevede l'assegnazione di un importo pari al 100% del primo versamento qualificante, fino ad un massimo di 100€, che può poi essere sbloccato fino ad un massimo di 300€ in Real Bonus.

Per attivare il l'offerta, è necessario effettuare un primo deposito di almeno 20€ entro 7 giorni dalla data di registrazione, selezionando l'apposita opzione dedicata all'iniziativa in fase di apertura conto gioco. L'importo depositato deve essere poi movimentato una volta entro 7 giorni su scommesse singole o multiple, con una quota minima di 1.50.

Ulteriori termini e condizioni

Una volta attivato, il Fun Bonus deve essere utilizzato entro 6 giorni, con un volume di gioco pari a cinque volte (x5) il suo valore. Affinché siano considerate valide ai fini promozionali, occorre piazzare scommesse in multipla di almeno 3 eventi, ognuno dei quali con una quota minima di 1.30. Il saldo ottenuto può essere convertito in Real Bonus fino a un massimo di 300€. Qualora il volume di gioco non venga raggiunto entro i tempi stabiliti, le somme e le relative vincite verranno annullate del tutto.

Il Real Bonus ottenuto non è immediatamente prelevabile. Deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla sua assegnazione su scommesse sportive con una quota minima di 1.50.

AdmiralBet Bonus Scommesse Rollover: 5x per il fun bonus, 1x per il real bonus Requisiti: nuovo utente Validità: entro 6 giorni dall’accredito del fun bonus, 30 giorni per il real bonus Primo deposito: richiesto Accreditato entro: alla refertazione della giocata qualificante Min. deposito: 20€ Free spins: no Codice promo: non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse AdmiralBet

Per ottenere il bonus scommesse AdmiralBet, bisogna seguire questi step:

Registrazione : per prima cosa occorre iscriversi al sito ufficiale dell'operatore. L'iniziativa è riservata ai nuovi clienti che si registrano per la prima volta (solo maggiorenni) e che non hanno ancora effettuato il loro primo deposito;

: per prima cosa occorre iscriversi al sito ufficiale dell'operatore. L'iniziativa è riservata ai nuovi clienti che si registrano per la prima volta (solo maggiorenni) e che non hanno ancora effettuato il loro primo deposito; Effettuare il primo deposito : entro 7 giorni dalla data di registrazione, bisogna depositare un importo minimo pari a 20€. Durante questo passaggio, è necessario selezionare la voce relativa all'iniziativa di benvenuto per attivare l'offerta;

: entro 7 giorni dalla data di registrazione, bisogna depositare un importo minimo pari a 20€. Durante questo passaggio, è necessario selezionare la voce relativa all'iniziativa di benvenuto per attivare l'offerta; Assegnazione e attivazione : verrà accreditato un Fun Bonus scommesse AdmiralBet pari al 100% del primo deposito (fino a un massimo di 100€). Per attivarlo e riceverlo, sarà necessario scommettere l'importo depositato almeno una volta entro 7 giorni dal primo deposito. Le scommesse dovranno avere una quota minima di 1.50. Non saranno conteggiate scommesse sistemistiche o andate in rimborso;

: verrà accreditato un Fun Bonus scommesse AdmiralBet pari al 100% del primo deposito (fino a un massimo di 100€). Per attivarlo e riceverlo, sarà necessario scommettere l'importo depositato almeno una volta entro 7 giorni dal primo deposito. Le scommesse dovranno avere una quota minima di 1.50. Non saranno conteggiate scommesse sistemistiche o andate in rimborso; Conversione in Real Bonus Sport : l'importo ottenuto e attivato deve essere scommesso 5 volte entro 6 giorni dalla sua attivazione. Le scommesse sportive dovranno essere multiple contenenti almeno 3 eventi con quota minima 1.30. Il massimo consentito per una singola scommessa con saldo Fun Bonus è pari a 100€. Il saldo può essere convertito in saldo Real Bonus Sport, fino a un massimo di 300€.

: l'importo ottenuto e attivato deve essere scommesso 5 volte entro 6 giorni dalla sua attivazione. Le scommesse sportive dovranno essere multiple contenenti almeno 3 eventi con quota minima 1.30. Il massimo consentito per una singola scommessa con saldo Fun Bonus è pari a 100€. Il saldo può essere convertito in saldo Real Bonus Sport, fino a un massimo di 300€. Sblocco del Real Bonus Sport: scommettere una sola volta (in una o più scommesse) con quota totale minima di 1,50 entro 30 giorni dalla data di assegnazione.

Occorre prestare attenzione anche ai seguenti dettagli

Non bisogna effettuare prelievi prima che l'importo ottenuto sia convertito in Real Bonus Sport, altrimenti il saldo sarà annullato.

Sono esclusi dall'offerta gli utenti già registrati su "Casino Le Palme" e "Admiral24h".

Gli utenti che giungono al sito dell'operatore tramite la sezione sport di Starvegas avranno diritto a un altro bonus benvenuto scommesse.

Come sbloccare il bonus scommesse AdmiralBet

Come molti giocatori sapranno già, non è mai possibile prelevare direttamente un welcome bonus ma solo le sue vincite derivanti o l'importo residuo ottenuto dopo il rigioco della somma secondo i requisiti di puntata indicati. A questo punto, soddisfatto il wagering del Fun Bonus e convertito questo in Real, sarà possibile seguire i seguenti step:

Effettuare il login al proprio account di gioco sulla piattaforma;

Aprire la propria area personale, cliccando in alto a destra;

Selezionare “Prelievo” dal menù a tendina;

Selezionare un metodo di pagamento;

Inserire l’importo da prelevare;

Confermare la transazione, inserendo i dati necessari.

Altre promozioni AdmiralBet per le scommesse sportive

Oltre al bonus scommesse AdmiralBet di benvenuto, questo operatore propone altre offerte per gli appassionati di betting. Le promozioni aggiornate possono essere consultate cliccando su “Promo” nella barra di navigazione secondaria in alto a destra. Ecco due esempi di iniziative promozionali disponibili a tutti gli utenti.

Flash Goal

Scommettendo sul risultato secco 1X2 delle partite indicate in pagina promozionale, qualora venga segnato un goal entro i 10 minuti iniziali del match e si perda la schedina, questa verrà rimborsata. Per prendere parte all'iniziativa occorre scommettere in singola pre-match su uno degli eventi sportivi indicati dall'operatore nella pagina della promo con un importo minimo che va da 20€ a 50€. Si ottiene un rimborso calcolato in percentuale a seconda del minuto in cui viene segnato il goal fino ad un massimo del 100% di rimborso. Il bonus scommesse AdmiralBet ottenuto ha validità di 30 giorni e requisiti pari a x1.

Bonus Multipla

La promo "Bonus Multipla" aumenta le potenziali vincite delle schedine in multiple di almeno 4 eventi, incrementandole fino al 200% a seconda del numero di selezioni con quota superiore o uguale a 1.25 nella schedina. Le scommesse sistemistiche sono escluse.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Admiralbet

Il bookmaker online ADM propone una sezione dedicata alle scommesse sportive denominata “Sport”. Sulla sinistra è possibile navigare la proposta di gioco, suddivisa in 20 discipline diverse, centinaia di mercati e migliaia di opzioni fra cui scegliere.

Per quanto riguarda il bonus scommesse Admiralbet di benvenuto, ci sono limitazioni rispetto alla tipologia di puntata:

La giocata qualificante con il deposito può essere una singola o una multipla, purché abbia quota minima 1.50 .

. Il fun bonus può essere usato esclusivamente in multiple di almeno 3 eventi , con quota minima per selezione di 1.30, fino a un massimo di 100€ per multipla e ricordandosi di selezionare l’apposito “flag” all’interno della schedina.

, con quota minima per selezione di 1.30, fino a un massimo di 100€ per multipla e ricordandosi di selezionare l’apposito “flag” all’interno della schedina. Il real bonus è utilizzabile in scommesse singole o multiple purché a quota minima 1.50.

AdmiralBet: bonus scommesse a confronto con altri siti ADM

FAQ - Domande Frequenti

Come funziona il bonus scommesse AdmiralBet?

Per aderire all'iniziativa di benvenuto occorre essere un nuovo utente ed aprire per la prima volta un conto gioco online (solo maggiorenni). Dopo di ché sarà necessario soddisfare le condizioni previste dall'operatore come possono esserlo una giocata qualificante o un deposito entro 7 giorni dalla registrazione. Occorre indicare che il Fun Bonus ha specifici requisiti di puntata da soddisfare per essere convertito in Real.

Come convertire un Fun Bonus in Real Bonus?

Per convertire un Fun Bonus in Reale basta semplicemente soddisfare i requisiti di puntata previsti per la promozione. Ciò vuol dire generare un volume di giocate pari ad un tot della somma ottenuta dal bookmaker. Nel caso del bonus scommesse, ad esempio, bisognerà rigiocare questo per x5 volte il suo valore.

Cosa succede se non si spunta il flag nella schedina per usare il fun bonus?

Che, se disponibile, la puntata viene effettuata con saldo reale.