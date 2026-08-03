I nuovi iscritti possono ottenere su AdmiralBet bonus senza deposito e primo versamento fino ad un totale di 6.000€ e 500 Free Spin. In fase di registrazione i nuovi utenti possono digitare il codice promozionale AdmiralBet.

Panoramica dei bonus benvenuto AdmiralBet

AdmiralBet: bonus benvenuto per le scommesse sportive

Ecco le principali informazioni sull'offerta di benvenuto dell'operatore:

🏷️ Descrizione offerta: Fino a 6.000€ di benvenuto e 500 Free Spin.

Fino a 6.000€ di benvenuto e 500 Free Spin. 🛠️ Come funziona: Dopo la registrazione e la verifica del conto, si deve effettuare un primo deposito di almeno 20€ per attivare un bonus del 50% dell'importo versato fino a 5.000€. In più si ottengono 1.000€ senza deposito alla registrazione e 500 Free Spin.

Dopo la registrazione e la verifica del conto, si deve effettuare un primo deposito di almeno 20€ per attivare un bonus del 50% dell'importo versato fino a 5.000€. 🔖 Codice promozionale: ADMIG***

🔒 Condizioni specifiche: È necessario generare un volume di scommesse pari a 6 volte l'importo del primo deposito. Le scommesse devono essere multiple, con almeno 3 eventi e una quota minima di 2.00 per ciascun evento. Il bonus può essere giocato su scommesse sportive con moltiplicatore 2.00.

necessario generare un volume di scommesse pari a 6 volte l'importo del primo deposito. Le scommesse devono essere multiple, con almeno 3 eventi e una quota minima di 2.00 per ciascun evento. Il bonus può essere giocato su scommesse sportive con moltiplicatore 2.00. 🔎 Termini e condizioni: Il deposito minimo è di 20€, da effettuare entro 7 giorni. Il volume di gioco deve essere generato entro 15 giorni dal deposito. Sono escluse le scommesse a sistema e quelle con cashout.

⭐ AdmiralBet bonus benvenuto Dettagli 1.000€ senza deposito Coefficiente di giocata pari a 100, Cap 1 e durata 15 giorni 500 Free Spin Vincite hanno wagering 100, Cap 1 e durata 15 giorni 50% fino 5.000€ Requisiti: rigioco x6 volte il versato

Multiple min. 3 eventi quota 2.00 per ciascuno

Real Bonus spendibile su scommesse moltiplicatore 2

Validità 7 giorni Codice Promozionale ADMI****

Esempio utilizzo del bonus AdmiralBet

Come si sblocca il Fun Bonus di Admiralbet per poter prelevare le vincite ottenute? Ecco un esempio pratico:

un giocatore che deposita 100€ otterrà 50€ (50% della prima ricarica)

per poter sbloccare il Fun Bonus avrà bisogno di effettuare scommesse pari a 300€ (50€ x 6 volte)

Una volta soddisfatti i requisiti di rigioco, si ottiene un importo da poter utilizzare per le scommesse sportive entro 7 giorni.

Bonus benvenuto casinò AdmiralBet

🏷️ Descrizione offerta : 1.000€ senza deposito e 500 Free Spin, più il 200% sul primo veramento fino a 3.500€.

: 1.000€ senza deposito e 500 Free Spin, più il 200% sul primo veramento fino a 3.500€. 🛠️ Come funziona: La registrazione tramite SPID dà diritto a 500 Free Spin e 1.000€ senza deposito. La prima ricarica invece attiva un Fun Bonus del 200% dell'importo versato, fino a 3.500€.

La registrazione tramite SPID dà diritto a 500 Free Spin e 1.000€ senza deposito. La prima ricarica invece attiva un Fun Bonus del 200% dell'importo versato, fino a 3.500€. 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico.

Non è richiesto un codice specifico. 🔒 Requisiti di puntata : I requisito di giocata (WR) previsti dall'offerta sono 50 volte. Una volta convertito, l'importo ottenuto deve essere giocato almeno 1 volta.

: I requisito di giocata (WR) previsti dall'offerta sono 50 volte. Una volta convertito, l'importo ottenuto deve essere giocato almeno 1 volta. ✔️ Giochi contribuenti : I Fun Bonus sono utilizzabili su giochi che presentano l'opzione "Bonus" nel menù d'avvio e sulle slot selezionate.

: I Fun Bonus sono utilizzabili su giochi che presentano l'opzione "Bonus" nel menù d'avvio e sulle slot selezionate. ⏱️ Validità: L'utente ha 10 giorni per soddisfare tutti i requisiti.

L'utente ha 10 giorni per soddisfare tutti i requisiti. 🔎 Termini e condizioni: Il Real Bonus convertito è spendibile esclusivamente sui prodotti della sezione Slot.

Come aprire un conto gioco

Il procedimento di apertura di un nuovo conto gioco sul sito di AdmiralBet per poter usufruire del bonus scommesse di benvenuto è riassumibile in queste semplici operazioni che porteranno via soltanto pochi minuti:

visitare il portale e cliccare sul pulsante di registrazione fornire gli ulteriori dati personali richiesti creare un nome utente e una password indicare gli estremi di un documento di riconoscimento valido selezionare la voce "Bonus 1° Ricarica Scommesse 50% fino a 5.000€" per aderire all’iniziativa prendere visione della documentazione finale e accettare i termini e le condizioni per finalizzare la registrazione.

Ricordiamo infine che occorre validare il conto creato entro 30 giorni dall'iscrizione attraverso l'invio di una copia del proprio documento di identità.

Altre promozioni presenti su AdmiralBet

Non solo sport su AdmiralBet: a disposizione dell’utenza vi sono anche altre offerte di benvenuto relative a diverse sezioni del sito come Slot e Poker, senza dimenticare il bonus registrazione senza deposito. In più sono disponibili anche altre promozioni periodiche o iniziative come:

Invita un amico

VIP Club

Bonus multipla fino al 200%

AdmiralBet: bonus multipla fino al 200%

Per gli appassionati di multiple, ovvero scommesse con più eventi, l'operatore offre l’opportunità di incrementare le potenziali vincite grazie al bonus applicabile su giocate contenenti almeno 4 eventi, ognuna delle quali con quota minima pari a 1,25. L’incremento parte dal 3% e può arrivare fino al 200% in caso di schedine con 30 eventi inseriti al loro interno

AdmiralBet: bonus scommesse a confronto con altri siti ADM

Per altre info su promozioni di benvenuto di altri operatori consigliamo di visitare i siti ufficiali e confrontare le iniziative per i nuovi utenti come ad esempio su Sisal, William Hill o Lottomatica. Anche in questo caso i nuovi utenti troveranno dei bonus senza deposito alla registrazione.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi del bonus di AdmiralBet?

Come ho avuto modo di constatare, l'offerta proposta da AdmiralBet è particolarmente generosa in termini di bonus elargito: si tratta infatti di un importo pari a un massimo di 6000€, con l'aggiunta di 500 Free Spin da utilizzare nella sezione dedicata a slot e casinò. Un impegno a diversificare rispetto ad altri operatori.

Quanto facile è sbloccare la promozione?

Questo è un aspetto importante da prendere in esame: gli importi sono a prima vista elevati, ma i requisiti minimi di puntata per sbloccare il bonus potrebbero non essere proprio alla portata di chiunque. L'offerta del 50% fino a 5000€, ad esempio, prevede un rigioco pari a sei volte la cifra versata in prima istanza.

Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?

A mio parere, l'evidente complessità del bonus di benvenuto AdmiralBet lo rende appetibile soltanto a un pubblico esigente e soprattutto con una certa propensione al rischio. Decisamente sconsigliato, dunque, per chi è alla ricerca di un'offerta molto più basica e in linea con conoscenze minime all'interno del mondo delle scommesse.

Domande frequenti sul bonus AdmiralBet

Come si attiva il bonus di benvenuto AdmiralBet?

L’attivazione del bonus di benvenuto è legata alla registrazione di un nuovo conto gioco sul portale dell’operatore e alla selezione dell’apposita voce relativa all’offerta in fase di iscrizione. Dopo di ché occorre effettuare un deposito qualificante.

Qual è il versamento minimo da effettuare per aderire alla promozione?

Il primo deposito qualificante richiesto è pari ad almeno 20€, effettuabile entro e non oltre 7 giorni dalla data di registrazione al sito.

Sono accettati tutti i metodi di pagamento?

No, l’offerta è attivabile con i metodi presenti sul sito ad eccezione del deposito tramite Skrill.