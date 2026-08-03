I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta sul sito ed utilizzano il codice bonus PokerStars dedicato, possono ottenere un bonus di benvenuto a scelta tra scommesse, casinò o poker.

Panoramica dei bonus PokerStars di benvenuto

PokerStars: bonus benvenuto per le scommesse sportive

Il bonus benvenuto scommesse di Pokerstars.it funziona così:

🏷️ Descrizione offerta: 100€ per i nuovi giocatori.

100€ per i nuovi giocatori. 🔖 Codice promozionale: bisogna digitare il codice promo WLCSPO**** alla registrra

bisogna digitare il codice promo WLCSPO**** alla registrra 🛠️ Come funziona: dopo la registrazione e la convalida del conto entro 7 giorni, un primo deposito di almeno 20€ permette di ricevere il 100% fino 100€ per le scommesse.

dopo la registrazione e la convalida del conto entro 7 giorni, un primo deposito di almeno permette di ricevere il 100% fino 100€ per le scommesse. 🔒 Condizioni specifiche: per rendere il bonus prelevabile, è necessario giocarlo su multiple con minimo 3 eventi con una quota minima totale di 10.00 .

per rendere il bonus prelevabile, è necessario giocarlo su multiple con minimo con una quota minima totale di . 🔎 Termini e condizioni: il deposito minimo qualificante è di 20€. L’utente ha 7 giorni di tempo per utilizzare e sbloccare l’importo. L'offerta non è cumulabile con altre promozioni.

⭐ PokerStars Bonus Sport Dettagli Offerta 100€ in Real Bonus Condizioni Verifica del conto e deposito Deposito minimo: 20€ Validità 7 giorni Spendibilità Scommesse quota 10.00 Legatura 3 Codice bonus WLCSPO*****

Bonus benvenuto casinò PokerStars

🏷️ Descrizione offerta: 300% sul primo deposito fino a un massimo di 300€ .

300% sul primo deposito fino a un massimo di . 🛠️ Come funziona: effettuando un primo deposito qualificante, i giocatori ricevono un importo pari a tre volte il versato, fino a 300€.

effettuando un primo deposito qualificante, i giocatori ricevono un importo pari a tre volte il versato, fino a 300€. 🔖 Codice promozionale: occorre digitare il codice CASINO**** o selezionare l'offerta in fase di registrazione

occorre digitare il codice CASINO**** o selezionare l'offerta in fase di registrazione 🔒 Requisiti di puntata: è necessario soddisfare un wagering pari a 40 volte e l’importo massimo convertibile in Real Bonus è di 300€.

è necessario soddisfare un wagering pari a 40 volte e l’importo massimo convertibile in Real Bonus è di 300€. ✔️ Giochi contribuenti: tutti i giochi contribuiscono al soddisfacimento dei requisiti.

tutti i giochi contribuiscono al soddisfacimento dei requisiti. ⏱️ Validità: i giocatori hanno 7 giorni di tempo per raggiungere il wagering richiesto.

i giocatori hanno 7 giorni di tempo per raggiungere il wagering richiesto. 🔎 Termini e condizioni: l'offerta è riservata ai nuovi utenti che effettuano il primo deposito.

Ecco un esempio pratico: ponendo di depositare 10€, si ottiene un bonus PokerStars casinò del valore di 30€. Bisognerà generare un volume di giocate pari a 1.200€ per soddisfare il wagering (30€ x 40 volte).

⭐ PokerStars Bonus Casino Dettagli Offerta 300% fino 300€ Condizioni Verifica conto e deposito Deposito minimo 20€ (no bonifico) Spendibilità x40 entro 7 giorni Codice bonus CASINO****

PokerStars: bonus benvenuto per il Poker

L'operatore nasce principalmente come poker room, per cui non può mancare un'offerta di benvenuto dedicata al poker online. Il bonus benvenuto per il poker di PokerStars.it funziona così:

🏷️ Descrizione offerta: Bonus del 100% sul primo deposito fino a €500.

🛠️ Come funziona: effettuando un primo deposito qualificante, i giocatori ricevono il 100% del versamento fino 500€.

effettuando un primo deposito qualificante, i giocatori ricevono il 100% del versamento fino 500€. 🔖 Codice promozionale: per la promo poker è 500-**** in fase di iscrizione

per la promo poker è 500-**** in fase di iscrizione 🔒 Requisiti di puntata: generare rake o fee (ogni 2€ di rake/fee generano 1€ di bonus poker)

generare rake o fee (ogni 2€ di rake/fee generano 1€ di bonus poker) ⏱️ Validità: l'importo ottenuto è spendibile entro 7 giorni

l'importo ottenuto è spendibile entro 7 giorni 🔎 Termini e condizioni: l'offerta è riservata ai nuovi utenti che effettuano il primo deposito.

⭐ PokerStars Bonus Poker Dettagli Offerta 100% fino 500€ Condizioni Verifica conto e deposito Deposito minimo 20€ Requisiti 1€ di bonus ogni 2€ rake/fee Spendibilità 7 giorni Codice bonus 500-****

Come aprire un conto di gioco

Per ottenere il bonus benvenuto PokerStars il primo passaggio naturalmente è la registrazione (solo maggiorenni). Aprire un conto di gioco è semplice e veloce, ecco gli step da seguire:

creazione dell'account: visitare il sito di PokerStars.it e creare un nuovo account; deposito: effettuare il primo deposito qualificante; convalida del conto: per aderire all’offerta occorre convalidare il conto subito mediante una foto ad un documento di identità valido.

Altre promozioni PokerStars

Oltre al bonus benvenuto, PokerStars propone altre iniziative, sebbene in numero inferiore rispetto ad altri operatori. Solitamente si tratta di promozioni periodiche legate a eventi sportivi di rilievo. Al momento è attiva una promozione sullo sport, oltre 3 per il casinò e diversi tornei per il poker. Ecco alcune delle iniziative disponibili

bonus multipla

quote stellari

Stars Back

PokerStars: bonus a confronto con altri siti di scommesse ADM

Per avere un quadro più completo delle offerte welcome attive al momento, si può leggere la nostra guida scommesse sui migliori bonus di benvenuto dei siti online con licenza ADM. Operatori simili a PokerStars che offrono un Real Bonus per le scommesse sono:

Sisal

William Hill

AdmiralBet

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi del bonus di PokerStars?

Il bonus scommesse offerto da PokerStars è interessante perché è semplice e diretto, almeno nell'erogazione. Leggermente più complessi, invece, i termini da soddisfare. Il credito extra è pari a 100€ e il deposito minimo previsto è di 20€, quindi accessibile quasi a tutti. Il vero punto da valutare è che le multiple su cui si può puntare devono avere una quota minima pari a 10. Non è di certo una cifra impossibile da raggiungere, ma richiede un po' di attenzione.

Quanto facile è sbloccare la promozione?

Lo sblocco iniziale del bonus PokerStars è semplice e standard. Basta registrarsi, effettuare la ricarica di almeno 20€ e si riceve il credito extra sul conto. Più che altro, è il suo utilizzo a creare qualche difficoltà agli utenti visto che le multiple su cui si può puntare devono avere almeno 3 eventi e una quota minima pari a 10.

Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?

Il bonus di PokerStars è adatto principalmente a giocatori che hanno un profilo di rischio molto alto. Una multipla con quota minima pari a 10 non è proprio da tutti. Di conseguenza, vedo il bonus perfetto per chi ama puntare su quote elevate e per chi sogna vincite importanti. Meglio ancora se sono già abituati a creare schedine studiate e aggressive, ovviamente sempre con un approccio consapevole al rischio.

FAQ - Domande frequenti sul bonus PokerStars

Come funziona il bonus PokerStars?

Il bonus PokerStars per le scommesse consiste in un Real Bonus di 100€, che si ottiene dopo aver effettuato il primo deposito qualificante di almeno 20€. L'importo non è prelevabile ma lo sono le vincite ottenute con esso.

Come ottenere il bonus su PokerStars?

Per ricevere il bonus PokerStars di benvenuto bisogna registrarsi (solo maggiorenni) selezionando l'offerta desiderata tra sport, casinò o poker, o digitare il codice promozionale manualmente. Dopo di ché occorre effettuare un versamento qualificante di almeno 20€.

Come si sblocca il bonus benvenuto su PokerStars?

Per sbloccare il bonus benvenuto PokerStars è necessario rigiocare l'importo almeno una volta su una scommessa sportiva che rispetti le condizioni indicate dall'operatore.

Il bonus è cumulabile con altre promozioni?

No, l'iniziativa di benvenuto non è cumulabile con altre promozioni di PokerStars.