In questa guida i giocatori potranno trovare tutte le informazioni necessarie per ottenere il bonus scommesse PokerStars sport attivo.

PokerStars, noto principalmente come uno dei principali operatori nel settore del poker online legale in Italia, propone ai suoi utenti anche una sezione dedicata alle scommesse sportive. Tutti i nuovi iscritti che selezionano la promozione di benvenuto, possono ricevere un bonus scommesse PokerStars fino a 100€, cui si aggiungono 50 free spins utilizzabili sulla slot machine Big Blue Bounty. In questo articolo i lettori potranno scoprire come funziona questa iniziativa promozionale, come prendervi parte e come sbloccare gli importi ottenuti. Per i nuovi utenti c'è poi la facoltà di inserire in fase di deposito un codice bonus pokerstars spesso collegato ad offerte dedicate per le varie sezioni.

Come funziona il bonus scommesse Pokerstars

Il bonus scommesse PokerStars sport è un'offerta di benvenuto volta ad incentivare la registrazione dei nuovi utenti sul sito. Coloro che decidono di aprire un account sulla piattaforma possono ottenere fino a 100€ e 50 free spin da utilizzare sulla slot Big Blue Bounty. Dunque si potrebbe suddividere l'iniziativa in due specifiche parti: una dedicata allo sport, e una dedicata alle slot machine online.

L'offerta funziona in questo modo: chi si registra per la prima volta sul sito dell'operatore ed effettua un primo deposito riceve immediatamente 50 free spin. Per quanto riguarda il bonus scommesse PokerStars, la promozione è suddivisa in 2 fasi. Nella prima, ai giocatori è richiesto di piazzare una multipla di almeno 3 eventi. Se questa scommessa risulta perdente, il bookmaker ADM rimborserà l'importo scommesso sotto forma di bonus scommesse, fino a un massimo di 10 euro.

La promozione continua poi con l'assegnazione di ulteriori bonus sport di 10 euro per ogni 100 euro di scommesse piazzate, fino a raggiungere un massimo di 90 euro di bonus.

Fra le puntate qualificanti, sono escluse le scommesse singole, i sistemi e le scommesse a rimborso. Inoltre, le multiple devono avere una quota minima di 3,00 per essere considerate valide ai fini della promozione.

PokerStars Bonus Scommesse di benvenuto Rollover: 1x per il bonus Disponibile per: nuovi utenti Periodo di validità: 14 giorni dall’accredito. Primo deposito: richiesto per completare l’offerta Accreditato entro: 36 ore dalla refertazione della multipla perdente. Min. deposito: 10 € Free spins: 50 free spins del valore unitario di 0,08 € Codice bonus non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse PokerStars

Per ottenere correttamente il bonus scommesse Pokerstars, seguire gli step raccolti a seguire:

Creazione dell'account: visitare il sito web di PokerStars Sports e creare un nuovo account (solo maggiorenni) Dopo aver creato l'account e aver fatto login, si effettua il primo deposito qualificante Accredito dei giri gratis: subito dopo il deposito qualificante, vengono accreditati 50 free spin per la slot machine online Big Blue Bounty Piazzare la scommessa qualificante: a questo punto piazzare una multipla di almeno 3 eventi, a quota minima 3.00 Attendere l’esito della giocata: se la prima scommessa risulta perdente, viene rimborsato l'importo puntato fino a 10€ A questo punto è possibile utilizzare il primo bonus scommesse Pokerstars Successivamente, ogni 100€ scommessi su multiple di 3 o più eventi, vengono assegnati ulteriori 10€, indipendentemente dall’esito della scommessa. Questo step può essere ripetuto fino a nove volte, per un bonus massimo di 90€.

Ulteriori termini e condizioni da conoscere

Ecco di seguito alcuni punti salienti dei termini e condizioni da rispettare:

Le scommesse sportive online saranno considerate valide solo qualora vengano refertate entro 90 giorni dalla data di registrazione dell'account.

Singole, sistemi e scommesse a rimborso non sono validi per le puntate qualificanti.

Il bonus scommesse PokerStars assegnato, se la prima scommessa risulta perdente, verrà accreditato entro 36 ore dalla refertazione della scommessa corrispondente.

I fondi bonus non possono essere prelevati direttamente, in conformità con le normative ADM.

Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni PokerStars Sports.

Cose da non fare per evitare l’annullamento della promo:

Non tentare di prelevare i fondi prima che vengano sbloccati.

Assicurarsi di utilizzare i free spin entro 14 giorni dall'accredito. Al termine di questo periodo, tutti i free spin e le vincite in sospeso andranno perduti.

Assicurarsi di seguire tutti i termini e condizioni menzionati sopra per non invalidare il bonus PokerStars.

Come sbloccare il bonus scommesse Pokerstars

Una volta soddisfatto il coefficiente di rigioco nel rispetto dei T&C della promozione con il bonus scommesse Pokerstars, e nel caso in cui la giocata effettuata risulti vincente, il saldo diventerà prelevabile. Per ritirare le vincite bisogna seguire questi step:

Effettuare il login su Pokerstars.it Cliccare sull’area personale, con l’icona a forma di omino Selezionare “Preleva” nella finestra a tendina Selezionare il metodo di pagamento preferito, inserire l’importo da prelevare e confermare la transazione, fornendo tutte le informazioni richieste (codici, password, ecc.).

Altre promozioni Pokerstars sport disponibili

Aprendo la sezione “Sport” del noto operatore, sarà visibile il pulsante “Promozioni” nella barra di navigazione secondaria. Consultando questa pagina, sarà possibile vedere quali offerte, iniziative e promozioni per le scommesse sportive sono attualmente disponibili sulla piattaforma.

A differenza di altri bookmaker ADM online, questo concessionario di gioco tende a proporre un numero inferiore di offerte. Solitamente, però, i bonus scommesse PokerStars ricadono nella categoria descritta sotto.

Promozioni periodiche sulle scommesse sportive

In passato sul sito sono stati proposti bonus scommesse PokerStars legati a particolari eventi sportivi come partite di cartello del campionato di Serie A o della nazionale italiana di calcio, che prevedevano l’erogazione di un'offerta variabile, a fronte di una scommessa qualificante di “X” € seguendo i T&C specificati.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Pokerstars

Il concessionario di gioco, nonostante concentri la sua attività sul noto gioco di carte, propone anche un’area da vero e proprio bookmaker, all’interno della quale vengono quotati ogni giorno centinaia di eventi sportivi. Attualmente sono spòp 9 gli sport su cui è possibile scommettere, un numero inferiore alla media dei siti di scommesse italiani, ma comunque sufficiente per la maggior parte degli utenti, che spesso concentra la propria attività sul calcio.

Per quanto riguarda il bonus scommesse Pokerstars, la giocata qualificante deve essere una multipla di almeno 3 eventi su qualsiasi sport, con quota minima 3.00 e deve trattarsi della prima scommessa eseguita dopo la creazione dell’account.

Il bonus in sé, invece, viene assegnato solo nel caso in cui la multipla qualificante risulti perdente, ed è utilizzabile su qualsiasi evento sportivo senza alcuna quota minima.

PokerStars: bonus scommesse a confronto con altri siti scommesse ADM

FAQ - Domande frequenti sui bonus scommesse Pokerstars

Nel caso in cui un evento della multipla qualificante risulti vincente, il bonus sarà erogato?

La multipla è considerata perdente anche se una sola delle selezioni (o degli eventi) di cui è composta risulti perdente al momento della refertazione. Dunque se la prima giocata risulterà vincente, l'importo non sarà erogato. Discorso differente è per gli importi calcolati sui successivi dieci depositi: in tal caso l'offerta si attiva indipendentemente dall'esito della schedina.

Le vincite derivanti dai free spins del bonus scommesse Pokerstars sono prelevabili?

No, eventuali vincite verranno accreditate sotto forma di bonus casinò istantaneo. Per trasformare il bonus casinò istantaneo in saldo prelevabile, è necessario ottenere 1 punto bonus per ogni euro di bonus istantaneo, entro 14 giorni dall’erogazione.

L'offerta di benvenuto dell'operatore è cumulabile con altre promozioni?

No, come accade spesso per le iniziative promozionali rivolte ai nuovi utenti, questo bonus benvenuto non è cumulabile con altre promozioni proposte dal sito. In ogni caso è sempre consigliabile consultare il portale ufficiale per saperne di più.