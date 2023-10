Netbet è un bookmaker italiano specializzato in scommesse sportive online e giochi da casinò. Il sito è affidabile in quanto certificato e autorizzato da ADM, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato che garantisce ai giocatori un alto livello di sicurezza nelle loro transazioni e nell'operato dell'operatore stesso in termini di rispetto degli standard di impostati dalla legge italiana.

In particolare, NetBet è un marchio di BPG S.r.l. Unipersonale e opera con concessione numero 15015, che lo rende un sito serio e sicuro per scommettere online.

In questa recensione Netbet offriremo una panoramica del sito, focalizzandoci sull'offerta scommesse, senza tralasciare argomenti di interesse come i mercati per le scommesse, i metodi di pagamento utilizzabili, l'app mobile, il supporto, ecc.

Come appare il sito Netbet

Il logo dell'operatore è composto dai tre colori princiapli del sito: bianco e rosso su sfondo nero/grigiastro. La homepage principale che si apre accedendo al sito è la sezione riservata alle scommesse. Questa è composta, come la maggior parte dei siti concorrenti, da una sezione a sinistra con gli sport selezionabili, una parte centrale con le quote e la parte destra relativa, invece, alla schedina.

La barra del menu in alto divide chiaramente il sito in base alle due macroaree scommesse e casinò (sia live che non).

Accedendo a scommesse o scommesse live, apparirà un sottomenu composto da:

Prematch

Live Suite

Multibet

Eventi Live

Multilive

Calendario

Aiuto

Blog

Offerte

Tramite i comandi presenti sulla stessa barra è possibile cambiare il modo in cui le informazioni vengono visualizzare, spostando la schedina in diverse parti della schermata.

I tasti in alto a destra, invece, permettono di effettuare l'accesso al proprio conto gioco o a effettuare la registrazione (per i nuovi utenti).

Bonus di benvenuto e registrazione

L'operatore, come molti altri siti concorrenti, offre ai nuovi giocatori iscritti la possibilità di usufruire di vantaggiose promozioni di benvenuto per le scommesse sportive. La registrazione può avvenire a patto che l'individuo sia maggiorenne e non disponga già di un account di gioco presso l'operatore. Vediamo di seguito quali sono le opinioni netbet sull'offerta di benvenuto.

Bonus scommesse Netbet: in cosa consiste l'offerta

Netbet offre un bonus di Benvenuto Sport del 50% fino a 50€ sul primo deposito effettuato (minimo 10€) con i sistemi di pagamento accettati (ad esclusione degli eWallet, quali Skrill e Neteller).

Per ottenere il bonus sarà necessario giocare una volta il 100% dell'importo qualificante depositato entro 15 giorni dal primo deposito. Verranno prese in considerazione scommesse sportive - multiple minimo 3 eventi, live o pre match – con quota finale non inferiore a 2,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,25.

Il bonus erogato in seguito al soddisfacimento dei requisiti di giocata è un Fun Bonus. Il Fun Bonus deve essere giocato interamente per 3 volte (alle stesse condizioni) per essere trasformato in bonus reale.

Il bonus reale, dovrà quindi essere giocato una volta alle stesse condizioni per essere prelevabile.

Registrazione conto Netbet

L'iscrizione su Netbet si effettua in 4 steps (Dati personali, Documenti, Residenza e Conferma), che permettono in pochi minuti di entrare a far parte del mondo Netbet e iniziare a scommettere sulle varie discipline sportive disponibili.

I vari campi prevedono l'inserimento di informazioni personali come data e luogo di nascita ma anche l'indirizzo completo di residenza. Viene altresì richiesto di inserire i dati relativi ad un documento d'identità tra carta d'identità, passaporto e patente di guida. Dopo la visione e l'accettazione dei termini e delle condizioni e del contratto di gioco, l'ultimo passaggio sarà la verifica dell'identità.

Questa consiste nell'invio a Netbet di una copia del documento che testimoni che la persona che sta aprendo il conto sia maggiorenne e non disponga di altri account di gioco.

Un alto requisito per ottenere il bonus scommesse Netbet, oltre all'iscrizione e la verifica del conto, è l'utilizzo del codice bonus Netbet che può essere effettuato in fase di registrazione.

Recensioni Netbet offerta bonus a confronto

Per avere un quadro più completo dell'offerta presentata dall'operatore, abbiamo deciso di includere un confronto con altre promo presenti sul mercato.

Scommesse su Netbet

Guardando alle recensioni Netbet possiamo affermare che la selezione sport su cui è possibile scommettere non è da meno rispetto ai concorrenti. Netbet, infatti, offre la possibilità di scommettere su un palinsesto variegato che include:

Calcio

Calcio a 5

Giocatori

Tennis

Basket

Pallavolo

Formula 1

Motociclismo

Ciclismo

Pallamano

Hockey su ghiaccio

Football americano

Football australiano

Baseball

Cricket

Freccette

Golf

Pugilato

Snooker

Tennistavolo

Squash

Spettacolo

Politica

Il catalogo di discipline, inoltre, è in costante aggiornamento e tiene conto delle tendenze e delle preferenze degli utenti.

Mercati e quote su Netbet

Se prendiamo in considerazione il calcio (che comunque è lo sport che genera il maggior numero di scommesse in Italia), ci rendiamo immediatamente conto che le opinioni Netbet menzionano un vasto numero di mercati ed eventi sui quali scommettere. Tra i principali campionati si possono trovare Serie A, Premier League, UEFA Champions League, e in generale competizioni per diversi paesi e per tornei più o meno rinomati.

Scommesse Live

Le scommesse live permettono di scommettere durante il corso dell'evento stesso. Netbet scommesse offre questa possibilità per gran parte degli sport offerti sulla sua piattaforma: calcio, tennis, basket, formula 1, hockey su ghiaccio, ecc.

La peculiarità di queste scommesse è che le quote live cambiano a seconda della possibilità di una squadra di ribaltare il risultato della partita, in seguito di eventi (infortuni, cartellini, ecc) durante la partita stessa.

L'opzione calendario

L'opzione calendario di Netbet permette di filtrare gli eventi sulla base della disciplina sportive e alle giornate in cui saranno giocate le partite. Di questo modo, lo scommettitore potrà selezionare gli eventi sui quali desidera scommettere e comporre quindi la schedina (sia essa singola, multipla o a sistema). Per ogni sport selezionato, si apre un menù a tendina che contiene tutte le partite che si giocheranno in quel giorno specifico. In breve, si tratta di un altro modo per comporre le schedine utilizzando come elemento di discernimento, la data in cui un determinato evento sarà giocato.

Diretta streaming su Netbet

Che il giocatore abbia piazzato una scommessa o meno, qualora disponga di un conto gioco con del saldo residuo potrà visualizzare le dirette streaming degli eventi sportivi di calcio, tennis, basket e pallavolo.

Per guardare in diretta una partita tra gli sport disponibili, basterà:

Effettuare l'accesso al conto Andare alla sezione Scommesse Live Scorrere la barra degli sport fino a Diretta TV Cliccare Diretta TV per vedere il programma del giorno Cliccare sul match che si vuole vedere

Opzione Cashout

La funzione Cash Out di Netbet permette il pagamento anticipato di una scommessa sportiva (o parte di essa) prima che si concluda. Offre agli scommettitori la possibilità di limitare le perdite o assicurare una vincita certa in un determinato momento dell'evento, sulla base del calcolo delle quote assegnato da Netbet.

Metodi di pagamento disponibili su Netbet

Su Netbet è possibile effettuare depositi e prelievi utilizzando una larga varietà di strumenti di pagamento. Nella tabella seguente vedremo un quadro riassuntivo di quelli accettati per ciascuna delle due operazioni:

Metodo di pagamento Depostio Prelievo Carta di credito ✔ ✔ Postepay ✔ PayPal ✔ ✔ PaySafe card ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ Bonifico bancario ✔ ✔ Apple Pay ✔ ✔

Per ciascuno dei metodi disponibili potrebbero essere applicate delle commissioni o dei tempi di attesa per vedere il saldo cambiare effettivamente. Per maggiori dettagli relativi agli strumenti di pagamento, rimandiamo al sito dell'operatore.

App scommesse Netbet

Come ogni operatore per scommesse che si rispetti, anche nelle recensioni Netbet si menzionano applicazioni per dispositivi mobili scaricabili dagli utenti sia su dispositivi Android che iOS.

Nel primo caso, sarà necessario autorizzare le app provenienti da sorgenti sconosciuti dalle impostazioni dello smartphone. Questo perché l'applicazione non è disponibile sul Play Store. Chi dispone di un iPhone, iPad o iPod, potrà invece trovare l'app Netbet direttamente sull'App Store o, in alternativa, potrà scaricarla dal sito del bookmaker.

Supporto clienti Netbet

Netbet non lascia gli utenti in balia degli eventi. Anzi, il sito dispone dell'area "centro assistenza" raggiungibile tramite un clic dal menu del sito. Qui l'utente troverà risposta a dubbi e perplessità relativamente a documenti, gioco responsabile, pagamenti, bonus, regole, ecc.

Per ciascuna delle categorie, Netbet ha preparato una serie di domande e risposte ai quesiti più ricorrenti, ma non manca di certo il supporto diretto con un operatore, per le richieste più particolari. Il servizio clienti è rintracciabile via:

Mail all'indirizzo info@netbet.it

Telefono al numero (+39) 0694803332 disponibile dalle 14:00 alle 22:00 tutti i giorni

Chat o Whatsapp dalle ore 10:00 alle 22:00.

Insomma, un servizio che secondo le nostre recensioni Netbet ci risulta piuttosto completo e in grado di rispondere a qualsiasi quesito relativo all'utilizzo del conto gioco.

Domande frequenti su Netbet

Ci sono altre offerte per le scommesse oltre ai bonus di benvenuto?

Certamente. Netbet ha una sezione apposita chiamata "offerte" tramite cui è possibile accedere alle promozioni attive. Uno tra i tanti programmi è NetBet Sport Vip che altro non è che un programma fedeltà che premia i giocatori. Non mancano poi promozioni a termine (giornaliere, settimanali, mensili) su marcatori, moltiplicatori, ecc.

Netbet è un operatore affidabile?

Sì, Netbet opera sotto supervisione dell'autorità garante ADM con concessione numero 15015. Pertanto, qualsiasi operazione è garantita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che assicura la legalità e l'affidabilità di Netbet fintanto che la concessione sussiste. Come risultato, scommettere su Netbet o giocare ai vari giochi di casinò, è sicuro.

È necessario pagare per giocare su Netbet?

Per poter giocare è necessario effettuare un deposito minimo di 10€ con uno qualsiasi dei metodi di pagamento accettati dall' operatore. Successivamente, si potrà giocare alle scommesse o ai giochi del casinò.