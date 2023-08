In questa guida si illustreranno tutti gli step per ottenere il bonus scommesse DaznBet di benvenuto e le info su termini e condizioni della promo.

DaznBet è uno dei nuovi siti scommesse online autorizzato dall'ADM con la licenza numero 15210. Il bookmaker prevede un bonus scommesse DaznBet di benvenuto fino a 250€ per i nuovi iscritti. La promozione, riservata appunto ai nuovi giocatori, è suddivisa in tre tranche e sarà oggetto dell'analisi dettagliata di questo articolo dove si vedrà nello specifico come funziona l'offerta, come aderirvi e quali sono i termini e condizioni previsti.

Come funziona il bonus scommesse DaznBet

Il bonus scommesse DaznBet di benvenuto offerto dall'operatore è specificatamente rivolto ai nuovi giocatori che si registrano sulla piattaforma per la prima volta. Questa iniziativa promozionale, strutturata in tre fasi progressive, propone un totale che può arrivare fino a 250€.

La meccanica dell'offerta è la seguente: una volta completata la registrazione per la prima volta (solo maggiorenni), inserendo il codice promozionale DaznBet dedicato durante il primo deposito, si riceverà un bonus del 50% del versamento fino a 50€.

Seguendo lo stesso procedimento, è possibile ricevere un ulteriore 50% fino a 100€ sul secondo e terzo deposito (per un totale di 200€), purché i depositi precedenti e i bonus scommesse DaznBet siano stati utilizzati completamente.

L'offerta del bookmaker online presenta, com'è logico che sia, alcune registrazioni. Nello specifico per ogni tranche è necessario effettuare un deposito qualificante di almeno 5€. L'importo depositato deve essere rigiocato interamente in multipla con almeno 6 eventi e quota minima per evento pari a 2.0 o maggiore (sistemi esclusi) prima che il bonus DaznBet scommesse possa essere utilizzato.

DaznBet Bonus Scommesse Rollover: 3x fun bonus, 1x bonus reale Requisiti: nuovo utente Validità: 7 giorni per ogni tranche Primo deposito: richiesto Accreditato entro: subito dopo il deposito, ma è utilizzabile dopo aver completato la giocata qualificante Min. deposito: 5 € Free spins: no Codice promozionale: richiesto

Ulteriori termini e condizioni

I bonus scommesse DaznBet non sono prelevabili e devono essere convertiti in saldo reale, accumulando un volume di scommesse pari a 3 volte l'importo dell'importo ricevuto, su scommesse sportive in multipla, con minimo 4 eventi e quota minima per evento 1.50 (sistemi esclusi). Gli importi di ciascuna scommessa devono essere compresi fra 1€ e 20€ al massimo.

I fun bonus hanno una validità di 7 giorni, trascorsi i quali, se non si è raggiunto il wagering richiesto per la conversione, l'importo ottenuto ed eventuali avanzamenti nel rigioco vengono annullati.

Come ottenere il bonus scommesse DaznBet

Per ricevere tutti i bonus scommesse DaznBet di benvenuto proposti ai nuovi giocatori è possibile seguire le indicazioni elencate a seguire:

Iscrizione : L'offerta è rivolta ai nuovi giocatori. Quindi il primo passo è effettuare la registrazione sul sito di scommesse sportive online (operazione consentita solo ai maggiorenni residenti in Italia)

: L'offerta è rivolta ai nuovi giocatori. Quindi il primo passo è effettuare la registrazione sul sito di scommesse sportive online (operazione consentita solo ai maggiorenni residenti in Italia) Primo Deposito : in corrispondenza del primo versamento, inserire il codice promozionale DaznBet dedicato all'iniziativa per attivare la promozione, ed effettuare un deposito qualificante di minimo 5€

: in corrispondenza del primo versamento, inserire il codice promozionale DaznBet dedicato all'iniziativa per attivare la promozione, ed effettuare un deposito qualificante di minimo 5€ Sblocco della somma : un importo pari al 50% del versato fino a 50 € verrà accreditato immediatamente ma sarà disponibile solo dopo aver giocato la ricarica iniziale per intero, piazzando una multipla con minimo 6 eventi e con quota minima per evento pari a 2.0

: un importo pari al 50% del versato fino a 50 € verrà accreditato immediatamente ma sarà disponibile solo dopo aver giocato la ricarica iniziale per intero, piazzando una multipla con minimo 6 eventi e con quota minima per evento pari a 2.0 Utilizzare il primo bonus : il primo importo ottenuto è un Real Bonus con rigioco x1 da giocarsi su schedine che rispettino le stesse condizioni già viste,

: il primo importo ottenuto è un Real Bonus con rigioco x1 da giocarsi su schedine che rispettino le stesse condizioni già viste, A questo punto occorre attivare la voce relativa alle successive fasi della promozione nella sezione Bonus del proprio account

Secondo e terzo deposito : una volta giocato l'importo del precedente versamento e il relativo bonus scommesse DaznBet ricevuto, è possibile passare alle fasi successive effettuando ulteriori due depositi. Si riceve così il 50% fino a 100€ sul rispetto secondo e terzo versamento (non è necessario un codice promozionale in questo caso)

: una volta giocato l'importo del precedente versamento e il relativo bonus scommesse DaznBet ricevuto, è possibile passare alle fasi successive effettuando ulteriori due depositi. Si riceve così il 50% fino a 100€ sul rispetto secondo e terzo versamento (non è necessario un codice promozionale in questo caso) Rigioco: gli importi ottenuti a questo punto possono essere giocati in multipla con almeno 4 eventi e quota minima per evento 1.50 (sistemi esclusi) con importi di ciascuna scommessa da un minimo di 1€ fino a 20€.

È importante ricordare che il codice promozionale DaznBet è una scelta facoltativa, ovvero non incide sulla registrazione o sul versamento sul sito ma è necessario per aderire all'iniziativa di benvenuto. Inoltre, per completare la promo, ci sono alcuni aspetti importanti da considerare:

Metodi di pagamento accettati: i depositi effettuati tramite bonifico bancario non sono validi per l'iniziativa.

i depositi effettuati tramite bonifico bancario non sono validi per l'iniziativa. Prelievi : qualora si effettui un prelievo prima che il bonus scommesse DaznBet sia sbloccato, si perde il diritto all'assegnazione dell'importo e qualsiasi somma o vincite ottenute con esse vengono annullate e rimosse dal conto gioco.

: qualora si effettui un prelievo prima che il bonus scommesse DaznBet sia sbloccato, si perde il diritto all'assegnazione dell'importo e qualsiasi somma o vincite ottenute con esse vengono annullate e rimosse dal conto gioco. Termini di conversione: il wagering richiesto per la conversione deve essere completato entro 7 giorni.

Come sbloccare il bonus scommesse DaznBet

Il bonus scommesse DaznBet non può essere prelevato ma si possono prelevare le vincite da esso derivanti una volta completata la promozione in tutte e tre le sue fasi. Ovvero esaurendo il requisito di puntata. Fatto questo, è possibile seguire questi step:

Accedere all’account di gioco sul sito con le proprie credenziali;

Aprire l’area personale;

Selezionare la voce “Prelievi”;

Selezionare il metodo di pagamento preferito;

Inserire l’importo che si desidera prelevare;

Confermare la transazione, fornendo tutte le altre info necessarie.

Altre promozioni DaznBet Sport

Gli appassionati delle scommesse sportive online troveranno su DaznBet bonus scommesse e promozioni anche dopo l'iscrizione. Le offerte si possono visualizzare cliccando su “Promozioni” nella barra di navigazione principale. A seguire abbiamo raggruppato alcune delle iniziative presenti al momento sul portale ufficiale dell'operatore.

Bonus Multipla

Il bookmaker online propone un'iniziativa che prevede una maggiorazione fino al 130% sulla vincita per le scommesse multiple. Il bonus multipla si applica alle schedine con un minimo di 5 eventi singoli, con una quota minima di 1.20 per evento. La percentuale aumenta progressivamente in base al numero di eventi, fino a un massimo di 30 selezioni.

Bonus giornaliero sport

Tra le altre promozioni DaznBet è possibile trovare un Fun Bonus giornaliero accreditato dalle 15:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì. È possibile ricevere un Fun Bonus giornaliero dalle 15:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì. Per ogni deposito di almeno 10€, viene assegnato un importo pari al 50% del deposito, fino a 100€. Questa somma deve essere giocata tre volte in multipla per essere convertito in Real Bonus.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus DAZNbet

DaznBet propone migliaia di quote su 25 discipline sportive in totale. La proposta di gioco è suddivisa in antepost, prematch e live, tramite un’interfaccia di gioco chiara e dalla grafica moderna.

Per quanto riguarda il bonus scommesse DAZNbet, ci sono dei limiti rispetto alle giocate effettuabili, a seconda del periodo promozionale in cui ci si trova:

La prima giocata qualificante deve essere effettuata per intero o tramite più schedine in multipla con minimo 6 eventi e con quota minima per evento 2.0 (sistemi esclusi)

(sistemi esclusi) Il real bonus è utilizzabile sulle stesse multiple descritte sopra

Il fun bonus è utilizzabile su scommesse sportive in multipla, di minimo 4 selezioni e quota minima per evento pari a 1.50 (anche in questo caso sono esclusi i sistemi esclusi)

(anche in questo caso sono esclusi i sistemi esclusi) L’importo puntato con fun bonus ha un limite minimo di 1 € e massimo di 20€.

DaznBet: bonus scommesse a confronto con altri bookmaker online ADM

FAQ - Domande Frequenti

Posso effettuare un prelievo mentre ho un bonus DanzBet attivo?

Se si effettua un prelievo, si perde il diritto all'assegnazione delle tranche non ancora ricevuti. Inoltre, eventuali importi accreditati e le vincite ottenute verranno rimossi dal conto di gioco.

Tutti i metodi di ricarica sono validi per aderire all'iniziativa di benvenuto?

No, la ricarica effettuata tramite bonifico bancario non è qualificante per l'adesione all'iniziativa promozionale attualmetne attiva.

Cosa succede se non si attivano le voci del bonus o si inserisce il codice promozionale DaznBet prima dei depositi?

In questi casi, le ricariche non saranno considerate qualificanti. Sarà quindi necessario effettuare un altro deposito, se applicabile.