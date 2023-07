In questa guida spiegheremo come e dove usare il codice promozionale William Hill per partecipare all'offerta di benvenuto per le scommesse.

In questo articolo verranno fornite tutte le informazioni sull’uso del codice promozionale William Hill e sulle promozioni ad esso associate, sui passaggi necessari all’apertura conto, sui termini e condizioni dei bonus benvenuto attivi in questo momento (con e senza codice) sulla piattaforma di gioco sicura e autorizzata dall’AAMS con concessione GAD n 15038, nonché sugli step per verificare l’account di gioco.

Che cos’è il codice promozionale William Hill?

Il codice promozionale William Hill è una combinazione alfanumerica, di solito contenente la parola “ITA” e seguito dal valore della promozione associata, che va inserito sul portale del bookmaker durante la registrazione. Il codice, benché rappresenti un elemento facoltativo, è necessario per poter partecipare all’iniziativa di benvenuto per le scommesse sportive riservata ai nuovi iscritti.

Questo significa che, per ricevere il bonus di benvenuto del casinò di William Hill, non è necessario alcun codice promozionale, che è riservato solo alla promozione per le scommesse sportive.

Codice Promozionale William Hill: qual è e dove si inserisce

Il codice promozionale di William Hill è visualizzabile in questa guida. Come si utilizza?

Il sito di gioco di William Hill presenta un campo specifico in cui inserire il codice promozionale sia in fase di registrazione che nella pagina di ricarica (o deposito).

Per ricevere il bonus di benvenuto del bookmaker ADM, è però sufficiente inserire il codice promo William Hill in fase di iscrizione. Nel paragrafo seguente si possono trovare maggiori dettagli a riguardo, con la procedura completa per riscattare il bonus di benvenuto tramite codice promozionale William Hill.

Come utilizzare il codice promozionale William Hill

Per utilizzare il codice promozionale William Hill, occorre seguire i seguenti passaggi:

Visitare il sito ufficiale WilliamHill.it. Compilare il modulo di registrazione: per aprire un nuovo conto di gioco su William Hill, è necessario inserire dati personali come nome, cognome, indirizzo email e altri dettagli. Inserire il codice promozionale: durante la registrazione, si troverà un campo appositamente dedicato al codice promozionale di William Hill, in cui copiare e incollare il coupon, oppure digitarlo manualmente (facendo attenzione alla grafia del codice promo). Sebbene l'uso del codice sia facoltativo, è l'unico modo per attivare l'offerta di benvenuto di William Hill.

Bonus scommesse di benvenuto con codice promo William Hill

Per sfruttare l’offerta di benvenuto di William Hill con bonus scommesse, bisogna seguire questi step:

Registrarsi su William Hill e inserire il codice promozionale che si trova in questa pagina durante la registrazione. Effettuare il primo deposito (con carta di credito/debito o Apple Pay, esclusa Revolut) per ricevere il 100% della prima ricarica fino a un massimo di 100 € in Bonus Scommesse. Verificare l’account di gioco e piazzare almeno una scommessa in denaro reale per ricevere ulteriori 5 € di Bonus scommesse. Attivare ulteriori 20 € di Game Bonus effettuando il primo Spin in denaro reale su uno dei giochi selezionati del casinò William Hill.

In totale, quindi, il welcome bonus di William Hill ha un valore massimo teorico di 125 €, come riassunto nella tabella qua sotto.

Offerta Descrizione Codice promozionale CTA Bonus scommesse sul primo deposito 100% della ricarica iniziale fino a 100 € Verifica del conto 5 € bonus scommesse la convalida dell’account e la refertazione della prima scommessa Game Bonus 20 € dopo il primo Spin in denaro reale su giochi selezionati

Come per ogni altra offerta o bonus di siti di scommesse ADM, è importante leggere attentamente i termini e le condizioni dell'offerta prima di procedere.

Cosa succede se non si inserisce il codice promozionale?

L'inserimento del codice promozionale non è obbligatorio. Tuttavia, senza questo step, non sarà possibile beneficiare dell'offerta di benvenuto riservata ai nuovi clienti di William Hill. Pertanto, se si desidera ricevere il bonus scommesse di benvenuto fino a 125 €, è necessario inserire il codice promozionale al momento della registrazione.

Codice promo William Hill per bonus ricarica

In alcuni casi, i casinò online e i bookmaker AAMS richiedono l'inserimento di un codice promozionale al momento del primo deposito. Sulla base delle informazioni fornite per il welcome bonus attuale di William Hill, la piattaforma di gioco non richiede l'uso (o l’inserimento) di un codice promozionale al deposito per l'attivazione del welcome bonus scommesse.

Rimane comunque la possibilità che vengano inviate offerte esclusive tramite i principali canali di comunicazione per il marketing con codice promo da inserire al momento della ricarica (nel relativo campo, all’interno della pagina di pagamento).

Come effettuare la registrazione a William Hill

Per iniziare a giocare su William Hill e ricevere l’offerta di benvenuto, non è sufficiente sapere tutti i dettagli sul codice promozionale. Bisogna infatti completare l’iscrizione al sito di scommesse e rispettare i T&C.

La procedura è semplice e non dovrebbe richiedere più di 3-5 minuti per essere completata. Per aiutare gli utenti meno esperti, è stata comunque stilata una guida dettagliata con tutti gli step da seguire:

Visitare il sito ufficiale di William Hill o, in alternativa, scaricare l'applicazione ufficiale. In entrambi i casi, si deve selezionare l'opzione "Registrati", che si trova nella parte superiore destra della pagina principale. A questo punto, si aprirà un modulo di registrazione. Qui bisogna inserire informazioni personali, tra cui nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e data di nascita. È inoltre necessario scegliere nome utente e password. Si consiglia di optare per una password complessa, solida e unica, che includa lettere, numeri e caratteri speciali. Inserire il codice promo William Hill nel campo apposito durante la registrazione per poter ricevere il bonus di benvenuto fino a 125 €. Per completare la registrazione, è necessario accettare i termini e le condizioni, il contratto di gioco, fissare il limite di ricarica settimanale e poi cliccare su "Registra". Una volta terminata la registrazione, sarà necessario verificare l'account. Viene inviata un'email di conferma contenente un link, il quale deve essere cliccato per attivare l'account. Per la convalida dell’account è richiesta l'invio di una copia del documento di identità dell’utente appena registrato. Dopo la verifica dell'account, è possibile iniziare ad utilizzare i servizi di William Hill. Per effettuare scommesse sportive qualificanti per il bonus di benvenuto, bisogna effettuare una ricarica con i metodi di pagamento qualificanti.

Metodi di pagamento per bonus benvenuto William Hill

Per ricevere il bonus scommesse di benvenuto di William Hill, il codice promozionale non è sufficiente. Bisogna infatti rispettare tutti i termini e le condizioni. Per quanto riguarda il metodo di pagamento qualificante per il bonus ricarica del 100%, ci sono infatti alcune limitazioni.

Metodo di pagamento Limite minimo di deposito Limite massimo di deposito Carte di credito/debito (Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club) € 10 € 99.000 Carte Postepay e Kalibra € 5 € 99.000 PayPal € 10 € 8.000 Voucher William Hill € 10 € 250 Skrill € 10 € 100.000

Per l'offerta di benvenuto, la prima ricarica deve essere effettuata attraverso carta di credito/debito o Apple Pay (Revolut esclusa), così l'utente può ricevere il 100% del proprio primo deposito fino a 100 € come bonus scommesse.

William Hill a confronto con altri siti scommesse ADM

Codice promo William Hill - FAQ

Dove posso trovare il codice promozionale William Hill?

Lo puoi trovare su questa pagina o sul sito ufficiale di William Hill, nella pagina relativa al bonus scommesse, fra i termini e le condizioni dell’offerta promozionale.

Durante il deposito, è presente un campo in cui inserire il codice promozionale William Hill?

Sì, il campo per l'inserimento del codice promozionale William Hill c’è ma non è legato al welcome bonus. Può comunque essere utilizzato per sfruttare offerte esclusive.

È possibile utilizzare più codici promozionali?

No, per ogni account è possibile utilizzare un solo codice promozionale, poiché le offerte di benvenuto di William Hill non sono cumulabili.