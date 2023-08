In questa pagina i giocatori troveranno tutte le informazioni utili sul bonus scommesse Snai per i nuovi utenti che aprono un conto gioco.

Snai è un sito di scommesse molto noto in Italia, autorizzato dall’ADM con la licenza GAD n° 15215. I nuovi iscritti alla piattaforma possono ricevere un bonus scommesse Snai di benvenuto per le giocate sportive del valore massimo di 300€ + 5€. In questo articolo si forniranno tutte le informazioni sull'iniziativa: come funziona, come aderirvi ma soprattutto come sbloccare e convertire gli importi ottenuti.

Come funziona il bonus scommesse Snai?

Il bonus scommesse Snai, accreditato sull’account di gioco dei nuovi iscritti sotto forma di Bonus GOLD, consiste in un'offerta di benvenuto fino a 300 euro calcolata sulla base del primo deposito, cui si aggiungono 5€ di bonus senza deposito.

In particolare, se l’importo del primo deposito è pari o minore di 100 euro, l'operatore accredita un importo pari al 100% della ricarica. Se il primo deposito supera i 100 euro, il bonus GOLD viene calcolato con due aliquote diverse: 100% per i primi 100 euro e il 50% per l’importo che eccede i 100 euro, per un importo massimo complessivo di 300 € (100 € + 200 €).

Per ricevere il bonus scommesse Snai GOLD occorre puntare l'importo del primo deposito per intero a una quota pari o superiore a 1.25 entro 5 giorni dalla data della ricarica. Rispettando questo requisito, la somma spettante verrà accreditata entro 7 giorni.

Snai bonus scommesse Rollover: 1x l’importo depositato e 8x il bonus Disponibile per: nuovi utenti Periodo di validità: 90 giorni. Primo deposito: Richiesto per completare l’offerta Accreditato entro: 7 giorni dal giorno successivo alla data del primo deposito qualificante Min. deposito: 10 € Free spins: No Codice promozionale Richiesto

Come ottenere il bonus scommesse Snai di benvenuto

Ecco una guida dettagliata degli step da seguire per ricevere il bonus scommesse Snai di benvenuto fino a 300€ + 5€:

Registrarsi per la prima volta sul sito ufficiale Snai.it. Compilare il formulario in tutti i campi necessari, utilizzando il codice promozionale Snai dedicato all'offerta per i nuovi utenti. Il codice è una scelta opzionale, dunque non incide sul procedimento di iscrizione, ma è necessario per aderire alla promo di benvenuto; Effettuare un primo deposito qualificante entro 30 giorni dalla data di registrazione. L’importo effettivo del deposito influenzerà l’ammontare del Bonus GOLD Rinunciare a tutte le altre offerte di benvenuto. Le altre promozioni Snai per i nuovi clienti non sono infatti cumulabili fra loro ma è possibile selezionarne solo una Giocare per intero l’importo del primo deposito a una quota pari o superiore a 1.25 entro 5 giorni dalla data della ricarica iniziale. Qualora si intenda piazzare una multipla qualificante, almeno una selezione deve avere una quota pari o superiore a 1.25 Non effettuare prelievi prima dell'accredito dell'importo spettante per evitare di vedersi l'offerta stornata Per convertire lo Snai bonus scommesse GOLD in saldo reale, è necessario puntarlo un minimo di almeno 8 volte (8x) entro 90 giorni dalla data di assegnazione, piazzando scommesse sportive online singole o multiple, live o pre-match, con quota finale non inferiore a 1.50. I sistemi sono esclusi in maniera espressa dai T&C della promozione.

Come sbloccare il bonus benvenuto Snai

Come precisato più in alto, dopo il suo accredito sul profilo di gioco, il bonus scommesse Snai Gold non è direttamente prelevabile. Deve essere rigiocato almeno 8 volte entro 90 giorni dalla data di assegnazione per poter essere convertito in saldo reale.

Una volta completato questo step, sarà possibile prelevare il credito convertito, seguendo questi step:

Effettuare il login sul sito ufficiale, inserendo le proprie credenziali dopo aver cliccato su “Accedi” Cliccare sulla voce “Il tuo conto”, in alto a destra Scegliere fra l'opzione “Prelievi classici” o “Prelievi new” nel menù verticale sulla sinistra, a seconda delle proprie preferenze fra i metodi di pagamento di Snai disponibili Selezionare il metodo di pagamento desiderato Inserire l’importo che si desidera prelevare Cliccare su “Preleva” Fornire tutte le informazioni richieste per la conclusione della transazione (ad es. codici, credenziali, ecc.).

Altre promozioni Snai

Il noto e storico bookmaker italiano offre anche altre promozioni di benvenuto per gli appassionati di scommesse sportive. Non mancano poi le offerte rivolte a tutti gli iscritti della piattaforma, consultabili liberamente cliccando su “Bonus” nella piccola barra di navigazione in alto a destra dello schermo.

Le offerte possono essere soggette a cambiamenti. Per tutte le info aggiornate, consultare il sito ufficiale Snai.it.

Bonus benvenuto Snai di 15€

In alternativa alla promozione dettagliata sopra, si può anche scegliere per un'offerta da 15 € suddivisi su più aree del sito di gioco. Subito dopo la registrazione e l'approvazione del documento di identità valido, i nuovi clienti ricevono: un bonus di 5€ per scommettere online sullo sport, erogato entro cinque giorni lavorativi; un bonus di 5€ utilizzabile sui giochi del Casinò BLU; infine, un bonus di 5€ dedicato alle slot machine online ROSA. Si applicano ulteriori termini e condizioni che possono essere consultati interamente sul sito ufficiale.

Bonus Formula 1 col Kasko

Fra le offerte ricorrenti, si può citare questa promozione riservata alla Formula 1. Per partecipare alla promo relativa al Gran Premio della Gran Bretagna, è necessario piazzare almeno una scommessa in multipla su qualsiasi mercato riguardante l'evento, incluse le prove. Se la prima scommessa sui motori in ordine cronologico dovesse risultare perdente, verrà rimborsato un Bonus Gold del 20% del suo valore, fino a un massimo di 50€. La promozione menzionata potrebbe esser soggetta a disponibilità.

Scommesse e sport sui quali è possibile utilizzare il bonus Snai

Lo Snai bonus scommesse relativo alla promozione di benvenuto è utilizzabile su tutti gli sport presenti nel palinsesto di Snai, per scommesse singole o multiple, live o pre-match, con quota finale non inferiore a 1.50 (esclusi i sistemi).

In totale, sono disponibili più di 12 discipline sportive su cui puntare. Tra queste non mancano nemmeno i mercati live sui quali è possibile puntare in presa diretta durante il corso di svolgimento degli eventi. È possibile navigare liberamente nel menù verticale sulla sinistra, oppure utilizzare la barra di ricerca per cercare precisamente il match, la squadra o l'evento o campionato sportivo di interesse.

Snai: bonus scommesse a confronto con le offerte di benvenuto di altri siti

FAQ - Domande frequenti sul bonus scommesse Snai

Dove bisogna inserire il codice promozionale Snai per ricevere il bonus?

Il codice promozionale Snai (facoltativo per la registrazione ma necessario per aderire all'iniziativa collegata) va inserito durante l'iscrizione, nel campo relativo del formulario. Il codice può essere individuato consultando la pagina dei termini e condizioni dell'iniziativa.

Dove è possibile controllare lo stato di avanzamento del rigioco del bonus gold?

Effettuando l’accesso all’account di gioco, è possibile controllare lo stato del bonus, cliccando su “Il tuo conto” e poi cliccando su “Bonus” nella parte bassa del volume sulla sinistra. Verrà mostrato un prospetto di tutte le offerte, con una barra di avanzamento che si colora di verde.

Quando vengono erogati i 5€ di bonus senza deposito scommesse?

Entro 5 giorni dalla convalida dell’account. Per convalidare il profilo, è necessario fornire una copia fronte e retro del documento di identità, in corso di validità, utilizzato durante la registrazione a Snai. Si tratta di una procedura da completarsi in ogni caso entro 30 giorni dall'iscrizione per continuare a scommettere online e prelevare eventuali vincite conseguite.