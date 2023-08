Bonus scommesse Planetwin365 2023: in cosa consiste e come riceverlo

Panoramica completa sul bonus scommesse Planetwin365: cosa offre il bookmaker ai nuovi iscritti e anteprima delle altre promozioni attive.

Planetwin365 è un sito di scommesse sportive legale e autorizzato a svolgere la propria attività in Italia, grazie alla licenza ADM / AAMS n° 15242. La piattaforma propone diverse offerte di benvenuto fra cui un bonus scommesse Planetwin365 fino a 365€, suddiviso sui primi tre depositi per i nuovi utenti che si registrano per la prima volta al portale. Questa promo si attiva anche senza uso di codice promozionale planetwin365.

Come funziona il bonus scommesse Planetwin365

Il bonus scommesse Planetwin365 è un'offerta di benvenuto pensata per i nuovi utenti che decidono di aprire un conto gioco per la prima volta sul sito dell'operatore. Si potrebbe suddividere l'offerta in tre parti.

La prima parte dell'iniziativa prevede una percentuale pari al 50% dell'importo del primo deposito effettuato, fino a un massimo di 165€. Per ricevere l'importo indicato, è richiesto all'utente di registrarsi, attivare la promozione nel menù "Mio bonus", effettuare un deposito di almeno 10€, piazzare scommesse con quote almeno pari a 2,00 per un importo pari al 100% del deposito e infine inviare una scansione valida del proprio documento di identità per completare la convalida dell’account di gioco.

La seconda parte del bonus scommesse Planetwin365, fino a 100€, è concessa per il 40% del secondo deposito, completato dall'utente dopo non essere riuscito a soddisfare i requisiti di scommessa per la conversione della parte iniziale o dopo aver esaurito la prima parte del bonus (completando il wagering) senza aver prelevato un importo complessivamente superiore a €2,00 dal saldo del conto di gioco.

Anche la terza parte dell'offerta di benvenuto dell'operatore prevede il 40% fino 100€ sul terzo deposito accreditati qualora il giocatori non sia riuscito a soddisfare i requisiti relativi al secondo bonus o non abbia trasferito un importo superiore a 2.00€ sul saldo prelevabile.

Per entrambe le parti dell'offerta, è richiesto un volume di scommesse pari a 8 volte l'ammontare del bonus benvenuto stesso per poter trasformare il saldo in denaro reale prelevabile. Il completamento dei requisiti di gioco deve avvenire entro 15 giorni dall'accredito del credito di gioco, altrimenti l’offerta verrà annullata e qualsiasi progresso (e relativi fondi accumulati) verrà cancellato. La somma ottenuta può essere utilizzato solo per scommesse sportive con quote pari o superiori a 2,00 e non può essere usato in concomitanza con altri bonus scommesse Planetwin365 attivi.

Planetwin365 bonus scommesse di benvenuto Rollover: 8x Requisiti: nuovo utente Validità:entro 15 giorni dall’accredito Primo deposito:richiesto Accreditato entro: alla refertazione della giocata qualificante Min. deposito:10€ Free spins: no Codice promo: non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse Planetwin365

Per ricevere correttamente il bonus scommesse di Planetwin365, bisogna seguire questi passaggi:

Completare la registrazione e selezionare l'opzione relativa al bonus benvenuto sport

Una volta completata la registrazione, l'offerta deve essere attivata dal menù "Mio bonus"

Effettuare un deposito iniziale di almeno 10€ con dei metodi di pagamento accettati: carte di credito/debito, Paypal, Vouchers, OnShop, Rapid Transfer, Paysafecard, scratch cards o bonifico bancario

Piazzare scommesse su eventi con quota pari o superiore a 2,00 fino a raggiungere il valore del primo deposito o 333€, nel caso in cui il deposito sia maggiore di questo importo

Inviare una copia o una scansione del documento di identità (fronte/retro) all'operatore per la verifica dell'account

Se non viene soddisfatto il requisito di scommessa per la prima parte dell'offerta o se il primo bonus benvenuto viene esaurito senza aver prelevato più di 2,00 €, è possibile effettuare un secondo deposito per ottenere la seconda tranche. Il valore del secondo bonus scommesse Planetwin365 sarà pari al 40% della seconda ricarica, fino a un massimo di 100 €. E nel caso in cui nemmeno i requisiti relativi alla seconda parte vengano soddisfatti, si potrà procedere con la terza parte pari al 40% della terza ricarica fino 100€.

Ulteriori termini e condizioni

Vale la pena sottolineare i seguenti punti:

Ogni tranche deve essere giocata 8 volte prima di poter essere convertita in saldo prelevabile . Questo requisito di scommessa deve essere soddisfatto entro 15 giorni. Se non viene soddisfatto, l'importo ottenuto e tutte le vincite accumulate verranno cancellate;

. Questo requisito di scommessa deve essere soddisfatto entro 15 giorni. Se non viene soddisfatto, l'importo ottenuto e tutte le vincite accumulate verranno cancellate; Il bonus scommesse Planetwin365 può essere utilizzato esclusivamente per scommesse singole o multiple (sono esclusi i "sistemi" e le giocate "integrali") su eventi con quota pari o superiore a 2,00;

Il credito di gioco non può essere ricevuto se sul Conto di gioco è presente un altra offerta "attiva".

I requisiti per l'ottenimento della somma non potranno essere soddisfatti con scommesse a "rischio minimo", ovvero per selezioni che coprono almeno il 66,66% degli esiti in caso di mercati con tre opzioni disponibili, o il 50% in caso di mercati con due opzioni disponibili.

Come sbloccare il bonus scommesse Planetwin365

Per completare tutti i passaggi dell'iniziativa, non bisogna richiedere ed effettuare prelievi prima del completamento della stessa. Inoltre è necessario soddisfare il requisito di puntata pari a x8 per poter prelevare eventuali vincite derivanti dalla somma ottenuta. Completati questi due step, si potrà effettuare il prelievo come segue:

Accedere al proprio profilo di gioco, effettuando il login,

Aprire l’area personale, cliccando sull’icona a forma di omino in alto a destra,

Selezionare “Prelievi” dal menù a tendina,

Cliccare sul metodo di pagamento, inserire l’importo da prelevare e confermare fornendo tutte le altre informazioni necessarie.

Altre promozioni Planetwin365 per lo sport

Oltre al bonus scommesse Planetwin365 di benvenuto di cui si è parlato nel dettaglio precedentemente, l'operatore prevede altre iniziative promozionali per la sezione betting ed offerte disponibili a tutti gli utenti. Si può visualizzare l’elenco aggiornato delle promo, cliccando su “Promozioni” nella barra di navigazione secondaria.

Ecco due esempi di promozioni che gli utenti possono trovare sul sito del bookmaker online.

Una scommessa per due

Piazzando una scommessa di almeno 10€ su qualsiasi sport a quota minima 2.00, è possibile ricevere un bonus scommesse Planetwin365 del valore di 5€. Per attivare la promozione, è necessario aprire la scheda e cliccare su “Partecipa”.

Master League

La Master League è una promozione in cui i partecipanti competono per un montepremi totale di 20.000 €. I punti validi per la classifica finale vengono assegnati in base alle scommesse piazzate. Le scommesse perdenti generano 1 punto per ogni euro scommesso, mentre le puntate vincenti generano 1 punto per ogni euro di vincita netta.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus di Planetwin 365

Su Planetwin365, bonus scommesse di benvenuto ed altre iniziative sono utilizzabili nella sezione Sport del sito, all’interno della quale si possono trovare centinaia di eventi quotati ogni giorno, fra i principali a livello internazionale.

Più nello specifico, sia le giocate qualificanti, che l'importo ottenuto come incentivo alla registrazione dai nuovi utenti, devono essere piazzate in singola o multipla a quota minima 2.00. Sono espressamente esclusi i sistemi e gli integrali.

Planetwin365: bonus scommesse a confronto con altri bookmakers ADM

FAQ - Domande Frequenti

Bisogna inserire codici promozionali per attivare il bonus scommesse Planetwin?

No, attualmente l'iniziativa di benvenuto non richiede alcun codice negozio Planetwin365. Tuttavia è fondamentale consultare sempre termini e condizioni della promo in corso per assicurarsi che tutte le informazioni siano aggiornate.

Cosa succede il credito di gioco non viene convertito in saldo reale entro 15 giorni?

Ci sono alcune scommesse considerate non qualificanti per la promozione?

Il saldo bonus viene annullato e con lui qualsiasi progresso maturato fino a quel momento nel wagering.Le scommesse a sistema o in integrale, oltre alle puntate a “rischio minimo”, ossia composte di più selezioni effettuate in modo tale che la copertura delle opzioni di puntata superi o sia almeno uguale al 66,66% di tutti i possibili esiti, in caso di mercati con tre opzioni disponibili (es. due singole sull’esito finale 1X2 di una stessa partita) ovvero il 50% in caso di mercati con due opzioni disponibili (es. pari e dispari sulla stessa partita).