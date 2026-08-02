Bonus scommesse Planetwin365 2023: in cosa consiste e come riceverlo

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Il bonus Planetwin365 può arrivare fino a 2.200€ ed è suddiviso tra un bonus sport, un PlayBonus slot aggiuntivo e rimborsi settimanali. Al momento non occorre digitare alcun codice promozionale Planetwin365 per aderire all'offerta.

Panoramica dei bonus benvenuto Planetwin365

Planetwin365: bonus benvenuto per le scommesse sportive

🏷️ Descrizione offerta: Pacchetto di benvenuto fino a 2.200€.

Pacchetto di benvenuto fino a 🛠️ Come funziona: Un primo versamento di almeno 20€ attiva un bonus sport del 50% fino a 100€, un PlayBonus Slot del 100% fino a 2.000€ e un rimborso settimanale fino a 100€.

Un primo versamento di almeno attiva un bonus sport del 50% fino a 100€, un PlayBonus Slot del 100% fino a 2.000€ e un rimborso settimanale fino a 100€. 🔒 Condizioni specifiche: Fino a 100€ (Sport): Per sbloccarlo, l'importo depositato deve essere giocato 1 volta su multiple (escluso tennistavolo) di almeno 4 eventi , con quota minima di 1.50 per evento e quota totale di 5.00 . Fino a 2.000€ (Slot): Erogato in 4 tranche, è necessario un volume di gioco pari a 30 volte (x30) l'importo su provider specifici, entro 3 giorni per tranche.

🔎 Termini e condizioni: Il deposito minimo è di 20€, da effettuare entro 7 giorni dalla registrazione. Metodi esclusi: Skrill, Neteller, OnShop, Titolo di Ricarica. La promozione non è cumulabile con altre offerte.

Ecco un esempio pratico: se si ricarica il conto di 20€, è necessario generare giocate valide per 20€ per sbloccare 10€ di bonus sport, oltre a ricevere 20€ in PlayBonus slot da sbloccare effettuando giocate per 600€ (20€ x 30 volte).

Bonus benvenuto casinò Planetwin365

🏷️ Descrizione offerta: Fino a 5.050€ (Real Bonus 10% fino a 50€ e Play Bonus 100% fino a 5.000€).

Fino a 5.050€ (Real Bonus 10% fino a 50€ e Play Bonus 100% fino a 5.000€). 🛠️ Come funziona: L'offerta è suddivisa in due parti (Real e Play Bonus): entrambe si attivano dopo aver depositato minimo 20€ entro 7 giorni dalla registrazione.

L'offerta è suddivisa in due parti (Real e Play Bonus): entrambe si attivano dopo aver depositato minimo 20€ entro 7 giorni dalla registrazione. 🔖 Codice promozionale: Nessun codice promozionale è richiesto.

Nessun codice promozionale è richiesto. 🔒 Requisiti di puntata: Il Real Bonus va rigiocato 1x sola volta, mentre per l'importo del Play Bonus (in 4 tranche da 1.250€) bisogna soddisfare un wagering di 40x volte.

Il Real Bonus va rigiocato sola volta, mentre per l'importo del Play Bonus (in 4 tranche da 1.250€) bisogna soddisfare un wagering di volte. ✔️ Giochi contribuenti: Ogni euro giocato contribuisce al 75% del wagering. Alcuni giochi possono avere contribuzioni differenti (è necessario consultare la lista giochi sul sito dell'operatore).

Ogni euro giocato contribuisce al 75% del wagering. ⏱️ Validità: I giocatori hanno 3 giorni per sbloccare ogni singola tranche del Play Bonus, e 1 giorno di tempo per utilizzare il Real Bonus generato.

I giocatori hanno per sbloccare ogni singola tranche del Play Bonus, e di tempo per utilizzare il Real Bonus generato. 🔎 Termini e condizioni: ll Real Bonus è spendibile solo su IGT. Il Play Bonus è dedicato ai provider Games Global, Capecod, Playson, Inspired. Depositi esclusi: Skrill, Neteller, OnShop, Titolo di Ricarica.

Come aprire un conto di gioco

Il primo passaggio per poter aderire al bonus Planetwin365 è la registrazione. Ecco come creare un account sul sito:

Registrazione: Completare l'iscrizione e selezionare l'offerta di benvenuto Sport. Attivazione: L'offerta deve essere attivata dal menù "Mio bonus". Deposito: Effettuare un primo versamento di almeno 20€. Requisiti di giocata: Piazzare scommesse per un valore pari al 100% del deposito, su multiple di almeno 4 eventi (quota min. 1.50, totale 5.00), escluso il tennistavolo.

Altre promozioni di Planetwin365

Oltre al bonus Planetwin365 di benvenuto, la piattaforma offre altre iniziative per gli utenti, consultabili nella sezione "Promozioni".

Planetwin365: bonus multipla fino al 255%

L'operatore propone una maggiorazione sulle vincite ottenute dalle scommesse multiple. Il bonus si attiva a partire da 5 eventi inseriti in schedina con quota di almeno 1.24. La percentuale massima arriva al 255% su 30 eventi. Si applicano termini e condizioni specifici per l'adesione a questa promozione.

Planetwin365: bonus a confronto con le offerte di altri operatori

Per avere una panoramica ampia ed oggettiva di quello che il mercato del betting italiano ha da offrire consigliamo di confrontare i bonus di benvenuto di altri siti di scommesse come ad esempio:

William Hill che mette a disposizione dei nuovi utenti un'offerta legata alla convalida del conto, primo versamento e alle prime giocate effettuate;

che mette a disposizione dei nuovi utenti un'offerta legata alla convalida del conto, primo versamento e alle prime giocate effettuate; Sisal che offre un welcome bonus sport calcolato sul pirmo deposito;

che offre un welcome bonus sport calcolato sul pirmo deposito; Lottomatica che accoglie i nuovi iscritti con un'offerta legata alla registrazione SPID ed ulteriori bonus combinati.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del bonus di Planetwin365?

Il primo impatto con il bonus scommesse offerto da Planetwin365 è sicuramente positivo. In particolare perché si può arrivare a ottenere una cifra complessiva fino a 2.200€ che, però, si divide tra bonus sport (fino a 100€), PlayBonus slot aggiuntivo (fino a 2.000€) e rimborsi settimanali. Di conseguenza, se si è appassionati di promozioni che non finiscono subito, questo è un ulteriore punto di forza. Non c’è bisogno di inserire un codice promo, e questo è comunque positivo.

Quanto facile è sbloccare la promozione?

Sbloccare la prima parte del bonus proposto da Planetwin365 è semplice. Il deposito iniziale, infatti, va giocato almeno una volta su multiple che hanno almeno quattro eventi, quota totale 5.00 e ogni quota inserita nella schedina deve partire da 1.50. La seconda parte, quella sostanziosa legata alle slot che arriva fino a 2.000€, richiede un volume di gioco pari a x30 da completare in 3 giorni per ogni tranche. Quindi, si parte con facilità nello sport, ma le cose si fanno più impegnative per il casinò.

Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?

Il bonus è adatto praticamente a tutti, anche grazie alla molteplice natura della promozione. La prima parte, infatti, è disponibile per ogni giocatore visto che richiede un deposito iniziale di almeno 20€ e un volume di gioco pari a 1x sulle scommesse. L’altra parte, invece, destinata alle slot, si sposa bene con gli utenti costanti e che hanno intenzione di puntare cifre importanti così da riuscire a soddisfare i requisiti pari a x30 e x40 delle varie offerte.