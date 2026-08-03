Il bonus Eurobet di benvenuto esclusivo offre 37€ + 5€ extra con codice promo e fino a 1.000€. Si tratta di un'offerta che si suddivide tra scommesse sportive, casinò e giochi virtuali. Per attivare questa promozione occorre registrarsi tramite link affiliato e digitare il codice promo Eurobet dedicato.

Panoramica dei bonus benvenuto Eurobet

Eurobet: bonus benvenuto per le scommesse sportive

Come funziona il bonus Eurobet di benvenuto? Ecco tutti i dettagli della promo:

🏷️ Descrizione offerta: 37€ subito + 5€ extra con codice promo e fino 1.000€.

37€ subito + 5€ extra con codice promo e fino 1.000€. 🛠️ Come funziona: Dopo l'iscrizione e un primo deposito di almeno 10€ , si ricevono un bonus immediato di 5€ per lo sport e 2€ per i giochi virtuali. Se si utilizza un codice promozionale, si ottengono 5€ extra. Per attivare il bonus sul deposito, è necessario un versamento di almeno 20€ .

Dopo l'iscrizione e un primo deposito di almeno , si ricevono un bonus immediato di 5€ per lo sport e 2€ per i giochi virtuali. Se si utilizza un codice promozionale, si ottengono 5€ extra. Per attivare il bonus sul deposito, è necessario un versamento di almeno . 🔒 Condizioni specifiche: Bonus immediato: Deve essere giocato su scommesse con una quota di almeno 2.00 entro 7 giorni . Bonus sul deposito: Richiede un volume di gioco pari a 2 volte (x2) l'importo depositato su scommesse multiple con una quota totale di almeno 3.50 . Una volta accreditato, l'importo deve essere giocato su multiple con una quota di almeno 4.00 .

🔎 Termini e condizioni: I depositi effettuati con Skrill, Neteller, Paysafecard e OnShop sono esclusi dalla promo. Per attivare l'offerta maggiorata occorre cliccare sul link affiliato e inserire il codice promo dedicato in fase di registrazione.

Bonus benvenuto casinò Eurobet

🏷️ Descrizione offerta: Pacchetto di benvenuto 500€ in Fun Bonus + 5€ su Money Time e 5€ su My Slots e 25€ al deposito + 100% prima ricarica fino 1.000€

Pacchetto di benvenuto 500€ in Fun Bonus + 5€ su Money Time e 5€ su My Slots e 25€ al deposito + 100% prima ricarica fino 1.000€ 🛠️ Come funziona: I nuovi clienti che si registrano e convalidano il conto, effettuando un primo deposito di almeno 10€ entro 7 giorni, ricevono un pacchetto di benvenuto.

I nuovi clienti che si registrano e convalidano il conto, effettuando un primo deposito di almeno entro 7 giorni, ricevono un pacchetto di benvenuto. 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico per attivare l'offerta.

Non è richiesto un codice specifico per attivare l'offerta. 🔒 Requisiti di puntata: Fun Bonus 500€: Ha un requisito di puntata (wagering) di 50 volte . Bonus fino a 1.000€: Richiede un volume di gioco pari a 35 volte l'importo del bonus. Bonus Reale (5€ My Slots, 5€ Money Time e 25€): Deve essere giocato almeno 1 volta per rendere le vincite prelevabili.

✔️ Giochi contribuenti: I giochi del casinò contribuiscono al raggiungimento del requisito di puntata con percentuali diverse: le slot contribuiscono al 100%, le roulette esclusive al 30%, le altre roulette al 10% e i giochi di carte e video poker al 10%.

⏱️ Validità: Tutti gli importi hanno validità di 7 giorni dall'accredito, eccezion fatta per l'importo fino a 1.000€ che ha una validità di 15 giorni .

Tutti gli importi hanno validità di 7 giorni dall'accredito, eccezion fatta per l'importo fino a che ha una validità di . 🔎 Termini e condizioni: I depositi effettuati tramite Skrill, Paysafecard, Neteller e OnShop non sono validi per l'iniziativa. L'offerta è limitata a una persona per nucleo familiare, conto di gioco o indirizzo IP.

Come aprire un conto di gioco

Per ricevere i diversi bonus di Eurobet, bisogna osservare la seguente procedura:

Registrazione: Completare l'iscrizione sul sito Eurobet.it, inviando un documento di riconoscimento valido. L'operazione è riservata esclusivamente ai maggiorenni. Deposito: Entro 7 giorni dalla registrazione, effettuare il primo versamento qualificante (10€ per il bonus iniziale, 20€ per il bonus sul deposito). Sono esclusi alcuni metodi di pagamento. Utilizzo: I bonus immediati saranno accreditati dopo il deposito e la prima scommessa. Sblocco: Per ottenere la seconda parte del bonus, è necessario soddisfare i requisiti di puntata descritti nei termini e condizioni.

Altre promozioni di Eurobet

Oltre al bonus Eurobet di benvenuto, la piattaforma offre diverse promozioni ricorrenti per gli utenti.

Eurobet: bonus multipla fino al 255,7%

Questa promozione aumenta la potenziale vincita sulle scommesse multiple. A partire da 5 eventi con una quota minima di 1.25 per selezione, la vincita potenziale può crescere progressivamente fino a un massimo del 255,7% su una selezione di 30 eventi.

Eurobet: bonus a confronto con altre promozioni per le scommesse

Come si presenta il welcome bonus Eurobet se confrontato con le offerte di altri operatori di scommesse online? Per avere un paragone oggettivo e completo è importante mettere una a fianco all'altra le promo di altri siti di scommesse e casinò come ad esempio:

Sisal

William Hill

Lottomatica.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del bonus di Eurobet?

Dopo aver analizzato nel dettaglio la promozione esclusiva con codice promo EUROGOAL, posso dire che il bonus offerto da Eurobet non è per niente male. Il sito, infatti, propone un’offerta tripla. In pratica, subito dopo la registrazione si ottiene un bonus pari a 5€ da utilizzare per le scommesse sportive. Poi, ci sono anche 2€ per i Virtual. La parte più sostanziosa, però, è quella che si ottiene con il primo deposito. Il credito extra, pari all'importo versato, può arrivare fino a 3.000€.

Quanto facile è sbloccare la promozione?

Dopo la registrazione si ottiene subito credito extra pari a 5€ e questo vale anche per i 2€ da utilizzare su Virtual. Il bonus maggiore, però, è quello sul deposito e per avervi accesso bisogna effettuare una ricarica da almeno 20€ e poi movimentare denaro pari al versamento per sei volte su scommesse multiple con quota minima totale pari a 4.

Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?

Secondo me il bonus può essere adatto ai giocatori che hanno costanza nelle puntate e che scommettono cifre medio-alte. Questo perché è vero che il premio massimo arriva a 3.000€, ma bisogna considerare anche che si deve avere un volume di gioco pari a 6x, quindi non basso. Inoltre, le scommesse valide sono solo quelle multiple con quota minima di 4, perciò c’è bisogno anche di un minimo di propensione al rischio.

Domande frequenti sul bonus Eurobet

Il primo deposito è qualificante per tutte le parti dell'offerta?

No, il deposito minimo per i bonus iniziali è di 10€, mentre per il bonus sul primo deposito fino a 500€ è di 20€.

Ci sono quote minime per i singoli eventi delle multiple?

I termini e condizioni dell'iniziativa non specificano quote minime per i singoli eventi, ma è richiesto che la quota complessiva della schedina sia superiore a 4.00.

Cosa succede se ho sia saldo bonus che saldo reale?

Quando si piazza una scommessa che rispetta le condizioni dell'offerta, viene utilizzato prima il saldo bonus, poi il saldo non prelevabile e infine quello prelevabile.