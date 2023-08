In questo articolo i lettori potranno trovare tutte le informazioni utili sul bonus scommesse Eurobet per i nuovi clienti: cosa offre e come funziona.

I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta sul sito di scommesse sicuro e legale in Italia, autorizzato dall'ADM con la concessione GAD n. 15016, possono ottenere un bonus scommesse Eurobet di benvenuto suddiviso in due parti. Subito 5€ e in più il 50% fino a 300€ calcolato sulla somma delle scommesse multiple effettuate entro una settimana dalla registrazione. Maggiori informazioni proseguendo la lettura.

Come funziona il bonus scommesse Eurobet?

Il bonus scommesse Eurobet comprende due offerte distinte rivolte esclusivamente ai nuovi utenti residenti in Italia e maggiorenni. Consta di: 5€ sulle scommesse sportive a fronte di un primo deposito di almeno 10€ ed il 50% dell'importo delle scommesse sportive in multipla effettuate entro 7 giorni dalla registrazione, fino a un massimo corrispondente all'importo del primo deposito (non superiore a 300€).

Per ottenere i 5€ iniziali, al cliente basterà completare la registrazione sul sito ed entro sette giorni inviare una copia del documento di identità utilizzato durante l’iscrizione, depositando almeno 10€ tramite uno dei metodi di pagamento accettati (sono esclusi Skrill, Paysafecard e Neteller). Il bonus scommesse Eurobet verrà accreditato entro 24 ore dal primo deposito e sarà utilizzabile esclusivamente per scommesse sportive a quota fissa con una quota uguale o superiore a 2.00, entro 7 giorni dalla ricarica qualificante.

Durante la registrazione è data la possibilità ai nuovi giocatori di inserire un codice promo eurobet che, tuttavia, non è vincolante ai fini della partecipazione al bonus scommesse.

Per ottenere invece la seconda parte della promozione, con bonus del 50% fino a 300€, all'utente è richiesto di piazzare scommesse sportive multiple a quota fissa con quota maggiore o uguale a 4.00 entro 7 giorni dalla registrazione utilizzando saldo reale. Anche in questo caso, non sono considerate valide le scommesse singole, le scommesse sistemistiche e le puntate sugli sport virtuali. Il bonus sport maturato sarà accreditato dopo 7 giorni dalla registrazione e dovrà essere utilizzato entro sette giorni dall'accredito su scommesse multiple con quota uguale o superiore a 4.00.

Sia per l'offerta di 5 € che per quella del 50% fino a 300€, la promozione è limitata ad una per persona, conto di gioco, nucleo familiare, indirizzo IP, dispositivo, indirizzo e-mail o carta di credito.

Eurobet bonus scommesse di benvenuto Rollover: 1x l’importo depositato e 1x il bonus Disponibile per: nuovi utenti Periodo di validità: 7 giorni. Primo deposito: Richiesto per completare l’offerta Accreditato entro: 7 giorni dalla ricarica iniziale. Min. deposito: 10 € Free spins: No Codice promo: non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse Eurobet

Per ricevere entrambi i bonus scommesse Eurobet, si può fare riferimento a queste due guide:

Registrazione: il primo passo consiste nell'effettuare la registrazione su Eurobet.it, inviando un documento di riconoscimento valido. L’iscrizione può essere fatta tramite il sito web, l'app mobile o presso un punto vendita fisico (solo maggiorenni) Deposito: entro 7 giorni dalla registrazione, bisogna effettuare un primo deposito di almeno 10 € attraverso vari metodi di pagamento, con l'eccezione di Skrill, Paysafecard e Neteller. Se la registrazione è avvenuta presso un punto vendita, il deposito deve essere fatto allo stesso punto vendita tramite il metodo Ricarica Eurobet. Bonus: il bonus scommesse Eurobet di 5€ sarà accreditato entro 24 ore dal primo deposito. Utilizzo del bonus: l'importo ottenuto non è prelevabile e deve essere utilizzato entro 7 giorni per scommesse sportive a quota fissa (singole, multiple, live) con una quota di almeno 2.00.

Guida per l'offerta del 50% fino a 300 € del bookmaker ADM:

Registrazione: come visto precedentemente, è necessario registrarsi su Eurobet.it, e convalidare il proprio account con un documento di riconoscimento valido Deposito: entro 7 giorni dalla registrazione, è necessario effettuare un primo deposito di almeno 10 €, tenendo presenti le limitazioni precisate sopra sui metodi di pagamento Scommesse: entro 7 giorni dalla registrazione, è necessario piazzare scommesse in multipla con una quota di almeno 4.00, per un importo totale non superiore all'importo del primo deposito Bonus: la somma spettante, pari al 50% dell'importo delle scommesse online effettuate, sarà accreditata dopo 7 giorni. Utilizzo del bonus: l'importo ottenuto non è prelevabile e deve essere utilizzato entro 7 giorni per scommesse multiple a quota fissa con una quota di almeno 4.00.

Come riscattare il bonus Eurobet scommesse

Una volta piazzata la multipla con il bonus Eurobet, in caso di vincita è possibile effettuare un prelievo con uno dei metodi di pagamento già utilizzati in almeno un caso per un deposito. La procedura da seguire è questa:

Effettuare il login al proprio account, usando le proprie credenziali di accesso Cliccare sull’importo disponibile nel proprio saldo Selezionare “Preleva” sul menù verticale posto nella parte sinistra della pagina Selezionare l’importo del prelievo e cliccare su “Avanti” Selezionare il metodo di pagamento e fornire le informazioni necessarie per perfezionare la transazione.

Ricordiamo che proprio come da normativa italiana, i bonus scommesse non sono mai prelevabili ma solo solo le vincite derivanti dopo aver soddisfatto i requisiti.

Altre promozioni di Eurobet

Eurobet è uno dei siti di gioco online autorizzati dall’ADM con il maggior numero di promozioni, considerando le offerte di benvenuto e le iniziative ricorrenti. Qua sotto, si possono trovare i dettagli relativi ad altre delle promozioni attive che prevedono un bonus scommesse. Ricordiamo che le iniziative periodiche sono suscettibili a modifiche nel corso del tempo.

Bonus multiple sport

Questa promozione offre un incremento percentuale sulla propria multipla. Basta inserire in giocata almeno 5 eventi con quota minima 1.25 per selezione per vedere la potenziale vincita crescere in percentuale da un minimo del 3,5% fino al 144,6% su una selezione di 30 eventi.

Bonus cashback sport 10% o 20%

Durante il periodo promozionale, il bonus sarà pari a una percentuale delle scommesse non vincenti, che varia tra il 10% e il 20%, a seconda del volume di gioco. Per qualificarsi, le scommesse devono essere effettuate su eventi sportivi con una quota minima di 2.00.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Eurobet

Il bookmaker ADM offre una sezione sportiva diversificata, che comprende un buon numero di sport e campionati, offrendo migliaia di opzioni di scommesse.

Il bonus scommesse Eurobet può essere sfruttato su qualsiasi evento sportivo disponibile, purché le scommesse siano a quota fissa con una quota uguale o superiore a 2.00.

Per il secondo bonus, pari al 50% dell'importo delle scommesse sportive in multipla fino a un massimo di 300 €, è necessario piazzare scommesse multiple con quota maggiore o uguale a 4.00.

FAQ - Domande frequenti sul bonus scommesse Eurobet

Il primo deposito è qualificante sia per la prima che la seconda parte del bonus?

Sì. La ricarica minima è pari a 10€. Se si desidera ricevere l'importo massimo previsto dall'offerta, sarà necessario effettuare una ricarica iniziale di almeno 300€.

In caso siano disponibili saldo bonus e saldo reale, con che ordine vengono considerati?

Se la puntata rispetta i T&C dell'offerta, verrà preso in considerazione prima il saldo bonus, poi il saldo non prelevabile ed infine quello prelevabile.

Ci sono quote minime per il singolo evento delle multiple?

Non è espressamente specificato da termini e condizioni dell'inizaitiva promozionale. Occorre sapere che è sufficiente che la quota complessiva della schedina multipla sia superiore a 4.00.