⭐ Valutazione 4.8/5 Licenza ADM 16010 CIE e SPID No Bonus Scommesse Fino a 7.050€ + 250€ PlayBonus con codice Numero Sport 24 Bonus Casinò Fino a 10.030€ + 250€ PlayBonus con codice Numero Slot 3827 Bonus Multipla Multiplone calcio fino 50€ su multipla perdente Cashout Sì App Mobile Android e iOS

Lottomatica: recensione generale sul sito di scommesse

Lottomatica si distingue nel panorama delle scommesse online per la sua vasta gamma di offerte e la qualità del servizio. In questa recensione, esploreremo le caratteristiche principali del sito, inclusi i bonus di benvenuto, il palinsesto di scommesse, le opzioni di pagamento e l'assistenza clienti.

La nostra esperienza complessiva con Lottomatica è stata positiva, grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla varietà di giochi disponibili.

Bonus benvenuto nuovi utenti

Lottomatica offre interessanti bonus di benvenuto per i nuovi utenti, sia per le scommesse sportive che per il casinò. Tuttavia, è importante notare che i requisiti di puntata possono essere piuttosto rigorosi.

Tipo di Bonus Dettagli Bonus Recensione Fino a 7.050€ + 250€ PlayBonus Requisiti di registrazione Registrazione con codice per il PlayBonus Validità Entro 7 giorni dalla registrazione

⚽ Palinsesto di Lottomatica: voto

Lottomatica offre un palinsesto di scommesse molto variegato, coprendo un'ampia gamma di sport e discipline. Gli utenti possono scommettere su calcio, tennis, basket e persino su eventi di musica e spettacolo.

Inoltre, Lottomatica include mercati speciali come e-sports e politica, offrendo un payout competitivo del 94,42%.

🎰Slot e casinò di Lottomatica: opinioni

La sezione casinò di Lottomatica è ricca di opzioni, con oltre 3827 giochi tra cui scegliere. Tra quelli più popolari ci sono "Book of Ra Deluxe", "Starburst Galaxy" e "Aviator". L'esperienza di gioco è fluida e coinvolgente, con la possibilità di provare versioni demo. Oltre alle slot, Lottomatica offre giochi da tavolo, videopoker e un casinò live per un'esperienza autentica.

📱 Mobile app Lottomatica: analisi

Sistema operativo iOS & Android Peso Android 45,8 MB Peso iOS 71,6 MB Valutazione 4.7 ⭐

Depositi e prelievi su Lottomatica

Lottomatica offre 17 metodi di pagamento, garantendo transazioni rapide con un deposito minimo di 20€.

I metodi di pagamento includono: carte Visa, MasterCard, PostePay, PayPal, Skrill, Neteller, bonifico bancario, ApplePay e GooglePay.

📞 Assistenza clienti

Gli utenti possono contattare il supporto clienti di Lottomatica tramite telefono, e-mail, live chat e posta ordinaria. Il servizio è disponibile dalle 09:00 alle 22:00, 7 giorni su 7, garantendo un supporto continuo.

🔎 Lottomatica a confronto con altri bookmaker AMD

Lottomatica si distingue nel mercato italiano grazie alla sua vasta gamma di offerte e alla qualità del servizio clienti, confrontandosi favorevolmente con operatori come Sisal, Snai e Goldbet.

Opinioni finali su Lottomatica: pro e contro

Lottomatica è un operatore di scommesse affidabile con un'ampia gamma di offerte e un servizio clienti eccellente. Tuttavia, i requisiti di scommessa possono essere rigidi.

👍 Pro 👎 Contro Ampia gamma di giochi e scommesse Requisiti di scommessa rigorosi Ottimo servizio clienti Tempi di prelievo variabili Varietà di promozioni per gli utenti iscritti

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi di Lottomatica?

Lottomatica è un operatore con una lunga esperienza nel mercato del betting in Italia. Nel corso della mia analisi ho potuto constatare che ha un’interfaccia intuitiva, una buona varietà di giochi da casinò e un palinsesto di altissimo livello. Inoltre, è molto apprezzato nel mercato italiano per le sue tante offerte di benvenuto, le quote maggiorate e le promo periodiche.

Quali sono gli aspetti che preferisci della piattaforma di Lottomatica?

La varietà dell’offerta, sia dal punto di vista delle scommesse che dei giochi da casinò online, è il punto di forza di Lottomatica. A questo, poi, si aggiunge anche il bonus di benvenuto per le scommesse che prevede fino a 7.050€ più un PlayBonus da 250€ con il codice promozionale esclusivo. Infine, da segnalare anche la lunga lista di metodi di pagamento disponibili, tra cui PayPal, Skrill e Neteller.

In cosa Lottomatica può migliorare?

Il sito è uno dei migliori che ci sono in Italia, quindi è difficile trovare dei punti che andrebbero migliorati. Possiamo dire, però, che la registrazione è disponibile con un unico sistema, ovvero quello classico. Da qualche settimana, infatti, non è possibile utilizzare lo SPID e questo può causare rallentamenti. Inoltre, dopo la registrazione bisogna comunque procedere alla verifica del conto.

FAQ - Domande frequenti

Perché è necessario verificare il nuovo conto gioco?

La verifica è obbligatoria per legge per garantire che i servizi siano utilizzati solo da maggiorenni.

Cos'è il better bonus Lottomatica?

È un bonus non prelevabile utilizzabile per nuove scommesse sportive.

Quali somme è possibile prelevare dall'account Lottomatica?

Solo le vincite conseguite possono essere prelevate.

