|⭐ Valutazione
|4.8/5
|Licenza ADM
|16010
|CIE e SPID
|No
|Bonus Scommesse
|Fino a 7.050€ + 250€ PlayBonus con codice
|Numero Sport
|24
|Bonus Casinò
|Fino a 10.030€ + 250€ PlayBonus con codice
|Numero Slot
|3827
|Bonus Multipla
|Multiplone calcio fino 50€ su multipla perdente
|Cashout
|Sì
|App Mobile
|Android e iOS
Lottomatica: recensione generale sul sito di scommesse
Lottomatica si distingue nel panorama delle scommesse online per la sua vasta gamma di offerte e la qualità del servizio. In questa recensione, esploreremo le caratteristiche principali del sito, inclusi i bonus di benvenuto, il palinsesto di scommesse, le opzioni di pagamento e l'assistenza clienti.
La nostra esperienza complessiva con Lottomatica è stata positiva, grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla varietà di giochi disponibili.
Bonus benvenuto nuovi utenti
Lottomatica offre interessanti bonus di benvenuto per i nuovi utenti, sia per le scommesse sportive che per il casinò. Tuttavia, è importante notare che i requisiti di puntata possono essere piuttosto rigorosi.
|Tipo di Bonus
|Dettagli
|Bonus Recensione
|Fino a 7.050€ + 250€ PlayBonus
|Requisiti di registrazione
|Registrazione con codice per il PlayBonus
|Validità
|Entro 7 giorni dalla registrazione
⚽ Palinsesto di Lottomatica: voto
Lottomatica offre un palinsesto di scommesse molto variegato, coprendo un'ampia gamma di sport e discipline. Gli utenti possono scommettere su calcio, tennis, basket e persino su eventi di musica e spettacolo.
Inoltre, Lottomatica include mercati speciali come e-sports e politica, offrendo un payout competitivo del 94,42%.
🎰Slot e casinò di Lottomatica: opinioni
La sezione casinò di Lottomatica è ricca di opzioni, con oltre 3827 giochi tra cui scegliere. Tra quelli più popolari ci sono "Book of Ra Deluxe", "Starburst Galaxy" e "Aviator". L'esperienza di gioco è fluida e coinvolgente, con la possibilità di provare versioni demo. Oltre alle slot, Lottomatica offre giochi da tavolo, videopoker e un casinò live per un'esperienza autentica.
📱 Mobile app Lottomatica: analisi
|Sistema operativo
|iOS & Android
|Peso Android
|45,8 MB
|Peso iOS
|71,6 MB
|Valutazione
|4.7 ⭐
Depositi e prelievi su Lottomatica
Lottomatica offre 17 metodi di pagamento, garantendo transazioni rapide con un deposito minimo di 20€.
I metodi di pagamento includono: carte Visa, MasterCard, PostePay, PayPal, Skrill, Neteller, bonifico bancario, ApplePay e GooglePay.
📞 Assistenza clienti
Gli utenti possono contattare il supporto clienti di Lottomatica tramite telefono, e-mail, live chat e posta ordinaria. Il servizio è disponibile dalle 09:00 alle 22:00, 7 giorni su 7, garantendo un supporto continuo.
🔎 Lottomatica a confronto con altri bookmaker AMD
Lottomatica si distingue nel mercato italiano grazie alla sua vasta gamma di offerte e alla qualità del servizio clienti, confrontandosi favorevolmente con operatori come Sisal, Snai e Goldbet.
Opinioni finali su Lottomatica: pro e contro
Lottomatica è un operatore di scommesse affidabile con un'ampia gamma di offerte e un servizio clienti eccellente. Tuttavia, i requisiti di scommessa possono essere rigidi.
|👍 Pro
|👎 Contro
|Ampia gamma di giochi e scommesse
|Requisiti di scommessa rigorosi
|Ottimo servizio clienti
|Tempi di prelievo variabili
|Varietà di promozioni per gli utenti iscritti
Opinione dell'esperto
Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro
Cosa ne pensi di Lottomatica?
Lottomatica è un operatore con una lunga esperienza nel mercato del betting in Italia. Nel corso della mia analisi ho potuto constatare che ha un’interfaccia intuitiva, una buona varietà di giochi da casinò e un palinsesto di altissimo livello. Inoltre, è molto apprezzato nel mercato italiano per le sue tante offerte di benvenuto, le quote maggiorate e le promo periodiche.
Quali sono gli aspetti che preferisci della piattaforma di Lottomatica?
La varietà dell’offerta, sia dal punto di vista delle scommesse che dei giochi da casinò online, è il punto di forza di Lottomatica. A questo, poi, si aggiunge anche il bonus di benvenuto per le scommesse che prevede fino a 7.050€ più un PlayBonus da 250€ con il codice promozionale esclusivo. Infine, da segnalare anche la lunga lista di metodi di pagamento disponibili, tra cui PayPal, Skrill e Neteller.
In cosa Lottomatica può migliorare?
Il sito è uno dei migliori che ci sono in Italia, quindi è difficile trovare dei punti che andrebbero migliorati. Possiamo dire, però, che la registrazione è disponibile con un unico sistema, ovvero quello classico. Da qualche settimana, infatti, non è possibile utilizzare lo SPID e questo può causare rallentamenti. Inoltre, dopo la registrazione bisogna comunque procedere alla verifica del conto.
FAQ - Domande frequenti
Perché è necessario verificare il nuovo conto gioco?
La verifica è obbligatoria per legge per garantire che i servizi siano utilizzati solo da maggiorenni.
Cos'è il better bonus Lottomatica?
È un bonus non prelevabile utilizzabile per nuove scommesse sportive.
Quali somme è possibile prelevare dall'account Lottomatica?
Solo le vincite conseguite possono essere prelevate.