Tra i principali operatori di scommesse e giochi da casinò in Italia e in Europa, Lottomatica opera sul suolo italiano sia tramite il canale online, sports franchise e gaming franchise. Titolare di concessioni da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il bookmaker offre un'esperienza di gioco senza pari, grazie alle competenze sviluppate nel settore come leader di mercato.

L'offerta online dell'operatore comprende le scommesse sportive, ma anche una vasta gamma di giochi virtuali, casinò, bingo e molto altro.

In questa recensione Lottomatica analizzeremo nel dettaglio il sito di questo operatore e focalizzeremo la nostra analisi principalmente ai bonus e all'offerta relativa alla sezione scommesse del bookie.

Approfondiremo poi la questione generale delle opzioni di pagamento utilizzabili sul sito Lottomatica, commenteremo sull'app dell'operatore e forniamo un'analisi del servizio clienti di questo operatore di scommesse online.

Recensioni e aspetto del sito

A primo impatto il sito di questo operatore appare molto snello e ben organizzato. Il menu accessibile dalla homepage riserva una categoria specifica alle scommesse e offre una suddivisione più specifica per gli altri giochi online offerti. In particolare, la barra del menu è così divisa:

Scommesse

Casinò

Casinò Live

Carte

Bingo

Poker

Lotterie

Bonus

Premium Club

I colori predominanti di questo brand sono il blu su sfondo bianco e il giallo, che è possibile trovare nei pulsanti in giro per le pagine.

Bonus Benvenuto Lottomatica

L'operatore di giochi online Lottomatica, propone un'ampia offerta di promozioni di benvenuto per i giocatori che creano un conto per la prima volta.

Va segnalato in tal senso che questo tipo di offerte sono riservate a individui maggiorenni che non hanno mai creato un account di gioco prima su questo sito. Inoltre, per usufruire delle varie promozioni disponibili, è necessario rispettare i relativi requisiti e termini.

Bonus Registrazione Lottomatica

Questo operatore, come si è detto, si distingue, tra le altre cose, per la spinta innovativa in tutto quello che fa e nei giochi che propone.

Attualmente, offre la possibilità di aprire un conto gioco sia seguendo la procedura tradizionale di inserimento dei dati (ed eventualmente di codice affiliazione o di un codice promozione Lottomatica facoltativo) manuali sia tramite autenticazione via SPID (il servizio di identità digitale istituzionale). Questa secondo procedura, permette, in un paio di minuti, di completare la registrazione e usufruire di un Extra Bonus Spid Lottomatica.

Coloro che optano per la registrazione via spid posso riscattare un Bonus aggiuntivo senza deposito di 500€ in Play Bonus Slot.

La promo registrazione attualmente in corso, non è quindi collegata ad alcun deposito ma dipende dalla modalità in cui la registrazione stessa è avvenuta.

Bonus Benvenuto Scommesse Lottomatica

Diversa è la questione per il bonus scommesse Lottomatica. Si tratta altresì di un'offerta di benvenuto e quindi riservata ai nuovi utenti che aprono un conto sia tramite Spid che seguendo la procedura classica. Tuttavia, questa volta la promozione è direttamente collegata alla prima ricarica effettuata sul conto. Di seguito maggiori dettagli.

In particolare, il bonus scommesse di Lottomatica è così suddiviso:

100% del primo deposito fino a 500€ in Bonus Scommesse

+ Bonus Virtual pari a 5€

+ 250€ in PlayBonus Slot.

Vogliamo specificare che, seppur durante la creazione del conto gioco compaia un campo in cui è possibile inserire un codice affiliazione o codice promo, l'utilizzo dello stesso non è condizione necessaria per poter usufruire della promo in questione.

Per partecipare alla promo sarà necessario effettuare una ricarica minima di almeno 20€ entro 7 giorni dall'apertura del conto.

Bonus Lottomatica a confronto con altre promo

Nelle recensioni Lottomatica abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Palinsesto Scommesse Lottomatica

L'offerta di scommesse su cui è possibile pronosticare e puntare sul sito e sull'app (di cui parleremo di seguito) di questo bookmaker è abbastanza completa e variegata e riesce a catturare l'interesse di ogni tipo di scommettitore. In particolare, questa categoria di intrattenimento è a sua volta suddivisa in

Sport

Live

Virtuali

Ippica

Totocalcio

In questa recensione ci focalizzeremo ad analizzare le sezioni Sport, Live e Totocalcio, per questioni di pertinenza.

Sezione sport Lottomatica

Una volta che l'utente avrà selezionato scommesse dalla barra del menu principale, vedrà una seconda barra manifestarsi. Qui la prima opzione è costituita da Sport: una sezione che raccoglie tutti i tipi di scommesse pre-match per le seguenti discipline sportive:

Calcio

Marcatori Calcio

Antepost Calcio

Tennis

Basket

Padel

Volley

Musica e Spettacolo

Automobilismo

Motociclismo

Hockey su Ghiaccio

Baseball

Football Americano

Ciclismo

Rugby Union

Sci Alpino

Beach Volley

Pallamano

Pallanuoto

Golf

Snooker

Freccette

Badminton

Pugilato

Cricket

Tennis Tavolo

Floorball

League of Legends

Elezioni politiche

Le opzioni di scommessa su Lottomatica sono numerose e variegate, tenendo in considerazione non solo sport in senso stretto ma anche giochi (LOL), elezioni, musica e spettacolo. Insomma, un palinsesto veramente completo.

Scommesse Live Lottomatica

Anche per quanto riguarda le scommesse in tempo reale, l'operatore italiano offre molta scelta, specialmente se paragonato ad altri bookmaker legali che operano online nel nostro paese.

Le opzioni di scelta per chi preferisce scommettere durante il corso degli eventi sulla base di quote in continuo aggiornamento includono:

Calcio

Tennis

Basket

Hockey su Ghiaccio

Volley

Snooker

Badminton

Tennis Tavolo

League of Legends

Live Streaming Lottomatica

Oltre all'opzione di scommettere in tempo reale su una moltitudine di discipline sportive, Lottomatica offre anche l'opzione aggiuntiva di seguire l'evento in diretta streaming.

Di questo modo, lo scommettitore non necessità di disporre di un servizio di terze parti a pagamento per seguire gli eventi sportivi su cui ha pronosticato o intende pronosticare (a seconda che si tratti di pre-.match, antepost o live).

Unico requisito per accedere al servizio di diretta streaming è quello di disporre di un conto gioco presso l'operatore e disporre di un saldo positivo sullo stesso.

Cashout Lottomatica

Funzionalità che sta riscuotendo sempre piu popolarità tra i giocatori di schedine italiani, il cashout Lottomatica permette di chiudere una scommesse e quindi incassare la relativa vincita prima che l'evento sportivo su cui si è scommesso venga concluso.

Questa opzione è attualmente disponibile per le scommesse pre-match e live piazzate online e che prevedono l'opzione.

Durante lo svolgersi dell'evento, quindi, il giocatore può decidere di riscuotere la propria schedina, in vista di un eventuale cambiamento sul pronostico dell'evento. La vincita incassata col cashout è ridotta rispetto a quella che si incasserebbe se si attendesse la conclusione dell'evento. Tuttavia, limita il rischio di chiudere in negativo la scommessa, specialmente quando le cose non vanno come previsto.

Le quote vengono quindi aggiornate e il ricalcolo della somma ottenibile in caso si opti per il cashout vengono rese visibili qualora disponibili.

Totocalcio Lottomatica

L'operatore di scommesse italiano non poteva farsi mancare una sezione interamente dedicata alle scommesse totocalcio. Si tratta di una versione innovativa della vecchia e tanto amata schedina dal fascino italiano.

Le formule di totocalcio disponibili su Lottomatica.it sono variegate, permettendo a ciascun giocatore di scegliere quella più congeniale: Formula 3, Formula 5, Formula 7, Formula 9, Formula 11 e Formula "Il 13").

Scommesse Plus Lottomatica

Ultima chicca dell'ampia sezione scommesse di Lottomatica riguarda le scommesse plus per la sezione Marcatori. Si tratta in particolare di scommesse che permettono di aumentare le possibilità di vincita, offrendo l'opportunità con "Marcatore Plus" e "Ammonito Plus" di conseguire una vincita sul pronostico anche nel caso il risultato sperato venga conseguito da un sostituto.

Premium Club Lottomatica

L'iniziativa di fidelizzazione Lottomatica consente ai giocatori di ottenere punti sulla base delle giocate effettuate per le diverse categorie di prodotto in modo cumulativo. Questi punti possono essere convertite in Bonus al raggiungimento di obiettivi definiti.

Tutti coloro che dispongono di un conto gioco presso l'operatore possono quindi partecipare al programma fedeltà Premium Club Lottomatica. Anche i bonus ottenibili possono essere utilizzati a scelta su diversi prodotti Lottomatica.

Strumenti di pagamento su Lottomatica

Le opzioni utilizzabili per ricaricare e prelevare denaro sul/dal conto gioco Lottomatica sono forse tra le più complete in rapporto ad altri operatori di scommesse e casinò online operativi in Italia con licenza ADM.

Nella tabella sottostante forniamo un quadro delle principali opzioni accettate su Lottomatica.it:

Metodi di pagamento Depositi Prelievi Carta di Credito ✔ ✔ Carta di Debito ✔ ApplePay ✔ ✔ PostePay ✔ ✔ PayPal, Muchbetter, Skrill, Neteller ✔ ✔ Rapid Transfer ✔ ✔ Paysafecard ✔ ✔ Onshop ✔ Lottomatica Voucher ✔ ✔ Ricarica Diretta ✔ Bonifico Postale ✔ Bonifico Bancario ✔ ✔ Bonifico Istantaneo ✔ Bonifico Domiciliato ✔ MyPaysafe ✔

Riteniamo opportuno specificare che il valore complessivo delle ricariche fatte sul Conto Gioco dovrà sempre rispettare il limite settimanale di Gioco Responsabile impostato. Inoltre, finché non si sarà completata la verifica di un nuovo conto gioco tramite invio documenti non sarà consentito depositare oltre un certo ammontare o prelevare fondi dall'account.

Per completare le operazioni di ricarica e prelievo potrebbe essere necessario dover attendere qualche giorno o dover sostenere delle commissioni. Per maggiori dettagli sugli aspetti relativi ai metodi di pagamento accettati su Lottomatica e sulle condizioni applicate, si invitano i lettori a far riferimento direttamente al sito del bookmaker.

App Lottomatica

Come anticipato qualche paragrafo più in alto, l'operatore di scommesse offre la possibilità ai propri utenti di esplorare la vasta offerta di scommesse e giochi non con una ma con oltre 10 applicazioni. Queste sono disponibili per il download sia su dispositivi mobili Android che iOS.

I passaggi per completare il download sono tipici nel caso di prodotti Apple: chiunque disponga di un iPhone o iPad potrà individuare l'app o le app che intende scaricare direttamente sull'App Store e procedere direttamente al download.

Storia diversa invece per i possessori di smartphone e tablet con sistema operativo Android. Dal momento che per questioni legislative le app per le scommesse o per i giochi d'azzardo non sono disponibili sul Play Store Google, i giocatori dovranno effettuare il download dal sito dell'operatore in questione. Unico accorgimento sarà quello di autorizzare l'app ad operare sul device, nonostante provenga da fonti sconosciute. Tale operazione può essere condotta direttamente dalle impostazioni del dispositivo in questione.

Centro Assistenza e Servizio Clienti Lottomatica

Questo bookie presenta una ricca sezione dedicata all'assistenza clienti. Sono infatti non solo consultabili diverse sezioni di approfondimento nella pagine dei giochi specifici, ma sono presenti anche numerose categorie FAQ per informazioni su Conto, Registrazione, Scommesse, Casinò, Casinò live, Poker, Bingo, Carte, Lotterie, Totocalcio e Premium Club.

Infine, i giocatori hanno modo di mettersi in contatto con Lottomatica in caso di necessità ulteriori tramite diversi canali:

Telefono al numero 06/40400860 attivo dalle 09:00 alle 22:00, 7 giorni su 7

al numero 06/40400860 attivo dalle 09:00 alle 22:00, 7 giorni su 7 Email all'indirizzo supporto@lottomatica.com

all'indirizzo supporto@lottomatica.com Live Chat (disponibile dopo il Login) attiva dalle 09:00 alle 22:00, 7 giorni su 7

(disponibile dopo il Login) attiva dalle 09:00 alle 22:00, 7 giorni su 7 Posta ordinaria all'indirizzo GBO Italy S.p.A. Servizio Clienti Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma - Italia

Un servizio di tutto rispetto per gli appassionati delle scommesse e dei giochi online.

Domande Frequenti

Perché è necessario verificare il nuovo conto gioco?

La convalida è un requisito stabilito per legge che tutti i siti scommesse sono tenuti a rispettare. La procedura serve a garantire che solo i cittadini maggiorenni utilizzino i servizi erogati e che ogni persona fisica disponga di un conto a sé intestato. Per la verifica occorre, caricare un documento di identità valido entro 30 giorni dalla registrazione.

Cos'è il better bonus Lottomatica?

Si tratta di una tipologia di bonus non prelevabile, e utilizzabile solamente per effettuare nuove scommesse sportive. Il Better Bonus può essere visualizzato da mobile, app e web all'interno dell'area personale nella sezione dedicata ai Bonus. Il suo utilizzo è soggetto a vincoli di giocabilità, da soddisfare entro un determinato periodo di validità.

Quali somme è possibile prelevare dall'account Lottomatica?

Si possono prelevare solo le vincite conseguite. Gli importi depositati o rimborsati sul Conto Lottomatica, sono invece prelevabili solo in caso di richiesta di chiusura dell'account stesso.