Il bonus 888 per i nuovi utenti si concentra sulla sezione casinò, offrendo un'iniziativa di benvenuto che può raggiungere un valore totale di 1.000€, con l'aggiunta di 50 Free Spin e un bonus senza deposito fino a 50€. L'operatore non propone un'offerta di benvenuto per le scommesse sportive, ma i nuovi giocatori che si iscrivono alla piattaforma possono usufruire dell'iniziativa dedicata al casino. Per aderire all'iniziativa non occorre digitare un codice promozionale 888.

Panoramica dei bonus benvenuto 888

Al momento non sembra disponibile un'offerta per la sezione scommesse dell'operatore. Tuttavia gli utenti possono approfittare del bonus multipla di 888 e di altre promozioni periodiche sugli eventi sportivi popolari.

Bonus benvenuto casinò 888

🏷️ Descrizione offerta: 50€ senza deposito e 50 Free Spin + il 100% prima ricarica fino 1.000€.

50€ senza deposito e 50 Free Spin + il 100% prima ricarica fino 1.000€. 🛠️ Come funziona: La registrazione con SPID dà diritto a 50€ di bonus senza deposito. Verificando il conto, si ottengono 50 Free Spin. Con un primo deposito, si può ricevere il 100% del versato fino a 1.000€.

La registrazione con SPID dà diritto a 50€ di bonus senza deposito. Verificando il conto, si ottengono 50 Free Spin. Con un primo deposito, si può ricevere il 100% del versato fino a 1.000€. 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico.

Non è richiesto un codice specifico. 🔒 Requisiti di puntata : Il bonus senza deposito ha un requisito di puntata di 50 volte. Le vincite dai Free Spin hanno un requisito di 30 volte. L'importo calcolato sul primo deposito richiede un rigioco di 35 volte.

: Il bonus senza deposito ha un requisito di puntata di 50 volte. Le vincite dai Free Spin hanno un requisito di 30 volte. L'importo calcolato sul primo deposito richiede un rigioco di 35 volte. ✔️ Giochi contribuenti : I bonus e i Free Spin sono utilizzabili su giochi specifici selezionati dall'operatore.

: I bonus e i Free Spin sono utilizzabili su giochi specifici selezionati dall'operatore. ⏱️ Validità : Il bonus senza deposito è valido per 90 giorni, i Free Spin per 7 giorni e il bonus sul deposito per 30 giorni.

: Il bonus senza deposito è valido per 90 giorni, i Free Spin per 7 giorni e il bonus sul deposito per 30 giorni. 🔎 Termini e condizioni: I depositi con Skrill, OnShop o Neteller non sono validi per l'offerta sul primo versamento. Prima di prelevare eventuali vincite conseguite, occorre soddisfare tutti i requisiti.

⭐888 bonus benvenuto Dettagli 50€ senza deposito Registrazione SPID

Durata 90 giorni

Requisiti x50 50 Free Spin Validazione del conto entro 4 giorni 100% fino 1.000€ No Skrill, Neteller, OnShop

14 giorni per attivare l'offerta

Solo le vincite perlevabili

Requisiti x35

Durata 30 giorni

No Live Roulette o Live Baccarat

Come aprire un conto gioco su 888.it

Per accedere al bonus 888 casino, è necessario aprire un nuovo conto di gioco. Il processo è semplice e può essere completato seguendo questi passaggi:

Registrazione: Compilare il modulo di registrazione sul sito, scegliendo se procedere con la modalità classica o con SPID per ottenere il bonus senza deposito maggiore.

Compilare il modulo di registrazione sul sito, scegliendo se procedere con la modalità classica o con SPID per ottenere il bonus senza deposito maggiore. Verifica : Inviare un documento d'identità per convalidare il conto e ottenere i Free Spin.

: Inviare un documento d'identità per convalidare il conto e ottenere i Free Spin. Primo deposito: Effettuare un versamento qualificante, tenendo a mente i metodi di ricarica esclusi.

Effettuare un versamento qualificante, tenendo a mente i metodi di ricarica esclusi. Attivazione: Richiedere il bonus sul primo deposito nella propria area personale entro il tempo limite.

Ricordiamo che la registrazione sui siti di scommesse sportive online e casino è consentita solo ai maggiorenni. Inoltre il processo di verifica dell'account va portato a termine entro 30 giorni dall'iscrizione sul sito come previsto dall'ADM.

Come riscattare il bonus 888

Il bonus 888 di benvenuto diventa prelevabile solo una volta completato il wagering entro le tempistiche illustrate dal bookmaker. Questo significa che bisogna generare un volume di gioco pari a un numero di volte l’importo specificato nei termini e nelle condizioni dell’offerta, prima di poter seguire questi step ed eseguire il prelievo delle vincite:

effettuare il login, cliccando sul pulsante in alto a destra;

aprire l’area personale, cliccando sull’icona a forma di omino nella fascia in alto a sinistra;

cliccare sul pulsante nero “Prelievo”;

selezionare il metodo di pagamento, l’importo e cliccare su “Prelievo”;

per confermare, fornire eventuali altre informazioni necessarie al completamento della transazione.

Altre promozioni presenti su 888 Sport

Oltre a questa promozione di benvenuto, 888 Sport propone ai suoi utenti un buon numero di offerte temporanee legate a vari eventi di rilevanza globale. Ecco alcune promozioni degne di nota:

Club delle Multiple: i giocatori che piazzano almeno 20€ in scommesse multiple (min. 3 eventi e quota minima 3.00) possono ottenere un bonus settimanale da 5€. Il Bonus Sport deve essere richiesto entro 3 giorni ed è valido per 30 giorni.

i giocatori che piazzano almeno 20€ in scommesse multiple (min. 3 eventi e quota minima 3.00) possono ottenere un bonus settimanale da 5€. Il Bonus Sport deve essere richiesto entro 3 giorni ed è valido per 30 giorni. Missioni Live: scommettendo su match live si possono completare missioni ed ottenere 5€, 10€ o 20€ di giocate per continuare a scommettere.

888: bonus benvenuto a confronto con altri bookmaker ADM

In attesa che il bonus scommesse 888 torni attivo, i giocatori possono dare un'occhiata alle offerte di altri bookmaker come William Hill, Sisal o Lottomatica.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi del bonus di 888?

Dal mio punto di vista, l'offerta di 888 dedicata interamente al mondo del casinò è ben strutturata: dal bonus senza deposito si passa al 100% dell'importo versato nella prima ricarica fino a 1000€, senza dimenticare i 50 Free Spin che completano una proposta tutto sommato completa per chi ama le slot.

Quanto facile è sbloccare la promozione?

La stessa attivazione dell'offerta non presenta criticità: per ricevere i 50€ di bonus senza deposito basta effettuare la registrazione tramite lo SPID, mentre l'assegnazione dei 50 Free Spin avviene subito dopo aver verificato il conto di gioco attraverso l'invio di un documento d'identità in corso di validità. Tutto ciò stona con i requisiti di rigioco, abbastanza elevati.

Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?

Trattandosi di un'offerta interamente dedicata a chi ama giocare alle slot, è giusto dire che il bonus di benvenuto presente su 888 si rivolge a un'unica tipologia di pubblico e non è adatto a chi solitamente effettua puntate su eventi sportivi. Sul sito dell'operatore, peraltro, non è al momento disponibile alcuna offerta in tal senso.