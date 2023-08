In questa guida si vedrà come funziona il bonus scommesse 888, i passaggi per ottenerlo e termini e condizioni che ne regolano la fruizione.

888 è un sito di scommesse sportive online autorizzato dall'ADM con regolare licenza GAD n. 15014, che suddivide la sua offerta di gioco in tre piattaforme distinte. Caratterizzate da un colore diverso e specializzate in specifiche aree tematiche.

Ognuna di questa presenta una promozione di benvenuto specifica. Per quanto riguarda la zona “arancione”, dedicata al betting, è previsto un bonus scommesse 888 di benvenuto pari al 100% del primo deposito fino a un massimo di 25€ + 5€ per il casinò.

Come funziona il bonus scommesse 888 sport?

Il bonus scommesse 888 è un'offerta promozionale rivolta ai nuovi giocatori che si registrano per la prima volta sul sito e che effettuano la prima ricarica iniziale qualificante. Consiste infatti nel 100% del primo versamento fino a 25€ + 5€ per il casinò. Per partecipare a questa iniziativa non occorre che i giocatori digitino alcun codice promozionale 888. Tuttavia è opportuno indicare che il concessionario di gioco potrebbe richiedere la digitazione di un eventuale codice in occasione di iniziative particolari dedicato alla promo nella pagina di pagamento, prima di concludere il procedimento relativo al primo versamento.

Come menzionato già, il bonus scommesse 888 di benvenuto corrisponde al 100% dell'ammontare del primo deposito fino a un massimo di 25€. Per partecipare correttamente alla promozione, il primo deposito deve essere di almeno 10€.

Il Bonus Sport verrà accreditato sul conto di gioco del giocatore in due fasi. Inizialmente, verrà calcolato il 100% del primo versamento qualificante sul conto gioco dell'utente. Tuttavia l'importo sarà effettivamente accreditato solo dopo aver giocato una somma pari a 2 volte la prima ricarica su quota minima pari o maggiore a 2.00. È importante inoltre richiedere il bonus benvenuto sport entro 7 giorni attraverso la finestra pop-up che si aprirà subito dopo il primo accesso, oppure nella sezione "I miei premi". Dopo di ché sono accreditati ulteriori 5€ per il casino a fronte di una giocata di almeno 10€ su quota minima 2.00.

Ulteriori termini e condizioni del bonus scommesse 888

Cos'altro occorre sapere? Le scommesse effettuate con i bonus già accreditati e quelle completate successivamente utilizzando denaro reale saranno valide per il requisito di puntata. Generalmente l'importo sbloccato verrà accreditato sul conto di gioco entro 72 ore dal momento in cui il requisito di scommessa viene soddisfatto. Come per qualsiasi altro bonus scommesse, 888 sport non permette il prelievo diretto della somma ottenuta. Per prelevare le eventuali vincite ottenute utilizzando la somma ricevuta, sarà necessario scommettere un importo pari a 5 volte l’ammontare della somma, sempre a quota pari o superiore a 2.00.

I requisiti di puntata relativi al bonus scommesse 888 di benvenuto devono essere completati entro 60 giorni dall'assegnazione. Se i requisiti di scommessa non vengono soddisfatti entro questo periodo, l'importo e le vincite ad esso associate, così come eventuali somme non ancora accreditate, verranno rimossi dal conto di gioco.

Oltre a questa iniziativa promozionale, al completamento della prima scommessa qualificante per il bonus scommesse 888, verrà anche assegnato un bonus di 5€ utilizzabile sul casinò online (sezione verde del sito).

888 bonus scommesse di benvenuto 100% fino 25€ + 5€ casino Rollover:5x Requisiti: nuovo utente Validità: entro 60 gg dal deposito qualificante Primo deposito: richiesto Accreditato entro: 72 ore dalla giocata qualificante Min. deposito:10€ Free spins: no Codice promozionale: non richiesto



Come ottenere il bonus scommesse 888 sport

Ecco una lista dettagliata dei passaggi per ottenere su 888 bonus scommesse di benvenuto per i nuovi clienti:

Registrazione : è necessario registrarsi su 888sport.it e creare un conto di gioco (solo maggiorenni)

: è necessario registrarsi su 888sport.it e creare un conto di gioco (solo maggiorenni) Primo deposito : la prima ricarica deve essere effettuata sull’account appena aperto, in questa fase è possibile utilizzare un codice promozionale dedicato all'offerta se richiesto e presente (ricordiamo si tratta di un'operazione facoltativa ma necessario per aderire alla promo) in fase di deposito a fronte di un importo minimo di 10€

: la prima ricarica deve essere effettuata sull’account appena aperto, in questa fase è possibile utilizzare un codice promozionale dedicato all'offerta se richiesto e presente (ricordiamo si tratta di un'operazione facoltativa ma necessario per aderire alla promo) in fase di deposito a fronte di un importo minimo di 10€ Ricezione del credito di gioco : si ottiene il 100% del primo versamento qualificante fino 25€ ma questo non è subito accreditato sull'account del giocatore

Sblocco dell'offerta: per sbloccare il bonus scommesse 888 occorre giocare un importo pari a 2 volte la prima ricarica effettuata su quota minima 2.00

Per utilizzare correttamente il bonus scommesse 888, è importante notare che:

L'importo ottenuto non è prelevabile e deve essere scommesso per un valore pari a 5 volte l’ammontare per poter prelevare le vincite derivanti dall'utilizzo del bonus scommesse 888 sport

Il giocatore ha 60 giorni per sbloccare e rendere prelevabile il credito di gioco

La promozione non può essere combinata con altre offerte

Non sono considerati qualificanti e validi per la promozione di benvenuto i depositi effettuati tramite Neteller, Skrill, PaySafe card, PayPal e MuchBetter.

Come riscattare il bonus scommesse 888

Il bonus scommesse 888 diventa prelevabile solo una volta completato il wagering pari a 5x entro le tempistiche illustrate dal bookmaker online. Questo significa che bisogna movimentare un volume di gioco pari a 5 volte l’importo , prima di poter seguire questi step ed eseguire il prelievo delle vincite:

Effettuare il login, cliccando sul pulsante in alto a destra

Aprire l’area personale, cliccando sull’icona a forma di omino nella fascia sulla sinistra, in alto

Cliccare sul pulsante nero “Prelievo”

Selezionare il metodo di pagamento, l’importo e cliccare su “Prelievo”

Per confermare, fornire eventuali altre informazioni necessarie al completamento della transazione.

Altre promozioni 888 sport

Oltre a questa promozione di benvenuto con bonus scommesse, 888 sport propone ai suoi utenti un buon numero di offerte temporanee legate a vari eventi di rilevanza globale. Qua sotto, un elenco di due esempi interessanti, ricordando ai lettori che i termini e le condizioni relativi a ogni offerta si possono trovare in formato integrale e aggiornato sul sito ufficiale.

Offerta Club delle Multiple

Il bookmaker ADM mette a disposizione un'offerta settimanale di 5€ ai giocatori che piazzano almeno 20 € in scommesse sportive multiple (con almeno 3 eventi e quota minima singolo evento: 1.50, quota minima scommessa multipla: 3.0) entro la settimana promozionale. Il bonus sport deve essere richiesto entro 3 giorni ed è valido per 30 giorni.

Quando vinci, vinci due volte

Un'altra promozione degna di nota dell'operatore è quella che permette di ottenere un bonus extra di 5€ al giorno piazzando una scommessa di minimo 10€ con quota minima 5.0 e che sia vincente. L'importo ottenuto in combinata con questa iniziativa ha durata di 60 giorni, tempo in cui il giocatore può soddisfare il requisito di puntata pari a 3 volte su quota minima 2.0.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus 888

Il bonus scommesse sportive ottenuto può essere utilizzato su qualsiasi evento quotato nella sezione “Sport” dell'operatore purché la quota sia superiore a 2.00. Inoltre, vale la pena ricordare che questo è uno dei pochi siti di scommesse online in Italia in cui, in presenza di saldo reale e saldo bonus in contemporanea sull’account, viene utilizzato prima quello reale prelevabile e poi il bonus scommesse 888.

888: bonus scommesse a confronto con altri bookmaker ADM

FAQ - Domande frequenti

Il deposito qualificante può essere effettuato con qualsiasi metodo di pagamento?

No, sono escluse le ricariche iniziali effettuate con Neteller, Skrill, PaySafecard, PayPal e MuchBetter.

Il bonus benvenuto è cumulabile con altre promozioni?

No, il welcome bonus sport non è cumulabile con altri bonus di benvenuto o con altre promozioni.

Ci sono altri limiti al bonus scommesse 888?

La promozione è limitata esclusivamente ad 1 partecipazione per nucleo familiare. L'identità dell'utente sarà verificata attraverso vari elementi quali nome, indirizzo postale, e-mail, numeri di telefono, indirizzo IP, numero di carta di credito e altro.